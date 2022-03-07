讓大家因我而獲得力量！ 鄰家男孩李到晛的星途狂想曲

【photograph_KIM YEONGJUN realization _JERRY HSIEH producer_ANGELA HYEWON CHOI text_CHRISTINE LEE styling_JUNG HYE JIN hair_SEHEE AT JOY187 makeup_JEON MIN JI editor_ANGELINE HSIAO】

清秀明朗的面孔、勵志向上的際遇，最暖鄰家男孩李到晛像是韓國演藝圈一股和煦春風，用他自然迷人的魅力，征服你我的心。

男孩在夕陽西下的籃球場邊，一次又一次地，跳躍、投籃、運球。場邊的柯基狗「秋天」正乖乖坐著等他，看著主人就和17歲那年一樣專注、認真，目標無二。在忙碌行程中若想放空，李到晛會跑到籃球場飆汗一番，這是他幼年起就喜歡做的事。

從2017年《機智牢房生活》少年時期李俊浩一角開始入行，李到晛開啟了一段奇幻旅程，這個有著「少年外表，大叔內心」的鄰家男孩，終於開始實現高二那年啟動的夢想。

短短幾年內，他陸續演出《德魯納酒店》（與IU同台）、《重回18歲》（飾演男主角洪大英少年時）、《Sweet Home》（創下Netflix開台以來美國最多觀眾收看第三名）。而在去年，這個少年躍升成大勢男主角，在《憂鬱症》與林秀晶虐談師生戀；下一檔關於校園霸凌與復仇的《The Glory》，李到晛則將與宋慧喬聯手演繹精彩的對手戲。

上衣、T恤、長褲、皮鞋，Tod's。

努力打造自己的演員路

有著初戀男友般的澄澈雙眼，與專注執著的個性，李到晛在高二時便確信自己未來要演戲，甚至瞞著父親去上表演課。但高二的男孩目標有餘，執行力卻受現實阻礙。「到高三要準備大學入學考試時，入學準備所需的補習費用比較貴，所以就拜託當時的老師邀請父親來觀賞我正在準備的表演。我跟父親強調『我正在演戲，想靠演戲上大學，未來也想繼續演戲』的意志。」而父親在前往表演場地的路上，看到兒子的臉出現在宣傳海報，先是吃驚，隨後一部接一部看了兒子的演出，最後被說服了。

清秀開朗的外表、捕捉情感的演戲天份，再加上縝密的策略規劃，李到晛能在短時間內成為實力男一，絕非偶然。「大學時我知道自己若想進演藝圈，必須先找到經紀公司。在這強烈想法驅使下，我透過試鏡找到公司，隨後我一直讓自己保持在隨時準備好的狀態。因為你不知道機會什麼時候會到來，所以我持續磨練演技、保持運動習慣，以便可以在需要時展現能力。」

我們都知道，韓國演藝圈競爭何其激烈，每年都有專業經紀公司魔鬼培訓出無數長相俊美、演技高超的新人。然而在一次又一次的戲劇磨練下，有的人終究會淹沒在龍套人群中，僅有少數可以脫穎而出站上浪頭，李到晛就是後者其中之一。

然而，說他是受神垂顧的「幸運兒」也許不盡公平，因為很多時候他人眼中的幸運，底下暗潮洶湧的是個人的努力。「其實到現在，我還是充滿了感激，覺得不可思議，也常不習慣。」他靦腆笑著。

向日葵的啟示

人們喜歡聽這樣熱血勵志、無名小卒變英雄的故事，為自己平淡生活增添元素，而戲劇的功能也是如此。李到晛說自己小時候就特別喜歡看韓國電影《向日葵》，故事敘述高校輟學生原本在街頭逞兇鬥狠，不要命地找人打架，於是得到「瘋狗」稱號。幾次出入監獄後，他突然洗心革面，對著一本舊冊子猛讀，讓以前的仇家看了傻眼。原來這是他在獄中寫的希望手冊，記錄著他以後想去做的事，也是他人生展開新頁的契機。「這部電影成為我開始演戲的契機，我真的看了無數次。」

雖然李到晛並無男主角的崎嶇背景，但或許那「一定要做點什麼來對抗人生，殺出一條自己的路」的意念令他格外有感。在現實生活中，他有個身障的弟弟，父母也仍在工作，他曾不只一次說到，希望可以努力賺錢為家裡還清債務，也幫助他們未來實現夢想。「家人對我來說，如同生命中的恩人。是我生活的動力，也是可靠支柱。」李到晛慎重地說道。

西裝、長褲、皮鞋，Gucci。

過好每個當下不要後悔

男主角之路正要啟航，遠方還仍有未知，對這個在短時間內爆紅、內心卻從來不乏思忖的大男孩來說，什麼遠大目標，都比不上把眼下每一步踏好。「我其實更著重在作品中扛起角色時能盡力表現，不要給參與的人帶來困擾，不管在任何地方都能發揮正面影響力。」

李到晛表示：「對我來說，演藝是非常困難的工作，要從沒有正解的題目中找出答案，每個瞬間都是難關也是難題，因此總是留有遺憾，卻也因此讓人覺得更有趣，所以失敗了仍會持續挑戰。」

在他的作品中，從《德魯納酒店》、《重回18歲》、《Sweet Home》到《憂鬱症》，無論講的是時空穿越、時空間隙，或姊弟戀（忘年情懷），都繞著「時間之橋」的概念打轉。今年才26歲的他，或許難以體驗時光忽悠之感，然而時間對李到晛無比寬待，從那個愛打球的小男孩，一路匆匆逐夢至今，讓他短時間內就達到了階段性的里程。「絕對無法逆轉的，就是時間。所以不要在當下後悔，每天都努力過著有意義的生活。」他率直地回應。

表演是人生體驗也是延伸

演員的生活，隨著每齣戲的角色不同而充滿變化，李到晛提到扮演醫生時，要學習掌握手術器械和縫合傷口的方法；飾演武士就練了劍術；詮釋數學天才時，便跑去體驗數學家的人生。現實生活中他也不斷鍛鍊自己的音樂技能與外語。「未來遇到外國粉絲，我希望可以不透過口譯，親自與粉絲溝通。」

「我希望成為能夠『救人』的演員，讓大家藉由我的演技獲得力量。我認為演戲是體驗不同人生，也是我人生的延伸。」他曾在訪談中提到心中的榜樣是前輩朱智勛，並希望自己「在表演中獲得信任或信心，並聽到人們說自己越老越性感」。

清純也好，性感也罷，觀眾都會以某種疼愛小狗的心，去疼著李到晛的熱誠、坦率、執著、忠誠無二。就像他在閒暇時，除了打球，也會跟「秋天」訴苦，享受秋天看著自己赤誠的眼神。只有在這一刻，那一路奔跑而來的男孩，才能真正放下腳步，享受一下26歲男孩該有的悠閒。

【完整內容請見 BAZAAR MAN雜誌 2022年3月號】