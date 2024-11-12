世紀傳奇音樂人「貓王」孫女Riley Keough 續寫母親回憶錄

她是20世紀傳奇音樂人「貓王」的孫女Riley Keough。如今是知名演員與獲獎製作人的Riley，沒有活在祖父的陰影下，而是走出了屬於自己的一條道路；她將才華轉向文學領域，續寫了已故母親Lisa Marie Presley的回憶錄。這本書不僅僅是對母親的懷念，也是Keough的回憶錄，因為她在母親每一段落的敘述後，都以不同字體插入自己的觀察和記憶。

Keough提到，想寫這本書的原因是希望有人能閱讀它並產生共鳴，或者在這個世界上感到不那麼孤單，去經歷他們所經歷的一切。「我希望人們能夠與這些故事中的人性產生共鳴。這是一個關於家庭、成癮、愛與失去的故事，關於這所有平凡的人性體驗——只是發生在一個不平凡的世界。」

在Chanel 2025春夏時裝秀的尾聲，Riley Keough翻唱了Prince在1984年的經典情歌〈When Doves Cry〉，當時，她坐在從巨大白色鳥籠布景懸掛下來的鞦韆上。記得從澳洲The Big Banana駛向Ballina的途中，Riley Keough意識到她找到了那個「對的人」。丈夫Ben Smith-Petersen第一次引起她的注意是2012年在Namibia，當時他們正在拍攝導演George Miller的《瘋狂麥斯：憤怒道》——Riley Keough飾演反派不死老喬的五位妻子之一，而這位澳洲特技演員是製作團隊一員。

一年後，兩人在雪梨歷時一個月的補鏡拍攝中重逢，這一次擦出了火花。聖誕節前夕，他邀請她一起去拜倫灣探望他的家人。Riley Keough回憶說：「我只是有一種感覺，如果我不去拜倫灣，我可能再也見不到他了。」

「所以，我們就上車出發了。」他們聽著Paul Kelly和Neil Young，駛過科夫斯港著名的一個黃色旅遊景點（13公尺長，據說是世界上最大的香蕉），途中他們還進了一間加油站，她突然閃過一個想法：我覺得我會跟這個人生小孩，她回憶，當時她看著Smith-Petersen 拿著一袋洋芋片向車子走近。「真的太奇怪了，當時我根本不會去談論這個，因為實際上我們才相處了一個星期，我們還沒說過『我愛你』。我們甚至還沒有正式在一起。」

一年後，他們在尼泊爾舉行了一場秘密婚禮，隨後於2015年2月在加州納帕谷舉行了一場更盛大的家族慶典。他們幾乎每個夏天都在澳洲度過，並於2022年8月迎來了他們的第一個孩子（由代理孕母所生），一個名叫Tupelo Storm Smith-Petersen 的女兒。（Tupelo是位於密西西比州的城市，也是貓王Elvis Presley的出生地。）

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橫跨三個世代的回憶錄

但Riley Keough與Chanel或澳洲的關連，不是我們今晚於Zoom通話的主要原因。一週後，這位35歲的演員、製片、導演，如今也是作家——她是搖滾之王的長孫——將迎來本世紀最重要的出版事件之一：已故母親 Lisa Marie Presley 的遺作《From Here to the Great Unknown》。這本回憶錄由 Keough 完成，部分內容以她的口吻撰寫；距Lisa Marie於2023年1月因減重手術併發症導致心臟驟停去世，享年54歲，已過去了21個月。

在2022年12月，「我們有過一次對話，她請我幫她完成這本書，」Keough 說。她現在是Promenade Trust的唯一受託人，該信託持有Lisa Marie的全部遺產，包括位於美國田納西州曼菲斯，傳說中價值5億美元（約160億台幣）的豪宅 Graceland，每年吸引超過60萬名遊客。「我覺得她最後的心境，像是在說，『我為什麼要寫一本書呢？誰會在乎？』她對自己相當沒自信，也不太喜歡談論自己……我說『我會幫妳完成它』。然後她就過世了。所以，這感覺像是我必須為她完成的，一份責任。當人離世後，總會留下很多未完成的事，而這本書正好是其中之一。」

但這本書其實也是Keough的回憶錄，因為她在母親每一段落的敘述後，都以不同字體插入自己的觀察和記憶。在有聲書版本中，Lisa Marie的部分由演員Julia Roberts配音。

Elvis Presley是世界上最暢銷的音樂家之一，全球唱片銷量估計超過十億張，並在1956年至1969年間主演了31部電影，已然成為了流行文化中的不朽傳奇。即便如此，Lisa Marie坦言自己感覺被父親的魅力掩蓋，「我覺得我的父親能改變天氣。他對我來說是神，是被選中的人類。」她寫道，同時毫不避諱揭露他的缺點。

