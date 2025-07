從烏干達童年到《花邊教主》與紐約 Whitney Peak在城市之間摺疊

當全世界重新認識《花邊教主》,Whitney Peak也成為備受矚目的名字。從烏干達童年的街坊記憶,到紐約片場的鎂光燈,這位22歲演員畫下自己的航線,不疾不徐,始終帶著清醒與柔韌。

美劇《花邊教主》(Gossip Girl) 在兩個世代之間留下太多愛與恨的痕跡。18年前, Blair與Serena幾乎定義了「曼哈頓上東區」的奢華生活;因此,當2021年新版《花邊教主》公布演員名單時,輿論並不平靜。但有個角色意外成為了橋樑,她讓一個世代憶起舊作裡的青春掙扎,卻也更貼近另一個世代的階級角力與情感深度:Zoya一個來自外地、靠獎學金入學,試圖用自己的方式在名媛權謀中生存的女子。飾演她的,是當時17歲的演員─Whitney Peak。

Whitney Peak 出生於烏干達,氣候宜人的東非高原,那裡有童年的碎片。母親是一名髮型師,她記得家鄉街坊的熱絡;父親是加拿大人,在航空業工作,九歲那年,她與家人搬到了溫哥華。與許多同齡演員不同,Whitney的經歷沒有星光鋪墊,13歲時,還誤入了一場打著迪士尼試鏡名號的經紀騙局。真正改變命運的,是一次次在片場身為「群演」仍奮力的身影,終於被優秀公司看見。「接下來的故事 你都知道啦!」。

酒紅色與粉色拼接針織短裙、心型金屬層次長鍊、心型金屬長鍊、心型金屬頸鍊、心型墜飾項鍊、心型金屬頸鍊、幻象珍珠頸鍊、雙C Logo皮穿鍊手環,Chanel。

一縷片場的曙光

Netflix奇幻影集《莎賓娜的顫慄冒險》(Chilling Adventures of Sabrina), 在Disney+上映的1990年代萬聖節邪典續作《女巫也瘋狂2》(Hocus Pocus 2),以及真實凶殺案改編的Apple TV+影集《勿闖黑夜》(Home Before Dark)。她在將於2026年上映的史詩電影《飢餓遊戲:收割黎明》(The Hunger Games: Sunrise on the Reaping)中飾演 Lenore Dove Baird,即《飢餓遊戲》三部曲Jennifer Lawrence導師年少時的伴侶,也或許連結了2023年前傳電影《飢餓遊戲: 鳴鳥與游蛇之歌》(The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes)Rachel Zegler角色的家族秘事。「真的非常不真實! 能成為這個世界的一部分,是一種恩典吧。」Whitney說。

被問及有沒有特別想合作的導演或演員,她回答「Karena Evans、Janicza Bravo、Tyler Mitchell ─還有Viola Davis!和她合作一直是我的夢想。」Viola Davis是首位獲得奧斯卡獎、艾美獎和東尼獎「大滿貫」的非裔演員,曾二度獲選《TIMES》時代百大人物;而從Whitney Peak隨口列出的導演名單,能感受到這個22歲女子凝視世界的方式,有一種溫柔與自持。

《Harper's BAZAAR》從台灣出發,在紐約的暖陽與微風中,與Whitney Peak相見。她在這座城市住了一段時間,愛上這裡「總是逼著你向前」的能量;她笑著形容自己是「安靜……但致命的!」(Silent......but deadly!)然後回到鏡頭前,明明是再澄澈不過的眼眸與笑顏。她的童年,跟著父親飛越一座座城市;成年後的旅程,是一次次逆風航行。 但Whitney Peak確實一步步走得安靜,堅定且執著。

幻彩斜紋軟呢綁帶式外套與長裙、皮革窄沿紳士帽、雙C Logo耳環、雙C Logo金屬腰鍊,Chanel。

來自家鄉無條件的愛

Harper's BAZAAR(以下簡稱 HB):小時候從康培拉搬到溫哥華是什麼感覺?你對烏干達童年記憶最深的是什麼?

