57歲影后凱特布蘭琪 不被定義的樣貌：女性沒掌管世界實在可惜！

這是Cate Blanchett舞台劇《Electra/Persona》排練的第二晚，導演Benedict Andrews曾在2009年的雪梨劇團執導過由她主演、長達八小時的莎翁名劇馬拉松。而她將在這部劇作中與德國女演員Nina Hoss共同主演，後者曾在獲得多項奧斯卡提名的2022年電影《TÁR 塔爾》中飾演Blanchett的妻子，講述一位捲入「MeToo」醜聞的女指揮家的故事（後面會再細聊）。愛爾蘭女演員Ella Lily Hyland亦加入了這齣僅由三名演員擔綱的舞台劇，劇本將Sophocles的《厄勒克特拉》（講述阿加曼農與克呂泰涅斯特拉之女的復仇故事）與Ingmar Bergman發行於1966年的電影《假面》結合；在《假面》電影中，Liv Ullmann飾演的知名女演員失語後，由一名年輕護理師（Bibi Andersson飾）照料，後者漸漸發現越來越分不清自己與病人的角色。劇作的音樂由為《TÁR 塔爾》配樂的Hildur Guðnadóttir負責，而Blanchett本人則是國家劇院的董事會成員，這也是她在倫敦最喜歡的兩棟建築之一（另一棟是巴比肯藝術中心）。難怪她覺得這是一次「歸家之旅」，儘管一點也不輕鬆。她說：「我一直很喜歡排練室，因為那裡面充滿了包容力與韌性。有時朋友之間會有很自在、親近的感覺，但我最喜歡藝術上的創作夥伴關係，因為它們會真正地挑戰你。」

這是Andrews第四度與Blanchett合作舞台劇，他說跟她一起待在排練室，就像是與巔峰時期的Kylian Mbappé或Usain Bolt共事，「那種感覺帶有喜悅又令人振奮。她有時可能很可怕、沉浸在自己的世界裡，但她會把那股能量向外釋放，那真的很驚人。」這齣戲對表演的要求更為嚴苛，因為Blanchett與Hoss每晚都要互換角色。Blanchett說，「我總覺得自己投入並負責的是整齣戲的完整性，而非只是我飾演的角色。我想這算是一種極致的延伸吧。我們可能會躺在地上演繹某個角色，然後另一人提出建議，接著大家交換角色繼續排練。」

洋裝，Louis Vuitton。

戲劇與現實中的多重角色

57歲的Cate Blanchett在現實中演過的角色令人眼花繚亂。她曾深耕舞台劇，擔任雪梨劇團的共同執行長兼聯合藝術總監，還曾在Chekhov與Tennessee Williams等人的知名劇作中擔綱演出。在電影界，她憑藉《藍色茉莉》與《神鬼玩家》得過奧斯卡獎。切換到商業大片模式時，她曾以《魔戒》中土世界的精靈女王Galadriel角色為其增添光彩；是試圖暗殺Indiana Jones的蘇聯情報局特工Irina Spalko，更是漫威宇宙中首位女性重量級反派，與Chris Hemsworth飾演的雷神索爾正面交鋒（雖然最終鎩羽而歸）。而這些甚至都只是她事業的冰山一角。

她的演藝工作必須配合其社會運動行程。她與Steven Soderbergh等其他藝術界名流共同成立了一個非營利科技組織RSL Media（意為「超簡單授權」）。這是一個登記平台，創作者可在上面註明自己是否願意讓原創作品與個人肖像被AI公司用於機器學習。「當這項科技開始蓬勃發展時，許多技術領域的先驅都向政府表示：『我們做出了這個；要如何使用它？風險是什麼？』但現在一切都太對立了，沒人覺得大家能同桌討論這些挑戰，而最核心的問題就是『同意權』。」

但她不是苦行僧式的盧德主義者，她認為只要我們能回答「這項技術到底有何幫助？」這個問題，AI其實具有很多優勢。該平台免費註冊，她自嘲地補充道：「超簡單，連我都看得懂，真的很簡單。」除此之外，她也是虔誠的環保主義者。在雪梨劇團，她與劇作家丈夫Andrew Upton率先讓公司脫離電網，開創了綠能先河──她帶著自豪感表示，這使該劇團成為當時「南半球最大的碳中和組織」。如今，她與David Attenborough及威廉王子一同擔任「為地球奮鬥獎」理事會成員，尋找解決氣候變化的科技方案。所以她有機會和威廉王子相處嗎？「是的，機會多的是。」她笑道。「王子似乎有不少閒暇時間。」

話鋒一轉，Cate Blanchett嚴肅表示威廉王子是「極優秀的領導者，始終親力親為、投入其中」。她認為這歸功於他的成長背景與其父親：「他遺傳了這份熱情，從小耳濡目染。」而她自己對環境破壞的意識，則源於其在澳洲墨爾本的童年。「我被經歷過大蕭條時期的祖母養大，對她來說，浪費是最要不得的惡習。我想這就是潛移默化吧，我都會隨手關燈。」她痛恨美國餐廳超大份量的餐點，「如果不需要那麼多，為什麼要消耗那麼多？我與世界的關係，從來就不是掠奪佔有。」當其他人（她指的是矽谷的科技巨頭）將金錢視為高於一切的「成功與價值標準」時，對她而言，成功是「完全投入的心流狀態，你所有的神經元都在高速運轉」。

