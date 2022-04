活出自己精彩的人生故事 謝盈萱、楊千霈、郭書瑤...不同世代的女力故事

【text_TZU WEI LIU、YULI HSU、郭慧】

這一百多年來,女力真的崛起了嗎?身為女性時尚雜誌領導品牌的《Harper’s BAZAAR》,這次特別邀請到Melody、謝盈萱、蔡依珊、楊千霈與郭書瑤,分別身為不同世代的代表性人物,從這些在不同領域裡發光發熱的女性們,在多重角色中轉換、突破社會框架展現女性獨有的堅強韌性與毅力, 闡述她們如何活出自己精彩的人生故事。

Melody

找到做自己最獨特的力量

現代社會裡,每個人都擁有斜槓身分,「時尚媽咪」Melody亦是如此,在獨立女性、妻子、母親之間角色轉換自如,無論是哪一種面向,光彩總簇擁著她,彰顯出她那讓人難以忽視的多元力量。

22歲那年Melody來到人生地不熟的台灣拼演藝事業,如今說來雲淡風輕,但那無疑是她人生中最勇敢的時刻之一,「與其說是勇敢,倒不如說是敢冒險。」回首那段歲月,「離開了原先的舒適圈,換到一個完全不熟悉的環境、文化,那種抽離感讓我很沒有安全感。」但這份不安定感,卻也造就了真正的突破和學習。

亞麻混紡西裝外套、落地褲、蠶絲混紡針織背心,All By Joseph;Illa Luxe Constellation 白K金鑽石耳掛式耳環、Illa Cosmic 白K金鑽石戒指、Illa Luxe Cross 白K金鑽石跨指戒,All By Hearts On Fire。

擁抱不完美的力量

她從一個中文不好,卻拿著麥克風唱歌的ABC女生,漸漸地開始踏足戲劇、主持、作家領域,近期甚至一圓站上Ted演講的夢想,然而明亮背後總有不為人知的辛苦面,「失敗只是給你另一個選擇的出口,換一個方法反而有不同結果;很多人因為害怕失敗,反而都走在同一條路上,少了挑戰也少了發現自己潛力的機會。」「我當然還是會怕失敗,可是比起過往更能接受,更可以與之共處,千萬不要讓失敗定義你,與其盼望人家給你的掌聲,還不如你給自己的肯定。」

是什麼機緣讓她懂得擁抱自己的「不完美」,她笑說:「年紀吧」對她來說,20、30、40歲皆有不同關卡要闖,「20歲時沒有太多的比較,會樂於挑戰各式冒險,因為你覺得沒什麼好失去的;30歲時對生活開始有嚮往,看重事業工作,把自己排很滿,尋求各種機會;40歲時則懂得放慢,更投入在家庭中,也漸漸與焦慮的自己和解,追求的是生活的質而不是量。」與其擔憂外在一切無法掌握,倒不如好好掌握自己的生活。

從容的自我力量

要在忙碌工作與生活之間找到平衡,難免還是會陷入負面泥淖之中,「學會放過自己,當情緒來時別一直想著要消除它,和所有能量共處並經歷,才能找到釋放情緒的出口。」縱使焦慮讓人不安,但都是一種人生學習。

現在的Melody試著讓自己慢下來,嚮往過得很鬆的人生,「像是我媽,我以前覺得她怎麼可以過得如此放鬆,但現在反而是我最欣賞的類型。」她表示世界上每一位默默耕耘的女性都值得欽佩,不求外在給予的掌聲,但依舊活得漂亮瀟灑,而正是這股平凡又溫柔的力量成就了當前閃耀的女力群像,「Know yourself, and be yourself.」無疑是最棒的箴言,「千萬不要覺得自己不可能,因為你值得無限可能。」

謝盈萱

勇於突破框架的正能量

在戲劇領域耕耘多年的謝盈萱,因為《俗女養成記》陳嘉玲一角躍升成為台灣家喻戶曉的一線女星,在現實中,她也從不諱言自己單身女子的人設。謝盈萱的眼神總是優雅中帶著桀驁不馴氣質,果不其然她心目中的女性典範,也是充滿力量與反叛精神。她提起曾經看過凱特.溫絲蕾一邊卸妝,一邊對著鏡頭講述女性價值的短片,這位國際巨星素顏對著鏡頭,堅定的說出「I’m worth it」,友人看完影片哀嚎「身為女人也太辛苦了!」但在謝盈萱眼裡,那是女性的正能量。同時也憶起瑪丹娜曾在Billboard Woman of the Year頒獎典禮中,提到未成名前的過往,及在事業中因性別遭到中傷與鼓勵女性啟蒙自我的演講,「這樣的女性,總是能給我一些High-light。」

