好萊塢無可取代的女演員！Uma Thurman坦承不當演員 會選這「職業」

有些名字一出現，注定成為電影史上長久留存的記憶；鄔瑪舒曼（Uma Thurman）無疑是其中之一。而她的人生軌跡，早已超越《黑色追緝令》與《追殺比爾》所劃下的跨世代文化符碼。本期封面故事，《Harper's BAZAAR Taiwan》飛到紐約與這位九○年代銀幕經典，聊起走入母職後的心境，以及如今正漫步人生中──她稱之為「我的幸福初生期」。

Uma Thurman的回眸，曾定義了一個時代。她在1994年電影《黑色追緝令》（Pulp Fiction）中赤腳起舞，定格了一幕難以複製的好萊塢經典；九年後，在《追殺比爾》（Kill Bill: Vol. 1）中化身被稱為「新娘」的那個女人──鮮黃色復仇套裝與武士刀、東方與西方視覺語言交錯、加上昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）的鏡頭與節奏包裹……但她的人生軌跡，不僅存在於那些年我們臥室牆上一張張電影海報裡，也留存在跨世代的影像記憶中。

近40年的好萊塢膠卷

1997年的《千鈞一髮》（Gattaca），在今日回看仍被認為是最貼近現實議題的科幻電影之一：「人類透過基因篩選並決定子女能力、命運」所衍生出關於社會階層與人性倫理的探討。Uma Thurman以俐落造型、內斂眼神，勾勒出一種高智女性輪廓。與此形成對比的是她幾乎同時期出演史詩鉅作《孤星淚》（Les Misérables）中命運多舛的「芳婷」一角，那是她自《危險關係》等作品之後，再一次穿上十八、十九世紀古典服裝；與生俱來的美麗臉龐，這一次是底層女性苦難的縮影。

再後來，她與輕快喜劇《我的超人女友》、《春心蕩漾》等不同類型作品相遇，近年更有Netflix發行的《不死軍團2》；而在拍攝封面這日，Uma Thurman與我們透露自己的下一個角色將是關於「芭蕾舞者」。即將於今年上映的《Ballerina Overdrive》（暫譯：芭蕾超速），由《死侍2》導演大衛雷奇（David Leitch）公司87North Productions製作，結合了「芭蕾、動作」元素──這次與新世代演員們一起完成的訓練，又是另一種身體和意志的挑戰。

回望從少女時代至今的30多年，她選擇過許多「不討好，也不急於被理解」的角色，卻一次次成為影像文化中，反覆被投射的經典。她的角色常指向一個命題：理性與感性、脆弱與力量，可以同時存在於一個女人的敘事中。

如果要為好萊塢撰寫一部「女演員回憶錄」，Uma Thurman是無可取代的章節。她的母親Nena von Schlebrügge，是1960年代活躍於國際時尚圈的名模，後來選擇離開鎂光燈。近日，Uma的社群媒體分享了一張母親年輕時的舊照片──原來，鏡頭之外，她的一生始終被溫柔而堅定的女性力量環繞。

而現在，她是一位母親了。

外套、上衣、長褲、鞋，Prada。

教會孩子忠誠與善良

她的孩子們，長女瑪雅霍克（Maya Hawke）因在影集《怪奇物語》中飾演史帝夫的冰淇淋同事「羅賓 Robin」一角被全球觀眾深深喜愛，兒子Levon Roan與小女兒Luna也走在各自的道路上，踏著屬於自己的步伐。

談到孩子，Uma的語氣變得柔軟。她說，最希望孩子此生牢記的價值觀，其實很簡單：「在所有關係中，真正重要的只有愛、友誼、忠誠，以及善良。」

她讓孩子自在發光，但教會他們成為可靠的大人，提醒他們什麼值得被守護與珍惜。而當話題轉向年輕世代的創造力，她的答案同樣平靜而深遠：「在我看來，韌性是生命的原力，推動我們向前。」

