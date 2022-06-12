自在做自己！ 超模朴秀珠投身音樂領域為自己開啟創作之路

襯衫、長裙、項鍊、腰鍊、手環、樂福鞋，Chanel工坊系列。

【photographs_JULIEN LIENARD；Realization , interview , text & styling_GENE KU；model_SOO JOO PARK；hair_ANITA BUJOLI；makeyp_ISIS MOENNE；photographic assistant_RÉMI SOURICE；editor_ANGELINE HSIAO】

這位韓裔美國超模，十年前率先以淡金髮色襯搭亞洲面孔的大膽審美觀，於國際時尚舞台大放光芒。獨一無二的Soo Joo Park，勇敢地以與眾不同來樹立超模典範，而她對當代文化的影響力早已超越髮色與風尚趨勢，也正於音樂領域持續發光中。

今天在紐約或洛杉磯所看到的亞裔面孔，已有三分之一選擇頂著金髮，而金灰色也早已成為亞洲國家少女少男的髮色主流。說到這股開啟亞洲金髮現象的先鋒者，我們真的可大膽地斷定為Soo Joo Park。她讓髮色成為令人過目不忘的個人標誌，Soo Joo自信又自在地讓金色在自己身上展現簡單、迷人、霸氣的華麗，結合著她與生俱來的專業模特兒肢體，以及血液裡的搖滾態度，造就其個人風格的混雜性與專屬性。拍攝當天，適逢Soo Joo展開超模生涯整整十年，這難得的一天，我們終於等到與她共度七個小時的拍攝時光。

與Soo Joo一起拍攝時尚專題，最深刻的感受莫過於模特兒並非只是以曼妙肢體展示服飾的美人，而是一種真正的專業，其中隱藏許多know-how，包括對服裝剪裁面料的感受、對品牌需求的了解、對攝影美感的認知、對版面編排的理解、對周圍工作人員的同理心，以及對姿態精準的掌握……等，也絕對不厭食，午餐時間還與我們一起大口吃春捲與越南河粉呢！當模特兒成為一種真正的事業時，Soo Joo樹立出的專業典範絕對是至高標準。我們甚至產生Soo Joo是編輯團隊一員的錯覺，因為她太了解拍攝工作的任務。

大學時主修建築，還曾當過平面設計師，時尚曾經只是伴隨著她成長的興趣，卻在開啟模特兒工作生涯後成為生活與事業的重心，Soo Joo成為數個不同國際品牌的亞洲裔大使，包含與她關係深厚的Chanel。如此歷程宛如量身訂製，而藝術的宿命，也正悄悄地將她推向一個嶄新的領域——音樂。後疫情時代，Soo Joo在音樂世界裡分身成名為Ether的夢幻精靈。

從模特兒事業起步初期不斷遭受質疑的低潮，到成為全球市場的亞洲面孔典範，Soo Joo從未間斷自我蛻變的計畫，不僅止於髮色，她亦認真地探索面對身體與靈魂的方式，設法為自己開啟創作之路的其他可能性。

洋裝、腰帶、圍巾、手套、耳環，Chanel工坊系列。

自在做自己

Harper's BAZAAR（以下簡稱HB）：在這個被Covid-19重創的世界裡，你是否有所改變？

Soo Joo：模特兒工作讓我過去九年來從未間斷地處於旅行與移動的狀態，我蠻喜歡這樣的生活；然而，Covid-19帶來的影響對多數人而言是相當困難的，整個世界慢了下來，包括我自己。這卻也讓我靜下來想清楚自己真正喜歡的事物，一如我對時尚的熱愛，Lockdown期間，讓我有機會開始認真地實踐對音樂的熱情。很多人都知道我當過DJ，但從旋律、詞曲創作到演唱一手包辦，可視為這段寧靜時間所賜與我的契機；我不再猶豫、不再質問自己是否真能投身音樂領域，就這樣，我給了自己創作音樂的許可證。

