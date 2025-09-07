高訂名模不只美貌 Holly Sofia Farmer以Z世代思維活出真我

在智利巴塔哥尼亞的小鎮長大，山與海的遼闊塑造了她的心境，也教會她珍惜簡單事物、保持韌性。Holly Sofia Farmer身上同時擁有這份通透，與Z世代模特兒的誠實。她說： 「每一次挑戰都是學習的機會，而不是停下來的理由。」於是她的故事，不僅僅是伸展台上的步伐，也是一次次在世界舞台與內心深處的探索。《Harper's BAZAAR Taiwan》這次在巴黎的封面拍攝，就是一個縮影──自由、真實、能量的交會。

小鎮養大她的勇氣

Harper's BAZAAR（以下簡稱 HB）：聽說你在智利的小鎮長大──這樣的背景是否影響了你？還有，你的名字唸起來好美。

Holly Sofia Farmer（以下簡稱 HSF）：在智利巴塔哥尼亞山水間成長，自然的壯闊與恆常，教會我珍惜簡單事物、韌性與努力──這些價值觀來自我的家庭，也推著我追逐更大的夢想。至於名字，父母希望能結合一個英文與一個智利名字，我一直很喜歡──它承載了來自兩個世界的碎片。

HB：自從你第一次參加時裝周，對產業的看法有改變嗎？

HSF：當然有！我第一次參加時裝周時是個新面孔，完全不知道自己該做什麼、事情會怎麼發生，只能一邊參與、一邊摸索，但每經歷一次時裝周，我就多一點從容和自信。

HB：回想第一次參加時裝周，是否有哪個瞬間改變了你對這個產業的看法？

HSF：第一次時裝周的記憶很模糊。我對新人要跑的試鏡數量之多，感到驚訝又疲於追趕。但在這種快節奏中，我卻感受到彼此扶持的力量，從模特兒夥伴到幕後團隊，身邊每個人都好溫暖，且激勵人心。這改變了我的視角──我不再把時尚視作高壓與競爭的場域，而是建立在合作、韌性以及熱愛。如今再走進時裝周，我更有自信，也更清楚自己的定位。

HB：能否分享一次你作為模特兒最美好，以及最艱難的經歷？

HSF：最美好的經歷，一直都是在拍攝現場，感受到能量流動、團隊完全契合的時刻！一切都那麼輕鬆。這次的封面拍攝就是如此──合作自在、氛圍自由，讓整個經驗格外特別。相對地，最艱難的經歷是我第一次參加時裝周時，要在幾乎沒睡眠的狀態下，應付無止盡的試鏡、試裝與走秀，身心俱疲。但這段經歷也讓我學會了：完善準備、自我呵護與韌性，是職涯裡最不可或缺的。

HB：你在業界收到最有意義的建議是？

HSF：是在我第一次參加經紀公司的Go-see，從業界資深人士身上聽到的。那天我雖然身處熟悉的環境，仍然緊張不已。但他們告訴我：「別把每件事都放在心上，要擁抱你的獨特性，因為那才是讓你被看見的原因；而拒絕，也並不是否定你這個人。」這份提醒，徹底重塑了我對模特兒工作的心態。

HB：你曾分享自己在酒吧打工時被星探發掘，會給剛入行的模特兒什麼建議？

HSF：有些人會誤解，好像我在酒吧打工很痛苦，但其實那只是我在倫敦的Gap Year，我甚至沒想過會留下來。那段經歷很棒，我認識了好朋友，也找到自己在一個全新世界裡的位置。隨著事業成長，我學到理解合約、酬勞與談判的重要性，更學會替自己發聲。給新人的建議是，從一開始就設定界線！花時間了解自己能接受什麼、不能接受什麼，並確保這些界線被尊重；因為每個人都有不同的極限。

頂級珠寶戒指、耳環，Cartier；彈性長洋裝，Balenciaga。

在快節奏裡溫柔呼吸

HB：你是否有其他長遠志向，例如在設計或品牌領域？

HSF：我正在大學讀時尚媒體與行銷，夢想能在鏡頭的另一端發揮。我在模特兒工作中看見了時尚敘事的第一線，現在我更想探索如何結合創意、策略與願景，打造一個啟發人心的企劃與體驗──讓幕後與台前同樣閃耀！

HB：你如何保持對產業商業面的了解？對於建立人脈有何想法？

HSF：我主要透過聆聽與學習身邊的人──模特兒、攝影師、經紀人──並觀察產業的變化來吸收資訊。人脈對我來說很重要，但不是流於形式的交換名片，而是真誠的連結。這些關係能開啟新的大門，也能帶來指引與支援。

HB：模特兒工作免不了遇到拒絕，當挫折感湧上來時，你如何保持穩定？

HSF：的確，產業裡存在一種壓力，像是你必須符合既定模樣。現實是，你被拒絕的次數遠比被選上的多！當覺得難以承受時，我會提醒自己專注在那些被肯定的工作上，因為他們選我一定有原因。同時，與家人、朋友相處，也讓我憶起當初為何選擇踏上這條路。

HB：你怎麼看數位轉型與AI對產業未來的影響？

HSF：我對此保留態度。我的個人經歷是，有很多超棒的照片往往來自偶然──未計畫的髮型，或者一個動作，甚至意料之外的色彩。時尚之所以迷人，正是因為錯誤、即興與創造力。如果一切交由AI，可能會失去這份人性的溫度。更現實的是，這也可能讓很多人失去工作機會

HB：當工作進入高強度期時，你如何調整好狀態？

HSF：在最忙的時候，我會保持簡單──先處理當下最重要的事，能休息就休息，吃得下就吃，專注在一步一步來。我不太喜歡搭飛機，所以通常會下載幾個Podcast、打給爸爸聊聊，然後放空到降落。雖然很樸實，但能幫我保持清醒和能量。

頂級珠寶項鍊，Cartier；絲絨連身衣、皮帶，Gucci。

Z世代的真實與心意

HB：九月號的主題是「奢侈品牌的社群媒體策略」，你認為社群媒體對奢侈品牌的影響是什麼？

HSF：社群媒體深深影響了奢侈品牌「被看見的方式」──那是品牌說故事、展示創意，以及與 「人」直接互動的平台。

HB：你是怎麼經營社群的？會利用自己的平台發聲嗎？

HSF：我以前很少發文，但現在督促自己更活躍。我意識到社群已是時尚產業的重要一環，能帶來很多機會。現在，我會專注分享工作、創作過程與真實片刻，而不是為了更新而更新。我也盡可能利用平台去支持我在乎的議題，並傳遞正向訊息。即使是微小的行動，也能帶來改變；當我的工作能超越模特兒，就更有意義了。

HB：你覺得大家對Z世代最大的誤解是什麼？

HSF：很多人以為Z世代追逐潮流，但對我們而言其實是「Authentic」，擁抱個體獨特性。我們的自我表達不是為了博取關注──是在用最真實的方式，展現最真實的自我。

HB：用三個字形容自己？

HSF：好奇（Curious）、善於表達（Expressive）、有韌性（Resilient）。

HB：你對台灣的印象是什麼？

HSF：我還沒有機會去過，但一直對台灣豐富的文化、多元的時尚氛圍和美食很著迷，希望很快能親身體驗！