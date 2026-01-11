快訊

泰百女神 Orm Kornnaphat 在台首刊封面！揭曉真實時尚心法

Harper's BAZAAR
上衣、長褲、帽飾，Dior。
上衣、長褲、帽飾，Dior。

在去年底Dior 2026春夏系列的秀場上，人潮氛圍、身邊能量和等待被發現的新鮮事物，至今仍持續為她帶來特別的感受，尤其是此次，Orm終於完成夢寐以求的造型：「每次參與都覺得很興奮，可以看到很多新鮮事物，尤其能穿上夢想已久的花朵造型鞋子，真的非常開心！本季舞台上很多造型都讓我覺得那就是真正的我，既自信、俏皮、充滿樂趣，又能真正享受屬於自己的服飾。那些曾經只能在舞台上看到的設計，其實都能在日常生活中穿著；同時帶有法式女孩氣質，又完美融合了清新能量。」

新一年的待辦清單

談到新一年開始，身為站上第一線的創作者，她也愈清楚自己的角色定位：這份工作不單只是為自己，而是希望在新一年把正能量，傳遞給一直陪伴與支持著我的心愛粉絲們。

襯衫、背心、裙、鞋，Dior。
襯衫、背心、裙、鞋，Dior。

「我站在這裡的目的，是想把快樂帶給他人，即便只是小小的快樂，能成為他人的幸福還是很開心；希望看到我的人都能開心，從中獲得美好的感受。至於新年新希望，就是期待自己能開始運動（笑）；其實先前也曾許下這個心願，但一直無法完成。所以大家，沒關係喔，如果一直沒開始運動，你還有我喔！」Orm坦率大方的回答讓現場人員忍不住笑出來，接著她補充未來計劃：「應該是先從有氧運動開始吧，會努力讓日常生活變得更健康，提早睡覺、吃對身體有益的食物。目前已做到一件事，就是學會吃健康的食物，我更有意識地去選擇食物，也戒掉很多不必要的東西，只剩睡眠還需再繼續努力。」

「另外我也希望自己能有更多空間嘗試新事物，無論是沒做過的企劃，或從未接觸過的角色，當然這需要機遇，但我真的想挑戰看看。如果有機會拍電影，或能嘗試做音樂，我都很想試試看。最近讓我特別興奮的，就是改編自暢銷小說《繪夢婚禮》的影集，我將與 Lingling（Sirilak Kwong）一起合作，讓這部小說重新再次活躍；尤其當我聽說此角色是以我本人為原型所創作的，能透過他人的視角演繹另一個版本的自己，這同時是很有挑戰又幸福的一件事。」

上衣、裙、鞋，Dior。
上衣、裙、鞋，Dior。

與Dior的風格連結

回顧過去一整年，她的身影不僅出現在泰國各大活動和媒體，還擴展到國際舞台上，每一步都為她累積了經驗，也持續促進她在工作上的成長；其中最重要的課題就是培養耐心，並找到平衡點。「我覺得自己在工作和耐心方面成長很多，我承認長時間在高壓下持續工作，有時真的會容易沒耐心。每天工作的人一定都懂，剛回到家，才入睡沒多久又必須起床！不過現在的我已經學會讓能量更加穩定、平靜，能找到屬於自己的平衡點是一件好事，這讓我們能繼續在自己心愛的道路上走得更長久。」Orm微笑，然後分享另一個讓自己心情愉悅的重要事情，那就是能成為Dior品牌大使。

「真的很開心，其實已經知道一段時間了，但無法對外公開；我們已經跟Dior合作一年多了，當能正式宣布時，真的非常開心也非常榮幸，能跟一個從小就認識的品牌一起工作。」Orm接著表示，最能反映自己風格的「就是中間有一隻瓢蟲和幸運草圖案的Lady Dior包；我是那種會在玻璃箱種植物的人，因此有一點點心靈相通的感覺。其實如果從遠處看，這個包就是飽滿綠色，但靠近細看時會發現，是很多小小幸運草一層層交疊而成的。也許我最近穿搭風格有點變了，但其實我的內在還是Lady Dior。另外還有一個黃色蜜蜂圖案的包，非常喜歡，而且希望能把每款包都收藏起來。」

上衣、裙、包，Dior。
上衣、裙、包，Dior。

「身為Dior代言人，我希望傳遞有趣、新鮮、清新的能量，希望每位走進Dior店鋪的人都能感受到和我看秀時同樣的情緒，能試著嘗試各種不同造型，並享受時尚、做最真實的自己。」

上衣、裙，Dior。
上衣、裙，Dior。

Harper's BAZAAR

追蹤



在千變萬化的伸展台上，夢想最終化為能觸碰之真實。本期封面與泰國演員Orm（全名為Kornnaphat Sethratanapong）對話，不僅回顧過往成功，她也分享了成長中每步真實感受，努力學習與他人一起擁抱簡單的幸福。

