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歐洲小國超模Giedre Dukauskaite 回憶18年前漫步台北街頭

聯合新聞網／ Harper's BAZAAR
羊腿袖洋裝，Safiyaa；Polo系列18K玫瑰金自動上鍊鑽石腕錶、Treasures系列18K白金黃鑽耳環、Possession系列18K玫瑰金鑽石戒指，Piaget。
羊腿袖洋裝，Safiyaa；Polo系列18K玫瑰金自動上鍊鑽石腕錶、Treasures系列18K白金黃鑽耳環、Possession系列18K玫瑰金鑽石戒指，Piaget。

這位國際超模Giedre Dukauskaite，出生於立陶宛、18歲成為模特兒，小時候在農場長大的她，在鏡頭前牽著大狗狗，格外瀟灑、優雅。她的鬆弛美感和獨特氣質，很快吸引了全球目光：踏上了時裝周伸展台，從台北飛到紐約、倫敦、米蘭、巴黎，這個來自立陶宛的小鎮姑娘，堅定地朝自己選擇的人生邁進，成為時尚品牌廣告御用模特兒，更登上多版國際時尚雜誌封面，好像哪裡都能見到這，淡雅卻令人一眼難忘的顏。

又過去了18年，Giedre Dukauskaite回憶起台北，最喜歡的是公園，和在清晨跳舞的長輩，「也記得，我在那裡很努力工作。」她的鬆弛美感和獨特氣質，很快吸引了全球目光：踏上了時裝周伸展台，從台北飛到紐約、倫敦、米蘭、巴黎，這個來自立陶宛的小鎮姑娘，堅定地朝自己選擇的人生邁進，再兩年，她成為時尚品牌廣告御用模特兒，更登上多版國際時尚雜誌封面，好像哪裡都能見到這，淡雅卻令人一眼難忘的顏。

因天生美貌而獲得一張入場券，難以想像Giedre也曾陷入年少的自我懷疑，而找回「做最真實的自己」的勇氣，是唯一解方，她用溫柔的語氣反覆說著，築夢踏實也要學會照顧自己，如果想當模特兒，記得「要喝很多水」。時光流轉，36歲的Giedre閒聊著近日在ISM大學的生活瑣事，如今她成為一名天使投資人，成為家鄉小企業的國際出口。幸運來自努力、成就源於自信，她也持續關注著女性議題，同時提倡更多元、更包容的時尚圈；在旅程途經的每座大城市宣揚著自信與愛，期許能傳遞給懷抱夢想的年輕一代。

我們眼中的Giedre喜歡喝咖啡、分享穿搭，喜歡在工作之餘，探尋每座城市有故事的角落。那麼，會用哪三個字形容自己呢？Giedre Dukauskaite回答：「有愛心Loving」、「值得信任Trustworthy」、「固執Stubborn」。原來她的堅定是深思熟慮後的固執，與她相處時刻感受到誠懇與可靠，而她所走的每一步，都是想給予自己、給予身邊每個人，更飽滿的愛。

洋裝，Balmain；頂級珠寶系列18K白金祖母綠戒指，Piaget。
洋裝，Balmain；頂級珠寶系列18K白金祖母綠戒指，Piaget。

鏡頭前、鏡頭後，Giedre都散發著一股自在自適的氣息；我們牽著兩隻大狗狗，在英國街角，與她相遇了。

Harper’s BAZAAR：請問你是幾歲開始當模特兒的呢？這一直是你的人生計畫嗎？會想改變過去的任何事嗎？

Giedre Dukauskaite：我18歲開始當模特兒，原本是想成為律師或醫生，以為那才是「真正的」職業；我是個書呆子，當時也把所有精力都放在讀書上。但模特兒是一種更具藝術性的自我表達方式吧，我對生命引領我走上的這條路非常感激，所以不會改變任何事。

Harper’s BAZAAR：你年輕時學到最重要的一課是什麼？

Giedre Dukauskaite：如何成為一個獨立個體，並學會照顧自己，無論是財務狀況或心理健康方面。

Harper’s BAZAAR：你覺得自己的職業生涯轉捩點是？

Giedre Dukauskaite：是當我逐漸成為一個真正的女人，一個完整的人。找到做真實自我的力量，學會放下那些我無法控制的事情。也就是不再對沒有得到工作備感壓力，而是對能參與的項目心懷感激。

Harper’s BAZAAR：你認為人們對模特兒行業最大的誤解是什麼？

Giedre Dukauskaite：對這行業最大的誤解……我想是以為模特兒是一份輕鬆的工作吧！

Harper’s BAZAAR：你覺得模特兒行業有哪些現況是需要改變的嗎？

Giedre Dukauskaite：我覺得應該更加包容每個人的不同與獨特性。

外套、長褲，Sans Faff；高跟鞋，Givenchy。
外套、長褲，Sans Faff；高跟鞋，Givenchy。

Harper’s BAZAAR：你對台灣的印象是什麼呢？

Giedre Dukauskaite：我去過台北，事實上，台北和台灣對我來說非常特別，因為那是我第一次以模特兒的身分踏上旅程。當時我很年輕，來自歐洲的小國，所以經歷了一些文化衝擊，但我在台灣過得很愉快。我也依稀記得，自己在那裡工作時很努力。

Harper’s BAZAAR： 可以和我們分享關於台北的記憶嗎？

Giedre Dukauskaite：我對台北的回憶是，街上總是有人，好像沒有人在睡覺一樣！天氣非常炎熱，但我記得我很享受，例如去公園接觸大自然，我很喜歡台北這一點，我也喜歡在公園裡看年長女性跳舞，做一些有趣的動作，雖然我不太懂那是什麼。

Harper’s BAZAAR： 能分享你作為模特兒經歷過最糟和最棒的事嗎？給懷抱夢想的年輕一代有什麼職涯建議？

Giedre Dukauskaite：成為模特兒，我遇到最糟的經歷是自我懷疑和缺乏自信；最好的經歷是走在伸展台上的那種興奮，對我來說，那是非常特別的體驗，非常讓人陶醉！所以我想跟年輕一代說：保持自我，保持自信，絕不要放棄。

Harper’s BAZAAR：小時候家裡有養過寵物嗎？

Giedre Dukauskaite：我小時候家裡有貓和狗，我的祖母還養了雞。我其實是在農場長大的，甚至還把小牛當寵物。我非常愛動物。

Harper’s BAZAAR：和這兩隻可愛的狗狗一起拍攝，感覺如何呢？

Giedre Dukauskaite：今天和狗狗的經歷嗎……我必須說滿討厭的，因為他們搶走了所有的注意力。他們太美了！

羊絨皮革外套、TRIOMPHE羊毛氈絨帽、LES PERLES CELINE戒指、CELINE TRIOMPHE漆皮高筒靴，Celine by Hedi Slimane。
羊絨皮革外套、TRIOMPHE羊毛氈絨帽、LES PERLES CELINE戒指、CELINE TRIOMPHE漆皮高筒靴，Celine by Hedi Slimane。

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