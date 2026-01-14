拿菜刀和拿槍都一樣！ 林予晞笑談：耍帥真的要訓練

快訊

牛仔襯衫、Montauk長褲、印花方巾、Western皮帶、運動鞋、Celine Charms飾鍊及吊飾（ALL BY CELINE）。
與林予晞面對面談話，很容易被她生動的語氣抓住：有時傻氣宅、有時理性思辨、有時又忽然直率感性。天生自帶服務型人格的她說：「別人對我有期待，我就會想做到，但那不是討好，是我真的很喜歡服務別人。」下一秒又笑著補一句：「如果世界末日要選隊友，記得一定要選會做菜的。」誠懇又幽默，像已經意識到自己長大的自在大人，卻仍保留著不肯被格式化的自由赤子之心。

以不做菜為傲，解鎖廚房實驗室

談到首次參與料理競賽實境節目《星廚之戰》，對她而言幾乎是一段小型生命史的翻頁。她坦言自己「以前是以不做菜為傲的人」，因為童年記憶裡的廚房，是狹窄、悶熱與被困住的象徵。「小時候看著奶奶在廚房忙到我們都吃到一半了，她還沒坐下來；而除了這個空間，她也沒有真的屬於自己的地方。」於是她在心裡立下一道界線：「我覺得廚房對女人來說，是一個很危險的地方。進得去，不一定出得來。」因此她想看世界、想冒險、想當攝影師，「我什麼都想當，就是不要進廚房。」

然而，人生本就無法照著劇本走。《星廚之戰》邀約像命運推了她一把，原本想著「幹嘛去出糗」，再三拒絕，卻因被信任、被期待而點頭答應。「我就想回應這份期待，會盡量希望能夠做到，讓大家都開心，我其實也會透過服務別人獲得成就感。」就在半推半就之下，她踏進廚房，從切菜練起，替自己下了Hashtag：「#要吃自己做」，在家想吃就自己煮。沒有外送、沒有退路，只有朋友約的飯局能偶爾救贖。

她接著坦白過程一點也不浪漫，「前幾集錄影都沒有人選我，真的很挫折，第一次體會到沒人選的沮喪。我從小都是前面被選走的那種小孩欸。」那段時間，她甚至在高鐵上追著主持人鍾欣凌問建議，回頭則更扎實練基本功。直到某次比賽與廚師搭檔拿到第一名，她也卸下對廚房的戒心，「後來我覺得廚房像一個Lab實驗室，你想得到、做得出來又好吃，就沒有錯。」她不僅解鎖了料理，也解放了成長的結界。

夾克、高領上衣、鈷藍色緊身長褲、Soft Triomphe Halfmoon亮澤羊皮革手袋、 Maison Celine徽章皮帶、印花方巾、Celine Charms飾鍊及吊飾（ALL BY CELINE）。
多元角色，成為生活樂趣通道

近年多部作品橫跨不同類型的新角色。林予晞直言自己現實中是御宅族，熱愛生存槍戰遊戲，「在電玩裡我超帥。」當在Disney+《凶宅專賣店》終於拿到夢寐以求的槍、詮釋刑警，「本來以為第一次拿槍會很帥，結果超憋。」令她感悟到「不論拿槍還是拿菜刀，本質都一樣──耍帥是需要訓練的 ！」

另在公視台語職人輕喜劇《人生只租不賣》中，她又變成截然不同的形象演出：「租賃管理師是很飄的冷面笑匠仙女，有年齡問號的存在感，要一本正經講幹話。」她坦言常常想搞笑卻不能真正搞笑，只好把幽默收束在小幅度裡，帶點傻勁創造剛剛好的笑料。「透過角色去經歷平常不會做的事，藉由演戲讓生命有出口，所以我準備角色時都很當真，也因此生活裡常留有角色的痕跡。」

熟成長大，繼續偉大的演員航道

30歲才從空服員轉職演員的林予晞回望早期，很容易受角色影響。「從《春梅》到《我們與惡的距離》，碰到深刻角色時會產生自我覺察，甚至被角色帶著走。」如今走到演員生涯的中後段，「已經有自己的狀態和底氣，比較能自在掌握。不怕接演各式角色，因為如果到現在還會被角色影響，對我而言會有點危險。」

像迎面而來的浪，推著她往更深處去，演技收放自如的她，也觀察到亞洲文化的女性演員，特別容易有「幼體化」現象產生──要純真可愛、要有女人味、不要太懂事等等框架。「我不否認女生撒嬌是有用的，但到某個年紀就會撞牆。永遠是少女，就只能侷限那幾種類型角色，甚至30幾歲演高中生，這是很大的危機，會走不到下一個階段。」清楚身處戲齡交界的她明白演員階段性的不同：「我要長大，我應該要成熟一點。」

