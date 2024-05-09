Z世代更大膽且不畏犯錯 星二代Deva Cassel給年輕世代的話：要懂得愛自己

【talent_DEVA CASSEL;photographs_JUANKR;creative director & stylist_MELINA CHEN;project maager_ALICE YUEH;text_CHRISTINE LEE;makeup_ISMAEL BLANCO USING DIOR BEAUTY;hair_SIMON CHOOSIER;videographer_THE FEELMS;photographic assistant_GUILHEM VERMEULEN;production_GSG PRODUCCIONES;location_CHÂTEAU VOLTAIRE;editor_ANGELINE HSIAO;fashion_COACH #CoachNY】

Harper’s BAZAAR 5月號封面之星Deva Cassel，今年19歲的Deva Cassel身為憑藉裙帶關係出道的星二代，繼承了義大利媽媽Monica Bellucci的美麗與性感，以及法國爸爸Vincent Cassel的慵懶感，再加上雙重藝術才華與文化背景的薰陶，彷彿一出生就註定要走向紅毯才不辜負上天對她的眷顧，但她不吝於展現Z世代大無畏的勇氣。她認為Z世代的特點就是「更大膽且不畏犯錯，樂於利用社群來創造安全感與開闊的心胸，給予彼此鼓勵與贊許。」

當我們訪問到Deva Cassel有什麼話可以分享給年輕世代，Deva Cassel表示：「可以說的事情很多，但最重要的是懂得愛自己。在現代這個社會，多數人的注意力都被螢幕上那些無窮無盡的內容給黏著了，但千萬不要忘記保持真實。現階段的我，仍時時刻刻在記取別人的建議，但真要我給予什麼建議的話，就是記得找到並追隨你生命中喜愛的事物。我很幸運在很早的時候就知道自己熱情所在，不過正如我爸媽常告訴我的，當你有幸能依照自己的熱情去工作，你不會感覺自己像在工作。」

今年19歲的Deva Cassel，集義式熱情與法式慵懶於一身，擁有一雙電力十足的貓眼，舉手投足皆是性感。從時尚伸展台一路走向影劇圈，或許這之中不乏探索自我的時刻，但她也不吝於展現Z世代大無畏的勇氣。

身為Nepo Baby，憑藉裙帶關係出道的星二代，可能意味著兩件事：你從名人父母那邊承襲了異於常人的基因或運氣，比一般人多了點名氣的紅利，但這也意味著你的一舉一動都會受到放大檢視，就算是憑自己實力創造的成績，也會被嗤之以鼻地視為天上掉下來的好運。又或者你可能再怎麼努力，也難以超越父母創下的成就門檻。

不過，若是你有張像Deva Cassel那樣令人屏息的絕世美顏，也許就能化解上述總總疑慮了。Deva Cassel繼承了義大利媽媽Monica Bellucci的美麗與性感，以及法國爸爸Vincent Cassel的慵懶感，再加上雙重藝術才華與文化背景的薰陶，彷彿一出生就註定要走向紅毯，才不辜負上天對她的眷顧。

洋裝，Coach。

受上天眷顧的女孩

Deva Cassel 14歲就為Dolce & Gabbana拍攝香水形象廣告，隨後跟著媽媽一起登上時尚雜誌封面，也走過Dolce & Gabbana、Alberta Ferretti和Jacquemus等時尚品牌的伸展台。還未滿20歲，名字與臉龐就已經跟高級時尚圈緊緊相連。當然讓旁人可以大嘆老天不公平，但既然上天生給自己生了個慵懶的貓型媚眼、「吃蜂蜜長大」的甜美臉龐，以及修長曼妙的好身材，Deva Cassel當然選擇不負眾望，火力全開把自己的優勢發揮到最大。

貼在她身上的標籤可以是Nepo Baby，換個角度，她亦是前衛Z世代的清新代表。她認為Z世代的特點就是「更大膽且不畏犯錯，樂於利用社群來創造安全感與開闊的心胸，給予彼此鼓勵與贊許。」

的確，雖然有爸媽名氣護航，但要靠著自己走上伸展台，同時面對來自全球社群媒體幾億人的注目，依舊不是容易的事。對此，Deva說：「我的確比同齡的人更早踏入職場，一開始我就玩得很開心，能夠利用工作的場合來表達自我，並學習各種新技能，是很棒的事。直到現在，每次拍照的心情都還像第一次那樣令我雀躍和興奮。也因為在這行認識的人越來越多，我們建立了一種情誼與尊重，一旦默契夠，最後出來的成果總是令人滿意。」

Deva Cassel每張時尚照片總是散發著滿滿的魅惑電力與故事感，讓人懷疑這今年才19歲的小女生，除了吃蜂蜜，還有什麼其他神秘配方，才能將美貌發揮得如此有張力？

