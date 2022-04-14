活出自己精彩的人生故事 謝盈萱、楊千霈、郭書瑤...不同世代的女力故事

聯合新聞網 / Harper's BAZAAR
白色針織上衣，Sandro；璀璨之心寶石戒指、璀璨交織三環戒指、璀璨雙心戒指、無盡璀璨愛心寶石手鏈、璀璨寶石手鏈，All By Pandora。
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【text_TZU WEI LIU、YULI HSU、郭慧】

這一百多年來，女力真的崛起了嗎？身為女性時尚雜誌領導品牌的《Harper’s BAZAAR》，這次特別邀請到Melody、謝盈萱、蔡依珊、楊千霈與郭書瑤，分別身為不同世代的代表性人物，從這些在不同領域裡發光發熱的女性們，在多重角色中轉換、突破社會框架展現女性獨有的堅強韌性與毅力， 闡述她們如何活出自己精彩的人生故事。

Melody

找到做自己最獨特的力量

現代社會裡，每個人都擁有斜槓身分，「時尚媽咪」Melody亦是如此，在獨立女性、妻子、母親之間角色轉換自如，無論是哪一種面向，光彩總簇擁著她，彰顯出她那讓人難以忽視的多元力量。

22歲那年Melody來到人生地不熟的台灣拼演藝事業，如今說來雲淡風輕，但那無疑是她人生中最勇敢的時刻之一，「與其說是勇敢，倒不如說是敢冒險。」回首那段歲月，「離開了原先的舒適圈，換到一個完全不熟悉的環境、文化，那種抽離感讓我很沒有安全感。」但這份不安定感，卻也造就了真正的突破和學習。

亞麻混紡西裝外套、落地褲、蠶絲混紡針織背心，All By Joseph；Illa Luxe Constellation 白K金鑽石耳掛式耳環、Illa Cosmic 白K金鑽石戒指、Illa Luxe Cross 白K金鑽石跨指戒，All By Hearts On Fire。
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擁抱不完美的力量

她從一個中文不好，卻拿著麥克風唱歌的ABC女生，漸漸地開始踏足戲劇、主持、作家領域，近期甚至一圓站上Ted演講的夢想，然而明亮背後總有不為人知的辛苦面，「失敗只是給你另一個選擇的出口，換一個方法反而有不同結果；很多人因為害怕失敗，反而都走在同一條路上，少了挑戰也少了發現自己潛力的機會。」「我當然還是會怕失敗，可是比起過往更能接受，更可以與之共處，千萬不要讓失敗定義你，與其盼望人家給你的掌聲，還不如你給自己的肯定。」

是什麼機緣讓她懂得擁抱自己的「不完美」，她笑說：「年紀吧」對她來說，20、30、40歲皆有不同關卡要闖，「20歲時沒有太多的比較，會樂於挑戰各式冒險，因為你覺得沒什麼好失去的；30歲時對生活開始有嚮往，看重事業工作，把自己排很滿，尋求各種機會；40歲時則懂得放慢，更投入在家庭中，也漸漸與焦慮的自己和解，追求的是生活的質而不是量。」與其擔憂外在一切無法掌握，倒不如好好掌握自己的生活。

從容的自我力量

要在忙碌工作與生活之間找到平衡，難免還是會陷入負面泥淖之中，「學會放過自己，當情緒來時別一直想著要消除它，和所有能量共處並經歷，才能找到釋放情緒的出口。」縱使焦慮讓人不安，但都是一種人生學習。

現在的Melody試著讓自己慢下來，嚮往過得很鬆的人生，「像是我媽，我以前覺得她怎麼可以過得如此放鬆，但現在反而是我最欣賞的類型。」她表示世界上每一位默默耕耘的女性都值得欽佩，不求外在給予的掌聲，但依舊活得漂亮瀟灑，而正是這股平凡又溫柔的力量成就了當前閃耀的女力群像，「Know yourself, and be yourself.」無疑是最棒的箴言，「千萬不要覺得自己不可能，因為你值得無限可能。」

謝盈萱

勇於突破框架的正能量

在戲劇領域耕耘多年的謝盈萱，因為《俗女養成記》陳嘉玲一角躍升成為台灣家喻戶曉的一線女星，在現實中，她也從不諱言自己單身女子的人設。謝盈萱的眼神總是優雅中帶著桀驁不馴氣質，果不其然她心目中的女性典範，也是充滿力量與反叛精神。她提起曾經看過凱特．溫絲蕾一邊卸妝，一邊對著鏡頭講述女性價值的短片，這位國際巨星素顏對著鏡頭，堅定的說出「I’m worth it」，友人看完影片哀嚎「身為女人也太辛苦了！」但在謝盈萱眼裡，那是女性的正能量。同時也憶起瑪丹娜曾在Billboard Woman of the Year頒獎典禮中，提到未成名前的過往，及在事業中因性別遭到中傷與鼓勵女性啟蒙自我的演講，「這樣的女性，總是能給我一些High-light。」

