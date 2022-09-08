犯錯、贏得勝利或失去摯愛都是成長！《河谷鎮》Lili Reinhart始終愛其所選

【photographs_AGATA SERGE; realization_JERRY HSIEH; text_BILLY KUO; stylist_SARAH GORE REEVES; hair_LISA MARIE POWELL; makeup_PATI DUBROFF; pr_UPRISING; PRODUCTIONS_OLGA LEVENTIS; producer_ANNA MAKOVCHIK; styling assistant_MIA RAPOPORT; location manager_MARLOWE BARNETT; editor_ANGELINE HSIAO】

本期BAZAAR雜誌獨家專訪到美劇《河谷鎮》主角之一的Lili Reinhart (莉莉·萊茵哈特)，此次專訪亦是她首度登上《Harper’s BAZAAR》國際中文版封面。年紀輕輕的她，在社群媒體擁有千萬粉絲，更自立門戶開設製片公司。

她期許未來能用作品給予觀眾希望，讓大家相信世界上還是有美好的可能性。

你或許只記得她在《河谷鎮》裡叫做Betty，或稱她作為Cole Sprouse的金髮前女友；不過在Instagram上坐擁近3,000萬粉絲的Lili Reinhart不只開立了自己的製片公司，還於Netflix最新電影《雙軌人生》擔綱女主角。相約洛杉磯，我們在日光和煦的夏日午後捕捉到Lili走過花信年華後愈來愈動人的美麗自信。

很多演員怕爆紅的長青角色演久了，日後就無法脫離其影子。但是Lili Reinhart不擔心被自己的成功所阻撓，她既是《河谷鎮》裡的Betty，也是她自己。別人眼中輕浮、荒誕的青少年劇，被她視為最珍貴的練功場，準備把六年來的所學，淬煉成一部部更吸睛的作品。新片《雙軌人生》的「選擇」課題，彷彿是Lili一路走來的人生寫照：獨自搬到洛杉磯追夢、受海嘯般襲來的焦慮困擾、又在成功的路上跌跌撞撞—腦海中總有太多的「假如……」，但是她始終愛她所選、選她所愛。

無論是公開心理疾病還是坦承性向，作為Z世代的榜樣，Lili從不諱言也不後悔；如果在社群媒體上有如此影響力的她都無法說真話，那麼向她看齊的年輕女孩又能如何自信地走自己想走的路？Lili說，只要跟隨著心前進，即便路上稍有顛簸，也能欣然接受暫時的終點，然後滿足地往下一處走。那麼，將在明年迎來大結局的《河谷鎮》播畢後，Lili又計劃著什麼呢？

洋裝、腰帶，Miu Miu；靴，Saint Laurent。

走出河谷鎮

Harper’s BAZAAR（以下簡稱HB）：現正熱播的《河谷鎮》第六季引入了更多奇幻與歌舞劇元素，你享受拍攝這些新穎、甚至有些天馬行空的劇情嗎？

Lili Reinhart（以下簡稱LR）：你不得不欣賞《河谷鎮》劇組的創意，很少有一齣劇能同時探索如此多樣的故事類型！這次加入難以預測的超自然元素及多重宇宙，能讓觀眾時時感到有趣、興奮─尤其《河谷鎮》一季又長達22集。而對於演員來說，每次接到劇本時的出乎意料，不只讓我們能與觀眾一同冒險，更給予我們許多嘗試不同演出方式的空間。

HB：自開始拍攝《河谷鎮》以來，你成長最多的是什麼？

LR：身為一位表演者，《河谷鎮》賦予了我一個能安心練功的地方。當你飾演同一個角色那麼多年，自然會面臨各式情節，並嘗試以不同的詮釋方式來應對。拍攝《河谷鎮》這六年來，我被迫在穩定的工作環境中找到變化、持續成長。如今，我對於日後的演出挑戰充滿自信，而這都得歸功於《河谷鎮》。

