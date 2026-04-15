比年輕時更敢活？ 50歲李心潔下一步計畫竟然是「這個」

李心潔始終有著一雙清澈純粹的眼眸，在她眼中，這個世界依舊充滿各種驚奇。有的人從歌聲認識她，有的人則透過大銀幕跟著她在不同角色之間穿梭，而她自己也在一次次轉換之中，找到一種更安靜又更堅定的力量。

進入忘我狀態 創作中的心流

那份無所束縛的力量，對現在的李心潔而言，不是只侷限於在唱歌、演戲中才能察覺到；多年來，她畫畫、寫作、寫劇本、當監製，甚至也執起導筒，這些她打從心裡熱愛的事情，只要一投入，就會切換成「心流」狀態。

談起心流，李心潔有自己的一套看法：「我常常說，那個狀態很像是大腦進入忘我狀態，整個人會非常純粹，很自然就流露出創作能量。」就拿演戲來說，她說陷進心流的狀態更為極致。當角色成立的那一刻，現實世界會暫時消失，只剩下角色與其所處的情境。「特別是面對那些情緒沉重的角色，我幾乎無法同時維持日常生活，而是必須讓自己徹底抽離，進入到另一個存在之中。那是一種高度專注，也是一種全然交付。」

為了讓自己完全沉浸，李心潔會刻意離開原本的生活環境，把所有日常事務交代好，然後獨自待在一個封閉空間裡，與外界隔絕數日，反覆在那個世界中來回穿梭，「所以已經有很熟悉常配合的飯店，可以來幫助我完成這件事。」她笑著說。

對李心潔而言，所謂的「心流」，不只是創作的瞬間，也同時是一種與自己持續對話，與世界建立連結的方式。因此不管是畫畫、寫劇本、演戲，只要能夠真正專注、真正安靜，心流就會自然產生。

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安定自己，練習把壓力跟心分開

當然，創作不是只有心流這一面，還得面對現實層面帶來的壓力。這幾年，李心潔回歸了演員、歌手身份，也以從來沒有過的電影監製角色製作《富都青年》、《黑潮》，在多種身份之間轉換，會有壓力炸開的時候嗎？

李心潔不假思索地回答：「壓力是肯定會有的，做什麼事情都會有壓力。就連唱個歌，也會有壓力。」因此當負面情緒襲來時，她不會壓抑或逃避，「你要學會把這個壓力跟你的心分開。你有這個壓力，但心裡同時要有另一個層次，意識到它、看著它，但你不能被它控制。」

「我平時就有內觀、冥想的習慣。只要有時間，我都會盡量整理自己的身體跟心靈。」在日常生活中練就「讓自己靜下來」的習慣，李心潔形容心的運作，就像海洋、像流水，」它本來就是很純淨、很自然流動的。你越能跟自己的內心聯絡，你就越知道自己裡面的狀態，就越能往裡面調整。」

李心潔說，以前年輕的時候，當放不下的事情發生了，就會一直很糾結，可是隨著年紀成長，「我好像心裡面會有一個東西告訴自己『過去了，放下。』漸漸地情緒就慢慢沒有了。我覺得全世界只有自己的心最重要，先安定自己，才是最重要的事情。」

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愛的力量，從自己開始

懂得放慢專注、與壓力共處，若要說還有什麼關鍵元素，能讓生活中的心流狀態更加昇華，愛無疑是最佳答案。

提到愛，說起來老生常談，但李心潔真誠地說：「我覺得愛一定要從自己開始。」她提到自己花了很多年才真正理解這件事，若一個人不懂得愛自己，對他人的愛往往會夾雜恐懼與不安，變成一種抓取與控制，「那樣的愛，看似親密，實則沉重，真正的愛，反而是放手與信任，允許彼此自由存在。」

「愛是人這一輩子最重要的功課之一。」關於對愛的想像與理解，也體現在李心潔和孩子的相處之中。這次拍攝，三個孩子一同現身攝影棚，她作為母親的那一面自然流露，當面對孩子，那份滿溢真切的愛，幾乎藏不住。「有時候帶著他們一起工作，他們知道我忙，就會很自律地自己去玩，不來打擾我，然後還互相支援。」特別是看到小孩越來越懂事，她的內心便會被感動填滿，「我會想原來他們給了我這麼大的啟發與力量，我希望我們是彼此的知己。」

愛的力量對李心潔而言，誕生於每一個當下，「比如說我們現在在聊天，我就是只有這個當下，沒有任何批判、沒有任何分心，這也是一種愛。愛是全然地投入，全然地存在。」

在黑暗中看見光

這份對愛的理解，亦延伸到李心潔近年參與的作品之中。無論是主演的《回魂計》，還是擔任監製的《富都青年》、《黑潮》，劇中角色往往身處困境與邊緣，但就算在最深的黑暗裡，仍然能看見一絲光芒。

李心潔坦言，自己特別會被這類故事吸引，因為他們不只是個人的敘事，而是能與社會與觀眾產生對話。每一個人都可能在某個階段面對困境，而關鍵不在於困境本身，而在於如何面對。

在《黑潮》中，兩個被世界遺忘的人相遇，卻在彼此身上重新找回愛的能力；在《回魂計》中，一個失去一切的母親，反而轉化出前所未有的力量。這些故事讓她相信，人內在的潛能遠比想像中強大，只是需要被看見。

因此，李心潔希望自己的作品，不只是呈現現實，也能讓觀眾在觀看之後，看見某種可能，即使身處困境，依然可以找到出口。

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不留遺憾 迎擊人生下一步

回頭看自己這一路，李心潔想想笑說有時確實會佩服自己的「大膽」，像是在人生幾個重要的關口，「我都選擇了最勇敢的那條路，就以進演藝圈來說，當時一個人就直接來到台灣，沒有家人陪、沒有手機、沒有什麼依靠，就這麼來了。」

當然過程中的挫敗感、寂寞沒少過，「但最重要的是，我決定要做一件事情，就會給自己很多年的時間去把它做好。我不是一個容易放棄的人，只要我想清楚了，我就做，就有一種不放棄的精神，不留遺憾。」李心潔說。

今年，李心潔正式步入50歲大關，面對年紀數字往上增加她沒有焦慮，「很多人問我想回到哪個年齡階段，我都說一點都不想，我就喜歡活在當下。」她豁達說，「我是用一種迎擊50歲的心態去迎接它。這個年紀太棒了，身邊有好多愛你的人，還有那麼大的空間跟力量去追尋夢想，依舊在不停成長。」

好奇今年有什麼計畫等著盛開，李心潔難掩興奮地說：「有電影、有音樂，以及我一直想挑戰的音樂劇演出，這個夢想終於要實現，有點期待又緊張，今年至少會有三個以上從來沒有嘗試過的事情跟作品，等著跟大家見面。」

如今的李心潔依然留著俏麗短髮，依舊有那個唱著〈裙襬搖搖〉、〈愛錯〉等歌曲，充滿活潑氣息的生命力，只是面對自己與世界，多了歲月淬鍊後的理解與篤定，也多了如水般溫柔的心，去擁抱當下每一刻。