她說得溫柔卻不迴避殘酷，「要學會成為『姐』的狀態，懂得進退、能照顧大家，從裡到外說服眾人，是這些年我一直在努力的。」她笑說：「可愛與鬆軟是女性很好的特質，但演員不能只停留在那裡，要蛻變自己，探索與嘗試，才能繼續往偉大的演員之路向前行。」

大衣、高領針織衫、Montauk長褲、Ballet繫帶高筒靴、印花方巾、Celine Charms胸針及吊飾（ALL BY CELINE）。
透過攝影觀察世界也觀看自我

有「被演員耽誤的攝影師」之稱的林予晞，隨著2025這一年剛好40歲、出道11週年，在日本人像攝影大師濱田英明掌鏡下，推出紀實寫真書《役旅》。她承認曾抗拒被觀看，也覺得若只是拍照出寫真，好像太理所當然。叛逆如她，於是選擇與作品足跡對話──回到《春梅》、《必勝練習生》、《我們與惡的距離》、《死了一個娛樂女記者之後》等等過去曾與劇組共同奮鬥過的重要劇作場景。

在日常與回望間流露真情的她感觸，「30歲時以為自己很懂事，40歲回頭看會覺得當時其實不知道自己在幹嘛。」她把這段心情稱為時間給予的禮物，「如果有什麼想法要早一點做，不要太擔心。」期待自己慢慢變老的她直言，「我很喜歡累積。年紀與時間疊加的份量，我都非常珍惜。」期待自己一步步走向下一個階段。

然而，比起關注自己，林予晞更多時候是對世界存有好奇心，透過攝影拍照去觀看世界而理解自己，「體悟到觀察他人，就是觀察自己。」她坦訴，有一段時間經常在凌晨4、5點醒來，站在陽台看植物，拿起微距鏡頭，拍下葉脈與黑夜之間微微呼吸的光影，因而誕生了攝影展《雙木林》新作系列《Composition：Rest》。

她說：「我在想，我們睡覺的時候，它們在幹嘛？」所以用休止符為作品命名，「希望自己觀看完後，不急著發表意見，盡量保留靜默咀嚼的空間──即使只是八分休止符，或甚至三十二分休止符那樣的長度。」語述平靜，但節拍已輕敲她的內心。

演戲與命理都是理解人的方式

聊及長期深入玄學研究並一度想轉行當命理師的林予晞，透露自己30初頭有段時間不想回劇組拍戲，「可能因為不擅長在人多的大團隊，沒辦法滿足每個人的開心需求，讓自己很內耗，而感覺好像人生走到一個分叉路。」於是她開始大量接觸占星、紫微、人類圖等領域，「發現在這浩瀚宇宙裡心變得安靜，也找到安身立命的點。」

她認為每個人照顧自己的方式都不一樣，並非把命理當逃避，而視為理解人的工具，將迷惘變得有方向，也看懂了演戲與命理成了兩條交織的路──透過角色經驗生命，透過符號整理生命。就像演員之於她，是服務角色、服務觀眾，也服務某一段難以言說的共感心事，「當有觀眾告訴我，某個角色陪他度過一段時間。那一刻，我會覺得自己有做對一件事。」

Logo拼色帽、灰色針織上衣、白色針織上衣、粉色洋裝（ALL BY MIUMIU）；卡其寶石短袖上衣（PRADA）。
喜歡服務的浪漫天賦

最後，林予晞談到前陣子年底去東京因緣際會看了一個展，帶來了強烈撞擊和感動，「看到身心障礙藝術家用極度身體性的奇特肢體方式創作」，這讓她想起在金馬電影大師課中有位好萊塢Casting導師對她說：「妳用很多腦袋想角色，可以再多關注身體性來演戲。」將她拉回到同件事上，「不要只靠自信去理解事物，但也無需無時無刻依賴身體性。」

並為2025年下了總結：「我們都需要一個有形或無形的儀式感空間，進去肆無忌憚探索和感覺身體，並允許自己的怪，來學會接受自己各種真實的樣子。」她說，離開後摺疊好這些思緒放回，達到陰陽平衡，再回到群體社會。

對她而言，有能力繼續服務眾人，是浪漫天賦，進而喜歡自己正在成為的樣子，持續用料理擴張邊界、用攝影凝視世界、用表演理解他人。林予晞沒有急著抵達，只是繼續在時間裡向前走著──走出舒適圈、走入廚房、走到片場、走進夜晚的植物葉脈裡，走向那個不被定義，卻仍在路上成長的自己。

夾克、寬版襯衫、Boyfriend 001牛仔褲、領帶、Vivienne Taurillon腰帶、Ballet繫帶高筒靴、Celine Charms飾鍊（ALL BY CELINE）。
有些人的熟成是被推著走，有些人的成長則是自己把門推開。屬於後者的林予晞，並非輕易把生命解答說出口的人，她總在行動裡不斷給出線索，也藏在一句句帶著笑意又真摯的自白裡。她讓時間滲進去，讓生命滋味慢慢變厚。

