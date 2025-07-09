從烏干達童年到《花邊教主》與紐約 Whitney Peak在城市之間摺疊

當全世界重新認識《花邊教主》，Whitney Peak也成為備受矚目的名字。從烏干達童年的街坊記憶，到紐約片場的鎂光燈，這位22歲演員畫下自己的航線，不疾不徐，始終帶著清醒與柔韌。

美劇《花邊教主》（Gossip Girl） 在兩個世代之間留下太多愛與恨的痕跡。18年前， Blair與Serena幾乎定義了「曼哈頓上東區」的奢華生活；因此，當2021年新版《花邊教主》公布演員名單時，輿論並不平靜。但有個角色意外成為了橋樑，她讓一個世代憶起舊作裡的青春掙扎，卻也更貼近另一個世代的階級角力與情感深度：Zoya一個來自外地、靠獎學金入學，試圖用自己的方式在名媛權謀中生存的女子。飾演她的，是當時17歲的演員─Whitney Peak。

Whitney Peak 出生於烏干達，氣候宜人的東非高原，那裡有童年的碎片。母親是一名髮型師，她記得家鄉街坊的熱絡；父親是加拿大人，在航空業工作，九歲那年，她與家人搬到了溫哥華。與許多同齡演員不同，Whitney的經歷沒有星光鋪墊，13歲時，還誤入了一場打著迪士尼試鏡名號的經紀騙局。真正改變命運的，是一次次在片場身為「群演」仍奮力的身影，終於被優秀公司看見。「接下來的故事 你都知道啦！」。

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一縷片場的曙光

Netflix奇幻影集《莎賓娜的顫慄冒險》（Chilling Adventures of Sabrina）， 在Disney+上映的1990年代萬聖節邪典續作《女巫也瘋狂2》（Hocus Pocus 2），以及真實凶殺案改編的Apple TV+影集《勿闖黑夜》（Home Before Dark）。她在將於2026年上映的史詩電影《飢餓遊戲：收割黎明》（The Hunger Games: Sunrise on the Reaping）中飾演 Lenore Dove Baird，即《飢餓遊戲》三部曲Jennifer Lawrence導師年少時的伴侶，也或許連結了2023年前傳電影《飢餓遊戲： 鳴鳥與游蛇之歌》（The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes）Rachel Zegler角色的家族秘事。「真的非常不真實！ 能成為這個世界的一部分，是一種恩典吧。」Whitney說。

被問及有沒有特別想合作的導演或演員，她回答「Karena Evans、Janicza Bravo、Tyler Mitchell ─還有Viola Davis！和她合作一直是我的夢想。」Viola Davis是首位獲得奧斯卡獎、艾美獎和東尼獎「大滿貫」的非裔演員，曾二度獲選《TIMES》時代百大人物；而從Whitney Peak隨口列出的導演名單，能感受到這個22歲女子凝視世界的方式，有一種溫柔與自持。

《Harper's BAZAAR》從台灣出發，在紐約的暖陽與微風中，與Whitney Peak相見。她在這座城市住了一段時間，愛上這裡「總是逼著你向前」的能量；她笑著形容自己是「安靜……但致命的！」（Silent......but deadly!）然後回到鏡頭前，明明是再澄澈不過的眼眸與笑顏。她的童年，跟著父親飛越一座座城市；成年後的旅程，是一次次逆風航行。 但Whitney Peak確實一步步走得安靜，堅定且執著。

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來自家鄉無條件的愛

Harper's BAZAAR（以下簡稱 HB）：小時候從康培拉搬到溫哥華是什麼感覺？你對烏干達童年記憶最深的是什麼？

Whitney Peak（以下簡稱 WP）：當時我年紀很小──滿腦子被好奇心控制， 周遭一切人事物都讓我感到驚喜。在烏干達的日子讓我明白「社群」（Community）的重要性，這個價值觀至今仍是我的人生支柱。我們村裡的每個人，就像一家人；只要你有需要，總會有人照顧你、幫助你。

