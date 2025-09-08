「海獺與狼王」的兄弟物語： 林頤原 × 林哲熹彼此眼中的真實樣貌

站在背景如夕陽般熾紅的牆面前，TRASH團長兼吉他手的林頤原瀟灑刷著手中吉他，弟弟林哲熹在旁自然回應一個眼神與微笑，兩人沒有刻意配合，卻不約而同地踏出相同節奏，那是親兄弟才懂的默契；然而帥氣沒有久，下一秒兩人立刻切換成開啟無限說垃圾話的打鬧模式，如此雙面反差的模樣，正是林氏兄弟的相處日常。

身為同在演藝圈打拼的兄弟檔，兩人在鏡頭前同框的次數卻沒想像中的多，趁著機會難得，當哥哥林頤原拍攝時，林哲熹化身貼身助理，拿起手機紀錄，當天便立刻剪出一支Reels。他笑說：「原本很期待看見哥哥不同的一面，但最後都會破功，反而變成和私下互動一樣，充滿各種垃圾話和惡作劇。」

林哲熹：墨綠色風衣、黑色長袖T恤、深藍丹寧褲，all by peter wu、Novo 運動鞋，Pedro。林頤原：灰色長大衣、深灰西裝褲，both by peter wu、Novo 銀色運動鞋，Pedro。

從爭吵到互相理解的兄弟情

從小一路看著彼此成長，如今各自在音樂與戲劇領域發光，但兩人卻直言其實有段時間彼此非常「不熟」，林頤原說：「哲熹他國中就到外縣市讀書，加上小時候兩人個性都比較強硬，所以常常會衝突不斷。」一直到出社會有了歷練後，才慢慢意識到家人的無條件支持與包容，「像是我們曾經因為健身話題吵架，冷戰了半年。過去彼此都很固執的點，如今回想都有點好笑，但正因為有過爭執，才更能理解彼此。」

林哲熹回憶說，過去曾經在低潮時主動約哥哥出門，到宜蘭住了三天，什麼也不做，單純吃飯、看海、睡覺。「沒有任何感性對話，卻可以感受到久違的安全感，很多問題其實不一定要馬上解決，只是需要一個出口，一個能讓你放空的地方，還有一個能陪你放空的人。」而這份不用多說什麼，默默陪伴的默契，正是兄弟倆最深也最真切的依靠。

海獺與狼王

請兩人各自用一種動物來形容彼此，林哲熹選擇了「海獺」來形容哥哥林頤原，「海獺漂浮在海面上，看起來安穩自在，又專注地玩著手裡的冰塊，就像他埋首於音樂時的模樣，專心卻也樂於分享。」他進一步形容哥哥此刻的狀態，「現在的頤原，就是最好版本的他。」

和溫馴可愛的海獺回答不同，林頤原認為弟弟林哲熹像一匹「狼王」，「給人感覺超級兇狠，想要建立自己的安全感。」他解釋或許狼看來孤獨前行，卻又能召喚同伴，回頭會發現身邊默默有人跟隨著，「跟現在的哲熹很像，充滿好奇心與熱情，只想不斷學、不斷探索。」

左圖：襯衫、西裝外套，both by peter wu；弦蘊黃金鍊、良緣戒指，both by 鎮金店。 右圖：丹寧外套，peter wu；稜變黃金戒指，鎮金店。

林頤原 狂放外，也要做一個誠實的音樂人

成為第一位獲得金曲獎的鹿港人，林頤原回想上台那一刻，心裡最強烈的感受不是「終於成功了」，而是對自己一路走來的選擇感到放心，或者說更強烈地意識到「音樂人」的社會角色，不只是舞台上的光鮮，而是要用作品回應時代、帶給人力量。

在舞台聚光燈下，彈著吉他的林頤原姿態狂放、爆發，將所有能量推到極致；但卸下吉他，他卻顯得安靜，對細節近乎龜毛，而這種雙面反差，正是造就他魅力的來源。追溯起愛上音樂的起點，他笑說，「契機其實相當單純。國中時跟著朋友去練團，沒想到一拿起吉他就被深深吸引。」但真正讓他確定方向的瞬間，則是第一次在舞台上聽見觀眾的回應，感受到音符從自己手中傳出去，再被現場能量回饋，那種強烈的震動讓他確信「這就是我想要走的路」。

正忙著籌備個人首張專輯，談到個人與團體身份的差異，林頤原認為這兩種面向雖然不一樣，卻始終緊密相連。「很像一部動漫，它一定會有番外篇。某個角色跑去做了什麼事情，雖然是支線，但其實還是和主線有關。」在他眼中，團體的經驗就是養分，支撐著他延伸出更貼近自己心境的創作。

林頤原透露，新專輯的核心與故鄉有關，也非常「誠實」。「有一種像勇者從鄉村出發去打大魔王，打完之後再回到故鄉。」從鹿港啟程，來到台北經歷人生的種種，他開始意識到自己與家鄉之間的連結，於是選擇用音樂將這段歷程記錄下來，「這張專輯就是一個成長印記，寫的是我從出發到回來的全部心境。」

至於是否會將脆弱的一面寫進歌裡？林頤原毫不避諱地點頭。「創作就是得誠實，你沒那麼堅強啦，不可能永遠都不落淚，也不可能永遠都是正向的。」他坦言，哪怕在外人眼裡自己再怎麼鎮定，獨處時仍會面對情緒的黑暗面，而音樂正是他處理這些心境的方式。「我會把那一面放進歌裡，這是我和自己對話的方法。」

林哲熹 秉著好奇心尋找無限可能

在戲劇中，林哲熹總能游刃有餘地在不同角色之間穿梭，從陰鬱內斂到狂放張揚，他的形象始終難以被單一定義。然而走下舞台，他的好奇心與探索慾望，都是構成他每一個特質的養分，他形容自己是隨著環境變化而調整的人，「有時候也蠻極端，安靜時能靜到近乎隱形，但玩起來又能瘋到毫無保留。」

去年隨著節目前往北極的旅程，讓林哲熹隨環境產生變化的，不只是體驗了極端氣候與日夜失序的挑戰，更讓他重新審視何謂「生活的本質」。在北極的永晝時空裡，凌晨三點的太陽依舊高掛，憶起這趟旅程，他說：「身體其實不累，但理智告訴自己必須入睡，那種感覺非常奇特」。

更令林哲熹震撼的，是當地居民的生活方式，「鎮上的人彼此分工維繫日常，沒有高薪、沒有奢侈，卻依然自在。這讓我意識到，許多所謂的煩惱，都是價值觀自我設下的限制。」那趟旅程像一面鏡子，把他過去認為重要的執念打碎，也提醒他，困住人的往往不是環境，而是心境。

林哲熹將這份「重新定義」的經驗帶回演員工作，他坦言，自己接演角色從來不是只為挑戰難度，而是追尋不同階段對「故事」的渴望。有段時間，他樂於嘗試各種角色，如今，他更想專注於能引起共鳴的劇本，希望角色的經歷能與觀眾對話。「像是最近剛結束一部橫跨40年的時代劇，挑戰了五種語言，是前所未有的磨練，也是一次極大的滿足。」

未來，林哲熹不將自己侷限於演員身份。大學主修導演的他，始終讓自己保有多角度的視野，他坦言一直都有思考轉換角色身份，進而去開發自己感興趣的題材，會是哪一種類型？他回答：「反而不想限制在單一職業或人物設定，因為每個人或族群都有自己的生態系，我覺得那會很有趣。」不先給自己設下明確的邊界，他更傾向於相信，只要對世界保持好奇，每一次經歷，都可能成為下一段故事的伏筆。