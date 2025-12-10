一代影迷難忘的007間諜！Eva Green 罕見談職涯心聲 首度分享對亞洲文化的迷戀

從台北飛往巴黎的旅程，我們想起 Eva Green 在《007首部曲：皇家夜總會》裡的一幕：特工 Vesper Lynd 穿著單薄黑裙，蜷縮在浴室地板，任由冷水傾瀉；直到 James Bond 走近，把濕透的她抱緊。「妳冷嗎？」她輕輕點頭，他把水溫調高了點；導演把這幕完整留下，那是一個冷豔而神秘的角色，第一次以脆弱的姿態走進觀眾心中。

拍攝封面那天，Eva Green 從她鄉間的住家緩緩駛來，帶著溫暖、靦腆的笑容，來到我們眼前──又是一幕美好的反差！她說最喜歡一日的清晨：「因為整個世界還在睡覺，空氣清爽，好像所有事都有了可能。」我們為她準備了零食盲盒，她挑出一包來自台灣的小泡芙，幾顆 Cream Puff 在她指尖與嘴唇跳動。

父親是瑞典牙醫 Walter Green，母親是法國演員 Marlène Jobert，2003 年出道以《巴黎初 體驗》與《王者天下》初登影壇，那時Eva Green 已展現獨特存在 感── 一種陰影與光彼此拉扯的表演能量。之後，她在《300 壯士： 帝國崛起》、《萬惡城市：紅顏奪命》中的角色，承載了一整代影迷對「美麗與魅惑」的記憶。持續與導演 Tim Burton 合作，從《黑影家族》、《怪奇孤兒院》到《小飛象》開啟了一個暗黑奇幻宇宙；而加入Netflix影集《星期三》飾演奧菲莉亞阿姨，也是兩人每幾年一次的驚喜團圓。

之後，Eva Green 憑《Proxima》入圍法國凱撒獎最佳女主角。而今年演藝之路似乎又開啟另一篇章，她剛拍完兩部驚悚片：與 Aaron Taylor Johnson、Benedict Cumberbatch 合作的《Blood on Snow》，以及與 Samuel L. Jackson 帶點喜劇元素的《Just Play Dead》。

神秘、善良、愛狗的書蟲

聊到生活，她說「簡單很適合我。我曾以為人生需要煙火；如今， 我因為帶狗散步和在合理時間上床睡覺，而幸福得有點可疑。這大概是成長吧。」

她覺得擁有一小圈好朋友很幸運，「當生活沉重時，他們會端著熱湯出現；當人生閃閃發光時，他們會帶來花。」這種安靜、不間斷的陪伴，給了她一份踏實。

攝影棚裡的 Eva Green，紮起捲髮、戴上項鍊，在鏡頭前輕盈轉起了圈圈；下一秒她摔進沙發，被捕捉最自在的模樣。

她笑著說說因為力量不總是喧囂的，常常是輕聲低語，「有時候一個溫熱的可頌，比整套存在主義論文更能撫慰心靈。Camus（法國作家Albert Camus）應該也會同意，哈。」

害羞、巨蟹座、愛狗隱士、法國黑玫瑰、一隻美麗書蟲，《Harper's BAZAAR Taiwan》敘寫了 Eva Green 的人物素描。她真誠對答，但思緒還是飄回鄉間小築等待自己回家的寵物 Nora 和 Winston 身上，以及床邊堆成山的書。

Harper's BAZAAR（以下簡稱 HB）：現在人生階段的哪個角色，讓妳感到充實？

Eva Green（以下簡稱 EG）：最讓我感到充實的角色永遠是那個我還沒有完全探索完的——那個仍能讓我保持好奇、帶著一點害怕，並能持續學習的角色。目前，這意味著安靜地開發專案、瘋狂地閱讀，以及陪伴我可愛的狗狗 Nora 和 Winston。牠們常提醒我，創造力不只存在聚光燈下，也可以在靜止中綻放。

HB：在雙文化的家庭中成長，妳認為最棒的經驗是？

EG：在「法國式的熱情」與「瑞典式的務實」之間長大，意味著你學會讓自己很戲劇化地感受一切……然後立刻冷靜嘲笑自己這麼做了。但這是很實用的組合──你能同時獲得熱情與視角，有存在焦慮卻能找踏實的解方。

HB：那現在什麼最能給妳「家」的感覺？

EG：如今，家是任何有溫度、書堆得有點危險、而且有足夠自由讓你「有點古怪」的地方。我們每個人其實都有點古怪，對自己、也對彼此，不要忘記這點。

襯衫，Patou；裙，Boyarovskaya；耳環，藝人私物。

大人的友情，溫暖而古怪

HB：一直伴隨著妳的人生諫言是？

EG：保持好奇。保持善良。要擦防曬。然後永遠不要低估一場「時機剛剛好的小睡」——文明發展還得仰賴休息充足的人們。

HB：妳如何滋養自己的好奇心與創造力？

EG：書籍、藝術、長時間散步、盯著畫作直到它們揭露自己的秘密。我也珍惜那些與陌生人之間奇妙的對話──那些不知為何，改變了你一週心情的對話。

HB：誰是妳生活中最大的支撐？

EG：我很幸運──我有一小圈親密的朋友。當生活沉重時，他們會端著熱湯出現，當閃閃發光時，又會帶著花走到你面前。真正的友誼不會是戲劇性的──它是穩定、誠實，甚至有點心電感應！那些會注意到你安靜下來，選擇坐在你身旁，傾聽你胡言亂語的人。