鬱金香印花亞麻外套、直筒褲、麂皮高跟鞋，All By Gucci；Core One 北歐風黑色皮革休閒椅、腳凳，By Hola 特力和樂。
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家，是個體所在之地

在這個人人急於成家的年紀，謝盈萱對家有屬於自己的想像。她分享了自己的租屋處，並沒有大眾對女明星住所的奢華想像，而是親手佈置的溫馨、混搭風格。中性風格、帶有古董美感的傢俱，賦予家中一個溫暖且放鬆，能沉澱心靈的舒適角落。

「我其實是一個喜歡往外跑的人，但又非常想要有一個固定、可以落腳的地方。」 提起心中對家的想像，謝盈萱說：「我認為家是一個『我在哪，家就在哪』的安身之處，而非屬於別人的地方。」她希望有朝一日能擁有一個從頭到尾都由自己打造，完全符合自己夢想的地方。她說：「家對我來講，是個體所在之地，不該是跟任何人綁在一起。」結束工作後，她喜歡窩在屬於自己的角落，享受滑手機的快樂，「因為拍片期間完全不能看手機！」同時也沈迷YouTube及閱讀，「尤其是女性作家寫的書！」

蔡依珊

讓自己的特質再進級

蔡依珊一慣的周到作風，可能會讓不熟悉的人猜測，這是否是出於豪門名媛形象考量；然而，蔡依珊的體貼周到卻一派自然。也讓人不禁猜想，或許「名媛包袱」並非周到行為的背後動機，「同理心」才是她讓每位合作夥伴留下好評的關鍵原因。

「女性很容易覺得自己『應該』做什麼，或是過度反省、太在意別人的評價。但其實我們有很多珍貴特質，經過昇華（Upgrade）後，可以在生活中幫助到自己與身邊的人。像是有些人的刻板印象中，會認為女性太敏感，但是換個方向想，『太敏感』也代表你有同理心、懂得換位思考，反而會在為人處世上更圓融。」蔡依珊一臉認真地說道，也讓人更看懂她處處妥貼背後的心意。

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保持彈性，不讓「兼顧一切」成為壓力

作為兩個孩子的媽媽，以及食品電商品牌「炆久之芯」創辦人、藝文品牌「大將文創」投資人的蔡依珊，就像許多蠟燭多頭燒的女人們一樣，雖然想讓事情盡善盡美、想讓身邊的人開心暢意。「想要把所有事情做到完美，很容易逼死自己。」蔡依珊慧黠地笑道，「但我們可以選擇在重要的事情上堅持完美主義。」對於蔡依珊而言，孩子與工作統統擺在人生順位裡的前頭。也因此，不要想著兼顧一切、保持彈性、適時放過自己，更像是給自己的提醒。

「當我在公司交代任務時，不會說『該怎麼做』，而是讓夥伴們去嘗試，有時他們做得比我想的更好。我也把這樣的學習帶回家裡，告訴自己要對孩子適時放手，讓他們自己面對一些事情。」或許，兼顧一切的確是對女人設下的世紀陷阱；然而，我們都可以找到自己的特質與利基，自然而然地從生活中學習，偶爾完美主義，卻也適時地放過自己，才能在忙碌的生活裡，踩著自己的步伐、找到自己的呼吸。

楊千霈

歲月淬鍊的溫柔

全台灣都聽過楊千霈的聲音，她是最知名的主持人、是偶像劇女主角，疫情期間甚至成為podcaster。而撕去身上所有的標籤後，楊千霈以最純粹的姿態，分享身為女人獨有的生命經驗。剛過完40歲生日的楊千霈，坦然的分享了自己的焦慮，「會覺得失落，因為外型也和原本的自己差很多，而且大家開始喊我『千霈姊』，因為論輩分真的是前輩了！」

無袖側身不規則滾邊洋裝，Fabiana Filippi。
無袖側身不規則滾邊洋裝，Fabiana Filippi。

身為女人最棒的事

什麼時候會讓自己覺得「身為女人真是太好了」？她豪不猶豫的說，「我覺得身為母親，實在是太棒了！」接著又笑說，這是一體兩面，必須扛起所有事時又會哀嘆，「天啊！怎麼什麼事都是女人啊！」

「這段人生的歷程，沒有經歷就一定不知道、無法體會肚裡的脈動，那個喜悅，」她笑說：「這時就會覺得，身為女人真是太棒，這男人就不懂！」當女人可以孕育生命，與一個小生命如此緊密的相處，是非常幸福的事情。

