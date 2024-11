世紀傳奇音樂人「貓王」孫女Riley Keough 續寫母親回憶錄

她是20世紀傳奇音樂人「貓王」的孫女Riley Keough。如今是知名演員與獲獎製作人的Riley,沒有活在祖父的陰影下,而是走出了屬於自己的一條道路;她將才華轉向文學領域,續寫了已故母親Lisa Marie Presley的回憶錄。這本書不僅僅是對母親的懷念,也是Keough的回憶錄,因為她在母親每一段落的敘述後,都以不同字體插入自己的觀察和記憶。

Keough提到,想寫這本書的原因是希望有人能閱讀它並產生共鳴,或者在這個世界上感到不那麼孤單,去經歷他們所經歷的一切。「我希望人們能夠與這些故事中的人性產生共鳴。這是一個關於家庭、成癮、愛與失去的故事,關於這所有平凡的人性體驗——只是發生在一個不平凡的世界。」

在Chanel 2025春夏時裝秀的尾聲,Riley Keough翻唱了Prince在1984年的經典情歌〈When Doves Cry〉,當時,她坐在從巨大白色鳥籠布景懸掛下來的鞦韆上。記得從澳洲The Big Banana駛向Ballina的途中,Riley Keough意識到她找到了那個「對的人」。丈夫Ben Smith-Petersen第一次引起她的注意是2012年在Namibia,當時他們正在拍攝導演George Miller的《瘋狂麥斯:憤怒道》——Riley Keough飾演反派不死老喬的五位妻子之一,而這位澳洲特技演員是製作團隊一員。

一年後,兩人在雪梨歷時一個月的補鏡拍攝中重逢,這一次擦出了火花。聖誕節前夕,他邀請她一起去拜倫灣探望他的家人。Riley Keough回憶說:「我只是有一種感覺,如果我不去拜倫灣,我可能再也見不到他了。」

「所以,我們就上車出發了。」他們聽著Paul Kelly和Neil Young,駛過科夫斯港著名的一個黃色旅遊景點(13公尺長,據說是世界上最大的香蕉),途中他們還進了一間加油站,她突然閃過一個想法:我覺得我會跟這個人生小孩,她回憶,當時她看著Smith-Petersen 拿著一袋洋芋片向車子走近。「真的太奇怪了,當時我根本不會去談論這個,因為實際上我們才相處了一個星期,我們還沒說過『我愛你』。我們甚至還沒有正式在一起。」

一年後,他們在尼泊爾舉行了一場秘密婚禮,隨後於2015年2月在加州納帕谷舉行了一場更盛大的家族慶典。他們幾乎每個夏天都在澳洲度過,並於2022年8月迎來了他們的第一個孩子(由代理孕母所生),一個名叫Tupelo Storm Smith-Petersen 的女兒。(Tupelo是位於密西西比州的城市,也是貓王Elvis Presley的出生地。)

洋裝、手鍊,Chanel。

橫跨三個世代的回憶錄

但Riley Keough與Chanel或澳洲的關連,不是我們今晚於Zoom通話的主要原因。一週後,這位35歲的演員、製片、導演,如今也是作家——她是搖滾之王的長孫——將迎來本世紀最重要的出版事件之一:已故母親 Lisa Marie Presley 的遺作《From Here to the Great Unknown》。這本回憶錄由 Keough 完成,部分內容以她的口吻撰寫;距Lisa Marie於2023年1月因減重手術併發症導致心臟驟停去世,享年54歲,已過去了21個月。

在2022年12月,「我們有過一次對話,她請我幫她完成這本書,」Keough 說。她現在是Promenade Trust的唯一受託人,該信託持有Lisa Marie的全部遺產,包括位於美國田納西州曼菲斯,傳說中價值5億美元(約160億台幣)的豪宅 Graceland,每年吸引超過60萬名遊客。「我覺得她最後的心境,像是在說,『我為什麼要寫一本書呢?誰會在乎?』她對自己相當沒自信,也不太喜歡談論自己……我說『我會幫妳完成它』。然後她就過世了。所以,這感覺像是我必須為她完成的,一份責任。當人離世後,總會留下很多未完成的事,而這本書正好是其中之一。」

但這本書其實也是Keough的回憶錄,因為她在母親每一段落的敘述後,都以不同字體插入自己的觀察和記憶。在有聲書版本中,Lisa Marie的部分由演員Julia Roberts配音。

Elvis Presley是世界上最暢銷的音樂家之一,全球唱片銷量估計超過十億張,並在1956年至1969年間主演了31部電影,已然成為了流行文化中的不朽傳奇。即便如此,Lisa Marie坦言自己感覺被父親的魅力掩蓋,「我覺得我的父親能改變天氣。他對我來說是神,是被選中的人類。」她寫道,同時毫不避諱揭露他的缺點。