鬱金香印花亞麻外套、直筒褲、麂皮高跟鞋,All By Gucci;Core One 北歐風黑色皮革休閒椅、腳凳,By Hola 特力和樂。

家,是個體所在之地

在這個人人急於成家的年紀,謝盈萱對家有屬於自己的想像。她分享了自己的租屋處,並沒有大眾對女明星住所的奢華想像,而是親手佈置的溫馨、混搭風格。中性風格、帶有古董美感的傢俱,賦予家中一個溫暖且放鬆,能沉澱心靈的舒適角落。

「我其實是一個喜歡往外跑的人,但又非常想要有一個固定、可以落腳的地方。」 提起心中對家的想像,謝盈萱說:「我認為家是一個『我在哪,家就在哪』的安身之處,而非屬於別人的地方。」她希望有朝一日能擁有一個從頭到尾都由自己打造,完全符合自己夢想的地方。她說:「家對我來講,是個體所在之地,不該是跟任何人綁在一起。」結束工作後,她喜歡窩在屬於自己的角落,享受滑手機的快樂,「因為拍片期間完全不能看手機!」同時也沈迷YouTube及閱讀,「尤其是女性作家寫的書!」

蔡依珊

讓自己的特質再進級

蔡依珊一慣的周到作風,可能會讓不熟悉的人猜測,這是否是出於豪門名媛形象考量;然而,蔡依珊的體貼周到卻一派自然。也讓人不禁猜想,或許「名媛包袱」並非周到行為的背後動機,「同理心」才是她讓每位合作夥伴留下好評的關鍵原因。

「女性很容易覺得自己『應該』做什麼,或是過度反省、太在意別人的評價。但其實我們有很多珍貴特質,經過昇華(Upgrade)後,可以在生活中幫助到自己與身邊的人。像是有些人的刻板印象中,會認為女性太敏感,但是換個方向想,『太敏感』也代表你有同理心、懂得換位思考,反而會在為人處世上更圓融。」蔡依珊一臉認真地說道,也讓人更看懂她處處妥貼背後的心意。

Force 10 高級珠寶系列藍寶石鑲鑽項鍊、白金鑲鑽戒指,Both By Fred;深藍針織拼接洋裝,Chloé;拼接尖頭高跟鞋,Charles & Keith。

保持彈性,不讓「兼顧一切」成為壓力

作為兩個孩子的媽媽,以及食品電商品牌「炆久之芯」創辦人、藝文品牌「大將文創」投資人的蔡依珊,就像許多蠟燭多頭燒的女人們一樣,雖然想讓事情盡善盡美、想讓身邊的人開心暢意。「想要把所有事情做到完美,很容易逼死自己。」蔡依珊慧黠地笑道,「但我們可以選擇在重要的事情上堅持完美主義。」對於蔡依珊而言,孩子與工作統統擺在人生順位裡的前頭。也因此,不要想著兼顧一切、保持彈性、適時放過自己,更像是給自己的提醒。

「當我在公司交代任務時,不會說『該怎麼做』,而是讓夥伴們去嘗試,有時他們做得比我想的更好。我也把這樣的學習帶回家裡,告訴自己要對孩子適時放手,讓他們自己面對一些事情。」或許,兼顧一切的確是對女人設下的世紀陷阱;然而,我們都可以找到自己的特質與利基,自然而然地從生活中學習,偶爾完美主義,卻也適時地放過自己,才能在忙碌的生活裡,踩著自己的步伐、找到自己的呼吸。

楊千霈

歲月淬鍊的溫柔

全台灣都聽過楊千霈的聲音,她是最知名的主持人、是偶像劇女主角,疫情期間甚至成為podcaster。而撕去身上所有的標籤後,楊千霈以最純粹的姿態,分享身為女人獨有的生命經驗。剛過完40歲生日的楊千霈,坦然的分享了自己的焦慮,「會覺得失落,因為外型也和原本的自己差很多,而且大家開始喊我『千霈姊』,因為論輩分真的是前輩了!」

無袖側身不規則滾邊洋裝,Fabiana Filippi。

身為女人最棒的事

什麼時候會讓自己覺得「身為女人真是太好了」?她豪不猶豫的說,「我覺得身為母親,實在是太棒了!」接著又笑說,這是一體兩面,必須扛起所有事時又會哀嘆,「天啊!怎麼什麼事都是女人啊!」

「這段人生的歷程,沒有經歷就一定不知道、無法體會肚裡的脈動,那個喜悅,」她笑說:「這時就會覺得,身為女人真是太棒,這男人就不懂!」當女人可以孕育生命,與一個小生命如此緊密的相處,是非常幸福的事情。

