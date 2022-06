自在做自己！ 超模朴秀珠投身音樂領域為自己開啟創作之路

襯衫、長裙、項鍊、腰鍊、手環、樂福鞋,Chanel工坊系列。

【photographs_JULIEN LIENARD;Realization , interview , text & styling_GENE KU;model_SOO JOO PARK;hair_ANITA BUJOLI;makeyp_ISIS MOENNE;photographic assistant_RÉMI SOURICE;editor_ANGELINE HSIAO】

這位韓裔美國超模,十年前率先以淡金髮色襯搭亞洲面孔的大膽審美觀,於國際時尚舞台大放光芒。獨一無二的Soo Joo Park,勇敢地以與眾不同來樹立超模典範,而她對當代文化的影響力早已超越髮色與風尚趨勢,也正於音樂領域持續發光中。

今天在紐約或洛杉磯所看到的亞裔面孔,已有三分之一選擇頂著金髮,而金灰色也早已成為亞洲國家少女少男的髮色主流。說到這股開啟亞洲金髮現象的先鋒者,我們真的可大膽地斷定為Soo Joo Park。她讓髮色成為令人過目不忘的個人標誌,Soo Joo自信又自在地讓金色在自己身上展現簡單、迷人、霸氣的華麗,結合著她與生俱來的專業模特兒肢體,以及血液裡的搖滾態度,造就其個人風格的混雜性與專屬性。拍攝當天,適逢Soo Joo展開超模生涯整整十年,這難得的一天,我們終於等到與她共度七個小時的拍攝時光。

與Soo Joo一起拍攝時尚專題,最深刻的感受莫過於模特兒並非只是以曼妙肢體展示服飾的美人,而是一種真正的專業,其中隱藏許多know-how,包括對服裝剪裁面料的感受、對品牌需求的了解、對攝影美感的認知、對版面編排的理解、對周圍工作人員的同理心,以及對姿態精準的掌握……等,也絕對不厭食,午餐時間還與我們一起大口吃春捲與越南河粉呢!當模特兒成為一種真正的事業時,Soo Joo樹立出的專業典範絕對是至高標準。我們甚至產生Soo Joo是編輯團隊一員的錯覺,因為她太了解拍攝工作的任務。

大學時主修建築,還曾當過平面設計師,時尚曾經只是伴隨著她成長的興趣,卻在開啟模特兒工作生涯後成為生活與事業的重心,Soo Joo成為數個不同國際品牌的亞洲裔大使,包含與她關係深厚的Chanel。如此歷程宛如量身訂製,而藝術的宿命,也正悄悄地將她推向一個嶄新的領域——音樂。後疫情時代,Soo Joo在音樂世界裡分身成名為Ether的夢幻精靈。

從模特兒事業起步初期不斷遭受質疑的低潮,到成為全球市場的亞洲面孔典範,Soo Joo從未間斷自我蛻變的計畫,不僅止於髮色,她亦認真地探索面對身體與靈魂的方式,設法為自己開啟創作之路的其他可能性。

洋裝、腰帶、圍巾、手套、耳環,Chanel工坊系列。

自在做自己

Harper's BAZAAR(以下簡稱HB):在這個被Covid-19重創的世界裡,你是否有所改變?

Soo Joo:模特兒工作讓我過去九年來從未間斷地處於旅行與移動的狀態,我蠻喜歡這樣的生活;然而,Covid-19帶來的影響對多數人而言是相當困難的,整個世界慢了下來,包括我自己。這卻也讓我靜下來想清楚自己真正喜歡的事物,一如我對時尚的熱愛,Lockdown期間,讓我有機會開始認真地實踐對音樂的熱情。很多人都知道我當過DJ,但從旋律、詞曲創作到演唱一手包辦,可視為這段寧靜時間所賜與我的契機;我不再猶豫、不再質問自己是否真能投身音樂領域,就這樣,我給了自己創作音樂的許可證。

HB:這是否也改變了你的性格與對生活的感知?

