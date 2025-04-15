15歲愛上表演、46歲拿金鐘獎 楊謹華給過去的自己：幹得好

當鏡頭對準楊謹華，她總能精準捕捉角色的情感，賦予每個人物靈魂。然而，光鮮亮麗的氣勢背後，是她數十年如一日的堅持與努力。今年Harper’s BAZAAR以「Grit」作為年度主題，對於楊謹華來說，Grit精神所展現的不僅來自對夢想的熱情，更包含面對挑戰的意志力與耐心，而這三者正是她人生路上不可或缺的力量。

15歲愛上表演那刻 持之以恆的意志力

回憶起15歲初次拍廣告，站在鏡頭前的那一刻，楊謹華笑著說：「我記得當時的腎上腺素被拉到最高，那是一種說不出的悸動。當鏡頭正對著我時，我很清楚知道，當下的自己是快樂的。」本來安靜內向的她，像是人生突然被打開了一扇窗。然而，從喜歡表演到真正踏入演藝圈，這條路並不如想像的那般平順。

從一次次試鏡失敗，甚至一度要以女團出道，但卻總是以告終作結，楊謹華曾經懷疑過，但心中那份對表演的執著，始終帶著自己前進，願意為之百分百投入，「就算迷惘，我還是會往前走。」家人曾勸她找份穩定的工作，但她仍然選擇跟隨內心的聲音，「畢竟還是得生活，所以中間也打過一些工，甚至曾在爺爺安排的工作崗位上待了幾個月，但我很快就發現，那不是我想要的生活。」

面對演藝圈的殘酷競爭，耐心等機會的磨練是一場長久戰役，回想起還是新人時的演戲經歷，楊謹華說：「一開始進劇組，導演會直接對著你說：『你會不會演戲？』『這場戲你講得這麼爛，你會哭嗎？』」但她沒有選擇退縮，而是一次次從逆境中學習，「我告訴自己，我沒有後路可走，我唯一能做的就是只能往前。」

楊謹華坦言，追夢過程中一定會遇到各種阻礙和失敗，但對她來說，這些反而是讓自己更靠近夢想的重要機會。過程雖然很辛苦，當下會感到挫折難過，甚至一點都不享受，但正因如此，才會逼著自己成長，有時候只能靠自己鼓勵自己，才能有力氣繼續前進。「意志力這件事看起來簡單，寫起來筆畫也不多，但真正做起來卻非常困難，而且需要長時間不斷地給自己信心喊話、持續堅持下去。」但當每一次熬過去、突破了一關之後，「回頭看，都會為自己感到驕傲。」

格紋長版廓型襯衫、休閒造型上衣、丹寧刷紋羊毛長褲、VENTUA編織皮革穆勒鞋，all by Bottega Veneta。

永不熄滅的熱情

去年以《不良執念清除師》拿下人生首座金鐘獎的楊謹華，當時上台難掩激動情緒落淚，開口的第一句話「原來走上來風景是這樣」，一語道盡了一路以來的歡喜悲傷，更讓現場和電視機前的粉絲們都為之動容。

努力成果終長出美麗花朵，有一大關鍵是楊謹華一直憑著「持續努力、保持熱情」信念走到現在，「要長時間維持對一件事的熱情，並不容易，尤其是在表演這條路上。」過程不免遇到低潮，會碰到讓自己不想面對的狀態，「可是每一次只要能夠撐過去，回過頭來都會發現，自己又成長了一些，那種感覺真的很奇妙，也很開心。」

這段路究竟有多麼不容易，楊謹華比誰都明白，「努力的人往往會在某一刻突然發現，自己竟然已經成為當初理想中的那個人了。因為一直在拼命往那個方向努力，當你很專注地走在路上的時候，等到站上某個頂點，才會驚覺『原來我已經到達這樣的境界了』。」這份成就感無法和別人比較，因為這一路上，真正能比較的只有自己跟自己。

從角色中學習 映照自己的人生

從《敗犬女王》、《華燈初上》到《影后》，楊謹華一次次成功塑造了無數現代女性的形象，但「女王」的標籤似乎總跟隨著她，「年輕時，我對這個標籤感到有點壓力，因為擔心自己被定型。」然而，當她進入不同的人生階段，開始體會角色背後的深層意義，她發現，「這些角色並不是限制，而是成就了我現在的自己。」

不同的年齡，帶來不同的感悟，步入40歲後階段的楊謹華，心中對於「女王」的定義則有了新的理解，「這不僅僅是一種形象，而是一種態度。」她不再害怕被定義，而是學會駕馭這股力量，展現更自信、成熟的自己。

對楊謹華來說，每一個角色，都像是一面鏡子，映照著自己的人生，「以《華燈初上》的蘇媽媽來談，她是一個飽受現實折磨，卻仍堅持活下去的女性。如果我在20幾歲時接到這個角色，可能會不太理解她的行為。但這個角色出現在我邁入40歲的時候，經歷過人生的起伏，我能更深刻地體會她的堅韌與選擇。她讓我學會站在角色的角度去思考，甚至帶著同理心去感受不同女性的生命經歷。」

讓人再度見識到楊謹華發揮喜劇功力的《影后》亦是如此，「周凡這個角色，她瀟灑、果敢，內心卻充滿愛。我在詮釋她的時候，反而提醒自己，人生應該學會適時放手，不要過於糾結。」當表演不只是演戲，而是讓自己成長，那麼每一次投入，都是一次與角色的深度對話，「我一直覺得，演員這個職業帶來的成長，遠超過我原本的想像。」

談及想躍躍欲試的角色，她笑說自己從小就一直很想演《倩女幽魂》的聶小倩，希望有機會詮釋這種帶點超現實色彩，但又能觸動人心的角色。

淺色條紋西裝外套，Bottega Veneta；Aurora 18K白金南洋珍珠耳環，Tasaki。

學會不再過度要求完美

在打拼路上的心境保持熱情、意志力與耐心，對楊謹華而言，已是深入骨子裡的DNA精神；她坦言自己過去是完美主義者，「以前如果有100分，我會執著於那1分沒做到的地方。」但現在的她，學會放過自己，更重要的是「讓自己開心」，不再勉強自己去迎合別人的期待。

如今面對挫折，楊謹華選擇用正面的方式調適，「如果一件事有七個優點、三個缺點，那我為什麼不把注意力放在那七個優點上？」她笑說，當然還是有些執念需要調整，「但至少現在的我，比以前更能釋懷。」

不過若回望過往每個人生片段，其實都能夠讚許當時的自己。楊謹華分享，「20幾歲的時候，自己有一股傻勁，什麼事都想做到最好，怕丟臉、不管演得好不好，都是直直往前衝。到了30歲，自己更勇敢了，這份勇敢還是帶著一點傻氣，雖然比年輕時成熟、敏感，也更能看清楚事情，但面對困難仍然無所畏懼，繼續往前衝。」

現在踏入40歲後的楊謹華，覺得自己一樣很勇敢，但這份勇敢和過去不同。「像去年，我做了一個重要的決定，暫時放下演戲，去完成小時候一直想做，但完全沒接觸過的夢想。」參加實境節目《乘風2024》唱跳，是跳脫舒適圈，也是新的挑戰，「如果當時沒有做這個決定，將來一定會後悔，而我不想讓自己後悔，未來的人生肯定還有各種課題。」

若能夠遇見過去的自己，並講一句勉勵的話，會是什麼？楊謹華笑著說：「幹得好！真是有夠傻，傻得可愛，幹得好！」