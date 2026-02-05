從百萬銷量到金唱片舞台 NCT WISH：我們是最信任彼此的人

今年2月28日，NCT WISH將重返台北林口體育館，舉辦巡迴演唱會《NCT WISH 1st CONCERT TOUR ‘INTO THE WISH : Our WISH’ IN TAIPEI》，3月28日巡演則將登上高雄巨蛋，透過音樂與舞蹈，與粉絲一同完成心願。

從出道、巡演到未來，他們正在一步步寫下屬於自己的故事。在一個陽光明媚的午後，COSMO團隊有機會一訪幾個大男孩，用鏡頭捕捉他們青春正盛的活力，更記錄NCT WISH此刻真實、也最閃耀的心情。

我們是最信任、最依靠彼此的人，也是最希望對方獲得幸福的關係

在舞台上的NCT WISH，總是帶來整齊劃一的舞蹈，以及熱力四射的能量，這並不只靠練習與經驗，更來自團員之間堅定的連結。談起NCT WISH此刻的狀態，隊長SION給出溫柔的一句：「希望大家能像現在這樣彼此信任，在各自的位置上竭盡全力。最重要的是，希望大家都能幸福健康。」

對SION來說，成員像是「家人」，甚至是「超越家人的存在」，他溫暖表示：「我們不僅是最信任、最依靠彼此的人，同時也是最希望對方獲得幸福的關係。」

Q：出道到現在，覺得自己有哪些成長？

SION：我覺得透過參加各種活動，累積了豐富的經驗，也逐漸學會了如何整理自己的思緒。雖然還有很多需要學習的地方，但相比出道初期，現在能更好地審視自己，我認為這是我成長最明顯的部分之一。

RIKU：確實感覺在舞台上變得更有餘裕了。現在不僅能專注於歌舞，還能在享受舞台的同時，與粉絲們進行交流。

YUSHI：我感受最深的一點是，明白了始終支持我們的粉絲們有多麼珍貴。我覺得這份珍貴的心意，是我們能一直努力下去的最重要的動力之一。一直以來都很感謝！

JAEHEE：到現在上台還是會經常緊張。但在表演的時候，看著粉絲們各種各樣的表情，我發現自己也正透過舞台一起感受著不同的情緒。能感受到這種心靈上的交流，並站在舞台上，我真的很開心，也覺得這是我成長最多的地方。

RYO：平時經常看跳舞視頻，練習各種不同風格的編舞，所以感覺舞蹈實力好像正在一點點進步。

SAKUYA：站在舞台上的時候，確實感覺比以前從容多了。還有，個子也稍微長高了一點（笑）。

Q：今年最想達成的願望或目標？

SION：我想讓大家聽到能夠代表NCT WISH的歌曲。我的目標是讓包括粉絲在內的更多人都能喜愛我們的音樂

RIKU：作為團隊，我希望六個人都能以健康幸福的面貌一起登上舞台。個人方面，我想學習各種風格的舞蹈，進一步提升自己。

YUSHI：相比個人目標，我更希望支持我們的所有人都能幸福健康，並實現各自的心願。

JAEHEE：我希望今年能給大家帶來更多受人喜愛的歌曲！同時，也希望這一年我在唱功方面能有進一步的成長。

RYO：目標是不生病，健健康康地進行活動。

SAKUYA：我的目標是在更大的場地，和更多的西珍妮們一起完成舞台。

Q：想跟粉絲說什麼？

SION：希望粉絲們看到NCT WISH時能開心地歡笑，這是我最大的心願。今後我們也會更加努力活動，想為粉絲們創造更多能夠時刻保持微笑的瞬間。

RIKU：感謝大家一直給我們巨大的支持。我們也會更加努力，成為能夠帶給西珍妮力量的存在。

YUSHI：謝謝大家一直支持我們，好想快點見到你們。愛你們喔！

JAEHEE：看到西珍妮們的笑容、和多虧了應援，我真的能獲得巨大的力量。我們也會用更好的舞台和面貌來報答大家，讓西珍妮們一直開心。無論何時都非常愛你們！

RYO：謝謝大家總是對我們的支持。以後也會更加努力的！

SAKUYA：以後我們也會更加努力，展現更多帥氣的樣子，所以2026年也請和NCT WISH一起走下去吧！

Q：透過這次演唱會，最想帶給觀眾和粉絲的感動是什麼？

SION：雖然演出結束後留下的悠長餘韻很重要，但我更希望在演唱會進行的三個小時裡，大家看著我們的舞台，能把每一個感到幸福的瞬間都珍藏在記憶中。

RIKU：非常感謝大家無論在什麼曲目下，都能和我們一起享受舞台。每當在演出中，看著西珍妮們的眼睛的時候，我都能感受到巨大的幸福。

YUSHI：希望這段時間能成為NCT WISH和西珍妮們親自見面，並再次感受和確認彼此心意的時光。

JAEHEE：我們六個成員都為了第一次單獨演唱會，做了非常努力的準備。希望透過這些舞台傳達給西珍妮們的愛，還有我們在一起的每一個瞬間，大家都能永遠不變地記在心裡。

RYO：希望看我們演出的所有人，在那段時間裡都能感到既開心又有趣。

SAKUYA：在舞台上看著西珍妮們的臉，大家笑起來的樣子真的很美。能看到那一幕，本身就是這次演唱會給我帶來的最大感動。為了讓西珍妮們能一輩子幸福地微笑，我會更加努力的。

NCT WISH自2024年底至今，隨著舞台經驗越來越多，團員間不只感情越來越好，默契與剛出道時期相比，也有了巨大成長。就算遇到意見分歧，他們也能好好溝通處理，RYO表示：「如果產生意見分歧，我們會先充分交流彼此的情況和想法，只要能說服對方，就會尊重並聽取那位成員的意見。要是很難做決定，我們通常會把兩個方法都嘗試一下，看看哪種方向更好。」

NCT WISH 2月28日、3月28日分別將在林口體育館、高雄巨蛋舉辦巡演，趁著難得機會，也首次與COSMO 拍攝這次的封面， SION表示： 「我有幾次拍攝雜誌封面的經驗。所以對拍攝過程並不陌生，但因為每次的觀念和風格都不一樣，還是覺得很有新鮮感，也覺得很有趣。」

JAEHEE則說：「這是我第一次在台北進行雜誌封面拍攝，所以覺得很特別。現場氣氛很好，工作人員們也都讓我們感到很輕鬆自在，拍攝過程非常愉快。特別是這是在台北的首次拍攝，給成員們都留下了很深刻的印象。」

在忙碌的行程之外，成員們也能找到屬於自己的日常節奏，JAEHEE分享了他的療癒習慣：「如果不是特別累的話，我每天結束時都會泡個半身浴再睡覺。因為我覺得這樣可以順便整理一下身體和思緒。還有，我不喜歡太乾燥，所以偶爾會戴著加濕口罩睡覺！」看似平凡的儀式感，讓他能以更好的狀態迎接每一次舞台。

從NCT WISH言談間，總能感受團員間對彼此的信任，以及他們對粉絲深深的心意，或許正因如此，NCT WISH的舞台，總能讓人感受到真摯情感——那是想帶給大家快樂的真誠心願，也希望這份願望，可以實現。