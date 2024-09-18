鎂光燈下還能如何做自己？Elizabeth Olsen：別抑制讓你獨一無二的事物

在Elizabeth Olsen出道前，Olsen這個名字已是好萊塢和時尚圈的熱門關鍵字，雙胞胎姊姊們是童星出身，自創The Row還被譽為Quiet Luxury的代表之一，前方是一塊壓力很大的招牌。但是，Elizabeth Olsen出道時，一直有種不疾不徐的氛圍，她沒有被家人的鋒芒遮掩，沒有被壓力擊垮；她鮮少出席派對，做了很多喜歡的電影，嘗試了各種戲路，她想做的，一直只有自己。Elizabeth Olsen就像身在話題中心的隱士，以實力贏得目光與焦點。在訪談中，Elizabeth Olsen更提到，「永遠不要抑制讓你獨一無二的東西，這個獨一無二甚至可以是你的害羞。真實性才是觀眾會投以回應的。」呼籲大家做最真實的自己，相信一定會有人賞識你的獨一無二。

在Elizabeth Olsen出道前，Olsen這個名字已是好萊塢和時尚圈的熱門關鍵字，雙胞胎姊姊們是童星出身，自創The Row還被譽為Quiet Luxury的代表之一，前方是一塊壓力很大的招牌。但是，Elizabeth Olsen出道時，一直有種不疾不徐的氛圍，她沒有被家人的鋒芒遮掩，沒有被壓力擊垮；她鮮少出席派對，做了很多喜歡的電影，嘗試了各種戲路，走紅，只是剛好而已。她想做的，一直只有自己。

Harper’s BAZAAR：妳是天生就愛鏡頭，還是隨著時間掌握了這個技巧？面對鏡頭時，有沒有什麼私人訣竅？

Elizabeth Olsen：從小我就熱愛在觀眾前表演。直接面對觀眾時，可以感受到即時的反饋，也學會了如何在舞台的限制中講述故事。但在拍電影時，需要將觀眾轉移到鏡頭的親近感中，這需要一種不同的表演方式。我確實不像被觀眾吸引那樣自然地被鏡頭吸引，但我一直在學習如何更好地利用鏡頭來講述故事，無論是在特寫鏡頭中還是在廣角鏡頭中占據一小部分空間。

Harper’s BAZAAR：你的表演歷程從很小的時候就開始了。當時就意識到表演是妳想走的路嗎？

Elizabeth Olsen：實際上，我直到19歲才在紐約的一個Off-Broadway劇中擔任替補角色，開啟了我的職業表演。但舞蹈和戲劇從一開始就是我生活的一部分。即使不是為了觀眾，我也總是在和朋友們一起、或者大多是自己一個人假裝玩角色扮演。我相信所有的孩子都會這樣做，我只是從未停止過，也從未想要停止。

Harper’s BAZAAR：請分享一下妳目前正在進行或即將開始的作品。

Elizabeth Olsen：我即將在多倫多國際電影節上看到去年與Alicia Vikander和Himesh Patel一起拍攝的《Assessment》，由Fleur Fortuné執導的電影，我迫不及待地想與觀眾分享這部電影。接著我在這個夏天完成了一部由David Freyne執導的美麗而有趣的電影《Eternity》，演員陣容非常棒。我對這兩部作品都非常期待。當然，我也迫不及待地想讓全世界的人看到今年上架於Netflix的電影《His Three Daughters》，這部電影是出於對拍攝的純粹愛和合作精神而製作的。

外套、長褲，Sans Faff；高跟鞋，Givenchy。

Harper’s BAZAAR：在拍攝空檔，會遵循特定訓練，還是更喜歡放鬆？

Elizabeth Olsen：我通常會在拍攝的空閒時間工作。大量的閱讀、反饋、會議，也包括發展項目。所以這種工作基本上是持續的，但工作時間比拍攝日要短得多，也從工作和合作中獲得了很多快樂。

Harper’s BAZAAR：從獨立電影到大型漫威電影都是你演出的範疇，妳如何選擇想要參與的項目？是什麼關鍵元素吸引妳扮演某個角色？是參與的人還是劇本本身？

Elizabeth Olsen：我會考慮多個元素：劇本（我是否了解如何處理角色並能否用我的觀點為故事服務），以及參與的創意人員（主要是導演，如果我不了解他們的作品，就會看他們職業生涯初期是否有合適的製片人支持他們），然後我會嘗試看看我的品味是否與他們的相匹配。

Harper’s BAZAAR：好萊塢競爭非常激烈。作為一名演員，你面對的最艱難的情況是什麼？

Elizabeth Olsen：我認為有很多挑戰，從爭取角色的脆弱性到處理整個過程中的個性衝突等，但我喜歡這些挑戰。如果不困難，那就不會有回報。

Harper’s BAZAAR：妳的職業生涯中，誰是最大的支持？

Elizabeth Olsen：我認為幕後工作人員對我的職業生涯影響最大：經紀人、經理人、公關、財務經理、律師。這些是我每天都會交談的人，他們關心我的個人生活和工作生活，他們無疑是最大支持。

Harper’s BAZAAR：對於那些渴望在表演事業中取得成功的新人，妳的建議是什麼？

Elizabeth Olsen：我的建議是永遠不要抑制讓你獨一無二的東西，這不需要「大聲」，這個獨一無二甚至可以是你的害羞。真實性才是觀眾會投以回應的。

羊腿袖洋裝，Safiyaa；Polo系列18K玫瑰金自動上鍊鑽石腕錶、Treasures系列18K白金黃鑽耳環、Possession系列18K玫瑰金鑽石戒指，Piaget。

Harper’s BAZAAR：妳默默地參與了許多慈善活動。目前最關心的社會問題是什麼？

Elizabeth Olsen：女性的生育權Reproductive Rights是我永遠不會視為理所當然的事情，我希望能有更多的成就。

Harper’s BAZAAR：最後，妳曾經來過台灣嗎？想和台灣粉絲說些什麼？

Elizabeth Olsen：我還沒有造訪過台灣，但非常希望能去。在現代，能夠環遊世界、體驗不同的文化是當代人擁有的最大特權。