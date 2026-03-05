15歲踏入時尚圈 從波蘭小城走向巴黎伸展台： Zuzanna Bryk的後台生存筆記

光影裡的一枝花

Harper’s BAZAAR（以下簡稱HB）：好喜歡你的名字！有什麼特別涵義嗎？

Zuzanna Bryk （以下簡稱ZB）：其實Zuzanna在我的家鄉波蘭是個很常見的名字，我從小到大，班上幾乎都還會有另一個同名的同學。不過我一直很喜歡，尤其是它的暱稱「Zuza」。Zuzanna源自希伯來文，意思是「百合花」（Lily），有趣的是，我妹妹的名字叫Lila喔。爸媽一開始其實不知道含義，是我後來自己上網查才發現的。

HB：跟其他工作相比，今天拍攝高級珠寶最不一樣的地方是？

ZB：每一場秀的後台都有點混亂──那是最美好之處，代表每個人都非常在乎這場秀；但因為我身高不夠，沒辦法走高級訂製秀，我只走成衣系列。所以對我來說，像是今天的高級珠寶拍攝，總是特別的。能看到所有人對細節的極度謹慎──保全措施、配戴過程的小心翼翼，都讓攝影棚變得格外莊重。我拍攝時也必須隨時注意，珠寶是否完美呈現在鏡頭前，同時確保它的安全！

HB：你覺得大家最容易誤解的幕後真相是什麼？

ZB：很多人會好奇為什麼模特兒穿衣服總是看起來那麼「剛剛好」。秘密是衣服後面常常有十幾支別針和夾子，為了呈現最完美的線條；不可能有人穿什麼都好看。

HB：在不同國家工作，有發生過語言或文化上的誤會嗎？

ZB：有，而且還滿常見的（笑）。有時候語言不通，只能靠比手畫腳溝通，特別是在節奏很快的後台。不過我覺得這是有趣的地方，因為即使來自不同背景，大家的目標其實都一樣──把作品做到最好！慢慢地，你會學會觀察、傾聽，透過肢體語言去理解彼此，這對我來說是一種很珍貴的經驗。

HB：你有走秀前夕的儀式，或抵達現場一定要做的事嗎？

ZB：我重視睡眠──這是最有效的美容秘訣，無論身心都是。我工作時會先跟大家打招呼、自我介紹，然後喝咖啡。我的後台零食就是咖啡！為了保持能量穩定，我會跳一跳、伸展，也會跟人聊天；我是外向型的人，交流能帶給我能量。

Cartier En Équilibre頂級珠寶系列、Blue Panthere Embrassee項鍊，Cartier；上衣，Louis Vuitton；立體窄裙，Chloé Laplante。

課表與舞台之間

HB：你在時尚圈收到最有意義的建議是？

ZB：「該發生的總會發生，放輕鬆一點。」我是個容易焦慮的人，也很難完全接受「不是每個人都一定會喜歡你」這件事，我指的是外型。所以學著做自己吧，如果這次不適合，也許下次就會。這個產業一直一直在變化。

HB：作為國際模特兒，你如何安排工作？

ZB：我全職當模特兒大約一年，除了時裝周外，我不太做長期駐點工作，以預先安排的拍攝為主；住在歐洲的好處是移動非常方便，能在多個不同城市之間來回。同時我正就讀線上大學、主修博雅教育，常常要考試、寫報告。去年十月，我跟妹妹一起從家鄉搬到首都華沙。以前在小城市兼顧生活和工作，其實很困難，但大城市讓我能自由安排工作、上表演課。

HB：你是從幾歲開啟模特兒生涯的？

ZB：15歲。當時非常低調──因為那時我花了很多心思在學業上。但我一直很享受成為鎂光燈的焦點（笑）。我還讀過音樂學校，在那裡學小提琴！目前最大的夢想，是成為一名演員。

HB：你如何平衡生活與工作？

ZB：我覺得，人生不應只圍繞模特兒工作，而是保持多元興趣。當你越放鬆，就越自然，選角導演、經紀人、客戶也越能看見真實的你。所以我讓自己保持忙碌──除了讀書、表演課，還有學義大利語、閱讀、鉤織、彈吉他。另外一個重要提醒：要持續和朋友、家人聯繫！他們過著跟我很不一樣的生活，所以維繫關係是需要用心的，但能夠被所愛之人包圍，真的非常重要。

立體洋裝，Comme des Garçons；洋裝（作頭飾），Issey Miyake。

HB：你怎麼看AI對模特兒產業的影響？

ZB：我真心希望，我們能為「人類的智慧與藝術」保留空間。科技是為了幫助我們處理重複、瑣碎的事情，而不是奪走創作本身。AI當然可以是工具，但我希望最終掌控權仍在人的手中。

HB：你去過台灣嗎？印象是？

ZB：我還沒去過，很可惜，但我真的很想去。目前跟台灣的唯一連結，就是這次的封面拍攝，還有！我在高中畢業考期間，也在羅馬拍了一本台灣雜誌喔。

襯衫、短褲、透視洋裝、手套，尖頭跟鞋，Prada。

HB：今天拍攝讓你難忘的是？

ZB：我真的很喜歡整個拍攝的創意。每一次換布景空間時都很迷人，最讓我享受的就是走進下一個場景的那一刻！團隊也非常棒，一整天的拍攝都很美好。