HB：說到成長，你領銜主演的電影《雙軌人生》終於面世了！首次擔綱電影女主角的拍攝經驗如何呢？

LR：拍攝《雙軌人生》絕對是我人生中最棒的經歷之一！儘管這次同時擔任女主角及執行製作人，我卻感到格外自信；這不僅是因為我做好了充足的準備，所有極具才華的演員與劇組人員都更願意多花時間，坐下來細聊每個角色間的關係、以及場景安排的枝微末節。

襯衫、洋裝、腰帶， Sacai。

選擇的權利

HB：《雙軌人生》以Natalie「意外懷孕」為交叉點，幻想生子與否這兩條截然不同之路，會對她的人生造成怎樣的影響。你如何理解《雙軌人生》對於年輕女性為自己做選擇的詮釋？

LR：Natalie能夠自己選擇要不要生下孩子是件美麗的事。「羅訴韋德案」被推翻（編註：意即當前的美國婦女不被允許擁有墮胎權）無疑讓《雙軌人生》顯得不怎麼真實，尤其是像Natalie一樣住在德州的年輕女性，如今你無法決定是否要墮胎。你將被迫產下孩子，不論那會造成什麼後果。羅訴韋德案遭推翻時，我們的導演Wanuri Kahiu傳了訊息對我說，這部電影必須為擁護選擇權（Pro-choice）背書。我們對此堅信不移。許多住在特定州的女性不能為自己的身體做選擇，實在是令人髮指且感到不安。

HB：妳覺得Z世代能從《雙軌人生》中獲得哪些寶貴的啟發？

LR：許多年輕人在全球疫情下都扛著龐大的壓力過生活，更因為錯過該是最美好的年華而感到難過與困惑。我們必須小心翼翼地出席社交場合，結交朋友或維持良好的人際關係也因此變得格外困難。對於未來，我們面臨著太多未知數。我冀望《雙軌人生》能給予觀眾希望，相信世界上還是有很多美好的可能性。路途看似崎嶇難行時，你必須相信宇宙正指引著你走向正確的道路，而一切終會船到橋頭自然直。我知道要不陷入悲觀的漩渦很困難─我自己也仍受憂鬱症和嚴重的焦慮症所苦─但就像Natalie一樣，只要我們相信一切有望轉好，心裡就會舒坦一些。

洋裝、西裝、長靴，Louis Vuitton。

沒有如果

HB：生命中有哪些「假如……」讓你反覆思考？

LR：我常常幻想假如沒有出演《河谷鎮》、假如沒有搬去洛杉磯、假如父母沒有支持我當演員，我會在哪裡？人生中每個微不足道的選擇都形塑出我們今天的樣子，但我沒有任何後悔。每次犯錯、遭受拒絕、贏得勝利、或失去摯愛，都使我成長一些──即便是那些最糟糕的黑暗時刻。

HB：你目前在Instagram坐擁2880萬粉絲，也曾公開討論過自己深受心理疾病所擾。你能給Z世代三個健康使用網路社群的小秘訣嗎？

LR：1. 只關注那些會啟發你或讓你心情愉快的帳號。 2. 記得隱私是個美好的東西，而某些美好的時刻只需留給自己回憶就好。 3. 網路上有很多討論心理健康的帳號，如果你也受心理疾病困擾，不妨看看他們的實用建議！

HB：你的下一步是什麼呢？

LR：《河谷鎮》最終季將於今年秋季開拍，並在明年夏季殺青。同時，過去這一年半我也如火如荼地透過自己的製片公司Small Victory Productions開發作品，希望能在《河谷鎮》播畢後推出新作！我覺得世界是能夠讓我盡情揮灑的舞台。不過此時此刻我只想好好休息，把握這個夏末到處旅行、與朋友和家人聚聚，享受暴風雨再次來臨前的短暫寧靜！

【完整報導及更多精彩內容盡在《Harper’s BAZAAR》國際中文版9月號】