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從《不可能的任務》到《沙丘》 Rebecca Ferguson想按下暫停鍵：還沒到終點

聯合新聞網／ Harper's BAZAAR
外套，Patrycja Pagas；短褲，Saint Laurent。
外套，Patrycja Pagas；短褲，Saint Laurent。

過去幾年，我們沉浸在Rebecca Ferguson的眼眸中。她是《沙丘》保羅的母親潔西嘉女士，《不可能的任務》系列電影中的特務伊爾莎，以及Apple TV+《末日地堡》一部反烏托邦影集中的人性守護者。Rebecca Ferguson不被框架所侷限的魅力，讓她的每一個角色都更加真實而立體。

訪談中好奇有什麼是Rebecca Ferguson希望能「快轉」到結局體驗的，她答道「絕對不要！我完全不想快轉！我覺得時間已經過得夠快了。如果有倒帶的選項，我反而會想要那個—或是按下暫停鍵—就是暫停時間，同時能感受周遭。也許還能重溫某些片段，讓我們知道自己還沒抵達終點。」

冷冽的冬天，我們在倫敦與Rebecca Ferguson見面，攝影棚裡，是格外溫暖的笑語。她自帶一股鬆弛，隨意坐在堆疊的輪胎上，卻又像團小火焰，燃燒著腦子裡的奇思妙想。在鏡頭前，她認真延展著身姿，細選喜歡的造型；地上鋪著迷你賽車軌道，Rebecca Ferguson打造了別樣張力和故事感。

從芭蕾到特技

我們永遠記得，2014年Rebecca Ferguson在拍攝《不可能的任務：失控國度》時，隱瞞了自己對高空特技感到害怕的事實。Tom Cruise後來感到很意外，「她從未告訴任何人！她就是完成了訓練，直接面對挑戰。」然而面對這些往事佳話，問她是否也同意自己是個「決定做什麼就一定會把它做到」的人呢？Rebecca Ferguson回答，她不喜歡過度簡化或強調自己的行為，「我也不喜歡對自己有既定印象，因為可能會自我膨脹，哈。我認為我合作過的多數人，也都有同樣的特質！當他們想實現某件事時，總是全力以赴；當然，不是以他人為代價。我希望這是一個善良、體貼，且充滿挑戰和興奮的過程。」

在瑞典出生，母親是英國人，Rebecca Ferguson畢業於斯德哥爾摩知名音樂學院Adolf Fredrik's Music School，在15歲時參演了肥皂劇《Nya Tider》，還曾在瑞典皇家芭蕾舞學校學習芭蕾，以及爵士、放克、踢踏舞等。從小對於藝術的多元探索，似乎造就了她「藝術家」的眼睛，或許也有點藝術家的性情；這並非既定印象，而是瞬間的感受。她的內心像是跳躍的音符，任何話題總能侃侃而談，她對細節之在意，亦為拍攝畫面注入了無數靈感，和大膽。

洋裝，WeIRæN；靴，Stuart Weitzman。
洋裝，WeIRæN；靴，Stuart Weitzman。

人生暫停鍵

Rebecca Ferguson在瑞典工作十多年、生下第一個孩子後，她的名字逐漸被世界熟知。2013年，她在BBC歷史劇《白王后》中飾演玫瑰戰爭期間，英格蘭國王愛德華四世的爭議性王后Elizabeth Woodville；這部英語處女作讓她獲得了金球獎提名。從那時起，Rebecca Ferguson成為好萊塢最忙碌的明星之一，她參演的第三部《不可能的任務》系列電影於2023年首映，幾個月的時間，影迷們都在討論伊爾莎的淒美一戰；隨後Rebecca Ferguson主演的反烏托邦影集《末日地堡》第一季、第二季在Apple TV+首播，期間還有科幻史詩《沙丘：第二部》的熱潮爆發！相比Timothée Chalamet的成長故事，我們似乎更常被「潔西嘉女士」的神祕和優雅、美麗和力量（還有精緻頭紗！）深深吸引，自第一部中場場鬥智鬥狠的肉搏，始終難忘。