1977年8月16日,42歲的貓王因心臟病發去世,據信這是由於他對處方類巴比妥藥物成癮所致;當時 Lisa Marie只有九歲,「我曾多次發現他倒在地上,或無法很好地控制自己的身體。都是因為巴比妥藥物,」她描述「他很瘋——一個無法預測的人,一個狂人。」有一段軼事是他和女兒一起坐在遊樂園的雲霄飛車上,一隻手握著皮套裡的左輪手槍。

這本書是Elvis Presley貓王傳奇,一個最寫實視角的記述——從他離世到Riley Keough的弟弟Benjamin於2020年自殺身亡,當時27歲的他,長期因抑鬱症和藥物濫用掙扎著,最終一槍結束了自己的生命;接著是Lisa Marie的離世。Keough認為母親從未真正釋懷父親的離世,最終也無法接受自己兒子的死亡。

「Ben Ben離開後,我就知道母親不會再堅持太久了。」Keough寫下這樣的文字。

Lisa Marie經歷了放浪的年少,隨後在中年幾乎滴酒不沾,但在2008年剖腹產下雙胞胎女兒Harper和Finley Lockwood後,她開始沉迷於處方類鴉片藥物,甚至一度需要法庭指派的監護人陪同探視。

印花洋裝、鞋、項鍊,Chanel。

「或許我母親的成癮問題有遺傳成分,」Keough在書中寫下,「總之,這問題就這樣潛伏在她的生命中,直到我妹妹們出生後才現身,就這樣燒毀了一切。」這還是一個代際創傷的故事,Lisa Marie也經歷了多次醫療事件,包括至少一次癲癇發作,她的雙胞胎女兒當時也目睹了,現在她們已經16歲。「她們剛看到救護人員把母親推出去了,感到很難過。」當時Keough安慰了妹妹們。

「從這裡到偉大的未知」,是Elvis Presley 1967年熱門歌曲〈Where No One Stands Alone〉中的一句歌詞,也成為了Lisa Marie與Riley Keough共同完成的回憶錄書名《From Here to the Great Unknown》。Keough繼續說:「她想寫這本書的原因是希望有人能閱讀它並產生共鳴,或者在這個世界上感到不那麼孤單,去經歷他們所經歷的一切。我希望人們能夠與這些故事中的人性產生共鳴。這是一個關於家庭、成癮、愛與失去的故事,關於這所有平凡的人性體驗——只是發生在一個不平凡的世界。」

印花洋裝、鞋、項鍊,Chanel。

出生於鎂光燈下

1989年5月29日,當Riley Keough在加州聖塔莫尼卡的聖約翰醫療中心出生時,貓王Elvis Presley早已離開了這個舞台。她是Lisa Marie與她的第一任丈夫、音樂家Danny Keough所生的,兩個孩子中的長女。但祖父Presley從一開始就以超凡存在感影響著她的故事。Keough出生不久後,嘴裡還含著奶嘴,就出現在《PEOPLE》雜誌封面上,與Lisa Marie同框,標題寫著:「Elvis的第一個孫女。她來了!」

Riley Keough的童年,她在書中形容是「完美、很棒」的,在不同城市生活,包括位於佛羅里達州Clearwater Harbor的海濱豪宅、鄰近山達基教的全球總部,Michael Jackson的Neverland莊園(在Lisa Marie與Jackson短暫的兩年婚姻期間),以及位於洛杉磯Hidden Hills一棟兩公頃的別墅。假期則是在Lisa Marie夏威夷的另一棟房子,一個朋友在蘇格蘭的城堡,以及Nicholas Cage的遊艇上度過;Keough在書中形容這段時期為Lisa Marie與這位美國演員的「婚姻風暴」,這段婚姻僅持續了108天。

至於Elvis Presley留下的Graceland,他們僅特殊場合像是感恩節時才會造訪,「我們會在旅程結束後去那裡,在家裡小憩或吃晚餐,」Keough說,「對我母親來說,讓那裡感覺還像我們的家,是很重要的事,儘管它實際上就是一座博物館。」

14歲時,她在米蘭時裝周2004秋季秀首次走上伸展台,幾個月後又在巴黎2005春季亮相。

演戲後來成為了她的專業,2016年Soderbergh監製的影集《The Girlfriend Experience》,讓Riley Keough獲得了她人生第一次金球獎提名。

