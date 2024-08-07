社群正影響模特兒產業 名模Heather Kemesky堅信：好的創意成果無法速成

在巴黎奧運正式啟動之際，來自全世界的好手在此時此刻，正倚著夢想，努力前行。於是本月Harper’s BAZAAR不免俗地以運動為主題，邀請近來常見於歐洲各大時尚雜誌的模特兒Heather Kemesky演繹Chaumet全新高級珠寶系列作品，並與我們分享她的模特兒生涯啟發。對談中Heather Kemesky提到，最難忘的還是這一路以來的過程。「因為這份工作，我去到許多絕美之境，與許多美好的人相遇。最棒的部分是藉由這些經驗而越來越認識自己。在這些旅途當中，藉由各種經驗、學習、成長，甚至是自我療癒，持續不斷地探索自我，我才能在不同的地方盡情展現。」

經時間淬鍊、悉心雕琢的，必熠熠生輝。那可以是在日復一日的訓練與付出後，為自己贏得的一面獎牌，或是經匠人之手，反覆思量，而成就的一件珠寶作品。那也可能是一段未竟之夢，前路茫茫，但尋著信念，便有值得嚮往的美好。在巴黎奧運正式啟動之際，來自全世界的好手在此時此刻，正倚著夢想，努力前行。本月Harper’s BAZAAR不免俗地以運動為主題，邀請近來常見於歐洲各大時尚雜誌的模特兒Heather Kemesky演繹Chaumet全新高級珠寶系列作品，展現衝突奢華美學，並與我們分享她的模特兒生涯啟發。

圖2. Voltige系列鑲鑽頭冠，Chaumet；乳膠運動風格上衣，Prototypes。

Harper’s BAZAAR：進入模特兒產業多長時間了？是從什麼時候開始的？

Heather Kemesky：從青少年時期，至今已經超過十年了！

Harper’s BAZAAR：進入此產業是計畫中的事嗎？

Heather Kemesky：這個行業一向很吸引我，但不能說是我最初的計畫，一切像是自然而然地發生。不過當我進入這個產業，便發現了自己有多麼喜歡當中的創意含量，如今也早已成為我的熱情、我人生中不能或缺的一環。

Harper’s BAZAAR：在工作中最難忘的經歷？

Heather Kemesky：實在很難選出一個最難忘的經驗，對我而言，最難忘的還是這一路以來的過程。因為這份工作，我去到許多絕美之境，與許多美好的人相遇。最棒的部分是藉由這些經驗而越來越認識自己。在這些旅途當中，藉由各種經驗、學習、成長，甚至是自我療癒，持續不斷地探索自我，我才能在不同的地方盡情展現。

Harper’s BAZAAR：如何看待當今的模特兒產業呢？

Heather Kemesky：這幾年來真的提升了不少，尤其是在包容與多元性方面。如今更看重的，是每個人的獨特性，而且非常鼓勵模特兒們去展現個人特質。可惜的是，社群平台的發展也正在影響這個產業，有時候粉絲數甚至比模特兒本身的價值還重要。效率跟速成性恐怕是另一個問題，而我堅信好的創意成果是無法速成的。不過這一切隨時都在變動，時尚產業便是如此。最終，還是會聚向最可行的方案。

Harper’s BAZAAR：你認為人們對模特兒工作有什麼刻板印象？

Heather Kemesky：大家好像總覺得模特兒的工作很輕鬆，卻看不到我們辛苦的那一面，以及覺得我們的生活總是光鮮亮麗的。又或者，覺得模特兒們一定都不吃東西，才能維持這樣的身材。每個人的新陳代謝都不同好嗎？

Harper’s BAZAAR：如果不是模特兒，你覺得現在會從事什麼行業？

Heather Kemesky：我有太多想做的事了，甚至不知道該從何說起！但我從很小的時候就想當演員，也上過一段時間的表演課，出演了一些商業廣告。之後出現了一些模特兒工作機會，而且越來越順利，於是我想，如果這些工作符合我內心所渴望的，那何不努力試試？但這一路上，我也不僅是做模特兒的工作，過去也嘗試過設計師、創意總監，還有攝影師工作。我喜歡藉由創意來說故事，並為人生注入更多的想法。我相信我會繼續往這條路前進，挖掘更多創意的可能。

Harper’s BAZAAR：可以和我們聊聊你創立的品牌嗎？

Heather Kemesky：珠寶一向是我的熱情，珍貴、恆久，而且可以不斷流傳下去。我在疫情期間創立了自己的品牌，目前還是個人經營的狀態，只是在疫情後，生活逐漸恢復正常，便很難一個人維持營運。目前則朝向組織一個團隊，並注入新的靈感繼續前進。

Harper’s BAZAAR：近期的目標和計畫？

Heather Kemesky：我是一個一直有很多目標想達成的人。但近來最讓我感到興奮的，便是我拿到了歐洲長期居留簽證，並且搬到了法國。我迫不及待想展開我在歐洲的全新旅程，所以一切未完待續，請持續關注囉！

圖3. Illusion系列紅寶石與鑽石項鍊，Chaumet；平口上衣，Monique Fei；條紋短裙，8IGB；長靴，Fendi。