AI無法取代真實情感：名模Yuli Stepanova對模特兒產業未來的洞察

九月末的香港，空氣一絲乾爽的微涼，城市上空是灰色的雲，暖陽時不時劃破天際，為街道添上一抹情緒。遠方的樓宇展開，以彩色堆疊城市輪廓；小吃店的霓虹，反而多了幾分安靜。

香港總是這樣，繁忙又從容；街道熙攘，但這裡的時間有自己的節奏。攝影師與模特兒一行人緩步其中，與街景的日常一起呼吸。巷弄裡的閃光燈，如小小煙火綻放。

中西文化的交織，讓它在亞洲時尚版圖中始終佔有特殊位置；當我們與Yuli Stepanova相遇，她坦言定居香港因為「這裡能跟眾多有才華的人合作並成長」。她分享著自己的城市觀察，談到對藝術產業、影響力投資的好奇；也聊到李小龍主演的《唐山大兄》，從沒想過這會是她最喜歡的電影，而每個人的共同語言，是現正重映中的《墮落天使》。

本期封面折射的不是一個人的故事，是一個多元序章──與一座讓人專注調整步伐、尋找方向的城市。鏡頭、光影、街景與人物交織，靈感來自街道的喧囂與靜謐，也來自每一位在此努力創作的人，心中煙火。

馬甲式皮革外套、丹寧褲，Balenciaga。

愛上街角光影

Harper's BAZAAR（以下簡稱 HB）：你是幾歲踏入時尚產業？

Yuli Stepanova（以下簡稱 YS）：我正式開始當模特兒是在24歲，不過在此之前我曾參與一些模特兒企劃，也去上過模特兒學校，學習肢體、表演與走台步的技巧。

HB：還記得人生第一次拍攝或走秀嗎？對產業看法有何改變？

YS：當然記得。其實，每一次拍攝或走秀對我來說都像第一次，因為這個產業變化非常快，你必須隨時調整、保持彈性；而經驗能幫助你更好地控制身體與情緒。我喜歡時尚產業一直在變動，這意味著總有成長的空間！

HB：目前定居香港嗎？請分享你的背景與展開這段旅程的啟發。

YS：因為父母的工作，我從小就經常旅行，去過很多地方；這讓我有很多自由跟機會去探索不同的國家和文化！對我來說，住在香港是一個能與眾多有才華的人合作、累積獨特經驗、成長並持續探索新領域的好機會。這裡的模特兒圈尤為獨特，它融合了多元文化的厚度與深度，以及實驗性的美學創造力。

HB：在戶外拍攝時曾遇過出乎意料的情況嗎？

YS：幾乎每次都會發生一些狀況，但通常是好的。例如道具會掉到你身上，或是服裝太緊，需要很多人幫忙才能穿上！我其實滿喜歡看到路人的反應，總是混合了一點好奇與欣喜的表情。

皮革平口洋裝，Versace。

快節奏裡的紀律

HB：你在業界收到最有意義的建議是什麼？

YS：相信過程、做自己，永遠不要懷疑自己。

HB：每日工作前有什麼絕對不能少的儀式嗎？

YS：早上我需要「十分鐘的安靜」來整理思緒，還有臉部按摩和冷水澡！當日常感到疲憊時，我會到山裡、大自然走走，或是找一家寧靜的咖啡館。

HB：能否分享一個最美好，或最艱難的工作經歷？

YS：最棒也是最艱難的一次，是在冬天，我們在烏魯木齊的山上拍攝了一支20小時的戶外廣告，需要反覆拍同個畫面很多次……

HB：你認為數位轉型與AI在未來會如何影響模特兒產業？

YS：這是一個很有用的工具，但我仍相信AI無法取代真人，因為它無法完整展現情感的層次。

HB：你如何處理工作商業面？對剛入行模特兒的建議是？

YS：我信任我的經紀公司，處理這些事。我的建議是：在簽署去其他國家的合約之前，一定一定要仔細檢查、分析，並且隨時保持警覺。

HB：有什麼對模特兒的迷思，你希望大家更了解？

YS：我希望大家明白，模特兒不只是關於美貌、時尚或光鮮亮麗的生活，它更需要努力、紀律，以及持續不斷地自我提升。

豹紋不對稱洋裝，Balenciaga。

母親與未竟的夢

HB：十月號的主題是「影響力投資」。在模特兒事業之外，你有想投入並影響他人的志業嗎？

YS：我喜歡這個主題！我本身算是有創意的人，一直以來的夢想就是創立自己的服裝品牌，或是設計一系列珠寶作品。

HB：最喜歡的香港電影是？

YS：我喜歡李小龍主演的經典《唐山大兄》。

HB：在工作之外，誰最能啟發你？

YS：啟發我最深的人是我母親。她兼具優雅、沉穩與智慧，而且人生過得非常精緻。

HB：有沒有一句帶領你前進的座右銘？

YS：這題有點難，因為我有很多不同場合的座右銘。其中一句我常用的是：「弄假直到成真。」（Fake it until you make it.）

HB：會用哪三個詞形容自己？

YS：熱情、冒險靈魂、樂觀。

HB：你造訪過台灣嗎？

YS：很可惜我還沒去過台灣，但我計劃有機會一定要去。台灣對我來說，帶點神秘感又充滿活力，擁有美麗的自然風光，以及友善、善良的人們。