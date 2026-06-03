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爆紅後反而更迷惘？比利時流行繆思Angèle罕見鬆口：創作靈感其實來自這些日常瞬間

聯合新聞網／ Harper's BAZAAR
Tonight or Never斜紋軟呢大衣、斜紋軟呢印花襯衫與裙子、垂墜式大理石紋耳環，Chanel。
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來自比利時的Angèle曾以〈Balance ton quoi〉為女性議題發聲，歌名取自#MeToo口號；專輯《Brol》橫掃法語流行電子音樂圈，其中包含與哥哥合作的單曲。

本期封面拍攝，我們一起飛抵紐約。鏡頭走進街角──計程車呼嘯而過，防火梯投下幾何陰影，陽光切割出城市的稜線。而當場景轉入攝影棚，紐約天際線被重組，摩天大樓，在她腳下延展。

Angèle說，我們「搭建了一個短暫存在的宇宙」。那天，還聊到了台灣、聊到了她的「家」。她說如今家不再是一個地點，是一種狀態──是語言、是樂譜、是創作發生的瞬間；也是此刻在紐約攝影棚小宇宙裡，一起感受到的熱烈與安定。

紅藍格紋羊毛外套、深卡其色麂皮相機包、黑白雙色羊皮尖頭跟鞋，Chanel。
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保護內心小世界

Harper’s BAZAAR（以下簡稱HB）：為什麼喜歡紐約呢？

Angèle（以下簡稱A）：這是座蘊含了無限可能的城市。無論你身處城市的哪個角落，總有某種文化正在發生。我喜歡紐約的光，以及那些近乎魔幻的色彩──黃色的計程車、藍色的天空、綠色的雕像、河流與城市交織的景色、各種色調的高樓……這裡有一種近乎瘋狂的能量。這座城市從不停止運轉，永遠都有展覽可以看、舞台劇可以去；還有裝置藝術，以及街頭隨時發生的音樂會。紐約像是一座小島，與世界其他地方隔離，卻又同時與所有文化緊密連結。在這裡，極其多元的語言被使用；來自不同文化的人們，為了尋找靈感而聚集於此。

HB：創作旅程中，誰對你的影響最深？

A：我生長在一個充滿音樂的環境中，所以家人自然對我影響很深。但除此之外，我一直很欣賞那些能建立自己世界觀，並保持「情感誠實」的藝術家；那些不費力仍優雅的人，那些能重塑形式或挑戰框架的人，都讓我著迷。

HB：你職涯的轉捩點是？

A：是意識到成功並不會自動帶來平靜。早期的成功是外在的，數字、認可、機會。但現在我更在乎是否長久、自由、平衡，以及如何保護自己的創作狀態。我也希望多年以後，自己依然能保持好奇心。

HB：誰是你人生中的支柱？

A：毫無疑問是身邊的人──我的團隊、家人、朋友與伴侶。名聲有時會讓生活變得很抽象，因此能夠擁有那些認識「一切之外、真正的我」的人，是必要的。音樂本身，從我有記憶以來，也一直是支撐著我的力量。

HB：在比利時長大，最棒的一件事？

A：我的家鄉比利時是個很小的國家，卻同時存在多種語言、身分認同與觀看世界的方式。我想，這也形塑了我創作與表達的方式；我最喜歡的創作與合作，是兩種宇宙的稍微碰撞！

HB：最有成就感的經歷，以及近期遇到的挑戰？

A：當有人說我的歌曲讓他「感覺被理解」，這一直是最觸動我心的部分。而最困難的，是學習在保持情感開放的同時，也保護自己的內在世界。作為藝術家，「脆弱」很重要，但界線也同樣重要；我仍在嘗試平衡。

HB：會如何形容現在的人生階段？

A：這個階段是關於「轉型與平衡」。學習如何在持續變化的同時，不失去自我；並更有意識地運用時間、創造力與人際關係。

自然共存的台灣

HB：從小進入娛樂產業，你覺得哪些方面需要改變？

A：我希望這個產業能有更多「慢下來」與「細膩」的空間。現在一切都太快了，尤其在網路上。藝術家甚至還沒來得及真正成長，就已經被期待推出下一個作品。我認為創作需要空間、神秘感，以及真實生活的累積。

HB：從小到大一直帶著的價值觀？

A：也許是「同理心」。我很早就學會這件事，而它影響了我創作和處世的每個層面。我對情感的複雜與矛盾性，很感興趣；我不認為人只能被單一定義。

HB：一份來自業界的建言？

A：有人曾對我說：「人們總會預設，任何女性作品的背後，都有一位男性。」當時我20 歲，這句話一直記到現在。不幸的是，它某種程度上仍存在，但我也確實看到了改變，這非常激勵人心。

HB：你覺得現代社會仍未充分呈現的女性面向是？

A：我覺得社會仍期待女性「簡化自己」，以便被理解。人們常常要求你在柔軟或理智、野心或敏感、優雅或力量之間做選擇。但我更樂於呈現，這些特質可以同時存在。

HB：你去過台灣嗎？

A：我還沒有去過台灣，但非常想去。我對多元文化很自然共存的地方，一直很著迷。而我認識所有去過台灣的人，都提到那裡的人很溫暖、美食很棒，也充滿創意能量。

幻象珍珠與金屬造型項鍊，Chanel。
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短暫存在的宇宙

HB：今天拍攝中最喜歡的瞬間是？

A：老實說，我喜歡拍攝間隙的畫面。最美好的瞬間，是大家稍微放鬆下來，重新在彼此面前展現真實性格的那一刻。

HB：你覺得拍攝幕後，最可能讓人感到意外的是？

A：人們可能會驚訝於時尚拍攝的高度協作性。背後有非常非常多人參與，每個細節都很重要。那就像是在一天之內，協力「搭建了一個短暫存在的宇宙」。

HB：你會如何形容現在的個人風格呢？

A：我現在的風格，可能比以前更直覺。以前的我，會更在意別人如何看待自己；但現在，我更在乎自己是否真的像自己；我很喜歡一種「反差感」。

HB：請用三個詞形容你自己。

A：好奇、敏感、矛盾。

HB：如何持續培養創造力？

A：透過對話、旅行、電影、書籍、音樂與城市……其實，就是透過觀察人們。我覺得好奇心與創作靈感，來自對生活瑣事的專注。或是那些探索身分、記憶和情感曖昧的歌曲和劇本，我特別喜歡那些不急著解釋一切，而是保留了詮釋空間的作品。

HB：目前人生中，哪部分讓你感到滿足？

A：是創作本身──寫歌、製作、在錄音室裡實驗。那是一種很踏實的感覺，因為能讓我重新連結起點、初衷。

條紋印花襯衫、藍色超人圖案喀什米爾毛衣、黑紅喀什米爾與真絲領帶、輕量棕色喀什米爾羊絨長褲、黑色漆皮後繫帶跟鞋，Chanel。
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