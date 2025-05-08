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喜歡台灣甜點的23歲LA演員 Luna Blaise揭對Z世代最大的誤解

聯合新聞網／ Harper's BAZAAR
上衣、裙，Marrknull；頭飾、手套，造型師私物。
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LA聚光燈下的童年

六歲那年已在鏡頭前自在表演，跟著父親穿梭於巡迴演唱會、電影片廠之間，她的童年記憶都 是聚光燈的氣味。Luna Blaise的 13 歲到 16 歲，被記錄在《菜鳥新移民》（Fresh Off the Boat）影集中，那也是她與台灣的微妙連結—兩位主演Constance Wu和Hudson Yang，皆是好萊塢知名台灣裔美國演員。而她所飾演的角色Nicole，在文化衝擊的日常中，與這對母子築起友誼，也展開一段細膩的出櫃旅程；這位 Z 世代演員的名字，從此溫柔住進了LGBTQ+影迷們的青春裡。

後來Luna Blaise迎來了她的「人生角色」—《命運航班》（Manifest）中的Olive Stone；這是一部時間錯置的懸疑影集，一部描繪失去與成長的故事。Luna Blaise的 17 歲到成年，琢磨著演技、探尋著自我，也學會與脆弱共處，理解了愛、叛離與重建的情感深度，並從中找到力量；而我們也逐漸在這個漂亮臉蛋上，發現了屬於她的風骨與自信。但Luna Blaise沒有選擇在小螢幕裡停留，今年備受期待的史詩科幻大片《侏羅紀世界：重生》（Jurassic World: Rebirth），發現她與Scarlett Johansson的帥氣身影。她開心說著：「從 12 歲開始，演戲就是我的人生！沒有其他計劃，也不想有；能做自己熱愛的事，到現在我都覺得還在夢裡一樣，完全不想醒來。」

當鏡頭暫時熄燈，Luna Blaise的世界仍閃爍：音樂與時尚，是她的歸處，也是最誠實的語言。父親來自蘇格蘭Glasgow，是一名音樂錄影帶導演與製作人；母親則是美國墨西哥裔演員與歌手。Luna從小在旋律與節奏中長大，或許是血液裡的直覺，14 歲的她就走進錄音室、創作了自己的歌曲。她的單曲〈Secrets〉、〈Camera Roll〉等帶有Bedroom Pop風格，歌詞像是一本日記。她說：「侷限自 己是最無趣的事。」

Luna Blaise堅持著自己的步調，每一步都留下深刻印記，她的故事，才正開始。

上衣、內衣、長褲、鞋、項鍊、手鍊，Gucci。
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喜歡台灣甜點的LA少女

Harper's BAZAAR（以下簡稱 HB）：好喜歡Luna這個名字！ 可以分享它的由來嗎？

Luna Blaise（以下簡稱 LB）：謝謝！我原本的名字是Layla Blue，但在媽媽懷我的最後幾個月裡，她說我白天靜得像顆石頭，可是一到月亮升起、太陽落下的時候，我就變得非常活躍—幾乎像在她肚子裡跳舞一樣！那時候「Luna」這個名字浮現心頭，然後就一直延續下來了。

HB：你覺得在洛杉磯長大最棒的事是什麼？

LB：我覺得不只是一件事，而是一連串萬花筒般的經驗。在這片「La La Land」土生土長的人其實不多，它教會你如何打拼、如何去想像不可能的事，還有如何讓一切成真！我習慣了這裡的交通、錯綜複雜的樣貌，你知道它不完美，但從小學會如何穿梭其中是獨特的經驗。因為你會理解，那條可能毀了你一天的高速公路，也可能帶你去海邊、山裡、沙漠，甚至迪士尼樂園。這裡有種魔力，還有那片陽光……即使搬離之後，也會永遠留在你心底。

HB：你最喜歡的明星是誰？如果有機會最想一起做什麼？

LB：Angelina Jolie！我甚至願意割掉一根小指，只為能跟她坐下來聊聊。如果能一起拍一部電影，那會是我的夢想。能跟她對戲真的是莫大的榮幸。

HB：在《菜鳥新移民》影集中，你與美籍台裔演員合作。請問你有來過台灣嗎？對台灣的印象是什麼？

LB：我還沒去過台灣，但真的很想去看看！其實我最喜歡的甜點之一，就是台灣的芋頭紅豆加地瓜！

上衣、褲，Balmain；夾克，Prada；鞋，Marrknull；絲襪，造型師私物。
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Z世代的溫柔信念

HB：你認為大家對Z世代最大的誤解是什麼？

LB：就是「以偏概全」。人們總喜歡貼上標籤，其實我們非常多元；無論是種族、政治或社會觀點。我們帶來了嶄新且必要的視角，這些觀點是在這個混亂世界中被磨練出來的。

HB：從 13 歲開始演戲至今，你覺得這個產業還有哪些地方需要改變？

LB：這個產業一直都在進步，但我們需要在幕前幕後看到更多元的故事。全球觀眾渴望新鮮的內容。我們可以從增加包容性、資助獨立創作者，以及推動幕後的多元化，而不只是幕前的多元呈現。

HB：誰是支持你事業和人生的力量？

LB：我最強大的支柱就是家人和朋友。若沒有他們每天給我的愛與支持，我什麼都不是。我真的覺得自己是全世界最幸運的女孩，能被這樣的美好包圍。

HB：不在片場或錄音室時，你的一天通常是怎麼過的？

LB：我喜歡在泳池邊曬太陽，也很重視美容覺！還有去我最愛的洛杉磯女性專屬韓式SPA。花時間照顧自己、與自己對話，對我來說就是最大的幸福。

HB：哪三個詞最能形容你？

LB：說故事的人（Storyteller）、觀察者（Observer）、善良（Kind）。

方領綢緞短洋裝、Soho刷舊風格休閒鞋、小鹿鞋履掛飾，Coach；手套、襪，造型師私物。
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Harper's BAZAAR

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