HB：妳人生中第一位偶像明星是？

EG：Bette Davis。原始、無懼。 小時候，我崇拜那些既大膽又神秘 的女性，僅僅挑眉就能讓整個空間 的溫度都改變──像Bette Davis、 Liz Taylor、Jeanne Moreau……都 讓我們明白堅強的模樣，也可以是 溫柔且具有同情心的。

HB：在演過的角色中，有誰讓妳多了解自己一點嗎？

EG：Vesper Lynd（《007 首部曲：皇家夜總會》角色）讓我知道真正的力量可以非常安靜── 一個挑眉、一句未說完的話、一個時機完美的轉身離開。她教會我「克制」有時是最致命的武器。另一方面， Vanessa Ives（《英國恐怖故事》角色）則教會我極端的情感耐力。每一個角色都會留下痕跡。它強化某些本能、又柔化另一些，讓你以稍微不同的光與視角看待世界。我常常迷失自己，很少找到自己──但當我在演一個角色時，我總是努力忘記自己，並忠於角色。

HB：有哪部作品讓妳看了超過十次，至今還能一再重看？

EG：我知道這聽起來有點不尋常……《鬼店》。這絕對是一部傑作。能帶給觀眾非常獨特的體驗。張力慢慢燃燒。前幾次看會很可怕，但越看越覺得實在很好笑──因為 Jack Nicholson 的非凡演出。沒有人能像他一樣詮釋瘋狂。

高級珠寶項鍊、戒指，Chaumet；高訂禮服，ArdAzAei；黑色透膚網紗連身衣，Anoeses。

角色改變的人生軌跡

HB：在職涯中遇過最善意的事是？

EG：曾有人在我還沒有勇氣相信自己之前就先相信了我。那樣的信念非常珍貴──穩定、但有原則，在你自身信念動搖時不離席，這樣的支持能改變一個人的人生軌跡。

HB：妳跟許多不同背景、類型的導演合作過。有哪次經驗至今仍影響妳選擇作品的方式？

EG：跟那些用「熱情與人性」領導的人合作。願景很重要，但善良才是片場真正的超能力。暴君作風實在太過時了。

HB：第一次閱讀劇本時，妳會本能地尋找什麼？相比早期，如今什麼樣的角色會讓妳接下？

EG：一個火花── 一個複雜、有缺陷、充滿生命力、甚至讓我有點害怕的角色。如果劇本兼具智慧與真心，並且敢於無聲地大膽，我就會感到興奮。

HB：覺得自己還有什麼樣的角色，沒在銀幕上探索過？

EG：喜劇。尤其是荒謬又聰明的那種。我有一個理論：荒唐本身就是一種清醒──是對我們總是過度嚴肅看待自己的小小反叛。我很想深入其中。戲劇很容易──但幽默，才會揭露真正的我們。我已經想再拍喜劇好幾年了，而我剛完成與 Samuel Jackson 合作的《Just Play Dead》；這是一個很棒的劇本，有犀利對白和喜劇節奏。

HB：不久前社群上備受討論的一句話是「No本身就是個完整的句子」。妳是如何學會「拒絕」來保存情緒能量的呢？

EG：我會拒絕任何「把混亂偽裝成機會的事情」，以及那些純粹出於惡意讓腳很痛的鞋子。我學會了，如果要付出的代價是你的平靜（或你的腳趾），那就不值得你的演出。說出「Yes」的時候，永遠需要一條界線——而且每次畫線時，你也不欠任何人一篇論文。

HB：如果不當演員，覺得自己會有什麼意外的職涯？

EG：我很想跟動物一起工作。我住在被各種生物包圍的鄉間，牠們對演藝圈毫無興趣，且令人感到清新又平靜。狗才不在乎你是在排練莎士比亞還是在點起司；牠們只在乎真誠，以及也許一塊餅乾。但其實是超棒的對戲夥伴啦。

HB：妳對台灣的印象是？

EG：我還沒有去過台灣，但我很想。亞洲一直深深吸引我，文化、歷史、藝術性；那裡有某種深刻而迷人的東西，我非常希望能親自探索。

HB：想探索些什麼呢？

EG：因為一直喜歡清酒，我參加了各地區的清酒工作坊之後，最後在一間日本酒造協助下，我決定跟朋友一起推出自己的品牌「Seiun」。只是小批量製作的清酒，我每天都在學習；這是一段令人興奮，也令人謙卑的經驗。

HB：為什麼喜歡日本呢？

EG：我一直被日本吸引。那是一個觸動我心，一個「美存在於細節中」的地方。它在簡潔與純粹之中，找到自己的優雅。還有某種神秘而詩意的氣息。