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Rosie Huntington-Whiteley回顧星路歷程：從超模到企業家 再創事業高峰

聯合新聞網／ Harper's BAZAAR
手套，Ciselés；Wave系列藍色與綠色銅鋰碧璽鑽石項鍊、耳環、戒指，Tiffany & Co.。
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還記得那年，Rosie Huntington-Whiteley在Victoria's Secret的天使羽翼下翱翔，金色捲髮、甜甜笑顏……她在後台穿著粉色浴袍的照片，是2000年代時髦人的手機桌布！踏上國際伸展台、登上雜誌封面，Rosie後來也在影壇留下了印記：她是《變形金剛3》、《瘋狂麥斯：憤怒道》中最令人難忘的身影。「有太多太多特別的時刻了。每一段經歷都是成長的墊腳石，開啟新的機會，也開拓了我的視野。」她說。

今年38歲的Rosie Huntington-Whiteley，儘管距離她初登《Forbes》「全球最高收入模特兒」榜單已近20年，但她在時尚圈的影響力不減。據《Forbes》2018年資料，她以1150萬美元（約台幣3億4676萬元）年收入位居全球第三高收入模特兒；還有她在2023年與Tiffany & Co.簽下合約、正式成為全球大使，2025年又驚喜亮相春季高級訂製伸展台。但真正深刻的，是潮汐之間，她築起的一座港灣。

我們在紐約的第五大道與Rosie對話，關於家庭、事業、心情；她是兩個孩子的母親， 她的伴侶是《玩命關頭》影迷都熟悉的名字。她說幾年前跟Jason Statham搬回了倫敦，最享受孩子們在牧場奔跑的時光，但也偶爾想念洛杉磯的陽光；她談及年少時的經歷，也談及30歲後的職涯滿足感；她分享了近期喜歡的一句話「心之所向，身之所往」，溫柔告訴我們好好生活、好好愛。Rosie還說，有機會的話，想來北投泡溫泉、看九份山城！ Rosie Huntington-Whiteley的美，不再只是過去無數鏡頭的定格，而是無數日常裡流動的光與影，每一份對身邊人、對世界的溫柔與善意。

禮服，David Koma；Urchin系列濃彩黃鑽耳環、項鍊、戒指，Tiffany & Co.
禮服，David Koma；Urchin系列濃彩黃鑽耳環、項鍊、戒指，Tiffany & Co.

溫柔築起孩子的世界

Harper's BAZAAR（以下簡稱 HB）：如今讓你最有成就感的工作是什麼？

Rosie Huntington-Whiteley（以下簡稱 RHW）：我身兼數職—企業家、模特兒、母親—但現在最讓我感到成就滿滿的，無疑是建立一個有意義的事業。不論是與一個充滿熱情的團隊合作，還是與重視真誠、創意的社群建立連結，能打造一個有目的、美感與力量的事物讓我深感滿足。我真心熱愛參與每個細節—從設計到敘事—親眼見證一個概念變成現實。這也是一種平衡：在家庭、健康與個人成長之中騰出空間，同時持續以清晰的熱情追求事業。

HB：你最近還跟Jason Statham合作了。

RHW：對呀，我們是為了Falconeri的一個廣告拍攝，這也是我們第一次以這種方式合作，所以格外特別。能跟自己的伴侶合作總是很愉快，整個過程自然、輕鬆又順暢。我們整天跟著一位我們都很敬佩的攝影師一起拍攝，身邊是個很棒的團隊，還難得在Comporta享受了一個沒有孩子打擾的寧靜夜晚！整個經歷非常輕鬆愉快，是我們會永遠珍藏的回憶。

HB：你們從洛杉磯搬回英國的原因是什麼呢？

RHW：我們在2020年決定搬回倫敦，這原本就是計畫的一部分，想讓孩子在英國生活。我們很喜歡這裡的學校，也覺得讓孩子們帶點英國口音長大滿重要的（編註：Rosie與Jason皆為英國人）！我們也很幸運，附近有家人朋友組成的強大後援。夏天的時候，我們會回到德文郡，那裡對我來說別具意義—能看到孩子們像我小時候一樣，在牧場奔跑、享受自由，真的很感動。當然，我也偶爾想念洛杉磯，特別是那裡的陽光！但我真的很喜歡我們在這裡建立的生活。