HB：這是否也改變了你的性格與對生活的感知？

Soo Joo：有一點。如同剛剛提到的，我投身模特兒工作到今年剛好第十年，這些年來我非常積極地旅行與工作；當不斷處於活動狀態時，就不太有時間去意識到自己有多麼辛苦努力。慢下來的時間裡，我學習到與自己共處的方式，逐漸放下所背負的重擔，體驗放鬆的感受，更自在地做自己（Feel comfortable in my own skin）。

時機稍縱即逝

HB：再談到你投身音樂的決定，這個想法是否醞釀了很久？

Soo Joo：過去我面對音樂的態度不僅很隨性，甚至走走停停，也從來沒有真正的機會讓自己專心在音樂上。不過，自從去年重新翻唱並製作一首1973年的韓國歌曲〈Haenim〉，我開始有某種「It's now or never」（時機稍縱即逝）的想法，讓我決定專心於音樂中。但一切都必須是有趣的。

HB：你第一次以專業的方式做音樂是什麼時候？

Soo Joo：我非常幸運地能與Chanel有非常緊密的關係，他們非常支持品牌大使與好友們各自不同的規劃與夢想實踐。我第一次擔任DJ是在2015年5月舉行的Chanel工坊系列秀後派對活動，隨後幾場音樂演出都與Chanel有關。

HB：哪一種歌曲是你每天聽都不會膩的？

Soo Joo：這真的太難決定了，可以是一張專輯嗎？如果真的只能選一個，我會說是傳奇搖滾樂團「地下絲絨」的第一張專輯《The Velvet Underground & Nico》。這是改變我生命的第一張專輯，我大約在16或17歲的時候發現這張前衛的60年代專輯，從歌詞、編曲、吉他、鼓、貝斯等，整張專輯我幾乎熟記於心。

我愛Allure這個字

HB：倘若有種服裝如房子一般能讓你的身體分分秒秒都樂於居住其中，那會是什麼樣的服裝？

Soo Joo：彈性衣吧。疫情期間，好像每個人都在探索家居服的極限能到哪裡，我喜歡緊身褲，也喜歡棉褲，關鍵是要找到對的比例和剪裁。

HB：身為品牌大使，你肯定非常熟悉Chanel；其眾多Métiers d'Art工坊的工藝，如：服飾珠寶、摺飾、雙色鞋、山茶花、刺繡等，哪一種最令你驚豔？

Soo Joo：其實最讓我驚豔的是，Chanel能將這麼多種工藝結合在服裝上。超過百年來發掘的不同工坊，在Gabrielle Chanel、Karl Lagerfeld、Virginie Viard等設計師詮釋下，都能彼此相應並且富有當代感，這具有非常多層意義；因為它們是如此永恆地持續著，如此富有歷史，卻一季又一季如此美妙地相互契合。

HB：你非常了解Chanel的服裝。

Soo Joo：我不會這麼說，其實每一季系列發表時我都在學習，但我真的感受到其迷人之處，也非常享受於學習了解Chanel的每一季服裝內涵。

HB：你會選擇什麼字詞來詮釋Chanel的美學？

Soo Joo：我會說「Classic」、「Modern」、「Allure」。我愛Allure這個字。

HB：你確定自己每天所能控制的三件事情是什麼？

Soo Joo：透過很多靜坐冥想和自我紀律，你就能控制自己的心智，控制自己的飲食等放進身體裡的東西。並控制那些從你身體裡拿出來的東西，像是你使用的字眼、對待別人的方式，以及你溝通的方式。

HB：你是否透過身體體驗到真正的自我？你的性格與身體的關係是什麼？

Soo Joo：自我當然多少與身體有些關聯。但我覺得靈魂的本質才是真正的自我，最本質的靈魂會在肉體外貌上顯現出來。

HB：你會如何慶祝模特兒生涯的十週年？

Soo Joo：繼續努力工作、努力吃東西。也開啟說服自己投身於其他創作的機會。

【完整內容請見 BAZAAR雜誌 2022年6月號】