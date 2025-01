麥可傑克森之女Paris Jackson談成長與鏡頭：生命每一次轉折的浪漫

十二月的洛杉磯微涼,但陽光是溫暖的。我們在West Hollywood的攝影棚與Paris Jackson 見面,薄長袖、牛仔裙和幾條金色手鍊,「Michael Jackson 之女」就這樣輕飄飄現身。我們找來了一隻黃斑小蛇,讓她纏繞在手腕和脖子上;眼神專注、情緒投入,我們低語著「農曆蛇年」的寓意,外頭喧囂收成了一絲和煦的音頻。

無法忽視的浪漫與才華

前幾日,Paris Jackson 難得在Instagram 分享與音樂製作人Justin Long 的甜蜜合照;其中一張他單膝下跪、她笑開了花,寫下「這些年與你一起度過的日子,是無法言喻的旋風,我想像不了還有誰比你更完美,能與我一起經歷這一切。謝謝你讓我成為你的,我愛你。」不難發現Paris Jackson 的直爽個性,以及她對感情的一番真摯。

身上近100個刺青的Paris Jackson坦言:「當然有不少讓我後悔的呀!」卻又欣喜聊到不久前用梵文刺上的 「There, but for the grace of God, go I.」(與「承天之祜,倖免於難」近義)。她感念生命每一次轉折,而在直面過往沉痛之際,也努力傳遞一份勇氣;她積極關注著社會議題,種族歧視、性別平權、動物保護,更公開了自己的戒癮歷程。Paris Jackson 正在錄製她的下一張專輯,剛完成Adam Sigal 執導《Skinemax》的拍攝工作,以及與E'Myri Crutchfield、Shameik Moore 合作的《One Spoon of Chocolate》!這部取名「一匙巧克力」的劇情片由RZA 執導(他是美國嘻哈傳奇「武當幫」的領導者)。

「曾經想過自己會成為演員或歌手嗎?」Paris Jackson 回答:「在非常小的時候,我就愛唱歌了,但隨著年齡增長,我開始考慮一些更務實的職業,像心理學或獸醫⋯⋯一直到我無法再忽視對音樂的熱愛!」13 歲拾起了一把吉他,卻在20 歲那一年,才真正接受了流淌在血液裡的這份浪漫和才華。長大後的Paris Jackson 比較少提及與「世上最棒爸爸」的點滴,但Michael Jackson 離世15 年了,當時11 歲少女的模樣,仍被收在一整個世代歌迷心中,最柔軟的角落。

項鍊、手環、腕錶,Cartier;洋裝,Cucculelli Shaheen。

女性凝視與溫柔自覺

在音樂這條路上,Paris Jackson 走出了屬於自己的風格和故事。她在2020 年推出首張專輯《Wilted》,並坦言這是濃縮了「心碎、背叛、悲傷與重生」的真實人生。她的內心,是一座滿載奇思妙想的城堡,不過這個版本的童話,卻不是每個人都能愛上;但關於她的成長和情感,或許還是得從她複雜的音樂、深厚的學養,才能稍微窺探。

Paris Jackson 的創作導師和繆思,是美國搖滾樂團4 Non Blondes 主唱Linda Perry, 她曾為P!nk、Christina Aguilera 等女歌手創作多首熱門歌曲;這位自1990 年代徜徉樂壇的女子,是她的靈感來源。「那麼對妳影響最深的人是?」Paris Jackson 回答:「Amanda de Cadenet 在過去幾年間,對我人生的啟發最大,她向我展示如何每天以堅強、有意識和健康的女性形象出現。」英國攝影師Amanda de Cadenet, 是Instagram上「#girlgaze 女性凝視計畫」的發起人, 她經歷了1990 年代的娛樂圈, 也曾為《Harper's BAZAAR》美國版拍攝時尚大片;近年Amanda de Cadenet 專注在#girlgaze 計畫,起先是透過分享美麗且原始的真實圖像,以女性視角看見不完美的完美,為社群世代開拓更多樣性的觀點。

我們從近年Paris Jackson 的Instagram 印證,Amanda de Cadenet 和Linda Perry 倆女子在她靈魂中撒入的一縷香氣。她曾大方秀出身上的肥胖紋,坦然面對過去自殘的疤痕,「我的人生轉捩點……就是當我 Getting Sober(清醒、戒癮)了。」只因坦然或許能治癒別人。不像其他鎂光燈下的孩子,Paris Jackson 似乎很早就自覺「影響力伴隨著責任」,19 歲那年她在《Harper's BAZAAR》專訪中就提到,經營社群的理由是因為,有一種需要去做點貢獻、去影響人們的「直覺」。世界一年比一年糟糕, 而Paris Jackson 則是一年比一年更大膽,表達政治立場、觸碰敏感議題,在2020 年透過Instagram 限時動態聲援希爾頓千金Paris Hilton,公開了自己在青少年寄宿治療學校的遭遇,兩位Paris 都幫助推動了近日美國通過的「阻止制度化兒童虐待法案」(Stop Institutional Child Abuse Act)。

「誰是妳人生最大的支柱呢?」Paris Jackson毫不猶豫回答:「我的寵物們!他們是我可以一直回到的『家』。他們無條件地愛我。」她說這是專屬互助小隊中的無價之寶,我們聊到了陪伴她多年的大狗Koa,拍攝那日還把小狗Malachai 帶來上班!「他們就是我每天出門必備的小東西。」Paris Jackson 把Malachai 抱來胸前,忍不住用力親了一口,瞬間少女感洋溢。

手環,Cartier;洋裝,Annakiki;手套,Balmain;耳環,Paris私物。

她的咒語 One Day At A Time

問及她的職涯願望清單,Paris Jackson 心中燃起小火苗,「參與A24 的項目,無論是創作原聲帶或出演電影角色!當然,我也夢想能在麥迪遜廣場花園這樣的場地演出。」那裡是許多音樂人的夢想,是Michael Jackson 於1987 年舉辦的首場演唱會《Bad》紐約站,張學友也曾於1995 年世界巡迴演唱會選在麥迪遜廣場花園開唱,成為首位站上這個舞台的Solo 亞洲歌手,當年在美國引起不小的話題。

「妳在鏡頭前的專業是天生嗎?」Paris Jackson回答:「我不確定我是否在鏡頭前感到『真正自在』過,但因為它們自始至終出現在我生活中,所以對我來說是很熟悉的。我沒有什麼技巧可以分享,除了深呼吸!」她形容自己總是那個「古怪的小孩」,12 歲前都是在家自學,「所以缺乏了一些社交能力。」現在她學會利用這項特質去創造、去表達,也學會隱藏一部分,偶爾古怪的自己。

「妳從小到大的座右銘是?」Paris Jackson 回答:「 One day at a time(一天一天過、一天一小步)是我永不能忘的咒語。」活在當下,珍惜今日,不再深陷過往幽暗、不再焦慮未來,而是專注於現在的感受與努力。

延續《Harper's BAZAAR Taiwan》一月號香氣主題,Paris Jackson 說覺得自己聞起來像「Nag Champa 印度線香」和「Egyptian Musk 埃及麝香」,很像是把她最近沉迷的味道一次訴說,「我還有體味!」她開玩笑,但我們覺得還有很溫暖、很善良的狗狗味。