快訊

又有新低壓！粉專：對台灣威脅大 美模式預估可達颱風等級

許家蓓確診到癌逝僅4個月 「異常出血」是子宮內膜癌警訊

真主黨呼叫器爆炸被疑台製 士檢剪報分案將傳金阿波羅董座

鎂光燈下還能如何做自己？Elizabeth Olsen：別抑制讓你獨一無二的事物

聯合新聞網／ Harper's BAZAAR
洋裝，Balmain；頂級珠寶系列18K白金祖母綠戒指，Piaget。
洋裝，Balmain；頂級珠寶系列18K白金祖母綠戒指，Piaget。

在Elizabeth Olsen出道前，Olsen這個名字已是好萊塢和時尚圈的熱門關鍵字，雙胞胎姊姊們是童星出身，自創The Row還被譽為Quiet Luxury的代表之一，前方是一塊壓力很大的招牌。但是，Elizabeth Olsen出道時，一直有種不疾不徐的氛圍，她沒有被家人的鋒芒遮掩，沒有被壓力擊垮；她鮮少出席派對，做了很多喜歡的電影，嘗試了各種戲路，她想做的，一直只有自己。Elizabeth Olsen就像身在話題中心的隱士，以實力贏得目光與焦點。在訪談中，Elizabeth Olsen更提到，「永遠不要抑制讓你獨一無二的東西，這個獨一無二甚至可以是你的害羞。真實性才是觀眾會投以回應的。」呼籲大家做最真實的自己，相信一定會有人賞識你的獨一無二。

在Elizabeth Olsen出道前，Olsen這個名字已是好萊塢和時尚圈的熱門關鍵字，雙胞胎姊姊們是童星出身，自創The Row還被譽為Quiet Luxury的代表之一，前方是一塊壓力很大的招牌。但是，Elizabeth Olsen出道時，一直有種不疾不徐的氛圍，她沒有被家人的鋒芒遮掩，沒有被壓力擊垮；她鮮少出席派對，做了很多喜歡的電影，嘗試了各種戲路，走紅，只是剛好而已。她想做的，一直只有自己。

Harper’s BAZAAR：妳是天生就愛鏡頭，還是隨著時間掌握了這個技巧？面對鏡頭時，有沒有什麼私人訣竅？

Elizabeth Olsen：從小我就熱愛在觀眾前表演。直接面對觀眾時，可以感受到即時的反饋，也學會了如何在舞台的限制中講述故事。但在拍電影時，需要將觀眾轉移到鏡頭的親近感中，這需要一種不同的表演方式。我確實不像被觀眾吸引那樣自然地被鏡頭吸引，但我一直在學習如何更好地利用鏡頭來講述故事，無論是在特寫鏡頭中還是在廣角鏡頭中占據一小部分空間。

Harper’s BAZAAR：你的表演歷程從很小的時候就開始了。當時就意識到表演是妳想走的路嗎？

Elizabeth Olsen：實際上，我直到19歲才在紐約的一個Off-Broadway劇中擔任替補角色，開啟了我的職業表演。但舞蹈和戲劇從一開始就是我生活的一部分。即使不是為了觀眾，我也總是在和朋友們一起、或者大多是自己一個人假裝玩角色扮演。我相信所有的孩子都會這樣做，我只是從未停止過，也從未想要停止。

Harper’s BAZAAR：請分享一下妳目前正在進行或即將開始的作品。

Elizabeth Olsen：我即將在多倫多國際電影節上看到去年與Alicia Vikander和Himesh Patel一起拍攝的《Assessment》，由Fleur Fortuné執導的電影，我迫不及待地想與觀眾分享這部電影。接著我在這個夏天完成了一部由David Freyne執導的美麗而有趣的電影《Eternity》，演員陣容非常棒。我對這兩部作品都非常期待。當然，我也迫不及待地想讓全世界的人看到今年上架於Netflix的電影《His Three Daughters》，這部電影是出於對拍攝的純粹愛和合作精神而製作的。

外套、長褲，Sans Faff；高跟鞋，Givenchy。
外套、長褲，Sans Faff；高跟鞋，Givenchy。

Harper’s BAZAAR：在拍攝空檔，會遵循特定訓練，還是更喜歡放鬆？

Elizabeth Olsen：我通常會在拍攝的空閒時間工作。大量的閱讀、反饋、會議，也包括發展項目。所以這種工作基本上是持續的，但工作時間比拍攝日要短得多，也從工作和合作中獲得了很多快樂。