或許，她只是從容當自己而已。雖然兩隻腳已經踏進高級時尚圈，但Deva Cassel說最能形容自己日常穿衣風格的詞就是「舒服」。「我可以穿著寬大的衣服，表現出男孩子氣，也可以一身華麗，很女人味。說到底，我追求的就是簡單時尚。」

公與私的界線

時尚可以簡單，但應付社群媒體的存在，可不是什麼簡單的事。如今在Instagram已經有124萬粉絲的Deva Cassel，99%的貼文多是工作照，偶爾偷渡一張與男友Saul Nanni的度假照，圖說寫著：「是真的<3（It’s true <3）。」放閃意味濃厚。但是她說自己並不會把私人生活與工作混為一談，可以同時跨足其公私領域的人，一定得是很特別且很懂她的人。「我很少在社群媒體po私人生活，純粹因為覺得沒有必要把這部份的我讓全世界知道。」她當然也會讀網友評論，但並不會固定去看。「不過留言區很有趣，如果你懂得讓自己退一步從螢幕回歸現實去看，那些留言其實很好笑，很有娛樂性。」她笑著說。

或許這是星二代練就的本能，懂得區分人在鏡頭前與後的差別。畢竟，他們從小看著在外頭被眾人捧上天的爸爸媽媽，回到家也會素顏、會疲憊、會生氣，沒人比這些星二代更懂得卸下「濾鏡」或「吹捧」之後的真實樣貌。

雖然Deva Cassel特別強調訪問時盡量不要提及父母，但當被問及雙親對她是否產生什麼影響時，仍然不吝分享：「他們教我要永遠善待他人，要我專注在身邊發生的事和自己內心的需求。這些建議乍聽很簡單，卻是非常有用的。我很珍惜這些叮嚀，每天都提醒自己不要忘記。」她也提到爸媽從不敦促她做出什麼決定，而是支持她自由探索自己的喜好與興趣。「這讓我對自己保持開放的心，願意嘗試各種可能。」

洋裝，Nina Ricci。

註定走上藝術這條路

當多數的19歲女孩正準備離家去上大學，Deva Cassel面對的是無比絢爛同時又令人迷惘的時尚界與演藝圈。事實上，大概是刻意要和父母的職涯有所區隔，她本來相當抗拒演戲。日常喜歡的是繪畫、雕塑、烹飪、聽音樂、旅行，「探索新的面孔和地點，都能讓我得到新的刺激，並在工作以外的時間激發生活的創意。」聽起來，完全就是藝術家性格的正常發揮。

像是最終還是屈服於天命，更積極的說法則是，願意正視自己的天賦才能，Deva Cassel在2023年電影《盛夏最溫暖的初戀》中初試啼聲飾演裸體模特兒，和1930年代義大利都靈的波西米亞藝術圈男女展開命運的交會，譜出令人動容的青春成長故事。

說到演戲，她認為藉由演出各種不同的角色，也達到自我探索的實踐。「對我來說很有趣的是，透過不同的鏡頭，我可以看見自己身體的律動，聽見自己說話被錄下的聲音，原來親眼看見自己沉浸在另一個人的生活裡，是這麼赤裸裸又這麼有趣的事啊。至少，我是這麼看待演戲這件事的，藉由演戲，你一層又一層地深入了解某個角色，因此我會透過閱讀、發問、想像和調整自己的觀點等方式來進入並詮釋角色。」Deva Cassel給了如此真誠的分享。

一個巨星的誕生

她的下一部作品《The Leopard》即將在Netflix上映，這部改編自同名小說的義大利影集，敘述在十九世紀的社會與政治出現激烈變革，西西里島一個貴族家庭在這動盪時代中陷入困境的故事。Deva Cassel在片中飾演女主角，對於第二部作品就得挑起這部重量級時代劇的大樑，她直言整齣戲本身就是大挑戰。「我在這一行仍是個新人，就能接到這麼美好的角色以及這麼重要的大作，我只能謙虛地接近Angelica這個角色，並盡量向同劇的工作人員學習，這一路以來他們真的教會我很多珍貴的東西。」

問她有什麼話可以分享給年輕世代，她表示：「可以說的事情很多，但最重要的是懂得愛自己。在現代這個社會，多數人的注意力都被螢幕上那些無窮無盡的內容給黏著了，但千萬不要忘記保持真實。現階段的我，仍時時刻刻在記取別人的建議，但真要我給予什麼建議的話，就是記得找到並追隨你生命中喜愛的事物。我很幸運在很早的時候就知道自己熱情所在，不過正如我爸媽常告訴我的，當你有幸能依照自己的熱情去工作，你不會感覺自己像在工作。」

Deva Cassel正要展開眼前大好的人生，也許偶有窒礙，但更多時候，她會懂得如何停下腳步，體驗那些被美麗人事物所擁抱的時刻。她當然是幸運兒，但此刻的她，並沒有空細究這「幸運」到底含有哪些配方，把那些無謂思量拋諸腦後，拉起裙襬（或褲腳），往前衝就對了。

【完整內容請見Harper's BAZAAR雜誌 2024年5月號】