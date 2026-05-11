比電影還誇張的人生開場：Delilah Koch 靠一場音樂節直飛紐約、闖進時尚核心

白天的紐約，沒有濾鏡。中央公園旁的街道筆直而開闊，陽光落在建築與人群之間，城市以自己的速度運轉；我們在陽台遠眺，走進了這個節奏裡。20年前，世界各地的學子聽著〈Hey There Delilah〉這首情歌，哼著第一句歌詞「What's it like in New York City」，想像著此刻的紐約風景、回憶著第一次心動。而這次封面拍攝，我們剛好在這裡，遇見了一位Delilah Koch。

命運的第一天

Harper’s BAZAAR（以下簡稱HB）：你的模特兒生涯是如何開始的？

Delilah Koch（以下簡稱DK）：我在19歲那年接觸模特兒工作，那是個非常甜蜜的驚喜。我第一次參加Coachella音樂節，才第一天……我就被發掘了！音樂節結束後，我立刻飛往紐約，人生也隨之展開新篇章。其實從小我會跟母親Jessica一起翻閱時尚雜誌，當我長大到可以穿她的衣服、鞋子時，就開始共享衣櫥了。

HB：好喜歡你的名字！可以分享背後故事嗎？

DK：我母親告訴我，她讀幼稚園時認識了一個女孩，兩條長長的紅髮辮子，名字叫Delilah。她一直非常喜歡這個名字，於是決定留給我。謝謝媽咪，我很喜歡我的名字！感覺真的很「像我」。

HB：你曾收到最有意義的建言是？

DK：「無論你去到哪裡，你就在那裡。」（Wherever you go, there you are.）讓內心成為一個安全且充滿愛的地方，會讓你擁有穩固的根基。對自己、對人生的旅程、對友情與奇蹟保持信念，夢想自然會持續發光。我相信每個人都有屬於自己的命運與方向，要學會享受與自己相處。

HB：誰在你事業或生活中給予最大的支持？

DK：我的祖母Colette。她對我的信心從未動搖，是我內心平靜的來源。她就像我的守護天使，總是為我、我的朋友、家人、弟弟的安康與幸福祈禱著。她完全信任我，這給了我安全感去相信自己！

洋裝，Giada；Blue Book : Hidden Garden - Butterfly彩翼蝶夢鉑金與黃K金鑽石項鍊、戒指，Tiffany & Co.。

在速度裡留白

HB：你主要定居在哪裡？

DK：過去九年來，紐約是我的據點。我很幸運能將時間平均分配在我最喜歡的地方——蒙大拿州的家、巴黎、義大利、西班牙、葡萄牙、瑞士；現在這些地方都是我必須回去，並與我最好的朋友們不斷創造回憶的地方！

HB：剛踏入時裝周，最讓你感到震撼的是？

DK：是「未知」。起初我對一切很陌生，每一步都在學習。但我很快意識到這個產業變化的速度——一小時前才確認的工作，下一刻你的造型就被取消了，或是在凌晨才收到通告單（FTC）。但正是這種未知才令人興奮，任何事情都有可能發生！沒有一天是重複的，你的世界也可能在一瞬間改變。

HB：能分享職涯中，一個最完美，以及一個最艱難的體驗嗎？

DK：最棒的肯定是沿途收穫的友誼，那種遇見某個人，感覺跟你是「同一塊布料裁出來」的！我最原始的模樣，全部被理解、被接納。有時還不知道自己值得被愛之前，就已經那樣被愛著了，很幸福。至於最困難的經歷，是心理層面——但如何看待每一次挑戰，始終是一種選擇。生活會不斷考驗你、撕扯你，關鍵是如何使用已擁有的工具，並堅定地朝目標前進。不要讓任何事情動搖你……雖然我每天都還在努力達成這點。

上衣，Versace；帽子，Pipenco；Blue Book : Hidden Garden - Bird on a Rock石上鳥鉑金與黃K金鑽石、綠玉髓與海水藍寶耳環，Tiffany & Co.。

最溫柔的野心

HB：你覺得在一場拍攝背後，有什麼是外界較少看見的細節？

DK：我覺得大家會很驚訝地發現，要成就一次拍攝，需要動員多少靈魂！無數的力量在規劃、協助、創作、幻想，並成功讓一切成真。我是一塊畫布，化妝師和髮型師改造我，造型師信任我去詮釋每個角色，攝影師以全新的視線看見我，還有製作團隊、司機……這種集體的力量，很動人。

HB：行程不忙時，你如何度過？

DK：夏天我一定會回到山區的老家待上幾週。回家的時光總是最充實的——攀岩、散步、跳舞、在湖泊裡游泳、大笑！我無法常常見到家人，所以非常珍惜這段時光。我也投入了更多時間在愛好上，拍掉了縫紉機上的灰塵，也更常鋪開瑜珈墊了。

HB：你有其他長遠的夢想嗎？

DK：我會一直對時尚保持興趣並參與其中……我希望一直創作到我再也做不到為止！至於未來，我想像自己生活在一座牧場，有馬、牛、山羊、雞，還有吉娃娃（笑）。或許開一間花店、製作山羊奶皂之類的天然療癒品，我也很想學做木工！另外，我正計畫投入心理健康與預防自殺的倡議，例如美國自殺防治基金會（AFSP）。因為我在15歲時失去了母親，如果能幫助到任何需要愛與支持的人，那會是我最大的榮幸。

HB：你如何在社群媒體保有自我？

DK：我試著不過度思考，只專注向大家展示真實的我！我熱愛攝影，享受創造一張張華麗又俏皮的照片。我喜歡把嚴肅感抽離，捕捉那些自然發生的瞬間。我想得越少就表現得越好！隨著自己的節奏起舞，分享則是為了連結、為了感受、為了啟發、為了更享受創作。

HB：有沒有一句座右銘，陪你一路闖蕩至今？

DK：我的座右銘是保持獨特，那是你的超能力！你永遠不會成為別人，只能成為你自己。所以，以此為傲吧！

HB：你去過台灣嗎？

DK：我從未去過台灣……我可以去拜訪你們嗎，拜託？帶我看看你們的世界，我很想親眼見識！