近期，她也宣布參演萬眾矚目《浴血黑幫》電影版，由同作的英國時代犯罪劇主角Cillian Murphy續演。問她職涯中還想挑戰什麼嗎？「沒什麼想改變的，但我總會想著去挑戰，去追夢。我從未登上過舞台，我很想從事一些劇場工作。這是我現在最大的願望，也可能是我最大的恐懼！」

聊到《Harper's BAZAAR Taiwan》二月號主題是關於速度和F1，好奇她有沒有什麼是她希望能「快轉」到結局體驗的呢？「絕對不要！我完全不想快轉！我覺得時間已經過得夠快了。如果有倒帶的選項，我反而會想要那個——或是按下暫停鍵——就是暫停時間，但還是能感受周遭一切，之類的。也許還能重溫某些片段，讓我們知道自己還沒抵達終點。」

調皮、天秤座、母性、流動的、築夢踏實、藝術家…，我們書寫了Rebecca Ferguson人物素描，與她的真誠對答，是一場有趣的靈魂碰撞。

配飾，WeIRæN。
配飾，WeIRæN。

時尚就是一種語言

Harper's BAZAAR：妳在訪問時總是散發一種魅力，妳的言語機智，在鏡頭前的氛圍輕鬆。這是一種與生俱來的能力，還是後天培養出來的呢？

Rebecca Ferguson：我不知道，也許兩者皆有？我覺得我的答案是，我們是隨著時間學習的。我們透過犯錯學習，也透過傾聽和觀察他人而成長。同時，我喜歡人，我喜歡交流！如果對方是有趣且聰明的，會讓我覺得自己也很聰明，這樣的對話就很有趣，或者，對方以其他方式提出挑戰，那也很吸引人。但我並不總是機智的，有時我很調皮搗蛋，有時甚至會顯得粗魯，這其實並不好。

Harper's BAZAAR：妳是紅毯上的時尚Icon，但我們也想了解妳的個人風格和經驗，日常時尚是否因為穿過哪些瘋狂戲服而有所改變？或者因為成為母親、進入人生不同階段而有所改變呢？

Rebecca Ferguson：我認為人生是流動的，我們會隨著它改變。對我而言重要的是舒適感，雖然不一定符合時髦標準。但時尚在某些層面是身分的表達，也是我們希望被看見的模樣； 在某些場合，以特定方式展現自己也很重要。但在其他場合，像我去工作通常穿健身服，外面套一件大帽T，天氣冷的時候就更隨性了。即便如此，我也會穿上酷酷球鞋，搭配一些很繽紛的襪子！我留下了屬於自己的印記，我仍是我。當然，與不同造型師的合作也改變了我，有些經驗非常棒，但有些也讓我意識到什麼不適合我。時尚真的就像是一種語言，對吧？譬如，跟我現在的造型師Tom Eerebout 合作，他帶我走進一些我非常喜歡的領域，整個過程很美妙。我可以說是熱愛時尚！我熱愛透過服裝和配飾來表達自我。

Harper's BAZAAR：早期訪問中妳談到充滿創意的童年和記憶，例如跳舞、音樂、模特兒和體操等。能與我們分享妳是如何探索熱情的嗎？這些經歷是否塑造了如今的妳？

Rebecca Ferguson：我是透過被提供的工作機會，來探索自己的熱情，如果需要，我會運用過去的肢體經驗。像是在拍攝《不可能的任務》時，我的舞蹈和肢體訓練幫助我塑造了角色。至於另一個問題，我覺得人生每件事都相互影響；我們所做的一切，都在填滿那個「人生的背包」，無論是好的還是壞的經歷，這些經歷最終塑造了我們。

Harper's BAZAAR：能與我們分享妳在娛樂產業中經歷過的最棒和最糟的事分別是什麼嗎？

Rebecca Ferguson：能夠成為娛樂產業的一部分，能夠在這裡占有一席之地，擁有一個表達自我的工作空間，能持續做到這一切並感到成功，因為不僅收入足以照顧自己、照顧家人（more than put food on the table），工作也讓我感到充實和滿足......真的很棒。當然，也有許多不那麼美好的事物，但此刻我正處於一個非常美好的高峰，所以我更願意去強調那些正面的事物。

上衣、長褲，Prada。
上衣、長褲，Prada。

Harper's BAZAAR

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從《不可能的任務》到《沙丘》 Rebecca Ferguson想按下暫停鍵：還沒到終點

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