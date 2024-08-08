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朴寶劍回顧出道心境 曝不當演員做「這職業」：可以很愉快地做好

聯合新聞網／ ELLE
蝴蝶領結、襯衫、Spencer斗篷、經典長褲（ALL BY CELINE HOMME）
蝴蝶領結、襯衫、Spencer斗篷、經典長褲（ALL BY CELINE HOMME）

適逢朴寶劍出道邁入第13年，一路以來，朴寶劍透過演戲扮演過許多不同個性的角色，他曾在採訪中感謝身為「演員」這個受到祝福的職業，通過演戲嘗試到各式各樣人生，是無法以語言來說明的獨特。在本次專訪中，問到如果朴寶劍不是演員這個職業，覺得現在的自己可能會做從事什麼行業，他笑著分享：「我覺得我應該會成為空服員，在世界各國間飛行，使用多樣化的語言，我想我可以很愉快地做好空服員的工作！」他提及自己的MBTI類型是ESFJ（執行官型人格），性格描述為熱心、認真負責，總是善待他人，就像照亮他人的小太陽般，與朴寶劍的個性十分吻合。

THANKFUL 一場雙向奔赴的愛

他就像不小心闖入世間的天使，總是帶著清澈眼神與純淨笑容，治癒並感動著周圍人們，即使於複雜的演藝圈中出道邁入13年，仍不忘保持真誠良善，讓人想說，在這個紛擾世界中，感謝還有朴寶劍帶來的溫柔美好。

與生俱來的正面積極

如果以季節來統合性格，朴寶劍就是歸屬於陽光柔和包圍、四周綠意盎然的溫暖春天，提醒著我們走過寒冬後，世界上還有如此美好的一面。先前朴寶劍久違訪台，落地當天地震不斷，整晚餘震讓人緊張不已，朴寶劍隔日一早與《ELLE》團隊見面時，整晚沒睡好的他卻更關心大家還好嗎、活動是否能順利進行、還有粉絲們的安全等等，甚至在擔憂之餘，還認出了6年多前於首爾有過一面之緣的編輯，讓在場的大家都驚呼這舉動不只令人感到暖心，更被他的真誠與細心所打動。

在大眾印象中，朴寶劍是個善良溫暖的存在，笑容與行動能夠帶給許多人正面能量，但當他自己遇上了挫折要如何消化，反倒成為了粉絲擔心的一道課題，朴寶劍露出天使般的笑容說著：「謝謝大家對我的讚賞。其實，當我遭遇難以處理的情況時，雖然會一直想著OMG，但通常我會為了尋找解決方案，去找好吃的食物來轉換心情！」他一如既往的真心，美好得不像是經過複雜社會洗禮後的產物，但也因為被稱為行走的美談製造機，更容易受到四面八方用放大鏡檢視一舉一動，然而朴寶劍卻說：「作為公眾人物，我從沒有覺得有任何壓力，正面積極的態度是我與生俱來的模樣，從小時候開始，我就想把負責的事做到最完美，我想無論是在哪個領域，對於自己份內的大小事，都會懷有追求完美的心態吧？」貫徹了他曾許下的決心，對自己正直也對別人誠實，無論何時都為了成為正大光明、堂堂正正的人而努力。

高領毛衣、3鈕扣Ringo夾克外套、經典長褲、Celine Hector皮靴、太陽眼鏡（ALL BY CELINE HOMME）
高領毛衣、3鈕扣Ringo夾克外套、經典長褲、Celine Hector皮靴、太陽眼鏡（ALL BY CELINE HOMME）

演員是個受到祝福的職業

適逢朴寶劍出道邁入第13年，於此次的封面拍攝，他也積極參與討論，想以電影感作為氛圍，表現出演員這個陪伴他許久的重要職業。一路以來，朴寶劍透過演戲扮演過許多不同個性的角色，他曾在採訪中感謝身為「演員」這個受到祝福的職業，準備演戲的同時感覺自己能做的事情也變多，通過演戲嘗試到各式各樣人生，是無法以語言來說明的獨特，更認為，能成為某個人、體驗著某種生活方式是非常有福氣的事。

一直以來，朴寶劍在挑選角色上展現了變色龍般的多樣色彩，更喜歡突破既定形象，表現出冷酷、亦正亦邪等有爆發力的演技詮釋，也獲得觀眾與各大獎項的肯定，朴寶劍依舊謙虛地認為自己仍需要學習，「我是Hardworking努力勤奮的類型！會努力學習關於飾演角色所需要之能力，並專注於詮釋故事情節。在拍戲時，我是會反覆不停地閱讀劇本，並透過與導演及編劇的對談中來做功課。」問到如果朴寶劍不是演員這個職業，覺得現在的自己可能會做從事什麼行業，他笑著分享：「我覺得我應該會成為空服員，在世界各國間飛行，使用多樣化的語言，我想我可以很愉快地做好空服員的工作！說不定也會成為視覺及藝術總監，因為我會樂在其中做得很好，像是符合TPO原則的妝髮造型、服裝風格以及拍攝具體概念等提案，或是創意構思和形象塑造。」

