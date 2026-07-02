主持不好就怪自己酒醉！A-Lin笑談金曲首秀壓力：「人漂亮才是重點」

拍攝封面的此時，正值第37屆金曲獎前夕。「第34屆最佳華語女歌手」A-Lin，除了是年度歌曲的入圍者，更身兼典禮主持人。儘管歌手主持金曲早有先例，但她或許是近年最被期待的一位，當問到面對這空前絕後的關注度有什麼心情，她不改幽默本色：「我還不知道大家的反應會是怎樣，如果真的主持不好，就怪自己酒醉啊（笑）。」

聊到主持的準備過程，A-Lin坦言自己其實沒有太多時間緊張，巡演與各種工作幾乎塞滿行程，直到開始定裝，才慢慢有了實感。「你知道女明星永遠都是害怕自己不夠漂亮，到了這幾天在定裝的時候，就覺得『哦，好像可以喔！好像可以讓人家驚豔一下。』」雖然嘴上把造型擺在第一位，但談到首次接下金曲主持棒，她坦言難免緊張，「因為大家都非常期待，自從跨年那時候『那魯one…』事件，大家喜歡的就是我的那個反應。」

意料之外的一夜成名

2026那場被全網盛讚、社群瘋傳的台東跨年，沒有主持人的晚會設計，因為台上歌手們的熟悉與自在，成了當晚討論度最高的跨年活動。A-Lin的幽默感在一夜間成為群眾共識，所有平台都是她當晚的妙語如珠，她話鋒一轉笑著說：「其實我蠻自戀的，私底下一個人的時候，我是真的會看自己的影片。」更親自認證覺得最搞笑的是把跨年煙火說成鞭炮，和不明所以跳針重複「東！帶我走」的片段，「我真的忘記我有講這些話，然後就覺得，我真的也蠻幽默的。」

也正因如此，當金曲獎宣布由A-Lin擔綱主持時，外界期待的早已不只是典禮流程是否順利，而是她是否能在舞台上依然自在無懼地展露風趣。不過面對這樣的壓力，她倒給了一個很A-Lin的回答：「也不是真的主持人，人漂亮其實才是重點。」

深藍色彈性合身襯衫、開衩迷你裙、高跟鞋（ALL BY GUCCI）。

Excuse me！我是芭樂天后！

適逢出道20週年，A-Lin開啟全新《歌跡 Journey》巡迴演唱會，不僅推出巡演主題曲〈繞路〉，更向Penny戴佩妮邀約發表單曲〈一個人〉。談起這次合作契機，A-Lin透露，兩人其實是在一次班機延誤時於機場貴賓室偶然相遇，閒聊過程中，她主動詢問戴佩妮是否有尚未發表的作品。當歌曲〈一個人〉在耳機裡響起時，A-Lin便立刻做出決定：「我聽第一次就說，這可以給我嗎？」她笑著回憶當時的反應，甚至讓戴佩妮忍不住反問：「妳確定？很芭樂欸。」

面對歌曲偏向大眾情歌路線的特質，A-Lin則展現招牌幽默：「Excuse me！我是芭樂天后！」這首因機場偶遇而誕生的作品，也成為她20週年音樂旅程中的意外驚喜。A-Lin形容這段緣分「很像一瓶很好的紅酒」，一切都在最剛好的時機發生，天時、地利、人和缺一不可。

在華語樂壇中，「芭樂歌（Ballad）」常被部分偏好小眾或前衛路線的評論貼上過於通俗的標籤，但對A-Lin而言，能將一首歌唱進千家萬戶的靈魂深處，使人們在不同人生階段都能找到共鳴，正是音樂最珍貴的價值。自2006年以《失戀無罪》出道以來，她陸續以多首作品奠定「情歌天后」地位，A-Lin的歌曲總能在那些深夜難耐裡成為撫慰、治癒傷悲。