HB：希望孩子長大後能擁有的重要價值觀是？

RHW：我認為「善良」是最重要的指引—無論是對待他人，或是在這個世界前行的方式。我也希望他們擁有堅定的自我價值與韌性，明白失敗是可以的，只要繼續嘗試。更重要的是，我希望他們永遠忠於自我，不因外界的期待而改變。

丹寧大衣，Alaïa；手套，Ciselés；絲襪，造型師私物；鞋，Nina Ricci；Sea Turtle系列鑽石
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16歲起的心之所向

HB：模特兒初期，你曾因必須符合某種樣貌而感到焦慮嗎？

RHW：我從一開始步入這個行業到現在，真的成長了很多。最近我很喜歡Arnold Schwarzenegger的一句話：「心之所向，身之所往。」（Where the mind goes, the body will follow.）這句話傳遞的是一種想像與態度所能帶來的力量—你的世界往往會回應你的信念。當你專注、有動力且樂觀，你的行為自然也會朝著那個方向延展；相反地，如果你總是抱持負面或侷限的想法，現實也會如此呈現。這種思維方式一直深深影響我。

HB：16歲就進入時尚產業，你認為還有哪些需要改變的？

RHW：我在這裡待了很久很久，雖然看到許多正面的改變，但隨著產業環境持續演進，仍有繼續努力的空間。我認為業界應該更重視人員健康，尤其是心理層面。多一點點理解與支持，真的可以帶來很大的不同。

HB：你的人生轉捩點是？現在對「成功」的定義有改變嗎？

RHW：回顧過往，有好幾個重要時刻塑造了我的職業生涯。從走上伸展台、參與全球廣告，到探索演戲與創業，每一段經歷都是墊腳石，開啟新的機會，也拓展了我的視野。如今，我更在意的是創造有意義、能長久延續的事物—用心構築，真誠邁進，這也有助在事業與生活之間找到和諧。對我來說，現在的「成功」是內心的充實感、不斷被啟發，並與真正契合我的人共處。

想去台灣泡溫泉

HB：成長過程中一直深深影響你的信念是？

RHW：對我來說，從小我就明白努力與腳踏實地的價值。成長於德文郡的鄉間，我身邊的人都有非常強的工作倫理—我的父母非常努力工作，這讓我從小就培養出責任感。這種心態一直支撐著我，也影響了我看待人生與職業的方式。

HB：能分享一次你透過社群倡導信念的經歷嗎？

RHW：我最近跟Vestiaire Collective和The King's Trust 的合作（編註：二手奢侈品平台和英國國王創辦的慈善組織）。我很想做這件事一段時間了，兩者的結合真的完美。與The King's Trust合作很有意義，特別是他們的「Change a Girl's Life」計畫。這個計畫的宗旨是賦權年輕女性，提供她們實現未來的資源與支持。很自豪能參與其中。

HB：你希望孩子在成長過程中對女性的理解是？

RHW：我希望我的兒子跟女兒，都能懷抱對女性的深切敬意—尊敬她們的堅強、複雜性、智慧與價值。但最終，我希望他們都能重視同理心、平等，以及擁有夥伴關係的美好。

HB：這次拍攝配戴Blue Book : Sea of Wonder系列珠寶，對你而言海洋乘載了什麼記憶？

RHW：海洋之畔，總能帶給我深沉的平靜與安寧，這些Tiffany高級珠寶設計也喚起類似的夢幻感受—帶著你穿越到另一個時空，充滿了秘境與驚奇。

HB：請問你去過台灣嗎？對台灣印象如何？

RHW：我還沒去過，但絕對在旅行清單上。我特別想去台北，很想探索北投的溫泉，還有九份這座山城。我也計畫去故宮博物院參觀；我每次出國旅行都會被當地的藝術與歷史吸引。希望不久的將來能有機會造訪台灣！

禮服、皮革外套，Maticevski；Seahorse系列藍色風信子石項鍊、戒指，Tiffany & Co.。
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