Uma Thurman或許是真的相信，生命會自己找到出口，而我們要做的，是不要放棄溫暖與真誠。這份從容，是在人生波瀾中，練就的內在力量。

Harper’s BAZAAR（以下簡稱HB）：聽說你的名字有個美麗的起源。能分享「Uma Karuna」這個名字是如何誕生的嗎？

Uma Thurman （以下簡稱UT）：我的父親是一位印度及亞洲文化的學者，我想他當時認為 「Uma Karuna」有點像是《安娜卡列尼娜》的亞洲版本，這其實有點令人難過，因為那是個悲劇故事耶！不過，「Uma」在印度神話中是雪山神女Parvati的一個化身，據說意思是「沒有苦難」、「願她不受苦難」；或許我的父母是在這個名字裡，為我的人生置入一份祝福吧。

HB：第一位讓你真正著迷的電影明星是？

UT：在我年輕時，《黛絲姑娘》是我看過最美的電影之一；娜妲莎金斯基深深打動了我。當然，像《安妮霍爾》中黛安基頓的演出，以及幾乎所有梅莉史翠普的作品，都是我們成長過程中重要的靈感來源。

HB：曾與這麼多不同背景的傑出導演合作──哪次創作經驗至今仍影響你？

UT：我想，與這麼多不同導演合作、嘗試不同片種與表演風格後，我學到的一件事就是：「表演永遠都會讓人感到害怕！否則，它就不值得去做了。」所以，學會在未知中找到一點舒適與安定感；當事情看起來具威脅性、或許會徹底失敗時，要知道那可能就是最優秀作品的發芽之地。我學會了──在那個狀態中尋得一絲平靜。

上衣、長褲，Giada；手套，Norma Kamali；鞋，Toteme。

幸福初生的種子

HB：從小到大，一直指引著你的重要人生課題是？

UT：最重要的一課──雖然我曾在某個時刻遺忘了──那就是，你永遠不可能真正逃避任何事。生而為人，必須願意為自己的行為負起全責。每當我允許自己忘記這個真理時，代價往往是後悔。

HB：你會如何形容此時此刻的人生篇章？

UT：這是我幸福的初生期。

HB：在目前眾多的生活角色中，哪一個讓你感到最充實？

UT：我熱愛身為演員的人生。儘管許多女演員都在談論角色機會的普遍短缺，尤其當你變得更「成熟」、更耀眼時，但我仍感受到自己的工作非常充實，也滿是樂趣。隨著我成為一個更強大、更獨立的女性，未來有些角色也會更適合我。除此之外，還有那些能回饋與支持社群的工作，無論是投入如Room to Grow、幫助有需要孩子的組織，或是近期透過參與伍德斯托克影展，為資深與新銳電影人提供一個被看見的平台──這些，都讓我感到衷心而深刻的滿足。

HB：近期最能療癒或啟發你的是？

UT：就支持系統而言，我發現回歸大自然是我所有人生焦慮的「良藥」。比方說鳥類──我目前最熱衷的一件事，就是確保冬天時牠們的餵食器裡有充足的種子。

HB：如果沒成為演員，你覺得自己會意外擅長什麼職業？

UT：會是當一名園丁！我非常熱愛園藝。

HB：在時尚圈薰陶多年，現在最能觸動你的是？

UT：是我深刻理解到，「能把一件事做得美好，本身就是一種珍貴的能力。」而這份用心，是可以在那些用滿滿的愛，所製作出的服裝中看見的。

HB：分享近期挑完成的一件挑戰？

UT：我完成了人生清單上的一個夢想──成為生存節目《Running Wild with Bear Grylls》的嘉賓。我被吊掛在直升機上，從高處被放下，在過程中經歷了幾次驚悚瞬間，然後意識到，原來，我仍擁有勇氣。

HB：現在有什麼因素會讓你對一個新企畫感到興奮？

UT：這些日子，我特別珍惜能跟我信任之人一起工作的環境，那些我知道會全心投入、追求最高水準作品的人。