高領毛衣、柔軟羊皮風衣、經典長褲（ALL BY CELINE HOMME）
高領毛衣、柔軟羊皮風衣、經典長褲（ALL BY CELINE HOMME）

MBTI中的小太陽

聊到讓全韓國瘋迷的MBTI，朴寶劍表示自己做MBTI測驗，是在拍攝電視劇《青春紀錄》時測的，測出結果是ESFJ（執行官型人格），性格描述為熱心、健談且認真負責，總是善待他人，看到周圍人們舒適快樂，自我也會感到滿足，就像照亮他人的小太陽般，與朴寶劍的個性十分吻合。他說與其形容自己個性，他更想成為能讓別人浮現包含Brilliant才華洋溢、Genial親切和善與Mature成熟穩重這三個形容詞的人。「我是ESFJ，有著外向型人格的同時，也有內向的一面，雖然是很縝密有計畫型的，但也會根據情況不同而靈活行動，感性的同時也帶有著理性的時刻。」朴寶劍認為MBTI是有利於炒熱氣氛的話題之一，所以韓國人這麼熱衷於討論，就好比像是在玩有趣的遊戲一樣，可以不侵犯他人領域地開始去述說有關自己的事情，若無法僅憑MBTI就認定那個人的話，也會想著說「原來也可能那樣啊」、「原來也有那種個性的人啊！」似乎可以讓自己學習認可和包容與自己想法不同的人們。「雖然我不那麼看重MBTI，但就像前面所提，MBTI似乎對引導人們的關係，朝著融洽的方向發展有所幫助，所以我認為這是很好的一個測驗。」

高領毛衣、柔軟羊皮風衣（BOTH BY CELINE HOMME）
高領毛衣、柔軟羊皮風衣（BOTH BY CELINE HOMME）

是朋友，也是雙向奔赴的愛

朴寶劍在2019年來台北舉辦見面會時，粉絲送給了他現場一片閃耀的星星手燈海，而在2023年時，他於Instagram限時動態用黃色星星寫下「You Are My Starlight」感謝粉絲的應援，2024年再訪台北，他包包上掛著2019年台灣粉絲送的藍天白雲徽章，還有限定「機車萊恩」，如此用心與惦記，對朴寶劍來說，與粉絲的關係不是單箭頭付出，而是雙向奔赴的感動，是彼此給予力量的朋友。他也想藉這次機會，跟粉絲答謝，「我的第一個海外見面會就辦在台北，真心感謝一直以來給予無私支持和喜愛的你們。Dear My Friends in Taiwan, Thanks for always being starlight. 未來也請多多指教。」

13年的出道時間，即使生活有許多重擔，他依舊保持感恩的心情，這為他帶來好運，也是支持他走下去的勇氣。「我出道的時候還是個青少年，以學生的身分踏入職場是最大的變化，但沒變的部分是感激、幸福、愉快的心情。在過去的13年裡，很多粉絲表示，在日常生活中，透過觀看我的作品獲得活力，他們對我的支持和喜愛，還有家人們的祈禱，都是支撐我堅持的力量。」由於繁忙的拍攝和海外行程，讓朴寶劍無法閱讀的粉絲信件堆積如山，當他一有空閒時間，常花上一整天在閱讀轉交而來的信件，而現在主要是利用移動的交通時間，抽空看看寶劍福祉部粉絲社團中給他的留言，「『讓我獲得力量的一輩子的朋友』、『Thank you for being a friend.』這二句話既是我想向所有粉絲們傳達的心意，也想從粉絲們身上聽到這樣的表達，每當大家對我表達真心時，我真的滿懷感激之情。」最後，朴寶劍也想跟過去的自己說，「多虧了過去的寶劍，因為有你，我現在過得非常好，謝謝。」往後還有很多個13年，有寶劍福祉部、純真不變的初心，一起陪著朴寶劍走下去。

紳士帽、窄版領帶、領帶別針、襯衫、3鈕扣Mods外套、亮片蛇紋刺繡Mods斗篷（ALL BY CELINE HOMME）
紳士帽、窄版領帶、領帶別針、襯衫、3鈕扣Mods外套、亮片蛇紋刺繡Mods斗篷（ALL BY CELINE HOMME）

轉載自《ELLE》國際中文版雜誌

高領毛衣、12鈕扣絲絨衣領大衣、經典長褲、Besace Strap小號手袋（ALL BY CELINE HOMME）
高領毛衣、12鈕扣絲絨衣領大衣、經典長褲、Besace Strap小號手袋（ALL BY CELINE HOMME）

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