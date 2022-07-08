BAZAAR 7月號封面之星 朴敏英KEEPING IT FRESH我會一直往前

【photographs_KIM YEONGJUN realization_JERRY HSIEH producer_ANGELA HYEWON CHOI text_CHRISTINE LEE styling_LEE YUNMI(BRANDL) hair_LEE HYEYOUNG makeup_JO EUNJEONG editor_ANGELINE HSIAO】

從2006年《搞笑一家親》中性格獨立的姜友美出道，16年來，朴敏英一步步讓自己再進化。從男孩子氣的少女、刁鑽秘書，到都會知性女；從古朝鮮學院、總統府警衛，到氣象廳職人圈，每個角色都展現她獨特的天賦與努力，讓她成為韓國戲劇圈獨當一面的漂亮姊姊。

愛上一個韓國女星的理由有很多，可能因為她完美無暇的外表和時尚品味，或是她與匹配的對象在一起，有著長袖善舞的好身段，或是她紮實挑戲、勤勉演戲的生涯規劃。

但在韓國，演藝人員多半出身訓練有素的條件與環境，加上對自我的嚴格要求，要在人才輩出的潮流中殺出重圍、鞏固地位，的確需要「實力」與「運氣」兩者的加乘，甚至擁有上述所有條件，也不見得可以讓人留下深刻記憶點。

那朴敏英屬於哪一種？從她早期作品，就足以窺見這位女子優異的表演野心。《成均館緋聞》裡，與祝英台一樣男扮女裝和同學一起學習，讓她一舉摘下KBS女子優秀演技獎和網路人氣獎。而與李敏鎬搭檔的愛情動作劇《城市獵人》，又化身為總統府警衛員，為她締造高人氣記錄。若要說台灣觀眾較為熟悉的，應該是在Netflix由原著漫畫改編的浪漫喜劇《金秘書為何那樣》，和朴敘俊譜出無敵化學作用，亦證明了她也能駕馭這般輕鬆的題材；在今年初上檔的職人劇《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》裡，她又演活了高冷都會女。

外套、上衣、裙、跟鞋，Gucci × Adidas。

獨立傻妹向前衝

從她的演藝足跡來看，朴敏英一路走來鮮少重複相同的套路，她總是在不同時代背景、角色性格和戲劇類型裡刷下那屬於朴敏英的鮮明印記與存在感，而這都是經過縝密思考後所下的決定，證明了她是有腦袋的演員。

她說自己從小成長於沒有太多成績壓力的環境，「因為親姊姊很會念書，反而使我得到很多學習藝術和體育的機會。從美術、芭蕾舞、聲樂、體操到音樂劇，這些經驗皆有助於我成為演員。特別是小時候在美國留學的經歷，大大影響了我後來在演藝事業展現獨立自主的一面。」朴敏英笑著說。

從美返韓準備大學入學考試時，朴敏英才真正開始夢想成為演員。「以前看完電影或電視劇後，我都會站在鏡子前模仿演出，還自以為表現不錯，現在想想，那些過去的日子，其實都是實現夢想的過程。」她開始回憶起入行前的自己。

也許青澀甚至帶著無知，但就像韓國諺語說的「初生之犬不畏虎」（亦即中文「初生之犢不畏虎」），即使不像當今年輕藝人走過「魔鬼練習生培訓」路線，即使一到片場連攝影機在哪都還搞不清楚，當年那從東國大學戲劇電影學系畢業的朴敏英，就這樣大膽傻氣地跑去拍了《搞笑一家親》，從此進駐觀 眾的心。

夾克、洋裝，Givenchy；戒指，Burberry。

理性選戲，締造口碑與票房

十多年來她拍了不少叫好又叫座的戲劇，不僅本身獲獎連連，作品也是收視保證，媒體稱她是「男神收割機」，女孩們整形時都指定她的臉龐為理想典型。朴敏英從來都不算「一夕爆紅」的類型，而是謹慎安排接下來的每一步，以求更接近自己的夢想一點──在那個夢想裡，她有實力、有美貌，更重要的是，她很清楚自己是誰、要的是什麼。有些演員挑戲會試水溫，偶爾也會陰溝裡翻船，被收視率打臉、被觀眾投以噓聲，朴敏英卻是支支穩打、屢戰屢勝。但她卻不虛妄。