Harper’s BAZAAR：從獨立電影到大型漫威電影都是你演出的範疇，妳如何選擇想要參與的項目？是什麼關鍵元素吸引妳扮演某個角色？是參與的人還是劇本本身？

Elizabeth Olsen：我會考慮多個元素：劇本（我是否了解如何處理角色並能否用我的觀點為故事服務），以及參與的創意人員（主要是導演，如果我不了解他們的作品，就會看他們職業生涯初期是否有合適的製片人支持他們），然後我會嘗試看看我的品味是否與他們的相匹配。

Harper’s BAZAAR：好萊塢競爭非常激烈。作為一名演員，你面對的最艱難的情況是什麼？

Elizabeth Olsen：我認為有很多挑戰，從爭取角色的脆弱性到處理整個過程中的個性衝突等，但我喜歡這些挑戰。如果不困難，那就不會有回報。

Harper’s BAZAAR：妳的職業生涯中，誰是最大的支持？

Elizabeth Olsen：我認為幕後工作人員對我的職業生涯影響最大：經紀人、經理人、公關、財務經理、律師。這些是我每天都會交談的人，他們關心我的個人生活和工作生活，他們無疑是最大支持。

Harper’s BAZAAR：對於那些渴望在表演事業中取得成功的新人，妳的建議是什麼？

Elizabeth Olsen：我的建議是永遠不要抑制讓你獨一無二的東西，這不需要「大聲」，這個獨一無二甚至可以是你的害羞。真實性才是觀眾會投以回應的。

羊腿袖洋裝，Safiyaa；Polo系列18K玫瑰金自動上鍊鑽石腕錶、Treasures系列18K白金黃鑽耳環、Possession系列18K玫瑰金鑽石戒指，Piaget。
羊腿袖洋裝，Safiyaa；Polo系列18K玫瑰金自動上鍊鑽石腕錶、Treasures系列18K白金黃鑽耳環、Possession系列18K玫瑰金鑽石戒指，Piaget。

Harper’s BAZAAR：妳默默地參與了許多慈善活動。目前最關心的社會問題是什麼？

Elizabeth Olsen：女性的生育權Reproductive Rights是我永遠不會視為理所當然的事情，我希望能有更多的成就。

Harper’s BAZAAR：最後，妳曾經來過台灣嗎？想和台灣粉絲說些什麼？

Elizabeth Olsen：我還沒有造訪過台灣，但非常希望能去。在現代，能夠環遊世界、體驗不同的文化是當代人擁有的最大特權。

羊絨皮革外套、TRIOMPHE羊毛氈絨帽、LES PERLES CELINE戒指、CELINE TRIOMPHE漆皮高筒靴，Celine by Hedi Slimane。
羊絨皮革外套、TRIOMPHE羊毛氈絨帽、LES PERLES CELINE戒指、CELINE TRIOMPHE漆皮高筒靴，Celine by Hedi Slimane。

Harper's BAZAAR

追蹤

延伸閱讀

金宇彬罹癌被判「只剩6個月」 害怕喊：希望只是夢

舒淇中秋節驚喜宣布新身分 期待「女孩」將於2025年露面

舒淇中秋節驚喜宣布新身分 期待「女孩」將於2025年露面

不只《台北追緝令》！7部台灣取景國際電影盤點：李安《少年Pi的奇幻漂流》橫掃奧斯卡，法片《解密風暴》還原世紀弊案

相關新聞

鎂光燈下還能如何做自己？Elizabeth Olsen：別抑制讓你獨一無二的事物

在Elizabeth Olsen出道前，Olsen這個名字已是好萊塢和時尚圈的熱門關鍵字，雙胞胎姊姊們是童星出身，自創The Row還被譽為Quiet Luxury的代表之一，前方是一塊壓力很大的招牌。但是，Elizabeth Olsen出道時，一直有種不疾不徐的氛圍，她沒有被家人的鋒芒遮掩，沒有被壓力擊垮；她鮮少出席派對，做了很多喜歡的電影，嘗試了各種戲路，她想做的，一直只有自己。Elizabeth Olsen就像身在話題中心的隱士，以實力贏得目光與焦點。在訪談中，Elizabeth Olsen更提到，「永遠不要抑制讓你獨一無二的東西，這個獨一無二甚至可以是你的害羞。真實性才是觀眾會投以回應的。」呼籲大家做最真實的自己，相信一定會有人賞識你的獨一無二。