恰如其分地,她的突破性角色以一位歌手的形狀出現了:Daisy Jones,她是Taylor Jenkins Reid暢銷歷史小說《Daisy Jones & The Six》主角,於2023年被亞馬遜Prime改編成影集。故事靈感源自搖滾樂團Fleetwood Mac,描繪了1970年代樂隊The Six的崛起,影集佳評如潮,而Keough也因此獲得了她人生第二次金球獎最佳女主角提名。

鑑於她的音樂背景,你可能會感到很驚訝,Keough(她形容1970年代是「在美學上優於其他時代」)竟然還得為了這個角色學習唱歌?「在Daisy Jones之前,我從未真正唱過歌,這是真的,」她說。「我丈夫會玩吉他,不是很認真彈,但他唱歌時,我會跟著一起唱。如果什麼契機下有人想要我唱歌,我會唱,但我不認為自己能寫音樂。我不是一位詞曲創作人。如果我年輕時就開始唱歌,也許感觸會有所不同。但在這個階段,對我來說,這就只是個愛好。」

從幕前到幕後

丈夫Smith-Petersen不是Riley Keough生活圈中的唯一澳洲人。她的事業夥伴Gina Gammell也是,兩人在2017年共同創立了Felix Culpa製作公司,合作的首個項目是一部未命名的科幻電影,最終卻未能面世。「我們有宏大的想法和構思——就像一對天真的22歲年輕人。我認為,那段時間真的很特別,因為你在做一場美好的夢。之後我們開始共同創作第一部電影,並為此努力了好幾年,老實說,我們並不確定它是否真的會實現。這是我們的熱愛,我們一直在堅持。最終,它有了自己的生命力似的,就這樣來到坎城影展,完全出乎意料。」

這部電影《War Pony》,講述了兩位住在南達科他州保留區的Lakota族男孩的故事,不僅參加了2022年坎城影展,還獲得了金攝影機(Caméra d’Or)、頒發給最佳處女作的獎項。有趣的是,Baz Lurhmann的《貓王艾維斯》傳記片也在影展期間舉辦了全球首映會。

21年前,導演Baz Luhrmann無意中成為Riley Keough一生中有故事的另一個澳洲人:他在2001年執導的電影《紅磨坊》點燃了她成為電影人的熱情,她說「那是我第一次看電影感到,哇!這真的對我產生了很大的影響。Baz對於12歲的我而言,是一個巨大的啟發。」

與Chanel的巧合及連結

如果不是命運另有安排,Lisa Marie應該會在近期的這場Chanel時裝秀前排。事實上,她是一位狂熱的香奈兒粉。「她總是穿著Chanel,這是她生日和聖誕節唯一想要的禮物——她最喜愛的品牌,」Keough說。「她與其他任何時裝品牌都沒有這樣的關係。我覺得Chanel對她而言有一種獨特的優雅。她總是對我說,『你能不能拿到Chanel的合約,跟Chanel合作?』這些年來,我與許多不同品牌合作。時機真的很有趣。她離世後的幾個月,我就開始了與Chanel的合作。我覺得是很巧合的時刻。」

Chanel 2025春夏系列秀場的巨大鳥籠布景,旨在致敬設Jean-Paul Goude於1991年拍攝的Coco香水廣告,當時由Vanessa Paradis主演(她當時是坐在高空鞦韆上,而非普通的鞦韆)。當Keough吟唱著Prince的經典歌曲時,不禁聯想到一首更古老的全球暢銷曲: Arthur J. Lamb與Harry Von Tilzer在1900年於Tin Pan Alley創作的耳熟能詳之作〈A Bird in a Gilded Cage鍍金籠中的鳥〉。這是一個金錢無法買到幸福的故事(但據報導這首樂譜的全球銷量超過了兩百萬),刻劃了一位美麗女子在豪宅中過著悲傷的日子。

這似乎更像是對Lisa Marie生活的隱喻,而非Keough的寫照,因為至少Keough已在紙上留下文字,並蛻變成一位極具影響力的說書人。Keough說她的公司Felix Culpa目前有大約20個項目正在開發中:「我一直努力追求的一件事,就是讓未來保持開放,對,一種『誰知道呢?』的態度。我不喜歡所有事情都一成不變、變得枯燥乏味。我真的熱愛冒險。所以,我希望未來還有更多的冒險。」

回憶錄《From Here to the Great Unknown》簡直就是為了傳記電影或影集量身打造的著作,不難想像背後可能已經展開的激烈競爭,多少人想把這個故事搬上大銀幕或小銀幕。

「我目前沒有製作它的計劃,但如果有人提出一個很棒的點子,我不會拒絕。」Keough說道。「現在,我只是讓它保持原樣。」