「隨著歲月流逝，有時你在當下會有個直覺，明白現在是自己人生的轉捩點。但有時得在遙遠的未來回顧過去時，才會想到當初那個時刻，其實就是人生轉捩點。對我來說，不管收視率如何，讓我學習最多、成長最多的作品，就是《成均館緋聞》。」

不難想像，《成均館緋聞》發生在古朝鮮，劇情線玩的卻是性別的跨越，到後來故事又出現重大轉折，對演員來說極具考驗。但說到較被台灣觀眾熟知的《金秘書為何那樣》和《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》，卻又是用兩種不同的視角和敘事手法來剖析愛情。說到這裡，究竟作品與朴敏英現實生活中的愛情觀有何異同？

她理性地表示：「這兩部都是非典型的異性關係，所以和我的價值觀有所差距。它們的共同點都是辦公室戀情，但我對戀愛抱持著應該輕鬆談的態度，這世界已經很複雜，我不想連談個戀愛都要情緒如此波動。」

洋裝，Valentino。

開始向高爾夫和紅酒妥協

或許是演戲時已經歷太多他者內心的情緒波動，或充滿高壓的演藝之路讓她格外有感，朴敏英過去在訪談中曾提到，自己有時也會感受到太多關注所帶來的壓力，而必須克服低潮，甚至以暫時神隱的方式來消化這些批評指教。

問她最近紓壓的方法是什麼？「最近我沉迷在高爾夫和紅酒裡（笑）。過去母親誘惑了我20年，我都不曾動搖，但卻因為想克服新冠疫情帶來的憂鬱期，我開始嘗試這些事。現在我懂得在拍攝空檔出去呼吸新鮮空氣，到翠綠的草皮上打一場高爾夫，回家再喝一杯紅酒或香檳。現在這些都成了生活中的幸福。」她雲淡風輕地說。

女明星排解壓力的方式，其實就和凡人一樣尋常，只是她們必須先把眼光從雲端的標準下放，如此簡單而已。入行16年的朴敏英，持續發揮她的聰明特質，選戲、選路、選擇保持坦率，而這些都表現在她的溫暖笑容裡──那是真正咀嚼過生活和工作給的難處，所散發出來的誠摯美麗。

保持苗條身材與無瑕美貌不容易，但發自內心欣賞自己的美，並放下所有對自己外貌的為難，其實更不容易。「雖然我對自己沒什麼特別滿意之處，但硬要說的話，就是乾淨澄澈的眼睛，還有略帶微笑的嘴角吧。我正努力嘗試接受真實的自己，尤其最近瘦了很多，所以正在進行體重調節，會以飲食和運動來維持平衡。只能說，不管減肥還是增重，其實都很累人呢！」她開朗笑著 說。

還有什麼是她想挑戰的戲路？畢竟，朴敏英可是連恐怖劇和懸疑劇都演過，還有什麼難得倒她？「我想試試動作片。我喜歡運動，覺得沒善加利用年輕這項優勢很可惜，也想讓粉絲看看我不同的面貌。」

一次立一座新的里程碑，朴敏英的計畫很簡單，卻一步步將她推向了今天的成就。小時候那個對什麼課程和技藝都好奇、都想嘗試的朴敏英，就這樣一點一滴地打造今日的閃耀成就。現在這個朴歐膩若遇到當年剛入《搞笑一家親》劇組的傻妹，會以過來人之姿對她說：「妳已經做得很好了，我愛妳。」簡單卻好有力量，正是我們愛朴敏英的原因。

【完整內容請見 BAZAAR雜誌 2022年7月號】