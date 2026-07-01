卸下《神力女超人》英雄標籤！蓋兒加朵坦言：媽媽才是我的人生代表作

原來蓋兒加朵（Gal Gadot）一直有個願望──帶著四個女兒環遊世界，在不同文化與海岸間生活、感受。她的名字是希伯來文的「海浪」，她的模樣是我們記憶勾勒的《神力女超人》。她說工作教會她好奇、韌性，家庭教會她從容、留白；而在鏡頭之外，她的認真與溫暖，觸動了每一個人。《Harper's BAZAAR Taiwan》這個月飛到了洛杉磯，捎來一封給台灣的信。

浪尖上的名字

西裝外套，Annakiki；連身洋裝，Mugler；鞋子，Stella McCartney；紅色絲襪，造型師私物。

Harper’s BAZAAR（以下簡稱HB）：我們七月號的主題是頂尖玩家的海上新浪潮。

Gal Gadot（以下簡稱GG）：我的名字Gal在希伯來文意思是「海浪」，所以這是命中注定。我從小就被大海吸引──氣味、律動、海浪的聲音。海洋景色能瞬間敞開我的心；漫步岸邊，總有一種深層的平靜與安定感。

HB：你去過台灣嗎？

GG：還沒有，但我很期待那天！多年來我結識來自台灣的人，都非常溫暖、善良且好客，給我留下很正面的印象。我也聽過很多關於台灣文化與美食的好評，朋友說一定要花時間探索台北的活力，以及島上美麗的景觀。聽起來是個現代生活與大自然並存的地方，而這是我一直很欣賞的。

HB：關於家鄉的珍貴回憶？

GG：我童年最幸福的記憶，是放學被祖母接回家，從路邊樹上摘野莓；週末早晨醒來，跟妹妹爬進客廳桌子下看卡通。就只是微小而美好的片刻。我想這就是幸福的歸宿──在那些最平凡簡單的事物中。

HB：哪個人生角色最有成就感？

GG：毫無疑問，是身為一位母親。沒有任何角色比這更有意義，或比這更重大的課題；也沒有比這更具挑戰，同時收穫滿滿的角色。我非常驕傲能成為四個女兒的母親，她們處於不同的人生階段，有不同的需求與個性。而我經歷過最強烈的情感，就是對她們的愛。那是一種徹底、無條件的愛。每一天，我都為能成為她們母親的這份特權與禮物心懷感激。

四個女兒，她的宇宙

高訂洋裝，Lever Couture。

HB：女兒最喜歡妳的哪部電影？

GG：最小的孩子們當然是《神力女超人》的忠實粉絲。看到孩子與一個在你人生旅程中如此重要的角色產生共鳴，是一件很神奇的事。我大女兒最喜歡的是《紅色通緝令》與《攻心諜戰》。隨著她慢慢長大，開始對不同類型的故事和角色產生興趣，看著她的品味和喜好慢慢轉變，很有趣。對我而言，最大的幸福之一就是能與女兒們分享這些經歷──不只是作為演員，更是以她們母親的身分。這讓我的職業生涯與家庭生活之間建立起一種特別的連結。

HB：你希望女兒們學會的價值觀？

GG：學會相信自己並愛自己，理解力量與溫柔可以並存，而她們的聲音、夢想、存在都具有意義。對我而言，那是身為女性最重要的人生課題之一。多年來，我常談論努力工作的重要性──我至今仍深信不疑，但隨著經驗，我也學會了休息、修復，為自己留出時間。生活在於尋找平衡，我希望她們做出內心和直覺都認同的選擇，也希望她們始終以樂觀的視角看待世界。

HB：誰是你職涯中的最大支持者？

GG：最棒的夥伴一直是我的丈夫。他是第一個真正相信我的人，常告訴我演戲是一份天賦，屬於「生活較輕盈美好的一面」。當時我正在讀政治學與法律，回頭看，才明白表演其實更契合我的本質──我喜歡創造、走進角色，講述別人的故事。我是個感性且直覺的人，而演戲能轉化這些特質；這是我真心喜歡、深度共鳴的事。

HB：現在的人生階段是？

GG：目前非常美好。我正處於一個不再需要向任何人證明什麼的階段。我選擇的企劃、工作、決策，全都來自真正的興奮、好奇與自我挑戰──而不是對認可的渴求。進入40多歲是件非常自由的事，你開始明白，不是每個人都喜歡你──而那完全沒關係；當你接受這件事，內心會獲得自由。一邊拓展事業、一邊照顧家庭的那十年，很艱難；我仍在學習、調整，現在一切回到更自在的平衡了。這個篇章是用「感恩」定義，對生命中的人、給予的機會，以及引領我走到這裡的旅程，真誠感謝。這是一個充滿感激、體悟與成長的人生篇章。

在留白裡找答案

上身、下身，Tom Ford；手環，Chloé；黑色內搭，造型師私物。

HB：你會怎麼形容自己？

GG：溫暖、正向、隨和。我試著不把事情複雜化。我喜歡把溫暖與正能量帶入所處的空間中，也珍視善良、遠見與自在。人生已經夠難了，所以我盡力以真誠的內心、從容的態度去面對一切。

HB：在業界收到最有意義的建言？

GG：其實來自我丈夫。有一句希伯來諺語，「不要沉醉於蜂蜜，也不要被蜜蜂螫傷。」意思是別被成功沖昏頭，但也別被挫折擊垮心志。這教會我不要賦予掌聲或批評太多的重量。表演是一場馬拉松，不是衝刺。你需要韌性、觀點與耐力；最重要的是堅持。

HB：年輕時就埋下的一個信念？

GG：永遠追隨你的心。如果某件事感覺不對，我學會不要做。我也很早就學到一分耕耘、一分收穫；沒有捷徑，也沒有白吃的午餐。如果真心想要某樣東西，就必須靠自己去爭取、去努力。幸運的是，我熱愛努力工作，而這樣的心態至今仍持續引導著我。

HB：你如何持續培養創造力？

GG：我喜歡尋找靈感，但更喜歡讓靈感來找我。我認為在如今節奏快速的世界裡，我們總是很忙──行動、產出、進步，把每一分鐘都用到極致。過程中很少讓心真正靜下來，或允許自己無聊。但往往是在那些時刻，最棒的想法才會誕生。因此，我練習正念；它幫助我放慢腳步，讓創造力得以呼吸。最重要的是，音樂與大自然是我最主要的兩大靈感來源。它們幫助我讓內心的喧囂安靜下來，活在當下，並進入創作的心境，讓想法能更自由流動。

HB：一天之中最享受的時刻？

GG：我喜歡白晝與黑夜的交替。我的生活填滿了行程──工作、家庭、責任。最難得的，就是那些完全只屬於我自己的時光！通常是在清晨，家人還沒起床、整間房子還很祥和；或是深夜，大家都上床睡覺後。（笑）寧靜的時刻有一種魔力，讓我重新與自己連結。

HB：未完成但正努力實現的目標？

GG：我還有很多想做的事情，但其中一個特別突出的夢想，是花一段較長的時間，跟我的女兒們一起環遊世界。不是以觀光客的方式，而是能真正深入體驗不同文化、認識新的人，並沉浸在那些與我們日常生活截然不同的地方。我們的日子通常被工作、家庭、學校行程、會議和拍攝所填滿。雖然我非常喜歡這樣的生活，但我也被「暫時出走」的想法所吸引──打破日常的節奏，擁抱一種完全不同的步調。我認為，透過全新的視角去看世界，是一件非常珍貴的事，尤其是能和孩子們一起經歷。它能教會人開放的心態、視野、感恩，以及好奇心。