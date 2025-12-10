聽新聞
雷嘉汭不再被外貌綁架！現在的她學會把美交還自己

Michael Kors 軍綠色飛行外套，Sandro 皮革拼接丹寧背心，Sandro 皮革拼接丹寧短裙，adidas 銀色運動休閒鞋。
2025年，《Women’s Health》將帶著大家一起從「肌力」、「美力」、「療心力」、「永續力」四大面向一起養成「心・女力」，找回安定身心的力量和美麗，不畏挑戰、自由做自己！這次《Women’s Health》就邀請到演員雷嘉汭來跟我們分享「美力」，在鏡頭前，她可以是千變萬化的角色；在鏡頭後，雷嘉汭更像一位安靜觀察世界的行旅者。她不追逐喧嘩，而是選擇用自己的節奏，一點一滴地摸索「健康」與「美」的真正定義。

最近的生活節奏：像日光穿過窗簾的柔亮

最近的生活節奏，雷嘉汭用一首電影主題曲來形容：快與慢交錯、前奏緊湊、尾聲拉開空間，彷彿在一個有時間縫隙的世界裡奔跑。她說，那不是抽離，而是一種「在場」——人在其中，覺察著當下的呼吸與肌肉，聽見身體與心的步伐。

在國外工作時，她學會把放鬆還給自己：回到房間，聽些經典老歌，讓旋律替心緒收邊。那段只屬於她的安靜，像是把快轉的人生輕輕按下暫停。

Gucci 湖水藍毛呢外套，Gucci 湖水藍毛呢短裙，Gucci GG Monogram緞面襯衫，Gucci 黑色尖頭高跟鞋。
身為演員，需要讓角色和自己都能自由呼吸

「如果撇開演員，我當然希望自己的狀態是健康、好看的。但回到表演，我會讓自己保留可被調整的空間。」

雷嘉汭與《Women’s Health》聊到身為演員的體態管理，不是以尺寸與數字對話，而是把身體當作器皿：角色需要健康、黝亮的皮膚，或是更清瘦、內斂的輪廓，她都會嘗試去靠近。真正的難題，反而是極端幅度的改變——「突然要變得很壯、很胖，現階段對我來說不容易；因為我知道要再瘦回來其實很難。」這句直白背後，是她對自我節奏的誠實與保護。

運動不是一次性的解壓，而是一個需要被養成的習慣

雷嘉汭喜歡戶外的風與光，不太熱衷密閉的健身房。最讓她著迷的是「騎重機」：不是城市道路，而是需要全身協調與臂力的林道。那是一種會騎到出汗的奔馳，也是她的放鬆方式——當身體專注在路況，腦內雜訊就會靜下來。

運動對她不是一次性的解壓，而是一個需要被養成的習慣。「沒有養成，運動就會變成可有可無；養成之後，它會像陽光、空氣、水一樣，是不可或缺的。」

為了讓身體更有線條，她調整了攝取：提高蛋白質，練完再補給；即便不愛吃蛋黃，也會逼自己把營養補足。她笑說，女生如果想長出真正的肌肉量，蛋白質真的要吃夠——這是她在影集《十二使者》時期為角色做的第一堂身體功課。

「我覺得自信——有些是與生俱來，有些是後天長回來的。」

殺青一部恐怖片後，雷嘉汭坦言自己正處於重新整頓的階段：忙碌過後，反而感到能量流失，對自己要求越高，越容易把自信推遠。「現在的我，說實話比較沒自信。但我正在找回來。」

找回來的方法很樸素。第一步是沉澱：找原因、辨認感受、把節奏放慢。她實踐了半年多「感恩日記」，每天寫下對人事物與自己的感謝；也練習那四句簡單的自我對話：「謝謝你、請原諒我、對不起、我愛你」。她說不太好形容其效用，但像是在為大腦種下一句句溫柔的指令，讓自己在不完美裡學會和解。

旅行也是她的開關。那段時間，她變得不太想說話，連 MBTI 都從 E 轉成 I；出走、相處、交流之後，又慢慢回到 E。「旅行讓我在別人的眼睛與對話裡，看見自己原本的樣子。」

Sandro 皮革拼接丹寧背心，Sandro 皮革拼接丹寧短裙，adidas 銀色運動休閒鞋。
把香氣變成生活的溫度

她做手工蠟燭，為每一個角色配一種香調。「即使是為角色而做，製作過程本身就很療癒。」她偏愛木質、森林感的調子：潮濕的青苔、清新的冬青、帶點冷意的木頭。比起香水，她更常用精油擴香，或少量點在身上；偶爾也會選擇中性調性的香氣，讓氣味成為角色的另一個靈魂。

關於「美」這件事，不是被看見，而是能安穩地活著

當與《Women’s Health》聊到心中的健康與漂亮是什麼樣子？雷嘉汭說：「健康美不是皮膚黑或白、身形胖或瘦；它更像是一種身心取得平衡後，自然散發出來的狀態。」這個定義需要把主導權從他人眼光收回到自己手裡。

她笑著舉了個最日常的例子：過去選照片，總會習慣問別人哪張好看；現在，她會挑自己看得最舒服的那張——快門之外，是價值感重新歸位的證明。「每個人喜歡的美都不同，我以前太在意大家怎麼看我，現在更想看我自己怎麼看我。」

接下來想讓角色成為力量的延伸

她渴望走進能「給出鼓勵」的角色：談親情、談疾病、談精神健康的故事。她特別在意的是，病人身邊那些長期承受的人——「有時候，他們其實更需要被抱一抱。」她想成為能遞出力量的人，用戲劇為那些不容易被看見的情緒，留一盞燈。

美與自信，對雷嘉汭而言，不再是求快的終點，而是一段回到自己的路。她把放鬆寫進節奏，把力量練在日常；在角色與生活之間，她學會更誠實地看見自己——那份誠實，正是從內而外、最耐看的健康美。

Gucci 湖水藍毛呢外套，Gucci 湖水藍毛呢短裙，Gucci GG Monogram緞面襯衫，Gucci 黑色尖頭高跟鞋。