光澤印花面料西裝外套、深藍色彈性合身襯衫、開衩短裙（ALL BY GUCCI）。

聲入人心就是目的

對她來說，能讓一首歌進入不同人的生命裡，被理解、被共鳴，本身就是一種獨特能力，也是她持續創作與演唱的核心動力。「為什麼大家會覺得我唱情歌好像都可以唱到大家的心裡面，其實就是因為我們都有『情』。」她拆解自己歌聲裡的故事感說到：「我們是人，一定會有受傷、快樂的時候。所以我自己每一次在唱情歌的時候，就會回想過去一些不愉快的感情經歷，或者是把他人、朋友的故事融入其中。」

她形容歌手就像演員，歌詞就是她情緒的載體，她是這樣期許自己：「其實做音樂的目的，就是希望大家聽到A-Lin的音樂可以找到出口。」深知自己在過去20年間成了多少人的救贖，那些無法明說、難以言喻的情感，也因為她的歌聲有了宣洩，得到慰藉。「我只有一個目的，就是希望大家聽到歌曲的時候，能讓自己的不愉快，在聽音樂的時候得到釋懷。」

黑色雪紡高衩露背長洋裝、銀色手環、戒指、耳環、高跟鞋（ALL BY GUCCI）。

自信也不是一蹴可幾

這幾年來，許多人都能明顯感受到A-Lin身上的自信與自在。談起這樣的轉變，她坦言並非一夕之間發生，而是近年才慢慢建立起來的。「其實有時候還是會懷疑自己，但是現在很快就能調整好。」她回憶，過去面對訪問時總是戰戰兢兢，害怕說錯一句話、做錯一個反應，甚至因此不敢開口，總覺得自己還不夠好。然而現在的她，已經能夠大方肯定自己的價值。「我會覺得我非常好，我非常有價值。」甚至笑說，每次準備出門工作時，都會忍不住對著鏡中的自己讚嘆：「這個人怎麼這麼棒啊！」

A- L i n認為，這份自信真正開始萌芽，大約是在《A-Lin》專輯時期。那是她首次更深度參與專輯製作的階段，也是她一步步試探自己可能性的開始。她坦言，在還不夠了解自己的階段，面對音樂上的決策，往往會優先相信製作人與唱片公司的判斷。「他們比我更專業，也看過更多唱片、更多市場變化，所以他們看到的視野一定比我更廣。」因此，過去的她習慣透過討論、吸收不同意見來完成作品。

然而，隨著出道20年、累積越來越多作品與舞台經驗，她開始更清楚認識自己的聲音與音樂樣貌。知道什麼樣的詮釋最能發揮優勢，也理解哪些曲風與表演形式真正適合自己。在音樂製作方面，她成為專輯製作人，更積極主動地提出想法，「那如果他們不ok的話，我會再來第二次、第三次，最後說服他們。」成就作品需要眾人之力，「但因為畢竟在舞台上面的是我。要出那個唱片、要唱的人是我。」A-Lin說自己幸運的是遇到願意給她更多空間的團隊，總能在彼此磨合間、共同尋找最適合的答案。

接下來，故事一定更有趣

現在提到A-Lin總繞不過她那般自適的態度，但回頭看，她認為關鍵並不是讓所有人都喜歡自己，而是學會不再過度在意別人的眼光。「不用管別人怎麼看你、怎麼想你，好像你一切自在了，大家就會跟你一起Enjoy每一個moment。」正如她在〈38一朵花〉裡唱的那句歌詞：「有自信／夠堅定／接下來，故事一定更有趣。」當一個人不再執著於迎合他人的期待，那份自在便會自然流露，甚至悄悄感染身邊的人。

訪問尾聲，問了她這20年裡有沒有什麼最印象深刻的片段，她這麼回答：「出道20年了，我覺得雖然時間過得快，但每一個時刻我都很記得。」不管是出道前為夢想闖蕩的青澀日子、唱片公司華語部解散時的沮喪與迷茫，還是在金曲舞台終於拿下歌后寶座的高光時刻。那些好與壞、高潮與低谷、普通或瑣碎的畫面，都像是一顆顆形態各異的寶石，被時間這條長線好好地串在她的生命裡。她記住每個迷惘或閃耀的時刻，而正是因為那些無以計數微小的瞬間，才璀璨出了今天這個自信發光的情歌天后。