開創自己的一流之路 朴敘俊曝「2關鍵字」：我持續努力的部分

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近期Harper's BAZAAR台灣團隊跨海獨家邀請到朴敘俊拍攝封面，如久違的朋友般暢聊近日生活。這也是朴敘俊2022年登上的第一個雜誌封面，專訪中誠摯的話語，顯現他對台灣粉絲的重視。

即使在疫情期間，仍為了演員理想而奔走於世界各地的朴敘俊，忙碌之餘依然掛心著支持他的人們；特別於百忙之中與BAZAAR Taiwan相約在首爾的攝影棚，如久違的朋友般邊聊著近日生活、邊留下珍貴的照片。而這也是朴敘俊2022年的第一個雜誌封面作品，更能顯出他對台灣粉絲的重視及心意。

朴敘俊好忙。2020年青春熱血的《梨泰院Class》紅遍全球，連台灣街頭都冒出好多顆他在戲裡憨傻直率的栗子頭。在那之後，他隨即投入電影拍攝，和李炳憲、朴寶英合作驚悚災難片《水泥烏托邦》；也與IU李知恩合作《雞不可失》導演李炳憲的新作《Dream》，並為此遠赴匈牙利。去年，他還低調去了倫敦一趟，據悉是拍攝那部目前什麼都還「不可說」、但已萬眾矚目的好萊塢電影《驚奇隊長2》，他將是繼馬東石之後、第二位出演漫威超級英雄的韓國演員。目前朴敘俊人在韓國，正專心投入與韓韶禧合作的tvN新戲《京城生物》。

夢想的大小決定人的本事

16歲那個緊張內向的少年朴敘俊，想像得到自己如今的成功嗎？高中時，他因為一場Cosplay表演發現自己的舞台魅力，萌生了當演員的夢想。但直到 2011年，23歲的他好不容易獲得出道機會，開始在電視劇《Dream High 2》 和《Family》裡演出配角。

他在上個月的外媒專訪裡提及，「韓國20多歲的年輕人們光是想過普通的生活都很不容易，我剛開始演戲的時候也非常艱難。20多歲時你必須非常努力工作，同時在生活、感情、職涯、熱情等各方面又得步步為營。我很能體會《三流之路》裡東萬的心情，儘管失敗受挫，還是要咬牙為自己起身奮鬥。」

演員總是不斷被選擇，你只能想辦法清空腦中自我懷疑的聲音，一次次把自己準備好，相信金子總有發光的一天。2015年的《她很漂亮》終於讓朴敘俊初嘗走紅滋味，之後《三流之路》、《金秘書為何那樣》與《梨泰院Class》的爆紅連擊，一步步奠定他大勢演員的地位。

在接受BAZAAR 專訪時，朴敘俊告訴我們，「一轉眼十年就這樣過去了呢！比起剛出道的時候，我覺得自己思考的範圍變得更加寬闊。我認為身為一名演員，必須常常對新的想法和視野保持開放心態，所以對社會或現實生活也比以前更加關心。我還不知道自己是否能滿足於演員生活，因為我替自己打的分數偏低，所以常常無法對自己滿意。不過我想對踏實努力著的自己，給予正面的評價（笑）。」

皇家橡樹系列「Jumbo」超薄腕錶／39mm，Audemars Piguet；外套，Ami；無袖上衣、長褲，私人提供。

強大是來自於人

演員這份工作的可貴，或許就在於一次次提煉自己，並且與周遭建立起無可取代的連結感。「拍攝工作對我而言既是充電，也是一種挑戰，不只是演技，還能使內心成長。拍電視劇和電影對我來說沒有不同，在打造角色上建立起我獨有的感情線，並從中獲得樂趣；同時，在和形形色色的人合作時，也能建立友誼且感受到互相溝通的趣味。」朴敘俊如此說道。

