神似傳奇超模Twiggy！英國新星Bernie Ross坦言「這件事」比走上伸展台更難

出生英國的Bernie Ross，帶著一種1960年代超模的骨相與眼眸，卻不複製過去的美。她說自己從來沒想過會成為模特兒，小時候的偶像是Twiggy，「但奶奶總說我長得很像Jean Shrimpton。」這兩個名字，都是最早讓模特兒走出伸展台、成為文化偶像的人物；她們顛覆了一整個時代的時尚與審美。但比起成為誰的下一個版本，Bernie更珍惜的是，從家人眼中看 見一道屬於自己的獨特光芒。

Harper’s BAZAAR（以下簡稱HB）：對經常在各地奔波的你來說，「家」在哪裡呢？

Bernie Ross（以下簡稱BR）：一年大部分時間，我都往返於倫敦和巴黎之間。不過，對我來說真正的家永遠是英國的艾塞克斯郡（Essex）。那是我成長的地方，也是我真正心之所向的地方。

HB：回想童年，至今仍珍藏在心底的回憶是？

BR：跟家人一起去法國阿爾卑斯山的浪漫小鎮安錫（Annecy）度假。我和姊妹們總是跟男孩子們比賽溜滑梯，而且每次都贏！那些回憶讓我們更加親近，也因此直到今天，我們仍是彼此最要好的朋友。

HB：成長過程中，對你影響最深的人是？

BR：我很小的時候就知道了超模Twiggy；甚至在我開始當模特兒之前，她就是我的偶像。她讓「與眾不同的美」開始被時尚圈接受，而我一直都熱愛時尚。

HB：誰在職涯中帶給你最多力量和支持？

BR：我人生中最大的支持來自我的奶奶和媽媽，因為她們都是非常樂觀的人。我奶奶把我拍過的每一本時尚雜誌、每一次Editorial都整整齊齊收藏在家裡。

Coffee Aroma高級珠寶耳環、腕錶，Chaumet；無袖上衣，Prada；皮褲，Zadig & Voltaire；長靴，Courreges。

讓好奇心引路

HB：從小到大，有沒有一個價值觀或人生課題，一直影響你至今？

BR：獨立，還有不要把人生看得太嚴肅。另外，就是在合理的前提下，勇敢對每一個機會說「好」。

HB：能分享一次你最享受，以及最艱難的工作經驗嗎？

BR：最棒的經驗，就是能和我最喜歡的設計師與創意工作者合作，例如Sarah Burton、Kate Moss、 Katy England。最困難的，大概就是必須習慣那些持續不斷的「被拒絕」；即使你變得越來越成功，這件事依然不會停止。

HB：在沒那麼忙碌的日子，你通常都在做什麼？

BR：一年大概有三次非常忙碌的時期，主要集中在時裝周，每次都會忙上好幾個月。等工作稍微告一段落後，我通常會回老家，讓自己重新沉澱，與英國的朋友們聚一聚。

HB：有哪一句來自產業前輩的建議，一直陪伴著你？

BR：我想他應該已經不記得自己說過這句話了，但攝影師David Sims曾經對我說：「如果你真的夠渴望，你一定會成為明星（If you want it hard enough, you will be a star.）。」

緞面洋裝、圍巾、低跟鞋，Prada。

盡情慶祝我的20世代

HB：除了模特兒，有沒有其他領域是你希望投入的？

BR：我很滿意現在的狀態，但我知道自己還有更多創意潛力值得探索，例如藝術指導、寫作等。

HB：你如何持續培養創造力？

BR：我幾乎一天24小時都在聽音樂。我也會畫畫，而這件事最早是從我拿著一支黑色原子筆，在飛機上畫陌生人開始的。

HB：請用三個詞形容自己？

BR：個人特色（Individualistic）、善於表達（Expressive）、喜歡社交（Sociable）。

HB：你曾經來過台灣嗎？

BR：我還沒有去過台灣，但我很嚮往台灣的文化、美食、經濟發展，以及自然景觀。這些都讓台灣成為我未來非常期待探索的一站。