「一開始以為是詐騙」 馬士媛三年的意外轉彎 走向金馬最佳新人

將一頭長髮剪去，馬士媛以嶄新的俐落短髮造型現身攝影棚，她笑著說：「你們應該是第一個知道這個祕密的。」過去幾個月的時間，她跟著《左撇子女孩》的角色「宜安」，經歷了一趟又一趟以前從沒想過的人生體驗。

開啟演員之路的機緣

從平面模特兒起步，馬士媛之於表演的緣分，是一次次的偶然相遇，就像她從沒想過，自己有一天會在Instagram的陌生訊息中被詢問要不要拍電影。2022年時，導演鄒時擎透過Instagram私訊，向她發出演出《左撇子女孩》的邀請，「一開始覺得很像詐騙，」但在收到導演寄來的劇本後，本來充滿疑惑的她，卻被劇本裡那個簡單平凡，卻又深刻的家庭故事給打動。

將那份感動帶著，馬士媛決定踏進一個自己完全陌生的領域，第一次拍電影和當演員。初次拍戲緊張嗎？她笑說當時的心情更多是新奇和有趣，而不是緊張，甚至在拍攝當下，其實也沒有意識到「我正在成為一個演員」。她形容那時的感受，更像是一種延遲發生的理解，當拍攝結束後，時間拉開距離，她開始重新回想那段經歷，「我才意識到自己所經歷的事情好像蠻有趣的，然後再回頭看自己，才發現真的在某些方面成長了。」

因為演戲，讓馬士媛看見了自己從未見過的面向，那些情緒的釋放、與角色的連結，甚至是能在眾人面前毫無保留地表達，都讓她更進一步認識自己，也讓她開始認真思考，「或許，演戲會是一條可以繼續走下去的路。」

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世界各地的觀眾，給了自己最動容的回答

《左撇子女孩》帶著馬士媛跑遍了世界各地，從台北、釜山、坎城、多倫多，到紐約、洛杉磯，而每一站觀眾的回饋都讓她感到驚喜。有哪些印象深刻的嗎？她回想有一次在映後時，有個媽媽輩的人舉手發言，沒有說很多話，而只是很認真地看著她，說了一句：「謝謝你成為宜安。」那一刻很短暫，卻讓她感受到極強烈的情感連結。

另一個則是一位國小生在看完電影後的私訊，「他寫了一大段沒有標點符號，卻極其真誠的文字，說看完電影後覺得宜安很勇敢，也讓他想在自己的生活中變得更勇敢。」那種跨越年齡的回應，讓馬士媛意識到，表演的影響力並不侷限於特定族群，也令她更確定，自己想成為演員，正是為了這些瞬間。

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演戲，是當下最深的心流所在

從零經驗到懷抱著各種好奇，樂於探索各種形式演出的演員，馬士媛形容演戲讓自己有一個空間，可以很合理地成為各種不同的樣子，更能夠享受進入「心流」的愉悅。對她來說，幾乎每一次表演的當下，都是一種心流狀態，那種專注並不是刻意的，而是一種自然發生的沉浸。

「甚至可以說，沒有進入心流，就無法真正進入角色。」會怎麼消除緊張感？馬士媛透露自己在開拍前，都會透過像冥想般的小小儀式，跟自己信心喊話：「我已經做足了準備，我現在只需要在現場好好放鬆，讓真實的自己流出來就可以了。」

當然，對馬士媛來說，進入心流狀態，並不只存在於表演之中。像是遇到人生困難時，她會翻書，在書裡找解答，把喜歡的句子抄進日記，延伸自己的想法；聽歌也是，她喜歡老歌，尤其是王傑，「他們寫的詞、唱的方式都很真誠，會讓我覺得，你們都已經經歷過了，那我好像有時候也不用太害怕什麼。」這些安靜自處的時刻，對她而言，和站在鏡頭前表演一樣，都是屬於她的心流時刻。

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穩定、自在、探索永不停止

如今準備好要邁入新階段的馬士媛，請她用三個關鍵字來描述現在的自己，她回答：「穩定、自在、探索永不停止。」相較於過去，她覺得自己變得更穩定，也更自在，更清楚知道現階段的自己想要什麼。

從不確定自己是否適合演戲，到成為金馬新人，馬士媛的探索之旅才剛啟程，她沒有為自己設下框架，面對每一次機會和挑戰，她都會全力以赴。就像她右手臂上的刺青所言「Some could stay for a while but last eternally.（有些事或許只停留片刻，卻能存在永恆。）」像是時時提醒她，務必好好享受人生每個瞬間，「很多事情只會發生某段時間，但記憶會永遠存在，我希望自己要把握每個當下，把它最大化。」