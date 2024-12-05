Sophie Turner：《冰與火之歌》是我的13歲到23歲 成為母親後再開旅程

Sophie Turner自13歲出演《冰與火之歌：權力遊戲》中的Sansa Stark，銀幕上的她驚豔再現，帶來一系列令人期待的全新作品，其中備受讚譽的犯罪影集《Joan》尤受矚目。回顧拍攝《Joan》，Sophie Turner承認這次的角色對她來說是一個挑戰，「我的參與度更全面，整個過程是協作完成。我覺得自己正在呈現一部對我而言非常重要，也非常貼近內心的一部作品。」這位多才多藝的演藝巨星，在過去一年中歷經起起伏伏，但即便在陰暗時刻，依然閃耀著獨特的光彩。

採訪當天，Sophie Turner在她西倫敦的居所附近與我們會面，地點選在一家餐廳。雖然是個寒冷多風的下午，我卻驚訝地發現她坐在人行道上的桌旁，吸引不少路人的目光。她刻意打扮得很隨性，試圖保持低調，但她的牛仔褲出自Khaite，丟在地上的包包則是The Row的經典款式，搭配纖長的身材、立體的五官和亮麗的金髮，完全無法掩飾她所散發的明星光采。

Sophie Turner天生擁有明星魅力，近年來她在銀光幕上的表現，已經證明了自13歲出演《權力遊戲》中的Sansa Stark後，演技有了飛躍性的進步。在ITV六集迷你影集《Joan》當中，她成功詮釋了英國著名珠寶大盜Joan Hannington，無論是切換口音、髮型還是身分，她都游刃有餘。不僅讓觀眾看到角色的層次感，還細膩呈現是人性與強烈的母愛，推動她走向犯罪人生。

Sophie Turner承認這次的角色對她來說是一個挑戰，「這是我第一次擔任電視劇主角，我覺得這比參與像《X戰警》那樣的大製作電影更具挑戰性。大製作電影背後有太多人參與，每個人都有自己的意見，最終決策都由他們決定，而我只能說『好的，沒問題，照你們的方式進行。』但在拍攝《Joan》時，我的參與度更全面，整個過程是協作完成。我覺得自己正在呈現一部對我而言非常重要，也非常貼近內心的一部作品。」

回歸演員日常

對於Sophie Turner的粉絲來說，好消息就是未來她將有許多精彩的作品問世。雖然她今天看起來精神奕奕，但她坦承連續幾天的夜間拍攝讓她感到非常疲憊。「今天早上大概四點才睡，現在我都不知道自己是怎麼站在這裡的。」如此辛苦的拍攝節奏，是為了她即將推出的亞馬遜影集《Haven》，該劇講述了一家退休金管理公司遭竊的故事。她笑著說，「聽起來很刺激吧？實際上，這部作品真的很棒，每一集都是懸疑伏筆。」

接下來，她還會與在《權力遊戲》中飾演她同父異母兄弟Jon Snow的Kit Harington合作一齣新片，她形容這部片「類似恐怖片」，背景設定在英格蘭玫瑰戰爭時期。明年初， Sophie Turner主演的心理驚悚片《Trust》也將釋出，她在片中飾演一位因逃避網路醜聞而陷入困境的女演員。她幽幽地說，「那部電影真實反映了我過去一年的生活，拍攝過程對我而言是一種很好的情感釋放。我能把心中的怨氣發洩出來，感覺很好。所以這部片的出現，對我來說恰到好處。」

上衣、長褲、皮革腰帶、靴子，Louis Vuitton。

再次開始的旅程

Sophie Turner所指的是她與流行搖滾樂團Jonas Brothers成員Joe Jonas結束四年婚姻後所帶來的餘波。這段緣分可謂現代版的Instagram愛情故事，事實上，他們是透過社群媒體上的私訊互動認識的。2019年，在《權力遊戲》影集結束後不久，這對戀人選擇在拉斯維加斯舉行了一場由貓王模仿者主持的婚禮，並且由DJ Diplo在Instagram上進行直播。Joe Jonas的弟媳Priyanka Chopra（弟弟Nick Jonas的妻子）則擔任伴娘。隨後，Sophie Turner和Joe Jonas於2020年迎來了他們的女兒Willa，兩年後，第二個女兒Delphine也加入這個家庭。

究竟這段婚姻發生了什麼無法和解的矛盾？Sophie Turner嘆了口氣說道，「我目前正在處理法律程序，因此無法多談，但這確實是一段令人痛心的經歷。我們曾有過美好的時光，但最終一切卻是這麼困難。」

儘管分手讓她深受打擊，但能夠重返家鄉讓她感到無比喜悅，「我真的太開心能回來了。在離開英國這段期間，我的生活彷彿按下了暫停鍵。只有在倫敦和親朋好友在一起時，我才真正感到自在。我離開了太久，整整六年，而在那段時間裡，朋友們一個個訂婚，我也懷孕了。前幾天和朋友一起吃飯，她說，『我從來沒機會摸摸你的孕肚。』我們錯過了彼此生命中的一些重要時刻。」

在與Joe Jonas同居期間，無論是在洛杉磯還邁阿密，她經常感覺到強烈的思鄉之情，她笑著回憶道，「每到一座城市，我的第一件事就是找到一家英國商店，買一大堆巧克力。」但最讓她難以適應的卻是那裡的政治氛圍，「槍支暴力、羅訴韋德案被推翻⋯⋯一切接踵而至。當Uvalde小學槍擊案發生後，我知道，是時候離開那裡了。」

