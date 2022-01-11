想要什麼就卯足全力達成目標 法國名模Tina Kunakey自信迎接無限可能

【photographs_XAVI GORDO ; realization_INMACULADA JIMÉNEZ text_CELIA CUERVO hair and makeup_HAROLD JAMES AT THE WALL GROUP;photography assistant_PIETRO FRIZZI styling assistant_CLAUDIA LAUKAMP production_BEATRIZ VERA; model_TINA KUNAKEY AT IMG MODELS editor_TARINA CHOU translation_PJ CHEN】

被問及最欣賞西班牙人的哪種特質時，個性直率爽朗的名模Tina Kunakey還沒開口解釋就忍不住放聲大笑，整場訪談中她那極具感染力的笑聲仍不絕於耳，「很多人抱怨西班牙人講話音量很大，但我要說句公道話。在法國，我們之所以輕聲細語是因為我們成天都在說長道短，但在西班牙，人與人之間有話直說也不成問題，讓我非常欣賞。」

關於這點，Tina Kunakey不是毫無根據地隨口說說，其實早在16歲就搬離父母家追求獨立生活的她，對西班牙文化了解甚深，那時她不經多想就決定離開從小生長的法國西南部城市Biarritz，搬到西班牙首都馬德里定居。

為了追隨愛情，Tina Kunakey在馬德里法國學校完成學業後，便繼續留在西班牙展開新生活，「我當時的男朋友是一名足球員，效力於西班牙的球隊。那時的我隨著心之所向來到西班牙，剛踏進馬德里我就立刻愛上了這座城市。我很希望有朝一日能再回到那裡生活。」她邊回憶邊說道。

披肩、洋裝，PRADA； 珠寶（全程配戴），BVLGARI。

重返原點

馬德里是Tina Kunakey展開模特兒職涯的起點，為了支付學費和生活開銷，她在那裡向模特兒經紀公司遞出人生第一份報名表。然而Tina Kunakey其實對模特兒工作並不陌生，因為她早在青少年時期就曾為數個衝浪品牌拍攝型錄，只不過她完全料想不到自己日後還將繼續朝職業模特兒的領域發展。

就這樣，Tina Kunakey從此與時尚結下不解之緣。如今的她穿梭世界各地，為眾多知名平面媒體擔任模特兒、躋身各大時裝周前排看秀、和知名演員丈夫Vincent Cassel連袂盛裝出席坎城及威尼斯影展等紅毯活動，更曾與法國品牌合作，以另一半的衣櫥作為概念首度跨足服裝設計。

即便身處炎熱依舊的冬日，攝影鏡頭前的Tina Kunakey仍一派優雅自若。本次拍攝選址米蘭Villa Necchi別墅中的美麗花園，這棟興建於1930年代初期的宅邸出自義大利建築名家Piero Portaluppi之手，室內外各個角落皆訴說著經典奢華的迷人風情，更曾吸引義大利名導Luca Guadagnino在2009年到此取景拍攝英國女星Tilda Swinton主演的電影《我愛故我在》。

外套、褲、靴，ALBERTA FERRETTI；帽飾，OTEYZA。

破除界線

婚後Tina Kunakey於2019年生下她和Vincent Cassel愛的結晶Amazonie，這些年來一直過著往返巴黎與巴西兩地的生活，她說自己已經養成不論身在何處都能如在家一般安逸自適的能耐。

來自多國混血家庭的Tina Kunakey，父親擁有一半法國和一半多哥血統，母親則是義大利西西里和西班牙混血，多元文化的薰陶除了讓Tina Kunakey精通多國語言，更型塑她開闊的胸襟和眼界，造就了鮮明的個人特質與強大氣場，「我一直很聽從自己的內心並努力做自己。我是那種想要什麼，就會卯足全力達成目標的人。」

而從不設限的Tina Kunakey，是否也將跟隨丈夫挑戰戲劇表演？她聽了笑著回答：「我有過一次演戲的經驗，那是在Danny Boyle導演的影集中演出一個小角色，但別以為我很樂在其中，我天生不是當演員的料！但誰知道呢？身為Vincent的另一半，任何事都可能發生。」

【完整內容請見 BAZAAR雜誌 2022年1月號】