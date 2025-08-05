從小城走向國際伸展台 Ine Michelmann選擇讓「真實」發聲

巴黎高訂模特兒Ine Michelmann自18歲踏上夢想跑道，如今穩定現身在國際時尚雜誌封面，跨越歐、美與亞洲市場，亦是品牌大秀上的熟悉身影。她的風格多變，每個角度都令人忍不住多看一眼。

Ine 約兩歲時到迪士尼樂園遊玩，從此深深愛上「米妮的家」，卻意外跟父母走散了。樂園又大 又擁擠，全家好慌張，Ine卻只想「再看一次米妮」，小小身軀不知哪來的力量，就這樣偷偷溜走，媽媽至今逢人就分享寶寶驚險記。我們問她房間裡還有米妮嗎？她笑了，「我是迪士尼兒童耶！沒有一部迪士尼電影是我沒看過的。所以，當然還是超愛！」問她來過台灣嗎？Ine開始嚮往，「我還沒去過台灣，但好想去！聽說文化、食物和自然風景都超棒—絕對在我的夢想清單上。」

童心與執著，是她面對未知的方式。攝影棚裡的Ine，配戴高級珠寶，從天花板垂降、大膽延展著肢體；光影流轉，她最熱愛的人事物，都聚集在鏡頭前後。

Oat & Field Star白金與黃金鑲鑽戒指、可轉換式耳環，Chaumet；軟呢長洋裝，Lacoste。

小城的風，伸展台的光

Harper's BAZAAR（以下簡稱 HB）：你幾歲開始從事模特兒工作？這是人生計劃的一部分嗎

Ine Michelmann（以下簡稱 IM）：我剛滿18歲後不久便開始當模特兒，但說是人生計劃可能不太準確；我從小就夢想成為一名模特兒──只是這個夢，一直讓我覺得遙不可及。所以當我高中畢業，一時衝動想著或許真的可以試試，然後就這樣開始了，一路走到現在。我想我可以說，這個決定是對的吧。

HB：自從你第一次參加時裝周，對產業的看法有改變嗎？

IM：當然有！我第一次參加時裝周時是個新面孔，完全不知道自己該做什麼、事情會怎麼發生，只能一邊參與、一邊摸索。但每經歷一次時裝周，我就多一點從容和自信。

HB：可以跟我們聊聊你長大的城市嗎？

IM：我在德國Heilbronn長大，現在住Stuttgart。我的家鄉是一座小城市，帶給我強烈的群體歸屬感，以及「踏實」，我很珍惜這樣的成長經驗。我最喜歡Heilbronn的寧靜，四周環繞的葡萄園與自然風景，總令人感到無比心安；可以重整自我、放慢腳步。當然，那裡還有我最愛的家人。

HB：想請你分享一段最美好，以及最艱難的工作經歷。

IM：真的有太多美好的經歷了，很難只挑一個。不過我馬上想到的是，有一年時裝周，我毫不知情走進巴黎公司，經紀人衝過來道賀，說我確定會走上Alessandro Michele執導的第一場Valentino秀──我當場喜極而泣！至於最困難的，則是對抗「永遠保持完美、符合某種期待」的壓力。有時會喘不過氣，需要很強大的心智與力量，才能堅守信心、忠於自我。但正是這些時刻，讓我成長、學習非常多。

HB：你在業界收到過最有意義的建言是什麼？

IM：「忠於自己。（Stay true to yourself.）」時尚圈裡太多人會不斷告訴你，該成為什麼樣的人、該做什麼才會成功。但最重要的仍是對自己真誠，選擇那條心之所向卻未必平坦的道路。

彈性長洋裝、尖頭跟鞋，Balenciaga。

夢想跑道上不孤單

HB：你是否有其他人生目標，例如轉向其他創意領域？

IM：目前我很享受當下，也很熱愛模特兒工作。同時，我在大學就讀飯店管理系，讓自己擁有更多可能性！未來也可能會走向活動企劃，甚至開一家可愛的小咖啡館，我什麼都還不確定；看這樣的生活會把我帶去哪裡。

HB：當外界的拒絕或期待讓你感到沉重時，會如何調適？

IM：被拒絕的感受，很常令人陷入低潮，但我學會盡量用好心情面對；在這樣的日子裡⋯⋯朋友們其實幫助我很多。我們通常會去喝咖啡、聊到天荒地老，最後發現，每個人其實都正經歷著一樣的挑戰與掙扎──突然覺得自己沒那麼孤單了！

HB：你對時尚圈的哪些進展感到驕傲？

IM：在多元與包容上確實有明顯進展，如今都是來自不同族群與背景的模特兒，每個人的「獨特性」被日常慶祝著，看見這樣的轉變好開心。但當然還有進步空間──我希望幕後團隊也能展現出更多元的樣貌！

HB：請分享一句指引你在時尚圈生存的咒語。

IM：「所有發生的事，都是有原因的。」我有時也會思考，想對年輕的自己說什麼；因為回望過去是一件很有力量的事，也讓我更珍惜走過的每一步。

HB：會用哪三個詞形容自己呢？

IM：努力（Hard-working）、真誠（Genuine）、古靈精怪（Goofy）。

Water Lily白金耳環、戒指，Chaumet；針織上衣、緞面胸衣，Miu Miu。

無可取代的人心溫度

HB：當工作行程密集時，你的應對小技巧是？

IM：每當工作壓力大，我就會回家，花時間跟家人（還有我的寶貝狗狗們！）好好相處，這能讓我「充電」。我最近還重新愛上了游泳，也是個超棒的釋放壓力方式。

HB：你覺得AI在未來幾年將如何影響模特兒產業？

IM：AI是一個敏感的話題。我把它視為能夠「增進創意」的工具，而不應取代人類創作的本質。重要的是與AI共存、持續關注此議題，但總之我相信「真實（Authenticity）」的痕跡才是被留下、被記住的。

HB：你會根據不同伸展台調整自己走路的姿態嗎？

IM：會，這正是我熱愛這份工作的其中一個原因。你可以依據設計師或攝影團隊的想像，轉換成各種不同的「角色」！

HB：你如何處理合約、報酬、談判等事務？可以給剛入行的模特兒一些建議嗎？

IM：剛開始摸索模特兒工作的商業面向，確實很不容易。我一開始對這些事務了解不多，因此很倚賴經紀公司協助處理。對剛入行的模特兒，我會說：「不要害怕提問。」一開始不懂很正常，但重要的是，在過程中學習到什麼。同時，要懂得保護自己；這是你的職業生涯，你完全有權了解自己簽下的所有內容。

HB：你如何掌握時尚產業的資訊？人脈經營重要嗎？

IM：建立人脈與關係，是這份工作很重要的一環；事實上，創意產業主要是「人」在運轉的。與你合作過的造型師、攝影師、模特兒保持聯繫，常常會帶來意想不到的機會！這不只是為了走得更快、更遠，也是為了彼此交流學習，建立相互支持的系統。