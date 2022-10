陳靜（Gemma Chan）挺身改變 THE CHANGER

【photographs_JOSH SHINNER;text_HELENA LEE;styling_MIRANDA ALMOND;hair_CHRISTIAN WOOD AT THE WALL GROUP;makeup_ALEX BABSKY AT PREMIER;HAIR AND MAKE-UP、nail_MICHELLE CLASS AT LMC ;styling assistant_GAL KLEIN;editor_TRACY LEE;translation_YA LIN LEE】

陳靜(GEMMA CHAN)身兼演員、製片人和行動主義者等多重身分,她可說是改變的化身,同時亦懂得善用名氣將許多不為人知的故事公諸於世。採訪那天是今年以來最熱的一天,我們和陳靜一起到Hampstead Heath爬山,途中想要尋覓一個完美的野餐地點。陳靜當天穿著一套充滿初夏氣息的淺炭灰色Cos連身褲,她脫下白色勃肯鞋,找了幾叢樹底下的錯落樹蔭。

不是每天都有機會和超級巨星一起野餐,而陳靜無疑是個超級巨星。光是今年,她就出現在2022年最受期待的幾部電影當中,和Florence Pugh及Harry Styles共同演出電影《別擔心親愛的》,同時亦加入了Apple TV+原創影集《Extrapolations》的全明星陣容,這齣劇的主題是氣候變遷。她最近還實現了一項成就,那幾乎可視為好萊塢的聖杯:漫威影業總裁Kevin Feige親自邀請她於漫威電影《永恆族》中飾演主角Sersi,這是一部票房高達3.3億英鎊(約為120億新台幣)的大片;陳靜感情豐富的表演風格,讓她得以用非傳統的方式演繹這位超級英雄。在《永恆族》前,她還於迪士尼的動畫片《尋龍使者:拉雅》中擔任反派角色Namaari的幕後配音。

脫俗氣質

陳靜最擅長的角色類型,是詮釋掩藏於完美外表下的深刻情感傷疤,就如她在《瘋狂亞洲富豪》中飾演因丈夫外遇而心碎的億萬女繼承人梁張雅絲,她創造出這個角色,讓觀眾因她身上散發的脆弱感而深受吸引,後來更衍生出以梁張雅絲為主角的續集。她在電影《別擔心親愛的》中飾演Shelley,威嚇他人能使她感到興奮,武裝的微笑表情隱隱透露出角色內在的冷酷,她是一名邪教領袖的妻子,其丈夫創立了一個名為「勝利計畫」的美國烏托邦社區。該部電影的導演Olivia Wilde提到,「針對這個角色,我希望演員身上要帶有埃及豔后般的光環,精緻鎮定的外表下彷彿隱約醞釀著殘暴的性情。陳靜身上那種脫俗的優雅氣質令我驚豔,再加上她帶點慧黠的幽默感,讓人輕易地卸下武裝,縱然她如此美麗,卻十分平易近人。」

陳靜在近期兩部作品中,亦參與了需即興演出的戲分,根據她的說法,即興表演能讓她完全沉浸在當下,並且對其他演員做出真實的情感反應,但當那個人是Meryl Streep時,壓力可就完全不同了。導演Steven Soderbergh在2020年的電影《讓他們說吧》拍攝之前,決定不讓陳靜和Meryl Streep接觸,目的是「激發有趣的化學反應」。她第一次與這位資深女演員對戲,就必須在餐廳吃番茄沙拉的場景中,即興演出一段尷尬的權力鬥爭,一想到這段往事,陳靜就笑著閉上眼睛,「我前一天晚上幾乎沒睡,因為真的很緊張,那時候多希望有劇本阿!這絕對是個徹底失敗的經驗。」後來她才聽說自己通過Meryl Streep的考驗,她們還在拍攝的遊輪上一起小酌了幾杯,陳靜壓低聲音偷偷告訴我,「她人真的很好,但我仍然不敢忤逆她。」

從律師到演員

很難想像這位狀態正好的女演員現在不僅能和Meryl Streep同台飆戲,還有能耐為自己的職業生涯另闢蹊徑。陳靜成長於綠樹成蔭的Bromley,從學生時期就顯露出不勝枚舉的才華,不僅聰明,能運動又會音樂;高中畢業後,她至牛津大學攻讀法律,律師事務所Slaughter and May隨後與她簽下見習律師合約,儘管她很明顯一直在拖延時間,先是利用晚上的時間上表演課,最後終於決定進入倫敦戲劇中心就讀。