朴寶劍回顧出道心境 曝不當演員做「這職業」：可以很愉快地做好

適逢朴寶劍出道邁入第13年，一路以來，朴寶劍透過演戲扮演過許多不同個性的角色，他曾在採訪中感謝身為「演員」這個受到祝福的職業，通過演戲嘗試到各式各樣人生，是無法以語言來說明的獨特。在本次專訪中，問到如果朴寶劍不是演員這個職業，覺得現在的自己可能會做從事什麼行業，他笑著分享：「我覺得我應該會成為空服員，在世界各國間飛行，使用多樣化的語言，我想我可以很愉快地做好空服員的工作！」他提及自己的MBTI類型是ESFJ（執行官型人格），性格描述為熱心、認真負責，總是善待他人，就像照亮他人的小太陽般，與朴寶劍的個性十分吻合。

社群正影響模特兒產業 名模Heather Kemesky堅信：好的創意成果無法速成

在巴黎奧運正式啟動之際，來自全世界的好手在此時此刻，正倚著夢想，努力前行。於是本月Harper’s BAZAAR不免俗地以運動為主題，邀請近來常見於歐洲各大時尚雜誌的模特兒Heather Kemesky演繹Chaumet全新高級珠寶系列作品，並與我們分享她的模特兒生涯啟發。對談中Heather Kemesky提到，最難忘的還是這一路以來的過程。「因為這份工作，我去到許多絕美之境，與許多美好的人相遇。最棒的部分是藉由這些經驗而越來越認識自己。在這些旅途當中，藉由各種經驗、學習、成長，甚至是自我療癒，持續不斷地探索自我，我才能在不同的地方盡情展現。」

從模特兒跨界造型工作 模特兒Michelle Laff曝契機：最有趣的是打破規則

很開心能與大家分享Harper’s BAZAAR 7月號封面之星—模特兒Michelle Laff。奧運聖火今年在花都燃起，也許巴黎這座城市從來不缺宴席，但這一次，誰也不想缺席，擔任封面人物的模特兒Michelle Laff 也一樣。在本次專訪中，Michelle Laff提到自己是一個熱愛冒險的人，而且充滿好奇心。「造型工作可以激發我的好奇心，甚至對事物和規則展開思辨。若時尚存在著規則，那麼最有趣的地方便是打破這些規則。」

12歲就踏上戲劇之路 《波特小姐》露西波頓用時尚實驗帶來的樂趣

很開心能與大家分享Harper’s BAZAAR 6月號封面之星Lucy Boynton，童年時期的波特小姐、迷幻藥成癮的伯爵夫人、搖滾之神的繆思未婚妻等，Lucy Boynton跟著一個又一個複雜的角色一起成長，且從來沒有忘記成為演員的初衷：「啟動好奇心，勇於探索世界的種種未知。」在這賣緋聞、賣外貌、賣爭議、賣野心才能勉強出頭的好萊塢電影圈裡，Lucy Boynton和同輩的不同之處，在於儘管其裡外都具備了一位優秀女演員該有的條件，但Boynton沒選擇隨眾起舞，而是善用這些條件，目標明確、穩扎穩打地走在自己從12歲就選擇的戲劇之路。 Boynton的爸媽都是記者，因工作的關係從小帶著她到

Z世代更大膽且不畏犯錯 星二代Deva Cassel給年輕世代的話：要懂得愛自己

Harper’s BAZAAR 5月號封面之星Deva Cassel，今年19歲的Deva Cassel身為憑藉裙帶關係出道的星二代，繼承了義大利媽媽Monica Bellucci的美麗與性感，以及法國爸爸Vincent Cassel的慵懶感，再加上雙重藝術才華與文化背景的薰陶，彷彿一出生就註定要走向紅毯才不辜負上天對她的眷顧，但她不吝於展現Z世代大無畏的勇氣。她認為Z世代的特點就是「更大膽且不畏犯錯，樂於利用社群來創造安全感與開闊的心胸，給予彼此鼓勵與贊許。」 當我們訪問到Deva Cassel有什麼話可以分享給年輕世代，Deva Cassel表示：「可以說的事情很多，但最重要的是懂得愛自己。在現代這個社會，多數人的注意力都被螢幕上那些無窮無盡的內容給黏著了，但千萬不要忘記保持真實。現階段的我，仍時時刻刻在記取別人的建議，但真要我給予什麼建議的話，就是記得找到並追隨你生命中喜愛的事物。我很幸運在很早的時候就知道自己熱情所在，不過正如我爸媽常告訴我的，當你有幸能依照自己的熱情去工作，你不會感覺自己像在工作。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。