在東薩塞克斯郡的家中，Cate Blanchett也一直積極推行綠化：「我盡可能做到言行一致。」當我問她是否有電動車時，她回答：「我們有一匹馬，我做好準備了。」這兩天來，她都自備午餐便當，裡面裝著自種的花椰菜、櫛瓜和洋蔥。但今晚，她還點了鯷魚和馬鈴薯，並且配上了「為了補充鋅」的生蠔，上面淋著Tabasco辣椒醬，她喜歡它的部分原因是：她擔任廣告高階主管的父親（在她十歲時過世）當年策劃了將Tabasco辣椒醬引進澳洲的行銷活動，「所以我長大的過程中，家裡後面的櫥櫃隨時都有1000瓶辣椒醬」。

洋裝，Matières Fécales；鞋，Christian Louboutin。

收工後的熱鬧日常

她與1997年結婚至今的Andrew Upton、11歲的女兒Edith，以及進進出出的兒子們同住的家，聽起來混亂又充滿樂趣。除了女兒的小馬和巴哥犬，家裡還有一隻維茲拉與史賓格犬混血犬：「我女兒得到了為牠命名的權利，她一開口就說要叫牠『Penis（陰莖）』！我們問她有沒有其他想法，她說『Politics（政治）』──顯然這兩件事在我們家都是熱門討論話題。所以那隻狗後來叫Polly。」這座小型動物園裡還有一隻名叫Hamlet的變色龍，以及一群母雞。Blanchett高齡87歲的母親June也和他們同住。「我們家很吵，但這是我千金不換的生活。」她笑著引用心理分析師Donald Winnicott的理論：你不會希望父母做得比「夠好」更好。「我不知道我們有沒有做對，但我也許能剛好達標。」

Blanchett每天早上五點起床餵雞、泡冷水澡、遛狗、接送孩子上下學。她若有所思地說「我想這是因為在電影界待太多年了，拍電影總是要早起。但我同時也是屬於劇場的人，所以很喜歡深夜，那是所有人都睡了、整棟房子唯我獨尊的時刻。」我指出，那就沒剩多少睡眠時間了。「是的，大約一年前我狠狠反省了自己，跟我自己說：『你真的必須睡超過四小時。』」

他們家搬到英國時正逢脫歐。她覺得很奇怪，那些主導英國脫歐的人，沒有一人願意承認自己做錯了。「談論那些曾犯過的失誤很重要……如果你願意為自己的行為負責，就不會重蹈覆轍。」這讓她聯想到古希臘悲劇，「希臘人一再傳頌的故事，都關乎暴力的循環特性，以及一個看似屬於個人行為或一個復仇的瞬間，如何對整個家族和後代產生連鎖效應」。她認為我們正處於一個「故意無視歷史教訓的時代」。難怪她的新劇讓人感覺如此切合時宜。

大衣，Acne Studios；遮陽帽，House of Flora。

在複雜世界裡保持簡單

另一個被忽視的教訓是「MeToo」運動，她過去曾說這項運動「很快就被扼殺了」。她補充道：「我們當時正處於一個令人振奮的轉折點。但我們從未實現同工同酬，而且MeToo不僅出現倒退、極快被抹黑質疑，甚至在全球最大的民主國家之一：美國，竟出現了因『家庭投票制』而討論女性是否不該擁有投票權的聲音。」她認為女性沒掌管世界實屬可惜，「並不是說我們很完美……但我們已經相當接近完美了。至少現在的運作方式顯然行不通。」

她很清楚整形手術、GLP-1藥物，以及各種有害影響形成的漩渦，正給她年幼的女兒帶來壓力。她自己的臉龐表情極其豐富自然，看起來毫無動刀或打針的痕跡；她說當看到一張「清秀、所謂『不完美』的臉龐時，我會讚嘆它的美麗」。Blanchett意識到Edith「正處於接觸這些事物的邊緣，但你必須保持溝通的大門敞開。如果你試圖控制或干涉他們與朋友或數位世界的關係，孩子們是感覺得到的」。因此，她沒設定嚴格的電子產品使用時間限制，而是問：「你為什麼需要它？有什麼事是用紙和筆做不到的？」她試圖「與孩子們進行互相尊重的辯論，並解釋自己的觀點」。

母親這個角色與她的其他角色一樣，都需要團隊合作。她是一個很有團隊精神的人，這也是她熱愛劇場的原因──因為劇場能將人們聚集在同一個空間，同享一段體驗。就在這時，曾與Blanchett合作打造電影主角Lydia Tàr服裝的設計師Bina Daigeler加入了我們的餐桌，話題轉向了時尚。Daigeler表示，Blanchett「一點也不難搞，但對於為角色打造服裝的過程非常感興趣」。曾多次獲得最佳穿搭獎的Blanchett補充道，對她而言，「時尚是一種表演藝術，重點更多在於表演而非藝術本身」。作為Louis Vuitton的女裝代言人，她覺得「時裝秀的創意如何經過提煉，再傳播到街頭」，是很有意思的事。正如同她的一貫作風，Blanchett的穿衣思維，也展現了她驚人的才氣、智慧與風格。其對浪費的憎惡也同樣表露無遺。她的原則是，如果某件衣服已經四季沒穿了，她就會送給朋友或借給朋友；總有一天，它可能會回到她身邊，也可能不會。這種習慣，融合了她獨有的慷慨、細心與儉樸。

此時，我起身準備離開和結帳。但餐廳員工揮手拒絕了我的付款。我們的生蠔和無酒精雞尾酒都是店家招待的。Cate Blanchett或許只想和大家打成一片，但所有人都知道，她是全場最耀眼的明星。

洋裝、頂級珠寶，Louis Vuitton。