一開始反對她轉行的父親告訴她:「不管你有多優秀,得到的演出機會都不會太多。」他的預測似乎正確無誤,陳靜演員生涯初期的其中一個角色是在影集《新世紀福爾摩斯》中,飾演犯罪集團的中國受害者Soo Lin Yao,即便角色身上存在嚴重的文化刻板印象。「你知道嗎?」她停頓一下說,「演員剛入行時面對的問題不脫『我能靠這份工作謀生嗎?』因此,當時我什麼角色都願意接,就算是小配角,甚至只有一句台詞的角色。」

她回想過往,不確定當年是否該更堅定捍衛自己的權利,她說,「我所在的產業,因為既有的權力結構,所以很難直言無諱,我知道自己可能會受到某種懲罰,意味著會失去工作。即使做正確的事,或公開撻伐不良行為,只要有人用錯誤的方式曲解你的言論,即可能被認定為麻煩人物。尤其身在一個等級森嚴又沒有秘密的產業,若想改變這樣的文化,恐怕還要花好多年的時間吧。」

陳靜成立製作公司的其中一個理由便是重塑產業文化,她說,「我想和優秀的人一起工作,也希望有能力保護那些跟我一起工作的人。」身為執行製片,她協助新銳作家Pim Wangtechawat的處女作《The Moon Represents My Heart》躍上Netflix,並與Working Title合作拍攝了首位華裔好萊塢明星黃柳霜的傳記片;陳靜早在2014年就開始構思這部傳記片,她談起這位在三○年代開始嶄露頭角的電影明星時,神色變得異常熱情,「她的掙扎和成功反映出目前仍在進行中的對話。」陳靜指出,當年禁止黃柳霜在銀幕上和男主角接吻,因為那時的亞洲角色皆由白人男演員飾演,「美國將她視為永遠的外來者,即便她是美國移民的第三代。關於黃柳霜,我想強調一件事:她從來都不是受害者,她非常機智,是一名鬥士,而且懂得生活之樂,我希望我們的電影能夠捕捉到當年那位複雜的女性。」

開闢幸運之路

將在今年11月步入40歲的陳靜,毫無疑問已經找到自己的身分:她身兼多種角色,既是勇敢的女權主義倡導者、聯合國兒童基金會大使,亦是東亞和東南亞社會的影響力人物,她利用自己的平台引領英國的「停止仇恨亞裔」(#StopAsianHate)運動,並為草根組織籌募資金。

此外,她也長期擔任L'Oréal Paris的品牌大使,「能與L'Oréal Paris合作,我與有榮焉,尤其因為他們過去曾經支持過電影界的女性。」陳靜盛讚該品牌發起的Lights on Women獎項(該獎項意為鼓勵新銳女性電影導演)。她同時也發現自己成為時尚界的寵兒,陳靜與Louis Vuitton的創意總監Nicolas Ghesquière非常投緣,她說,「我喜歡他的原因是他的設計非常大膽,總會有出人意料的表現,有時你會想『噢,天哪,這種比例或剪裁可能很難駕馭』,實際穿在身上卻能讓自己感覺自信又充滿力量。」但她仍對走紅毯這件事不太自在,她承認,「走紅毯還是需要稍微裝模作樣一下。對我而言,打扮雖然很有趣,但不必打扮也是一件很開心自在的事,穿一條運動褲就好。」

時間已經不早,耳邊只聽見風吹過草地的微弱窸窣聲,身後偶爾傳來滑板的撞擊聲響,當暑意逐漸減弱,我們開始收拾Fortnum&Mason野餐組,再穿越Hampstead Heath走回去。路上聊了關於成名的話題,以及在疫情期間,她自覺有責任要代表亞洲社會發聲,「我很幸運和男友(同為演員的Dominic Cooper)能夠無所不談,Dom很懂我,也對這些議題很有共鳴,他非常支持我,也讓我完全不覺得自己在獨自承擔這一切,我真的,真的很幸運。」

說到這裡,我不禁認為陳靜的幸運是自己開創出來的,她是一位完美的專業人士,不斷為了撼動現狀而挑戰自我。她淺淺笑著,帶著永遠輕描淡寫的姿態說,「我只是希望每個人都過得很好、很順遂,我所做的每一件事,都是希望能開始改變一些事物。」

