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從模特兒跨界造型工作 模特兒Michelle Laff曝契機：最有趣的是打破規則

聯合新聞網／ Harper's BAZAAR
Cartier Beautés du Monde頂級珠寶系列Pandana項鍊、手環、戒指，Cartier
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很開心能與大家分享Harper’s BAZAAR 7月號封面之星—模特兒Michelle Laff。奧運聖火今年在花都燃起，也許巴黎這座城市從來不缺宴席，但這一次，誰也不想缺席，擔任封面人物的模特兒Michelle Laff 也一樣。在本次專訪中，Michelle Laff提到自己是一個熱愛冒險的人，而且充滿好奇心。「造型工作可以激發我的好奇心，甚至對事物和規則展開思辨。若時尚存在著規則，那麼最有趣的地方便是打破這些規則。」

「若時尚存在規則，那麼最有趣的便在於打破這些規則。」

沒有比此時更適合談論巴黎了。等了一世紀後，奧運聖火又在花都燃起。也許巴黎這座城市從來不缺宴席，但這一次，誰也不想缺席，擔任封面人物的模特兒Michelle Laff也一樣。

巴黎也許是艾蜜莉的愛情主場，但另一位艾蜜莉，在北面的蒙馬特一帶，啟發了許多人的異想世界。巴黎可以是一種刻板印象，也是最無可救藥的美好想望。在名導演Woody Allen的眼裡，是文豪與仕女的文情流暢，或是在電影《巴黎初體驗》裡那樣，是充滿衝撞社會的浪漫，在羅浮宮裡狂奔，在煙霧瀰漫裡思辨。於是這期的封面故事拍攝，我們在共和廣場一隅的巴黎公寓裡取景，同時也是Woody Allen執導的電影《午夜巴黎》拍攝場地之一。由模特兒Michelle Laff，演繹Cartier高級珠寶的細膩奢華，並與我們分享她的故事。

黑色皮革洋裝，Balenciaga。
黑色皮革洋裝，Balenciaga。

Harper’s BAZAAR：你現在幾歲？當初是幾歲開始模特兒工作的？

Michalle Laff：我今年24 歲，開始模特兒工作時是18歲。

Harper’s BAZAAR：走上模特兒之路是計劃中的事嗎？

Michalle Laff：從未想過，甚至不敢想。但我很幸運地被星探發掘了。

Harper’s BAZAAR：妳會如何形容巴黎？

Michalle Laff：巴黎對我而言就像一張畫布，創作由人。有時候看來令人沮喪，甚至不忍卒睹，但此時，這張畫布對我來說是多彩的，我在這張畫布塗上一層又一層的顏料。最終，巴黎給予了一種可能性，讓你有機會活在夢想的城堡裡。

垂墜洋裝，Loewe。
垂墜洋裝，Loewe。

Harper’s BAZAAR：能否與我們分享你的巴黎推薦景點？

Michalle Laff：西提島上的Sqaure du Vert-Galant。那裡出奇地寧靜，像是地球和宇宙之間隨意的一隅。我經常在那度過午餐休息的時光。

Harper’s BAZAAR：妳喜歡與不喜歡巴黎的地方分別為何？

Michalle Laff：我喜歡時不時都能回到這裡的感覺，但這裡的人群實在太多了。

Harper’s BAZAAR：當初從模特兒開始跨界嘗試造型工作的契機為何？

Michalle Laff：我是個熱愛冒險的人，而且充滿好奇心。造型工作可以激發我的好奇心，甚至對事物和規則展開思辨。若時尚存在著規則，那麼最有趣的地方便是打破這些規則。

Harper’s BAZAAR：如果妳可以為自己擔任一個雜誌封面的造型師，會是怎麼樣的風格？

Michalle Laff：也許是一種奇幻的樣貌，像《仙履奇緣》或《美人魚》那樣。我夢想著可以在水下完成一組拍攝，又或是穿上像電影中，仙度瑞拉那樣美好的禮服。也許這也是為什麼，我在畢業舞會上把自己妝扮成那樣。或許不像電影裡那樣完美，但晶鑽裝飾的髮型、美好的鞋履、為皮膚撲上亮粉等，那是我所嚮往的。

Harper’s BAZAAR：分享三個你生活中不可或缺的東西。

Michalle Laff：我最愛的泰迪熊Leon、Fenty 的亮粉打亮，還有冰淇淋！

Cartier Beautés du Monde頂級珠寶系列Pandana耳環、項鍊、戒指，Cartier；亮片繡飾洋裝，Louis Vuitton
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