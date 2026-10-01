Stray Kids I.N 為新專輯漂髮減重「忍住最愛五花肉」 自爆私下超黏7位哥哥

隨著全新迷你專輯《This & That》發行，Stray Kids I.N 也迎來音樂與舞台上的全新篇章。從世界巡演、個人創作到與七位成員的日常相處，舞台上的耀眼偶像之外，I.N親揭了出道8年來的重要改變，以及逐漸找到自我的過程。

Harper’s BAZAAR（以下簡稱HB）：隨著全新迷你專輯《This & That》發行，世界巡迴演唱會也正式拉開序幕。你在演唱會結束後通常都吃些什麼？

I.N：本來我很喜歡吃五花肉，但這次為了要再減些重量而忍住了。我覺得這次的專輯，或許會和大家以往所認識的Stray Kids音樂風格不太一樣，而我也很想讓粉絲看到自己全新的面貌，所以去剪了頭髮，也漂了髮。

HB：這次的《Harper's BAZAAR》封面拍攝，你想呈現出什麼樣的感覺？

I.N：淺色頭髮加上雀斑妝容，像這樣平時看不到的造型，讓人感覺很新鮮。在與Bottega Veneta合作的過程中，我也不斷發掘出自己截然不同的一面。有許多「原來我也能駕馭這種服裝」、「我在這種時候也能看起來很帥氣啊」的時刻。我今天特別喜歡短版上衣，設計新鮮卻保有品牌的獨特風格，呈現出一種耐人尋味的美感。

HB：結束超大型世巡「dominATE」之後，久違地在首爾完成了演出。這次有什麼不同之處嗎？

I.N：這次演唱會雖然準備過程最辛苦，但也最有趣。相較於以往，這次呈現了更多主打歌的表演。因為對體力的要求很高，我甚至戴著負重環練習、努力提升體力。首爾場總是最讓我緊張，但即便緊張，卻有許多能讓觀眾放下手機的精彩表演，大家都很盡興享受於其中，因此覺得既充實又幸福。

襯衫、上衣、西裝外套、褲、皮帶、鞋，Bottega Veneta。

HB：不久前迎來Stray Kids出道八週年，也推出了收錄成員們未公開自作曲的專輯《SKZ-REPLAY 2026 Pt. 1》。在這當中你選擇抒情曲〈Hug Me〉有什麼特別的理由嗎？

I.N：這張專輯裡應該蘊含了我們八個人各自的喜好。隨時間推移，我發現每個人的個人喜好更加鮮明了。仔細聽音樂的話，能感受到成員們獨特的色彩。在日本巡演時，我們決定各自呈現個人舞台，而我一直以來的夢想就是邊彈鋼琴邊唱歌。我記得當時唱著歌，手還不停發抖，雖然有許多遺憾，但那依然是一段難忘的經歷，也很開心能在粉絲面前呈現這樣的舞台。這次完整收錄了當時的現場演出版本，我想會呈現出與以往作品截然不同的氛圍。

HB：最近經常能看到音樂人I.N嘗試各種不同的發展。像是前年發表了個人單曲〈HALLUCINATION〉，去年則與彰彬合作推出小分隊歌曲〈Burnin' Tires〉？

I.N：我從彰彬哥身上學到了很多作曲概念，同時也是一個讓我更了解自己音樂形象的契機。彰彬哥指導得非常仔細，整個製作過程都很開心，尤其小分隊歌曲的製作相當有趣。在小分隊歌曲中，我負責了主歌部分的填詞。當我寫下「繞地球一圈／接著兩圈／就算轉過三圈／我的輪子也不會磨損（編註：韓文的「圈」音同「輪」）這段歌詞，哥聽了便說「這很SKZ耶！」這句話讓我記憶猶新。（編註：SKZ為Stray Kids簡稱）。

HB：我們第一次聽到個人單曲〈HALLUCINATION〉時，感覺挑戰了過往Stray Kids歌曲中較少見的抒情與夢幻概念，這點讓人有些意外？

I.N：其實難度很高，是我以前沒嘗試過的風格，錄音花了滿長一段時間，也曾擔心以粉絲的觀點來看會不會有點陌生，但我相信這樣的歌曲能為演出增添更多趣味。儘管害怕，還是抱著想把它做好的心情。結果出乎意料地獲得許多人喜愛，讓我開始覺得「原來我的音樂風格也可以是這樣」。

夾克、上衣、褲、鞋，Bottega Veneta。

HB：你以前曾說過「SKZ的實權是老么」。作為Stray Kids的老么，對你來說具有什麼樣的意義呢？

I.N：我依然非常喜歡當老么。應該說現在察言觀色的速度變快了？只要一個眼神或動作就能意會。當然，不完全是因為老么的身分，也不一定只有我這樣；但我似乎能很快察覺到其他七位成員的心情，並且即時做出反應。畢竟平常總是一直觀察哥哥們，所以更能掌握「這個哥哥今天是這樣的心情」、「這個哥哥現在可能想要這個」這樣的細微變化。