1977年8月16日，42歲的貓王因心臟病發去世，據信這是由於他對處方類巴比妥藥物成癮所致；當時 Lisa Marie只有九歲，「我曾多次發現他倒在地上，或無法很好地控制自己的身體。都是因為巴比妥藥物，」她描述「他很瘋——一個無法預測的人，一個狂人。」有一段軼事是他和女兒一起坐在遊樂園的雲霄飛車上，一隻手握著皮套裡的左輪手槍。

這本書是Elvis Presley貓王傳奇，一個最寫實視角的記述——從他離世到Riley Keough的弟弟Benjamin於2020年自殺身亡，當時27歲的他，長期因抑鬱症和藥物濫用掙扎著，最終一槍結束了自己的生命；接著是Lisa Marie的離世。Keough認為母親從未真正釋懷父親的離世，最終也無法接受自己兒子的死亡。

「Ben Ben離開後，我就知道母親不會再堅持太久了。」Keough寫下這樣的文字。

Lisa Marie經歷了放浪的年少，隨後在中年幾乎滴酒不沾，但在2008年剖腹產下雙胞胎女兒Harper和Finley Lockwood後，她開始沉迷於處方類鴉片藥物，甚至一度需要法庭指派的監護人陪同探視。

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「或許我母親的成癮問題有遺傳成分，」Keough在書中寫下，「總之，這問題就這樣潛伏在她的生命中，直到我妹妹們出生後才現身，就這樣燒毀了一切。」這還是一個代際創傷的故事，Lisa Marie也經歷了多次醫療事件，包括至少一次癲癇發作，她的雙胞胎女兒當時也目睹了，現在她們已經16歲。「她們剛看到救護人員把母親推出去了，感到很難過。」當時Keough安慰了妹妹們。

「從這裡到偉大的未知」，是Elvis Presley 1967年熱門歌曲〈Where No One Stands Alone〉中的一句歌詞，也成為了Lisa Marie與Riley Keough共同完成的回憶錄書名《From Here to the Great Unknown》。Keough繼續說：「她想寫這本書的原因是希望有人能閱讀它並產生共鳴，或者在這個世界上感到不那麼孤單，去經歷他們所經歷的一切。我希望人們能夠與這些故事中的人性產生共鳴。這是一個關於家庭、成癮、愛與失去的故事，關於這所有平凡的人性體驗——只是發生在一個不平凡的世界。」

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出生於鎂光燈下

1989年5月29日，當Riley Keough在加州聖塔莫尼卡的聖約翰醫療中心出生時，貓王Elvis Presley早已離開了這個舞台。她是Lisa Marie與她的第一任丈夫、音樂家Danny Keough所生的，兩個孩子中的長女。但祖父Presley從一開始就以超凡存在感影響著她的故事。Keough出生不久後，嘴裡還含著奶嘴，就出現在《PEOPLE》雜誌封面上，與Lisa Marie同框，標題寫著：「Elvis的第一個孫女。她來了！」

Riley Keough的童年，她在書中形容是「完美、很棒」的，在不同城市生活，包括位於佛羅里達州Clearwater Harbor的海濱豪宅、鄰近山達基教的全球總部，Michael Jackson的Neverland莊園（在Lisa Marie與Jackson短暫的兩年婚姻期間），以及位於洛杉磯Hidden Hills一棟兩公頃的別墅。假期則是在Lisa Marie夏威夷的另一棟房子，一個朋友在蘇格蘭的城堡，以及Nicholas Cage的遊艇上度過；Keough在書中形容這段時期為Lisa Marie與這位美國演員的「婚姻風暴」，這段婚姻僅持續了108天。

至於Elvis Presley留下的Graceland，他們僅特殊場合像是感恩節時才會造訪，「我們會在旅程結束後去那裡，在家裡小憩或吃晚餐，」Keough說，「對我母親來說，讓那裡感覺還像我們的家，是很重要的事，儘管它實際上就是一座博物館。」

14歲時，她在米蘭時裝周2004秋季秀首次走上伸展台，幾個月後又在巴黎2005春季亮相。

演戲後來成為了她的專業，2016年Soderbergh監製的影集《The Girlfriend Experience》，讓Riley Keough獲得了她人生第一次金球獎提名。