活出智慧與灑脫

在疫情停工期間，楊千霈推出了Podcast節目。靈感來自最喜歡的數字「9」，稱為「9館不打Yang」，節目中邀請各行各業的來賓，共通點就是大家都會吐露心聲，甚至脫稿演出，真情流露的說出了從未分享過的故事。她說：「今天他們願意講很多，是因為『信任』我，」她表示，可能是隨著年紀增長目光變得柔和，或母親身分的光輝加成，但也可能是因為她在引導來賓分享時，也會分享自身的經驗和故事，信任感就建立在彼此掏心掏肺的過程中。

接下來的日子，楊千霈繼續用清亮的嗓音陪伴大家，也持續參與各種演出。她說道，「我很珍惜每一個演出的機會，不管是多小的角色、多短的台詞，都能藉由表演，成為印象深刻的角色。」楊千霈鼓勵每個人都應該「Go with the flow，每天都讓自己覺得充實。」女人的身分或許伴隨重責大任；年紀增加也可能帶來負擔，但唯有歲月淬煉的優雅，才能活出充滿智慧的灑脫。

郭書瑤

找出靈魂真正想做的事

郭書瑤跟以前不一樣了。她的甜美童顏一如往昔，眼神卻多了成熟與篤定。這也讓許多人忍不住覺得，如果對她的印象停留在過去那支爆紅廣告裡，實在太過可惜。儘管如此，郭書瑤卻不如眾人想像那般，急於撕下自己身上曾有過的標籤。「我覺得『標籤』並不負面，換個方向想，其實有標籤反而容易被記住。」郭書瑤笑著反問道，「畢竟，沒有標籤的話，那我是什麼？」

把注意力放回自己身上， 才有進步的可能

從2009年出道至今，旁人的指教批評隨行，讓郭書瑤學會如何「分辨」與「找原因」。「我覺得所有事情都有因果，我會分析為什麼別人會這樣想？我可以做什麼幫助自己掙脫眼前的困局？」當然，在這樣的過程中，不可能沒有負面情緒，只是「把注意力放回自己身上」，卻是郭書瑤入行多年親身體悟出的硬道理。「把注意力放在外界的話，其實很消耗；要把注意力放回自己身上，才有進步的可能。」

充滿幹勁固然是進步的動力；卻沒有人能像是金頂電池般毫不休息。也因此，近年來，拚命三娘般的郭書瑤開始學習掌握生活裡的鬆與緊。某次拍戲在寒流時下水，結果冷到失溫，甚至一度過度換氣。讓她發現即使如此拚命，成果也不見得是最好的，反而有時候放輕鬆、沒有預設立場，結果卻還不錯。也因為這次經驗，讓郭書瑤開始練習對事情不帶太多預期，先想像出可能結果裡的極好與極壞，並試圖往好的地方靠攏。「我沒辦法決定事情的最後走向，只能在每個當下盡力做好，對結果就會看得比較開。」

幸福沒有公式， 不斷摸索找出 自己快樂的樣子

儘管幸福人生沒有公式，也不是凡事盡力便能盡如人意；但每個人卻都有讓自己快樂的方法，關鍵是「找出靈魂真正想做的事情」。也因如此，在忙碌的行程裡，郭書瑤仍擠出時間練習網球、學習皮拉提斯，「我會提醒自己不要排斥任何事情。畢竟，所有事情都是試了之後，才知道自己喜不喜歡。」

這樣的想法，反映在她對於女性力量的想像，像是花木蘭與安潔莉娜裘莉，便是郭書瑤心中「女力」的代表之一。「她們知道有哪些世俗限制，卻沒有因此為自己設限，反而做了很多讓人意想不到的事情。」這樣突破限制、不斷嘗試的精神，不只體現於花木蘭和安潔莉娜裘莉身上，也顯現在郭書瑤的每一部作品中，在她生活的每一刻裡，是讓她快樂的原因，也賦予她不斷前進的動力。

【Melody photographs_TROY WANG styling_NICOLE CHUNG makeup_ELVI YANG hair_UNA YEN 封面服飾_JOSEPH、HEARTS ON FIRE;謝盈萱 photographs_TROY WANG Realization_NICOLE CHUNG styling_EDIE LAI makeup_CHIA HUEI CHEN hair_EDMUND LIN、NELSON KUO@ZOOM Florist_MIA CHU@究客花木制所；蔡依珊 photographs_KUO FANG WEI styling_NICOLE CHUNG

makeup_EMILY LIU hair_SANDY@HC GROUP；楊千霈 photographs_TROY WANG styling_NICOLE CHUNG makeup_PENNY CHEN hair_JOJO@UNDER hair；郭書瑤 photographs_YUNG HUA CHEN styling_NICOLE CHUNG hair_威奇@80’s Studio makeup_JIMY@Backstage】

【完整內容請見 Harper’s BAZAAR雜誌 2022年4月號】

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