HB：聽說你平時話不多，但只要和哥哥們單獨相處，便會坦率分享心事，甚至還會落淚。最近也有過這樣的情況嗎？

I.N：最近確實不太常掉淚了。不過幾個月前昇玟哥身體不舒服的時候，我經常去找他，一直擔心他會不會很難受，也會特地聯絡他，或是兩個人單獨吃飯。

HB：想到其他七位成員時，心裡會浮現什麼樣的感覺？

I.N：就像家人一樣，有時心裡會想「到底為什麼會這樣啊？」但只要幾天沒見，又會開始想念彼此。在為期兩到三週的休假期間，起初會覺得「我終於有自己的時間了」，但三、四天後，便又開始想「他現在在做什麼？」於是群組又變得熱鬧起來。

上衣、針織衣、褲、包，Bottega Veneta。

HB：看小時候的照片，感覺以前是個超級搗蛋鬼，如今則顯得沉穩許多，反差十分鮮明。回想那個時期，你覺得自己是個怎樣的孩子？

I.N：我算是安靜闖禍的類型。因為脾氣也很倔，所以並不是那種乖乖聽話的小孩（笑）。但奇妙的是，我本來並不擅長在眾人面前說話，也沒那麼喜歡出風頭，可是只要到了才藝表演時，就會瞬間變了個人。父母曾告訴我，看到平時內向又怕生的孩子那麼興奮投入的樣子，他們也嚇了一跳。我還隱約記得，當時只是單純覺得跟著音樂跳舞很開心。

HB：最近作為藝人I.N，以及私底下的梁精寅，有沒有什麼變化？

I.N：比起以前更有自信了。我想上一輪「dominATE」巡演帶來了很大的影響。在舞台上的我雖然總是感到很緊張，但隨著經驗累積，似乎多了一份從容與篤定。而作為平凡人梁精寅，則是心態上變得更加堅韌。我是不太容易被擊垮的人，也盡量不用情緒化的方式做判斷。雖然還是會在睡前自我反省，但現在更能瀟灑釋懷。偶爾還是會有責怪自己的時候，但如今能更從容地放下了。

HB：在世界各地奔波的緊湊日程中，有時應該也會感到疲憊吧？像這種時候你都如何調適呢？

I.N：我們總是團體行動，身邊圍繞著許多工作人員，所以幾乎沒有獨處的時間；加上我們的歌曲風格非常動感強烈，因此每當感到疲憊時，我會找時間獨自聽著平靜的音樂、整理思緒。

HB：成員們會讓你一個人靜一靜嗎？

I.N：每次都不太一樣。在海外巡演時，哥哥們有時也會跑進房間惡作劇（笑）。不過現在大家都有點年紀了，哥哥們應該也想自己一個人待著吧。

HB：最近什麼時候會讓你感到很滿足？

I.N：首爾演唱會結束後，一個人躺在房間裡聽Bruno Major的音樂，那一刻覺得很幸福。忙碌充實地生活、盡情享受演出，完成了所有該做的事，真的沒有比這更令人開心的事了。

襯衫、針織上衣、長褲、包、鞋，Bottega Veneta。

HB：如果現在給你假期，你會想做些什麼？

I.N：想久違地再去一次濟州島。和成員們一起去的那段回憶對我來說很深刻，因為不曾自己一個人去過，所以也想試試看。畢竟我現在也會開車了，可以自己租車了。

HB：透過紀錄片《Stray Kids：The dominATE Experience》，你曾說過「因為有STAY，我才學會了如何愛自己」。這句話是源自於什麼樣的想法呢？

I.N：某些連我都未曾喜歡過的自己，在粉絲眼中卻顯得與眾不同。觀察「原來大家會喜歡我這樣的面貌啊」的這件事很有趣。這成了我認識自己、並且能更加喜歡上自己的契機。

HB：如果要選出對自己最滿意的一點，那會是什麼？

I.N：首先我很喜歡自己的音色。雖然自己說出口有點不好意思，但我覺得自己的聲音在歌曲裡，帶有一種能準確切入、留下深刻印象的力量。另外，我也很喜歡自己在舞台上的眼神，因為能隨著不同的概念迅速切換。

HB：你曾說過，每當在舞台上感到幸福時，總會忍不住去想「這個瞬間會是永恆的嗎？」現在有找到自己的答案了嗎？

I.N：現在回頭看，會覺得當時的想法是不是有點太過理性了。最近我的心態是，好好享受並記住眼前這個幸福的瞬間。與其對未來有太多不必要的焦慮，不如專注於當下。「既然現在很好，那就足夠了。」大概就是這種感覺。