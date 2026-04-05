曾低潮懷疑自己撐不起舞台！金世正：現在的我，終於能游刃有餘

作為歌手與演員，金世正在今年迎來出道十週年的里程碑；而「作為金世正」，也是她邁入30週年的重要時刻。除了在面對歌唱與演技時的心境變化，金世正也在尋找自己的旅程中，發現了新的人生課題。

Harper’s BAZAAR（以下簡稱HB）：電視劇完結後，你從新的一年開始就展開了出道十週年的巡迴演唱會。在緊密的行程中，你通常會怎麼度過休息日呢？

金世正（以下簡稱金）：我會準備剩下的演出。以前進行海外巡演時，通常是和成員們一起行動；現在自己一個人，往往就只會待在飯店裡。我覺得那樣度過時間很可惜，所以不久前在臺灣演出時，有試著出門逛逛超市！之後去香港，我也打算要好好享受一下。

HB：這次的拍攝概念是初夏的「Holiday」，你夢想中的假期是什麼樣子呢？

金：因為我非常喜歡大海，所以覺得帶著衝浪板拍攝很有趣。我希望有天能在像土耳其安塔利亞這樣的地方，度過一次完整的假期。那是我從沒去過的城市，而且大海就在旁邊。

HB：作為Longchamp的品牌大使，你認為一路攜手同行至今的旅程，對你來說具有什麼樣的意義？

金：不知不覺已經合作三年了。Longchamp的拍攝概念總是很貼近日常生活，所以感覺更加親近。品牌總讓我聯想到「自信」與「活力」，我希望能夠充分展現出這份特質，往後作為歌手或演員的身分活動時，也能更有自信地展現自己而不畏縮。我認為這是一個在能量表達的方式上，與我很相似的品牌。

上衣、裙、包， Longchamp。

挖掘最原始的自我

HB：三年前接受《Harper's BAZAAR》韓國版的採訪時，你曾說過以一個出道七年的歌手來看，完成的作品似乎有點少。在那之後，你推出了首張正規專輯《門》，最近也發表了單曲〈太陽系〉，你認為自己對音樂的渴望有因此稍微得到緩解了嗎？

金：不，反而變得更強烈了！在準備這次單曲〈太陽系〉的過程中，我思考得更深了。「什麼樣的音樂最適合我？」一直以來，我都是配合歌曲讓自己不斷進化，但回過頭看，我發現自己展現的是「能把那首歌唱好的我」，而非「把我擅長的音樂唱給大家聽」，這點讓我感到有些遺憾。

HB：作為一名歌手，你如何看待自己的聲音？

金：坦白說，像是已經過多次雕琢、變得圓潤的樣子。因為是以偶像的身分開始唱歌，不知不覺我已經養成了修飾聲音的習慣。從某個時期開始，我的歌聲似乎被修飾得過於乾淨，有時候甚至會想，如果當初少磨掉一些稜角會不會更好？儘管需要時間，但我會不斷地挖掘自己，去尋找真正「像我」的歌聲是什麼，因為我會一直唱下去。

上衣、褲、外套、鞋、零錢包， Longchamp。

享受當下才能游刃有餘

HB：可以和我們分享一個你近期隨手記下的筆記內容嗎？

金：內容完全不感性，也跟歌唱無關喔（笑）。「樂在其中便會成長，汲汲營營則會停滯。」這是我在跟前輩聊天時記下的話，也是最近停留在我腦中很久的筆記之一，既然現在已經30歲，我覺得該是「樂在其中」的時候了。

HB：30歲帶給你的感受有什麼不同嗎？

金：我變得不太想說「因為還不太懂，所以可能會這樣」這種話。我希望能有自信地說「這就是我的路線」，但有時還是會像20歲出頭時感到迷惘。我認為想要了解自己，誠實面對內心的陰暗面是很重要的。說來奇怪，長大成人這件事，似乎就是感情變得遲鈍的過程。變得比較不會受傷，專注於自己的時間也減少了。帶著從容去尋找自我，就是我最近的人生課題。

HB：無論是在舞台上還是拍攝現場，你想把每件事做好的那份野心，是如何去調整的呢？

金：其實不用刻意去想，體力的極限就會幫我調整了……（笑）。以前我常想，如果以出道十年的角度來看，我的演技和歌唱實力卻好像分別只有五年的水準，這讓我曾經一度無法接受現實。但現在我會告訴自己「你已經成為一個兩者兼顧的人了啊！」當我開始接受「如果想唱歌，就得暫時停止演戲」這件事，並明白這是我自己做出的選擇時，我似乎就漸漸學會了放下過多野心的方法。

洋裝，Longchamp。

HB：有沒有哪一個具體的時間點，讓你領悟到了這件事？

金：在結束第一張正規專輯《門》的活動，進行海外巡演時，我陷入了低潮。當時很懷疑自己「真的是一個有足夠力量，能獨自填滿整個舞臺的人嗎？」對此感到很茫然，對於獨自一人這件事也產生了恐懼。那時，我去看了高中時期的老朋友——「Touched」樂團成員Yunmin的演出。我看著舞臺完全被能量填滿的樣子感到很羨慕。說實話，比起單純「羨慕死了」的嫉妒心態，更多是在思考：「為什麼跟我不一樣？」後來我發現，那是他在我同時兼顧演戲與唱歌的時光中，於舞臺上日復一日、堅守了七年所換來的成果。這次巡演時，我的目標變成了「盡情玩樂享受」，因此心境變得輕鬆，也感到很快樂，神奇的是，觀眾和身邊的朋友也都說我看起來相當游刃有餘。

HB：「樂在其中便會成長，汲汲營營則會停滯。」看來你已經找到答案了。

金：要是能再早一點領悟就好了……（笑）。與其感到遺憾，我打算更仔細去發掘眼前的事物。