引領 2026 城市美學新風潮！ 10+1職人精選99杯咖啡 帶領你跨越味覺 體驗99個台灣感性記憶

每天早晨的一杯咖啡，不僅是喚醒靈魂的儀式，更是品味城市美學的最佳捷徑。國際指標性時尚媒體Harper’s BAZAAR今年打破傳統實體活動的框架，以「城市即展場」的沉浸式體驗概念，重磅推出2026年度最具話題性的生活風格企劃「BAZAAR Café 99」！BAZAAR特別邀請了10位在台灣咖啡產業極具代表性的頂尖職人，以及代表BAZAAR觀點的總編輯謝可珍，共同策展出這份極致的風格指南。這99杯散落全台的優質咖啡，將化身為99個微型的時尚打卡點，邀請所有熱愛生活的品味人士，循著咖啡香走入巷弄，展開一場探索在地魅力的感官尋寶之旅。

特調咖啡

第五波咖啡浪潮：一場沉浸式的感官旅程

在全球咖啡文化持續演進下，「咖啡浪潮」不再只是產業術語，更代表著不同世代對於風味、空間與生活態度的追求。從即溶咖啡的普及，到精品咖啡的興起，再到今日強調全感官體驗的沉浸式咖啡文化，每一次浪潮，都深刻改變了人們理解咖啡的方式。

隨著咖啡文化邁向「第五波」轉型，品飲咖啡從單純的消費，進一步延伸至風土品鑑與感官體驗交織的沉浸式文化場域。台灣作為亞洲精品咖啡的重要據點，不僅具備世界級的沖煮與烘焙實力，更發展出密度極高且風格鮮明的咖啡館文化，展現獨特的人文尺度與美學共識。當產量不再是唯一的競爭核心，風味表現、烘焙技術的精準度與全感官的體驗設計，正重新放大精品咖啡的日常可能性。

黑咖啡

10+1職人× 99杯咖啡，探索台灣風味版圖

今年 BAZAAR Café 持續深化對台灣咖啡文化的探索。由代表BAZAAR觀點的總編輯謝可珍，攜手10位深耕台灣咖啡產業的重要職人，包括方政倫、王策、朱茂亨、吳則霖、林威廷、張書華、許寶霖、郭開蘊、陳俞嘉及賴昱權等人，從黑咖啡、牛奶咖啡與特調咖啡三大面向出發，共同選出99杯值得專程造訪的台灣好咖啡，橫跨台北、台中、南投、雲林、嘉義等地。

放眼全球咖啡版圖，台灣展現出極高密度且多元的選擇性。在同一座城市、甚至同一家咖啡館中，即可品飲來自不同產國與產區的咖啡風味；相較於歐美市場往往僅能接觸有限產區選項，台灣的咖啡多樣性與自由度，形成獨特且極具競爭力的文化景觀，也重新定義了精品咖啡的日常可能性。

「BAZAAR Café 99」不只是咖啡地圖，更是一份專為訪台旅客打造的咖啡指南，透過99種風格各異的咖啡體驗，帶領大家跨越味覺邊界，重新認識這座島嶼獨有的台灣感性。

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