恰如其分地，她的突破性角色以一位歌手的形狀出現了：Daisy Jones，她是Taylor Jenkins Reid暢銷歷史小說《Daisy Jones & The Six》主角，於2023年被亞馬遜Prime改編成影集。故事靈感源自搖滾樂團Fleetwood Mac，描繪了1970年代樂隊The Six的崛起，影集佳評如潮，而Keough也因此獲得了她人生第二次金球獎最佳女主角提名。

鑑於她的音樂背景，你可能會感到很驚訝，Keough（她形容1970年代是「在美學上優於其他時代」）竟然還得為了這個角色學習唱歌？「在Daisy Jones之前，我從未真正唱過歌，這是真的，」她說。「我丈夫會玩吉他，不是很認真彈，但他唱歌時，我會跟著一起唱。如果什麼契機下有人想要我唱歌，我會唱，但我不認為自己能寫音樂。我不是一位詞曲創作人。如果我年輕時就開始唱歌，也許感觸會有所不同。但在這個階段，對我來說，這就只是個愛好。」

從幕前到幕後

丈夫Smith-Petersen不是Riley Keough生活圈中的唯一澳洲人。她的事業夥伴Gina Gammell也是，兩人在2017年共同創立了Felix Culpa製作公司，合作的首個項目是一部未命名的科幻電影，最終卻未能面世。「我們有宏大的想法和構思——就像一對天真的22歲年輕人。我認為，那段時間真的很特別，因為你在做一場美好的夢。之後我們開始共同創作第一部電影，並為此努力了好幾年，老實說，我們並不確定它是否真的會實現。這是我們的熱愛，我們一直在堅持。最終，它有了自己的生命力似的，就這樣來到坎城影展，完全出乎意料。」

這部電影《War Pony》，講述了兩位住在南達科他州保留區的Lakota族男孩的故事，不僅參加了2022年坎城影展，還獲得了金攝影機（Caméra d’Or）、頒發給最佳處女作的獎項。有趣的是，Baz Lurhmann的《貓王艾維斯》傳記片也在影展期間舉辦了全球首映會。

21年前，導演Baz Luhrmann無意中成為Riley Keough一生中有故事的另一個澳洲人：他在2001年執導的電影《紅磨坊》點燃了她成為電影人的熱情，她說「那是我第一次看電影感到，哇！這真的對我產生了很大的影響。Baz對於12歲的我而言，是一個巨大的啟發。」

與Chanel的巧合及連結

如果不是命運另有安排，Lisa Marie應該會在近期的這場Chanel時裝秀前排。事實上，她是一位狂熱的香奈兒粉。「她總是穿著Chanel，這是她生日和聖誕節唯一想要的禮物——她最喜愛的品牌，」Keough說。「她與其他任何時裝品牌都沒有這樣的關係。我覺得Chanel對她而言有一種獨特的優雅。她總是對我說，『你能不能拿到Chanel的合約，跟Chanel合作？』這些年來，我與許多不同品牌合作。時機真的很有趣。她離世後的幾個月，我就開始了與Chanel的合作。我覺得是很巧合的時刻。」

Chanel 2025春夏系列秀場的巨大鳥籠布景，旨在致敬設Jean-Paul Goude於1991年拍攝的Coco香水廣告，當時由Vanessa Paradis主演（她當時是坐在高空鞦韆上，而非普通的鞦韆）。當Keough吟唱著Prince的經典歌曲時，不禁聯想到一首更古老的全球暢銷曲： Arthur J. Lamb與Harry Von Tilzer在1900年於Tin Pan Alley創作的耳熟能詳之作〈A Bird in a Gilded Cage鍍金籠中的鳥〉。這是一個金錢無法買到幸福的故事（但據報導這首樂譜的全球銷量超過了兩百萬），刻劃了一位美麗女子在豪宅中過著悲傷的日子。

這似乎更像是對Lisa Marie生活的隱喻，而非Keough的寫照，因為至少Keough已在紙上留下文字，並蛻變成一位極具影響力的說書人。Keough說她的公司Felix Culpa目前有大約20個項目正在開發中：「我一直努力追求的一件事，就是讓未來保持開放，對，一種『誰知道呢？』的態度。我不喜歡所有事情都一成不變、變得枯燥乏味。我真的熱愛冒險。所以，我希望未來還有更多的冒險。」

回憶錄《From Here to the Great Unknown》簡直就是為了傳記電影或影集量身打造的著作，不難想像背後可能已經展開的激烈競爭，多少人想把這個故事搬上大銀幕或小銀幕。

「我目前沒有製作它的計劃，但如果有人提出一個很棒的點子，我不會拒絕。」Keough說道。「現在，我只是讓它保持原樣。」