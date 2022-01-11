快訊

直播／F-16V疑墜海飛官失聯 空軍司令部出面說明

染疫聯醫護理師及餐酒館廚師男友 曾搭北捷、去居酒屋

想要什麼就卯足全力達成目標 法國名模Tina Kunakey自信迎接無限可能

聯合新聞網 / Harper's BAZAAR
洋裝，GIORGIO ARMANI；頭飾，MIMOKI。
洋裝，GIORGIO ARMANI；頭飾，MIMOKI。

【photographs_XAVI GORDO ; realization_INMACULADA JIMÉNEZ text_CELIA CUERVO hair and makeup_HAROLD JAMES AT THE WALL GROUP;photography assistant_PIETRO FRIZZI styling assistant_CLAUDIA LAUKAMP production_BEATRIZ VERA; model_TINA KUNAKEY AT IMG MODELS editor_TARINA CHOU translation_PJ CHEN】

被問及最欣賞西班牙人的哪種特質時，個性直率爽朗的名模Tina Kunakey還沒開口解釋就忍不住放聲大笑，整場訪談中她那極具感染力的笑聲仍不絕於耳，「很多人抱怨西班牙人講話音量很大，但我要說句公道話。在法國，我們之所以輕聲細語是因為我們成天都在說長道短，但在西班牙，人與人之間有話直說也不成問題，讓我非常欣賞。」

關於這點，Tina Kunakey不是毫無根據地隨口說說，其實早在16歲就搬離父母家追求獨立生活的她，對西班牙文化了解甚深，那時她不經多想就決定離開從小生長的法國西南部城市Biarritz，搬到西班牙首都馬德里定居。

為了追隨愛情，Tina Kunakey在馬德里法國學校完成學業後，便繼續留在西班牙展開新生活，「我當時的男朋友是一名足球員，效力於西班牙的球隊。那時的我隨著心之所向來到西班牙，剛踏進馬德里我就立刻愛上了這座城市。我很希望有朝一日能再回到那裡生活。」她邊回憶邊說道。

披肩、洋裝，PRADA； 珠寶（全程配戴），BVLGARI。
披肩、洋裝，PRADA； 珠寶（全程配戴），BVLGARI。

重返原點

馬德里是Tina Kunakey展開模特兒職涯的起點，為了支付學費和生活開銷，她在那裡向模特兒經紀公司遞出人生第一份報名表。然而Tina Kunakey其實對模特兒工作並不陌生，因為她早在青少年時期就曾為數個衝浪品牌拍攝型錄，只不過她完全料想不到自己日後還將繼續朝職業模特兒的領域發展。

就這樣，Tina Kunakey從此與時尚結下不解之緣。如今的她穿梭世界各地，為眾多知名平面媒體擔任模特兒、躋身各大時裝周前排看秀、和知名演員丈夫Vincent Cassel連袂盛裝出席坎城及威尼斯影展等紅毯活動，更曾與法國品牌合作，以另一半的衣櫥作為概念首度跨足服裝設計。

即便身處炎熱依舊的冬日，攝影鏡頭前的Tina Kunakey仍一派優雅自若。本次拍攝選址米蘭Villa Necchi別墅中的美麗花園，這棟興建於1930年代初期的宅邸出自義大利建築名家Piero Portaluppi之手，室內外各個角落皆訴說著經典奢華的迷人風情，更曾吸引義大利名導Luca Guadagnino在2009年到此取景拍攝英國女星Tilda Swinton主演的電影《我愛故我在》。

外套、褲、靴，ALBERTA FERRETTI；帽飾，OTEYZA。
外套、褲、靴，ALBERTA FERRETTI；帽飾，OTEYZA。

破除界線

婚後Tina Kunakey於2019年生下她和Vincent Cassel愛的結晶Amazonie，這些年來一直過著往返巴黎與巴西兩地的生活，她說自己已經養成不論身在何處都能如在家一般安逸自適的能耐。

來自多國混血家庭的Tina Kunakey，父親擁有一半法國和一半多哥血統，母親則是義大利西西里和西班牙混血，多元文化的薰陶除了讓Tina Kunakey精通多國語言，更型塑她開闊的胸襟和眼界，造就了鮮明的個人特質與強大氣場，「我一直很聽從自己的內心並努力做自己。我是那種想要什麼，就會卯足全力達成目標的人。」

而從不設限的Tina Kunakey，是否也將跟隨丈夫挑戰戲劇表演？她聽了笑著回答：「我有過一次演戲的經驗，那是在Danny Boyle導演的影集中演出一個小角色，但別以為我很樂在其中，我天生不是當演員的料！但誰知道呢？身為Vincent的另一半，任何事都可能發生。」

【完整內容請見 BAZAAR雜誌 2022年1月號】

延伸閱讀

捍衛個人自由 歐陸掀反疫苗抗戰

法國男子自稱殺人 帶斷頭和陰莖向警方自首

立陶宛遭中國報復 法國將領導歐盟反制

西班牙婦人涉嫌綁架兩兒 只為不讓他們打疫苗

相關新聞

想要什麼就卯足全力達成目標 法國名模Tina Kunakey自信迎接無限可能

24歲的法國名模Tina Kunakey，以華麗姿態現身米蘭Villa Necchi別墅裡綠意盎然的花園，從容暢談無拘無束的人生旅程。

我不是只會空想！ 如星光般耀眼的超模Natalia Vodianova

身兼超模、企業家等多重身分的Natalia Vodianova，在法國Jardins de Bougainville公園的綠意環伺下進行拍攝，並與BAZAAR英國版總編輯Lydia Slater暢談在俄羅斯成長的經驗、大自然的神奇重生力量，以及她如何身體力行，讓世界更美好。

秋光乍現 跟著德國新生代模特兒Berit Heitmann走訪巴黎街頭

秋光乍現 Meet Me in Paris

遊走於戲劇、綜藝與音樂 車銀優分享出道至今的心境轉變

自信遊走於戲劇、綜藝與音樂三大領域間的車銀優，退去藝人身分後，私底下的他只是個想盡情享受當下的25歲青年，心思細膩又堅信命運。

邁入40歲只聽從自己的聲音 天后碧昂絲持續打破規則、無畏進化

縱橫娛樂圈20餘年，Beyoncé早已超越流行偶像的範疇，成為一股文化力量，總是顛覆著我們的期待，並改變我們理解藝術以及看待自身和彼此的方式。然而年屆40 歲的她，卻認為自己的成就只不過是表面而已。

人人皆能自當下開創新局 超模Esther Cañadas氣勢回歸伸展台

西班牙超模Esther Cañadas未滿18歲踏入時尚圈，從此步入工作滿檔和繞著地球跑的忙碌生活。她是史上最國際化的西班牙籍模特兒，與國際頂尖攝影大師們合作，為Donna Karan、Versace、Yves Saint Laurent等品牌擔任模特兒，後來還成為Victoria's Secret的維密天使。回想過去，忙得疾如風的那些年，她坦言：「有些國家我不知道只去了一次還是去過五次。日子實在過得太快。」2000年年中她決定淡出伸展台，歷經自體免疫系統疾病的苦痛，也體會到初為人母的喜悅。去年二月，她昂首再次步上伸展台，她確信自己終於處在人生中最豐盈愉悅的時刻，她提到：「我感覺自己彷彿剛要起步，還有好多新鮮事物等著我去挑戰和探索。我打定主意要在人生道路上順流前行，順勢計議，因為我已經領悟到生命自有其節奏，自有一條道路引領我們前去必須到達的地方。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。