Soo Joo:有一點。如同剛剛提到的,我投身模特兒工作到今年剛好第十年,這些年來我非常積極地旅行與工作;當不斷處於活動狀態時,就不太有時間去意識到自己有多麼辛苦努力。慢下來的時間裡,我學習到與自己共處的方式,逐漸放下所背負的重擔,體驗放鬆的感受,更自在地做自己(Feel comfortable in my own skin)。

時機稍縱即逝

HB:再談到你投身音樂的決定,這個想法是否醞釀了很久?

Soo Joo:過去我面對音樂的態度不僅很隨性,甚至走走停停,也從來沒有真正的機會讓自己專心在音樂上。不過,自從去年重新翻唱並製作一首1973年的韓國歌曲〈Haenim〉,我開始有某種「It's now or never」(時機稍縱即逝)的想法,讓我決定專心於音樂中。但一切都必須是有趣的。

HB:你第一次以專業的方式做音樂是什麼時候?

Soo Joo:我非常幸運地能與Chanel有非常緊密的關係,他們非常支持品牌大使與好友們各自不同的規劃與夢想實踐。我第一次擔任DJ是在2015年5月舉行的Chanel工坊系列秀後派對活動,隨後幾場音樂演出都與Chanel有關。

HB:哪一種歌曲是你每天聽都不會膩的?

Soo Joo:這真的太難決定了,可以是一張專輯嗎?如果真的只能選一個,我會說是傳奇搖滾樂團「地下絲絨」的第一張專輯《The Velvet Underground & Nico》。這是改變我生命的第一張專輯,我大約在16或17歲的時候發現這張前衛的60年代專輯,從歌詞、編曲、吉他、鼓、貝斯等,整張專輯我幾乎熟記於心。

我愛Allure這個字

HB:倘若有種服裝如房子一般能讓你的身體分分秒秒都樂於居住其中,那會是什麼樣的服裝?

Soo Joo:彈性衣吧。疫情期間,好像每個人都在探索家居服的極限能到哪裡,我喜歡緊身褲,也喜歡棉褲,關鍵是要找到對的比例和剪裁。

HB:身為品牌大使,你肯定非常熟悉Chanel;其眾多Métiers d'Art工坊的工藝,如:服飾珠寶、摺飾、雙色鞋、山茶花、刺繡等,哪一種最令你驚豔?

Soo Joo:其實最讓我驚豔的是,Chanel能將這麼多種工藝結合在服裝上。超過百年來發掘的不同工坊,在Gabrielle Chanel、Karl Lagerfeld、Virginie Viard等設計師詮釋下,都能彼此相應並且富有當代感,這具有非常多層意義;因為它們是如此永恆地持續著,如此富有歷史,卻一季又一季如此美妙地相互契合。

HB:你非常了解Chanel的服裝。

Soo Joo:我不會這麼說,其實每一季系列發表時我都在學習,但我真的感受到其迷人之處,也非常享受於學習了解Chanel的每一季服裝內涵。

HB:你會選擇什麼字詞來詮釋Chanel的美學?

Soo Joo:我會說「Classic」、「Modern」、「Allure」。我愛Allure這個字。

HB:你確定自己每天所能控制的三件事情是什麼?

Soo Joo:透過很多靜坐冥想和自我紀律,你就能控制自己的心智,控制自己的飲食等放進身體裡的東西。並控制那些從你身體裡拿出來的東西,像是你使用的字眼、對待別人的方式,以及你溝通的方式。

HB:你是否透過身體體驗到真正的自我?你的性格與身體的關係是什麼?

Soo Joo:自我當然多少與身體有些關聯。但我覺得靈魂的本質才是真正的自我,最本質的靈魂會在肉體外貌上顯現出來。

HB:你會如何慶祝模特兒生涯的十週年?

Soo Joo:繼續努力工作、努力吃東西。也開啟說服自己投身於其他創作的機會。

【完整內容請見 BAZAAR雜誌 2022年6月號】