Whitney Peak(以下簡稱 WP):當時我年紀很小──滿腦子被好奇心控制, 周遭一切人事物都讓我感到驚喜。在烏干達的日子讓我明白「社群」(Community)的重要性,這個價值觀至今仍是我的人生支柱。我們村裡的每個人,就像一家人;只要你有需要,總會有人照顧你、幫助你。

HB:你現在住在紐約嗎?你最喜歡這座城市的哪一點?

WP:是的,我現在住在紐約。漸漸發現,我愛上這座城市的原因是……它迫使你每天都要「挑戰自己」,無論是遇見的人,害怕嘗試的事,任何一場與人的互動,都會在情感、理智和身體層面上,不斷磨練你、激發你。想要在這裡原地踏步,幾乎是不可能的。

HB:生活或事業中,誰是你最堅強的後盾?

WP:我家人,真的!尤其是我媽媽!我所知道的一切都是她教我的,現在還是如此。

HB:是什麼促使你踏上演戲這一條路?

WP:我以前從沒想過演戲是一份職業,或者說,從沒覺得這條路跟我有關。我很愛看電視和電影,但直到我聽說迪士尼在徵選演員,並參加了好幾輪試鏡,最後被一家經紀公司簽下來──結果發現是騙局,他們竟然還要求我們支付「經紀費」,根本不對勁,不能這樣做。但那段經歷成了第一塊被推倒的骨牌。後來我報名群演網站,做了一陣子臨演,某天在片場被選去飾演一個小角色,認識了一位演員,把我推薦給他的經紀公司。我寫信給一位經紀人,對方簽下我,接下來的故事你就知道啦。

XOXO,Gossip Girl

HB:《花邊教主》Zoya Lott這個角色深深打動了觀眾。回顧這段經歷,哪個過程特別有意義?

WP:那是我第一次演出對劇情這麼關鍵的角色,整個過程非常特別──學到了很多,關於表演、這個產業,也關於我自己。我在那部劇交到了一些很棒的朋友,也感受到整個團隊給我的照顧與支持。這段經歷是我今天能站在這裡的基礎。

HB:你覺得自己有責任在社群媒體上,為社會議題發聲嗎?

WP:我會發一些工作相關的內容,但都保持輕鬆,不在意留言或數據;我知道如果太認真只會讓自己失望。至於社會議題,我真的都感受得到,我正在用自己的方式行動,也有一些對話,但這世上有更多值得參考的聲音。我認為,我們需要時時回望自己,照顧我們的社群,去面對這時代所有挑戰。

HB:你覺得大家對Z世代最大的誤解是什麼?

WP:他們以為我們不想工作!其實我們什麼都在做,而且什麼都能做。

HB:身為一位年輕演員,有沒有哪句前輩或同行的話,一直留在你心中?

WP:「試著多去理解,少想著被理解。」我不記得是誰告訴我這句話,但它一直是我心中的準則。因為在表演上,生活也是──不該只圍繞著自己。如果你把一切都侷限在自己身上,就會錯過那些真實且珍貴的人生經驗。

HB:進演藝圈以來,曾有人為你做過最溫暖的一件事是?

WP:最近跟Frankie Shaw合作電影,她說了讓我印象深刻的話……「每當你感到挫折,把那份挫折轉化成提問。」 這改變了我面對衝突的方式。

HB:在創作或人生中,有什麼還未做到但正在努力的事?

WP:我會說是劇場……今年夏天,我會在威廉斯鎮戲劇節踏出第一步。

HB:哪本書或電影深深影響了你看待世界的方式?

WP:最近為了準備我即將演出的舞台劇,我反覆閱讀了Tennessee Williams的《王者之道》(Camino Real),目前這部作品是讓我學習到最多的素材。

HB:成為Chanel品牌大使四年了,這段經歷有影響你對美與自我的表達嗎?

WP:曾經有過掙扎,這是真的; 但與Chanel合作,被許多啟發人心的女性包圍著,讓我更理解自我價值與身分認同。我本來就很享受時尚和各種創意表達形式, 能跟Chanel一起成長,一路以來被賦予嘗試的自由,對我來說是一種莫大的榮幸。

HB:你來過台灣嗎?

WP:我還沒!但那真的是我一直夢想要去的地方。