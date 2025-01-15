麥可傑克森之女Paris Jackson談成長與鏡頭：生命每一次轉折的浪漫

十二月的洛杉磯微涼，但陽光是溫暖的。我們在West Hollywood的攝影棚與Paris Jackson 見面，薄長袖、牛仔裙和幾條金色手鍊，「Michael Jackson 之女」就這樣輕飄飄現身。我們找來了一隻黃斑小蛇，讓她纏繞在手腕和脖子上；眼神專注、情緒投入，我們低語著「農曆蛇年」的寓意，外頭喧囂收成了一絲和煦的音頻。

無法忽視的浪漫與才華

前幾日，Paris Jackson 難得在Instagram 分享與音樂製作人Justin Long 的甜蜜合照；其中一張他單膝下跪、她笑開了花，寫下「這些年與你一起度過的日子，是無法言喻的旋風，我想像不了還有誰比你更完美，能與我一起經歷這一切。謝謝你讓我成為你的，我愛你。」不難發現Paris Jackson 的直爽個性，以及她對感情的一番真摯。

身上近100個刺青的Paris Jackson坦言：「當然有不少讓我後悔的呀！」卻又欣喜聊到不久前用梵文刺上的 「There, but for the grace of God, go I.」（與「承天之祜，倖免於難」近義）。她感念生命每一次轉折，而在直面過往沉痛之際，也努力傳遞一份勇氣；她積極關注著社會議題，種族歧視、性別平權、動物保護，更公開了自己的戒癮歷程。Paris Jackson 正在錄製她的下一張專輯，剛完成Adam Sigal 執導《Skinemax》的拍攝工作，以及與E'Myri Crutchfield、Shameik Moore 合作的《One Spoon of Chocolate》！這部取名「一匙巧克力」的劇情片由RZA 執導（他是美國嘻哈傳奇「武當幫」的領導者）。

「曾經想過自己會成為演員或歌手嗎？」Paris Jackson 回答：「在非常小的時候，我就愛唱歌了，但隨著年齡增長，我開始考慮一些更務實的職業，像心理學或獸醫⋯⋯一直到我無法再忽視對音樂的熱愛！」13 歲拾起了一把吉他，卻在20 歲那一年，才真正接受了流淌在血液裡的這份浪漫和才華。長大後的Paris Jackson 比較少提及與「世上最棒爸爸」的點滴，但Michael Jackson 離世15 年了，當時11 歲少女的模樣，仍被收在一整個世代歌迷心中，最柔軟的角落。

項鍊、手環、腕錶，Cartier；洋裝，Cucculelli Shaheen。

女性凝視與溫柔自覺

在音樂這條路上，Paris Jackson 走出了屬於自己的風格和故事。她在2020 年推出首張專輯《Wilted》，並坦言這是濃縮了「心碎、背叛、悲傷與重生」的真實人生。她的內心，是一座滿載奇思妙想的城堡，不過這個版本的童話，卻不是每個人都能愛上；但關於她的成長和情感，或許還是得從她複雜的音樂、深厚的學養，才能稍微窺探。

Paris Jackson 的創作導師和繆思，是美國搖滾樂團4 Non Blondes 主唱Linda Perry， 她曾為P!nk、Christina Aguilera 等女歌手創作多首熱門歌曲；這位自1990 年代徜徉樂壇的女子，是她的靈感來源。「那麼對妳影響最深的人是？」Paris Jackson 回答：「Amanda de Cadenet 在過去幾年間，對我人生的啟發最大，她向我展示如何每天以堅強、有意識和健康的女性形象出現。」英國攝影師Amanda de Cadenet， 是Instagram上「#girlgaze 女性凝視計畫」的發起人， 她經歷了1990 年代的娛樂圈， 也曾為《Harper's BAZAAR》美國版拍攝時尚大片；近年Amanda de Cadenet 專注在#girlgaze 計畫，起先是透過分享美麗且原始的真實圖像，以女性視角看見不完美的完美，為社群世代開拓更多樣性的觀點。

我們從近年Paris Jackson 的Instagram 印證，Amanda de Cadenet 和Linda Perry 倆女子在她靈魂中撒入的一縷香氣。她曾大方秀出身上的肥胖紋，坦然面對過去自殘的疤痕，「我的人生轉捩點……就是當我 Getting Sober（清醒、戒癮）了。」只因坦然或許能治癒別人。不像其他鎂光燈下的孩子，Paris Jackson 似乎很早就自覺「影響力伴隨著責任」，19 歲那年她在《Harper's BAZAAR》專訪中就提到，經營社群的理由是因為，有一種需要去做點貢獻、去影響人們的「直覺」。世界一年比一年糟糕， 而Paris Jackson 則是一年比一年更大膽，表達政治立場、觸碰敏感議題，在2020 年透過Instagram 限時動態聲援希爾頓千金Paris Hilton，公開了自己在青少年寄宿治療學校的遭遇，兩位Paris 都幫助推動了近日美國通過的「阻止制度化兒童虐待法案」（Stop Institutional Child Abuse Act）。

「誰是妳人生最大的支柱呢？」Paris Jackson毫不猶豫回答：「我的寵物們！他們是我可以一直回到的『家』。他們無條件地愛我。」她說這是專屬互助小隊中的無價之寶，我們聊到了陪伴她多年的大狗Koa，拍攝那日還把小狗Malachai 帶來上班！「他們就是我每天出門必備的小東西。」Paris Jackson 把Malachai 抱來胸前，忍不住用力親了一口，瞬間少女感洋溢。

手環，Cartier；洋裝，Annakiki；手套，Balmain；耳環，Paris私物。

她的咒語 One Day At A Time

問及她的職涯願望清單，Paris Jackson 心中燃起小火苗，「參與A24 的項目，無論是創作原聲帶或出演電影角色！當然，我也夢想能在麥迪遜廣場花園這樣的場地演出。」那裡是許多音樂人的夢想，是Michael Jackson 於1987 年舉辦的首場演唱會《Bad》紐約站，張學友也曾於1995 年世界巡迴演唱會選在麥迪遜廣場花園開唱，成為首位站上這個舞台的Solo 亞洲歌手，當年在美國引起不小的話題。

「妳在鏡頭前的專業是天生嗎？」Paris Jackson回答：「我不確定我是否在鏡頭前感到『真正自在』過，但因為它們自始至終出現在我生活中，所以對我來說是很熟悉的。我沒有什麼技巧可以分享，除了深呼吸！」她形容自己總是那個「古怪的小孩」，12 歲前都是在家自學，「所以缺乏了一些社交能力。」現在她學會利用這項特質去創造、去表達，也學會隱藏一部分，偶爾古怪的自己。

「妳從小到大的座右銘是？」Paris Jackson 回答：「 One day at a time（一天一天過、一天一小步）是我永不能忘的咒語。」活在當下，珍惜今日，不再深陷過往幽暗、不再焦慮未來，而是專注於現在的感受與努力。

延續《Harper's BAZAAR Taiwan》一月號香氣主題，Paris Jackson 說覺得自己聞起來像「Nag Champa 印度線香」和「Egyptian Musk 埃及麝香」，很像是把她最近沉迷的味道一次訴說，「我還有體味！」她開玩笑，但我們覺得還有很溫暖、很善良的狗狗味。