活出智慧與灑脫

在疫情停工期間,楊千霈推出了Podcast節目。靈感來自最喜歡的數字「9」,稱為「9館不打Yang」,節目中邀請各行各業的來賓,共通點就是大家都會吐露心聲,甚至脫稿演出,真情流露的說出了從未分享過的故事。她說:「今天他們願意講很多,是因為『信任』我,」她表示,可能是隨著年紀增長目光變得柔和,或母親身分的光輝加成,但也可能是因為她在引導來賓分享時,也會分享自身的經驗和故事,信任感就建立在彼此掏心掏肺的過程中。

接下來的日子,楊千霈繼續用清亮的嗓音陪伴大家,也持續參與各種演出。她說道,「我很珍惜每一個演出的機會,不管是多小的角色、多短的台詞,都能藉由表演,成為印象深刻的角色。」楊千霈鼓勵每個人都應該「Go with the flow,每天都讓自己覺得充實。」女人的身分或許伴隨重責大任;年紀增加也可能帶來負擔,但唯有歲月淬煉的優雅,才能活出充滿智慧的灑脫。

郭書瑤

找出靈魂真正想做的事

郭書瑤跟以前不一樣了。她的甜美童顏一如往昔,眼神卻多了成熟與篤定。這也讓許多人忍不住覺得,如果對她的印象停留在過去那支爆紅廣告裡,實在太過可惜。儘管如此,郭書瑤卻不如眾人想像那般,急於撕下自己身上曾有過的標籤。「我覺得『標籤』並不負面,換個方向想,其實有標籤反而容易被記住。」郭書瑤笑著反問道,「畢竟,沒有標籤的話,那我是什麼?」

把注意力放回自己身上, 才有進步的可能

從2009年出道至今,旁人的指教批評隨行,讓郭書瑤學會如何「分辨」與「找原因」。「我覺得所有事情都有因果,我會分析為什麼別人會這樣想?我可以做什麼幫助自己掙脫眼前的困局?」當然,在這樣的過程中,不可能沒有負面情緒,只是「把注意力放回自己身上」,卻是郭書瑤入行多年親身體悟出的硬道理。「把注意力放在外界的話,其實很消耗;要把注意力放回自己身上,才有進步的可能。」

充滿幹勁固然是進步的動力;卻沒有人能像是金頂電池般毫不休息。也因此,近年來,拚命三娘般的郭書瑤開始學習掌握生活裡的鬆與緊。某次拍戲在寒流時下水,結果冷到失溫,甚至一度過度換氣。讓她發現即使如此拚命,成果也不見得是最好的,反而有時候放輕鬆、沒有預設立場,結果卻還不錯。也因為這次經驗,讓郭書瑤開始練習對事情不帶太多預期,先想像出可能結果裡的極好與極壞,並試圖往好的地方靠攏。「我沒辦法決定事情的最後走向,只能在每個當下盡力做好,對結果就會看得比較開。」

幸福沒有公式, 不斷摸索找出 自己快樂的樣子

儘管幸福人生沒有公式,也不是凡事盡力便能盡如人意;但每個人卻都有讓自己快樂的方法,關鍵是「找出靈魂真正想做的事情」。也因如此,在忙碌的行程裡,郭書瑤仍擠出時間練習網球、學習皮拉提斯,「我會提醒自己不要排斥任何事情。畢竟,所有事情都是試了之後,才知道自己喜不喜歡。」

這樣的想法,反映在她對於女性力量的想像,像是花木蘭與安潔莉娜裘莉,便是郭書瑤心中「女力」的代表之一。「她們知道有哪些世俗限制,卻沒有因此為自己設限,反而做了很多讓人意想不到的事情。」這樣突破限制、不斷嘗試的精神,不只體現於花木蘭和安潔莉娜裘莉身上,也顯現在郭書瑤的每一部作品中,在她生活的每一刻裡,是讓她快樂的原因,也賦予她不斷前進的動力。

【Melody photographs_TROY WANG styling_NICOLE CHUNG makeup_ELVI YANG hair_UNA YEN 封面服飾_JOSEPH、HEARTS ON FIRE;謝盈萱 photographs_TROY WANG Realization_NICOLE CHUNG styling_EDIE LAI makeup_CHIA HUEI CHEN hair_EDMUND LIN、NELSON KUO@ZOOM Florist_MIA CHU@究客花木制所;蔡依珊 photographs_KUO FANG WEI styling_NICOLE CHUNG

makeup_EMILY LIU hair_SANDY@HC GROUP;楊千霈 photographs_TROY WANG styling_NICOLE CHUNG makeup_PENNY CHEN hair_JOJO@UNDER hair;郭書瑤 photographs_YUNG HUA CHEN styling_NICOLE CHUNG hair_威奇@80’s Studio makeup_JIMY@Backstage】

【完整內容請見 Harper’s BAZAAR雜誌 2022年4月號】