謙遜的他很清楚，鏡頭裡成就的世界仰賴眾人的力量，身為演員的他好好演戲就好；而鏡頭之外，身為一個人所耕耘收穫的情感，才是他該真心擁抱的世界。所以朴敘俊有一票因合作結緣的至親好友，像是崔宇植、朴炯植、BTS 的「V」金泰亨、Peakboy。他對劇組的工作夥伴們也是出了名的貼心，亦會把粉絲當作家人般對待。更別提近年來，無論是江原道的森林大火、大邱的暴雨，或是新冠疫情醫療資源嚴重不足的困境，朴敘俊總是默默關心捐款支持。

「如果是一個懂得珍惜自己家人和身邊的朋友，並且可以給予某人勇氣，激發他人力量的人，應該就能算是擁有英雄資質吧？我自己到目前為止，好像也遇到過各種意義上的英雄。」他露出帥氣的笑容，「還滿想成為可以將有趣且感動的幸福時光送給人們的那種人。既然如此，希望自己能成為帶來正向影響力的人。」

他於《梨泰院Class》所飾演的世路有句台詞，「我所認為的強大是來自於人，那些人的信賴會讓我更加堅定。」朴敘俊自身彷彿也帶著這股信念，義無反顧地踏上屬於自己的一流之路。

皇家橡樹系列18K玫瑰金自動上鍊計時碼錶／38mm， Audemars Piguet； 襯衫、長褲，Recto； 項鍊，私人提供。

Harper's BAZAAR（以下簡稱HB）：之前確診了新冠肺炎，目前身體都還好嗎？

朴敘俊（以下簡稱朴）：我一邊休息、一邊調整身體狀態，多虧許多人為我應援打氣，讓我可以順利恢復健康。雖然難以預估這段艱困的時間將持續到何時

，但我認為現在只能仰賴大家不氣餒、好好戰勝這場疫情。這應該不只是我，而是大家的希望──可以早日恢復疫情之前的日常生活。

HB：對總是行程滿檔的你來說，「時間」有何種意義呢？

朴：我個人不討厭時間的流逝，如果要我再重新過一次之前經歷過的生活，我可能做不到（笑）。一直以來，我都會督促自己在當下做到最好，我認為現在就是最好的時候。因此我總是努力忠於現在，思考該如何才能最有效地利用時間。

HB：在你眾多收藏品中，腕錶扮演何種角色？

朴：雖然確認時間是基本功能，但我認為腕錶是完成時尚造型的重點單品之一。如果是出席正式場合的日子，需要穿著西裝時，我會戴上經典款的腕錶，平常則根據當天的穿搭風格，挑選適合的腕錶做為亮點。

HB：你私人偏愛的腕錶具有哪些功能和特徵？

朴：我喜歡經典且具自然感的腕錶。由於今天是重要的封面拍攝，我配戴了Audemars Piguet 的皇家橡樹系列腕錶。設計簡潔乾淨，無論何種風格感覺都很適合，我很喜歡。

HB：請用三個Hashtag形容十年前剛出道時的自己，以及現階段的自己？

朴：十年前的我是「#緊張、#全心全力、#挑戰」，現在的我則是「#粉絲、#全心全力、#挑戰」。剛出道的時候，我的生活總是充滿緊張。現在雖然也會感到緊張，不過因為有了替我加油打氣的粉絲，感覺比以前更加心安。因為我不想讓為我加油的人失望，更想讓他們看到我更好的一面。對現在的我來說，各位粉絲是無法離開的存在。「全心全力」和「挑戰」這兩個關鍵字，不論過去或現在都是我持續努力的部分。

HB：最近培養了什麼新興趣嗎？

朴：不久前，我開始打高爾夫球，不但能運動，還可以清理腦袋中複雜的想法，所以只要有時間，我都會好好地享受揮桿時光。

HB：有什麼話想對台灣粉絲說？

朴：衷心感謝身在遙遠國度，卻依舊為我加油打氣的粉絲們。希望現在這段困難的時期早日過去，與你們直接面對面的日子能快點到來。在那天來臨之前，請大家注意健康。我也會盡最大的努力，透過好的作品來帶給各位一段愉快的時光。感謝大家！

【完整內容請見 Harper’s BAZAAR雜誌 2022年5月號】