HB：你現在住在紐約嗎？你最喜歡這座城市的哪一點？

WP：是的，我現在住在紐約。漸漸發現，我愛上這座城市的原因是……它迫使你每天都要「挑戰自己」，無論是遇見的人，害怕嘗試的事，任何一場與人的互動，都會在情感、理智和身體層面上，不斷磨練你、激發你。想要在這裡原地踏步，幾乎是不可能的。

HB：生活或事業中，誰是你最堅強的後盾？

WP：我家人，真的！尤其是我媽媽！我所知道的一切都是她教我的，現在還是如此。

HB：是什麼促使你踏上演戲這一條路？

WP：我以前從沒想過演戲是一份職業，或者說，從沒覺得這條路跟我有關。我很愛看電視和電影，但直到我聽說迪士尼在徵選演員，並參加了好幾輪試鏡，最後被一家經紀公司簽下來──結果發現是騙局，他們竟然還要求我們支付「經紀費」，根本不對勁，不能這樣做。但那段經歷成了第一塊被推倒的骨牌。後來我報名群演網站，做了一陣子臨演，某天在片場被選去飾演一個小角色，認識了一位演員，把我推薦給他的經紀公司。我寫信給一位經紀人，對方簽下我，接下來的故事你就知道啦。

XOXO，Gossip Girl

HB：《花邊教主》Zoya Lott這個角色深深打動了觀眾。回顧這段經歷，哪個過程特別有意義？

WP：那是我第一次演出對劇情這麼關鍵的角色，整個過程非常特別──學到了很多，關於表演、這個產業，也關於我自己。我在那部劇交到了一些很棒的朋友，也感受到整個團隊給我的照顧與支持。這段經歷是我今天能站在這裡的基礎。

HB：你覺得自己有責任在社群媒體上，為社會議題發聲嗎？

WP：我會發一些工作相關的內容，但都保持輕鬆，不在意留言或數據；我知道如果太認真只會讓自己失望。至於社會議題，我真的都感受得到，我正在用自己的方式行動，也有一些對話，但這世上有更多值得參考的聲音。我認為，我們需要時時回望自己，照顧我們的社群，去面對這時代所有挑戰。

HB：你覺得大家對Z世代最大的誤解是什麼？

WP：他們以為我們不想工作！其實我們什麼都在做，而且什麼都能做。

HB：身為一位年輕演員，有沒有哪句前輩或同行的話，一直留在你心中？

WP：「試著多去理解，少想著被理解。」我不記得是誰告訴我這句話，但它一直是我心中的準則。因為在表演上，生活也是──不該只圍繞著自己。如果你把一切都侷限在自己身上，就會錯過那些真實且珍貴的人生經驗。

HB：進演藝圈以來，曾有人為你做過最溫暖的一件事是？

WP：最近跟Frankie Shaw合作電影，她說了讓我印象深刻的話……「每當你感到挫折，把那份挫折轉化成提問。」 這改變了我面對衝突的方式。

HB：在創作或人生中，有什麼還未做到但正在努力的事？

WP：我會說是劇場……今年夏天，我會在威廉斯鎮戲劇節踏出第一步。

HB：哪本書或電影深深影響了你看待世界的方式？

WP：最近為了準備我即將演出的舞台劇，我反覆閱讀了Tennessee Williams的《王者之道》（Camino Real），目前這部作品是讓我學習到最多的素材。

HB：成為Chanel品牌大使四年了，這段經歷有影響你對美與自我的表達嗎？

WP：曾經有過掙扎，這是真的； 但與Chanel合作，被許多啟發人心的女性包圍著，讓我更理解自我價值與身分認同。我本來就很享受時尚和各種創意表達形式， 能跟Chanel一起成長，一路以來被賦予嘗試的自由，對我來說是一種莫大的榮幸。

HB：你來過台灣嗎？

WP：我還沒！但那真的是我一直夢想要去的地方。