如今，Sophie Turner已經搬回西倫敦，但目前暫住於朋友家，因為她的孩子們和仍與Joe Jonas在一起，這讓她無法忍受獨自在家，「對我來說，簡直是煎熬。」

Sophie Turner表示成為母親徹底改變了她的人生。「在有孩子之前，我一直深陷憂鬱與焦慮中，總是習慣性把自己封閉起來。如今，我的生命就是為了孩子們而活。我希望她們看到我擁有社交生活、享受工作，並且在事業和人際關係上越來越好。我想讓她們看到一位努力的媽媽。等我回來時，我會告訴她們，『媽媽外出工作是為了你們，這樣聖誕老人就能送來滿滿禮物。』」至於女兒有沒有看過她的作品？「天啊，當然沒有！不過我有演過一集小朋友看的卡通，但她們一點興趣也沒有。這倒讓我鬆了一口氣，因為我不希望她們覺得『哇，媽媽上電視了！』我只是告訴她們，媽媽的工作就是裝扮遊戲而已。」除此之外，她也擔任Louis Vuitton的品牌大使，與Zendaya和Alicia Vikander一同亮相。「這次合作非常自然，因為我非常欣賞Nicolas Ghesquière，我們總是笑聲不斷。平時我偏好穿著舒適的衣服，不愛太鮮豔或誇張的設計，但Nicolas Ghesquière總能讓我在紅毯上展現不同的風采。他知道如何讓你穿上華美而精緻的服裝，同時又能還能保有自我風格。」

洋裝、草帽、皮靴，Louis Vuitton。

一切始於青春期的衝動與無畏

Sophie Turner出生於東密德蘭Warwick郡旁的一處小村莊，她的父母至今依然住在那裡。她輕鬆回憶起小時候的情景，「那裡只有一座教堂和一座風車，我每天就和兄弟們在戶外玩耍、爬樹，在橋上玩丟小木棍的遊戲。」從小她就很有表演天賦，她說：「我最近回去看了我一兩歲時的家庭錄影，每逢聚會一定會有我在那為全家人唱至少半個小時的童謠。」到了三歲時，她已經被送去學芭蕾和表演了。

她興奮分享著Warwick的「Playbox」，這個青少年戲劇社是她演藝生涯的起點，然而真正讓她脫穎而出的是一次在學校的試鏡機會，讓她得到了《權力遊戲》的角色，她回憶道，「那時幾乎整年級的同學都去試鏡了，大家都覺得很好笑。我也不知道發生了什麼，因為我的試鏡影片實在糟透了，但他們最後選擇了我。」

Sophie Turner回憶當時父母曾經為了她是否年紀尚輕不宜接下這個角色，而展開激烈的討論，母親顯得謹慎，而父親則希望她能放手追求戲劇夢想。她說，「我很幸運父母在這件事上各持立場，很感激能夠擁有這個機會，但同時也懷抱著一絲擔憂。」

當然，沒人能料到《權力遊戲》會成為全球轟動的劇集，更想不到Sophie Turner飾演的Sansa Stark能在連續八季的家族內戰後，最終登上北境女王的寶座。結果是，她從偏遠的鄉村一次躍上了國際舞台。

在低谷裡成長

「當時的我只知道自己熱愛演戲，從未想過要在意體重或外表，只是覺得『這太有趣了，我每天都在玩樂呢。』但我年紀太輕就領悟到社會對外貌和行為的標準。我想這也是許多童星迷失的原因，因為他們沒有犯錯的空間，因此也無法真正成長。」

Sophie Turner在身材焦慮的壓力下逐漸出現了暴食症，之後發展成厭食症。「老天，飲食失調簡直讓我痛不欲生！」她帶著一絲苦澀的笑容說道，「這至今仍影響著我，我想這種情況永遠不會完全消失，唯有設法去應對。即使只是看到一盤食物，我仍然會感到一絲恐懼。不過成為母親的好處是，我開始教導孩子們建立健康的身體意識，也算是對自己的一種彌補。」

然而，對於《權力遊戲》的劇組和演員，Sophie Turner懷著深深的感激，關係也始終緊密。「從13歲到23歲，那是我整個青春期的回憶。我們至今還有一個大群組，每當在同一個國家，都會想辦法碰個面。他們就像家人一樣。」她計劃重新刺上已經逐漸褪色的狼圖騰紋身。「那個紋身會永遠留在我身上。當時紋得有點大，但誰的青春期沒衝動過呢？」

我偷偷瞄了一眼，沒看到她和Joe Jonas一起刺的「玩具總動員」 his’n’hers情侶紋身。不過無可否認的是，她的事業和人生都翻開了嶄新的篇章。自去年底，她開始和Peregrine Pearson交往，他是Cowdray子爵的第五代繼承人。當我問及兩人的感情進展時，她微微臉紅地笑著說，「我們很幸福，一切進展得非常快。我只需要出去約會一次，就知道該怎麼再次開始約會了。那是我和他的第一次約會，也是最後一次曖昧，之後的一切都很好。」 Peregrine Pearson是什麼樣的人？「他很溫暖，很有趣，總能激發我有點淘氣、好玩的那一面，並且重新點燃了我的光芒。」未來的Sophie Turner，注定更加閃耀。