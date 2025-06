Rosie Huntington-Whiteley回顧星路歷程：從超模到企業家 再創事業高峰

還記得那年,Rosie Huntington-Whiteley在Victoria's Secret的天使羽翼下翱翔,金色捲髮、甜甜笑顏……她在後台穿著粉色浴袍的照片,是2000年代時髦人的手機桌布!踏上國際伸展台、登上雜誌封面,Rosie後來也在影壇留下了印記:她是《變形金剛3》、《瘋狂麥斯:憤怒道》中最令人難忘的身影。「有太多太多特別的時刻了。每一段經歷都是成長的墊腳石,開啟新的機會,也開拓了我的視野。」她說。

今年38歲的Rosie Huntington-Whiteley,儘管距離她初登《Forbes》「全球最高收入模特兒」榜單已近20年,但她在時尚圈的影響力不減。據《Forbes》2018年資料,她以1150萬美元(約台幣3億4676萬元)年收入位居全球第三高收入模特兒;還有她在2023年與Tiffany & Co.簽下合約、正式成為全球大使,2025年又驚喜亮相春季高級訂製伸展台。但真正深刻的,是潮汐之間,她築起的一座港灣。

我們在紐約的第五大道與Rosie對話,關於家庭、事業、心情;她是兩個孩子的母親, 她的伴侶是《玩命關頭》影迷都熟悉的名字。她說幾年前跟Jason Statham搬回了倫敦,最享受孩子們在牧場奔跑的時光,但也偶爾想念洛杉磯的陽光;她談及年少時的經歷,也談及30歲後的職涯滿足感;她分享了近期喜歡的一句話「心之所向,身之所往」,溫柔告訴我們好好生活、好好愛。Rosie還說,有機會的話,想來北投泡溫泉、看九份山城! Rosie Huntington-Whiteley的美,不再只是過去無數鏡頭的定格,而是無數日常裡流動的光與影,每一份對身邊人、對世界的溫柔與善意。

禮服,David Koma;Urchin系列濃彩黃鑽耳環、項鍊、戒指,Tiffany & Co.

溫柔築起孩子的世界

Harper's BAZAAR(以下簡稱 HB):如今讓你最有成就感的工作是什麼?

Rosie Huntington-Whiteley(以下簡稱 RHW):我身兼數職—企業家、模特兒、母親—但現在最讓我感到成就滿滿的,無疑是建立一個有意義的事業。不論是與一個充滿熱情的團隊合作,還是與重視真誠、創意的社群建立連結,能打造一個有目的、美感與力量的事物讓我深感滿足。我真心熱愛參與每個細節—從設計到敘事—親眼見證一個概念變成現實。這也是一種平衡:在家庭、健康與個人成長之中騰出空間,同時持續以清晰的熱情追求事業。

HB:你最近還跟Jason Statham合作了。

RHW:對呀,我們是為了Falconeri的一個廣告拍攝,這也是我們第一次以這種方式合作,所以格外特別。能跟自己的伴侶合作總是很愉快,整個過程自然、輕鬆又順暢。我們整天跟著一位我們都很敬佩的攝影師一起拍攝,身邊是個很棒的團隊,還難得在Comporta享受了一個沒有孩子打擾的寧靜夜晚!整個經歷非常輕鬆愉快,是我們會永遠珍藏的回憶。

HB:你們從洛杉磯搬回英國的原因是什麼呢?

RHW:我們在2020年決定搬回倫敦,這原本就是計畫的一部分,想讓孩子在英國生活。我們很喜歡這裡的學校,也覺得讓孩子們帶點英國口音長大滿重要的(編註:Rosie與Jason皆為英國人)!我們也很幸運,附近有家人朋友組成的強大後援。夏天的時候,我們會回到德文郡,那裡對我來說別具意義—能看到孩子們像我小時候一樣,在牧場奔跑、享受自由,真的很感動。當然,我也偶爾想念洛杉磯,特別是那裡的陽光!但我真的很喜歡我們在這裡建立的生活。

HB:希望孩子長大後能擁有的重要價值觀是?

