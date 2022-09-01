《衣袖紅鑲邊》2PM李俊昊二度崛起 早入社會明白「這世界是冷酷的」

上衣，Fendi。

【Photographs_KIM YEONGJUN；realization_JERRY HSIEH；styling_HYEM KWON, HYUNSOO SONG；hair_WON SEOK；makeup_CHO HANSERA；agent_HYEWON ANGELA CHOI；video_BANG EUNJIN；editor_ANGELINE HSIAO】

風靡萬千粉絲的韓國「野獸派男團」2PM成員—李俊昊，首個台灣雜誌封面拍攝就獻給《Harper’s BAZAAR MAN》國際中文版，此次更是台灣BAZAAR團隊獨家的專訪。李俊昊多年前與團員憑2PM的高人氣走上韓流巔峰，即使中間因傷沉寂，但是金子總會發光！去年出演《衣袖紅鑲邊》造就他的二度崛起，不只收視率絕佳，更讓他贏得第58屆百想藝術大賞「電視部門男子最優秀演技獎」和「男子人氣獎」成為雙冠王。今年更登上2022年韓國搜尋量最高的男偶像排行榜冠軍！

當前偶像男團成員走上戲劇的舞台，瞬間奪下演技與人氣獎；當100個劇本蜂擁上門等他點頭，李俊昊終於明白，那個在低潮中蟄伏的自己，在世界面前閃耀的時刻終於到來。

人生際遇有時來得奇妙，至少對李俊昊來說是如此。自「野獸派男團」2PM出道，成為能唱能跳的演藝圈精銳新秀。原本在男團，有了顏值和藝能實力大抵能一帆風順，但他還忙著寫歌，至今累積了100多首歌曲的創作履歷，堪稱著作等身。才子創作能量大爆發，卻因為練習時的一次失誤，造成身體受傷，花上許久的時間為這個傷付出代價。

他也曾在節目中提到，眼見同期其他團員的工作接踵而來，自己彷彿成為寢室內唯一留守的人員，內心百感交集。然而生來有才且堅持精進的人，終究會登上屬於他的浪頭。退伍後，他接演了《衣袖紅鑲邊》，以霸氣君王李祘一角與李世榮精采對戲，也席捲觀眾的心。

西裝、長褲，Givenchy。

戲劇化反轉

《衣袖紅鑲邊》造就了李俊昊的二度崛起，不只收視率絕佳，也讓他贏得第58屆百想藝術大賞「電視部門男子最優秀演技獎」（同期名單可是包含《魷魚遊戲》的李政宰和《D.P：逃兵追緝令》的丁海寅）和「男子人氣獎」（打敗全數共30多位對手）成為雙冠王，可謂面子跟裡子都贏足了。

這個看上去總是有點害羞寡言的男孩，默默把生命帶來的考驗化作養分，回以驚人的演藝爆發力。網民封他「努力派演員」和「新一代公共財男神」，或許是因為知道外表安靜如兔的他，總是默默在充實自己，但只要時機到了，一出手就如野獸般猛捷精準，讓人始料未及地臣服於李俊昊的魅力之下。

Harper's BAZAAR（以下簡稱HB）：進入JYP接受紮實的訓練後，以2PM正式出道。這段歷程為你建立了什麼樣的基礎呢？當時經歷過什麼樣的快樂或辛苦呢？

李俊昊（以下簡稱李）：我算蠻早進入社會，因此有過不少經歷，也從中學到很多。我從這些經歷中明白這世界是冷酷的。我認為學習是件好事，但看著鏡中獨自練習、提高自己的實力，最後成功地達到自己想要的目標時，更能讓我感到快樂。

HB：你認為自己最正向的特質是什麼？

李：我是個非常現實卻又一直懷抱夢想的人，所以內在也會一直形成這樣的循環。一方面我可能正在承受壓力中，但另一方面的我卻有著堅強的一面，這樣的情感一直存在我的內心，而有一天我發現，我已經開始能夠享受這樣的情感了。

HB：《衣袖紅鑲邊》不只為你贏得百想藝術大賞，也帶來新的事業高峰。現在回想參與這部作品拍攝時，有什麼印象深刻的事嗎？此外，獲獎後，生活有哪些改變呢？

李：能得到這麼多人的愛護，真的非常感恩。它是我在退伍後拍的第一部作品，因此準備得很認真，同時《衣袖紅鑲邊》的故事也讓我非常感動。我認為能得到這麼好的成果，是因為一起拍戲的團隊，無論演員、導演、編劇和工作人員都齊心努力地營造愉快的拍攝環境。至於獲獎後，我覺得一切一如往常，並沒有出現什麼特別的改變。

HB：唱歌跳舞的李俊昊、創作的李俊昊、演戲的李俊昊和與粉絲互動的李俊昊，在這當中，你最喜歡哪一個李俊昊呢？什麼時候的李俊昊是最真實的你呢？

李：每一個當下都是我許多面貌的一種，所以分別有不同面貌的真實性。如果只能選一個，我想站在粉絲面前的李俊昊應該是最真實的自己吧！

【完整報導及更多精彩內容盡在《Harper’s BAZAAR MAN》國際中文版9月號】