RHW:我認為「善良」是最重要的指引—無論是對待他人,或是在這個世界前行的方式。我也希望他們擁有堅定的自我價值與韌性,明白失敗是可以的,只要繼續嘗試。更重要的是,我希望他們永遠忠於自我,不因外界的期待而改變。

丹寧大衣,Alaïa;手套,Ciselés;絲襪,造型師私物;鞋,Nina Ricci;Sea Turtle系列鑽石

16歲起的心之所向

HB:模特兒初期,你曾因必須符合某種樣貌而感到焦慮嗎?

RHW:我從一開始步入這個行業到現在,真的成長了很多。最近我很喜歡Arnold Schwarzenegger的一句話:「心之所向,身之所往。」(Where the mind goes, the body will follow.)這句話傳遞的是一種想像與態度所能帶來的力量—你的世界往往會回應你的信念。當你專注、有動力且樂觀,你的行為自然也會朝著那個方向延展;相反地,如果你總是抱持負面或侷限的想法,現實也會如此呈現。這種思維方式一直深深影響我。

HB:16歲就進入時尚產業,你認為還有哪些需要改變的?

RHW:我在這裡待了很久很久,雖然看到許多正面的改變,但隨著產業環境持續演進,仍有繼續努力的空間。我認為業界應該更重視人員健康,尤其是心理層面。多一點點理解與支持,真的可以帶來很大的不同。

HB:你的人生轉捩點是?現在對「成功」的定義有改變嗎?

RHW:回顧過往,有好幾個重要時刻塑造了我的職業生涯。從走上伸展台、參與全球廣告,到探索演戲與創業,每一段經歷都是墊腳石,開啟新的機會,也拓展了我的視野。如今,我更在意的是創造有意義、能長久延續的事物—用心構築,真誠邁進,這也有助在事業與生活之間找到和諧。對我來說,現在的「成功」是內心的充實感、不斷被啟發,並與真正契合我的人共處。

想去台灣泡溫泉

HB:成長過程中一直深深影響你的信念是?

RHW:對我來說,從小我就明白努力與腳踏實地的價值。成長於德文郡的鄉間,我身邊的人都有非常強的工作倫理—我的父母非常努力工作,這讓我從小就培養出責任感。這種心態一直支撐著我,也影響了我看待人生與職業的方式。

HB:能分享一次你透過社群倡導信念的經歷嗎?

RHW:我最近跟Vestiaire Collective和The King's Trust 的合作(編註:二手奢侈品平台和英國國王創辦的慈善組織)。我很想做這件事一段時間了,兩者的結合真的完美。與The King's Trust合作很有意義,特別是他們的「Change a Girl's Life」計畫。這個計畫的宗旨是賦權年輕女性,提供她們實現未來的資源與支持。很自豪能參與其中。

HB:你希望孩子在成長過程中對女性的理解是?

RHW:我希望我的兒子跟女兒,都能懷抱對女性的深切敬意—尊敬她們的堅強、複雜性、智慧與價值。但最終,我希望他們都能重視同理心、平等,以及擁有夥伴關係的美好。

HB:這次拍攝配戴Blue Book : Sea of Wonder系列珠寶,對你而言海洋乘載了什麼記憶?

RHW:海洋之畔,總能帶給我深沉的平靜與安寧,這些Tiffany高級珠寶設計也喚起類似的夢幻感受—帶著你穿越到另一個時空,充滿了秘境與驚奇。

HB:請問你去過台灣嗎?對台灣印象如何?

RHW:我還沒去過,但絕對在旅行清單上。我特別想去台北,很想探索北投的溫泉,還有九份這座山城。我也計畫去故宮博物院參觀;我每次出國旅行都會被當地的藝術與歷史吸引。希望不久的將來能有機會造訪台灣!