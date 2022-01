想要什麼就卯足全力達成目標 法國名模Tina Kunakey自信迎接無限可能

【photographs_XAVI GORDO ; realization_INMACULADA JIMÉNEZ text_CELIA CUERVO hair and makeup_HAROLD JAMES AT THE WALL GROUP;photography assistant_PIETRO FRIZZI styling assistant_CLAUDIA LAUKAMP production_BEATRIZ VERA; model_TINA KUNAKEY AT IMG MODELS editor_TARINA CHOU translation_PJ CHEN】

被問及最欣賞西班牙人的哪種特質時,個性直率爽朗的名模Tina Kunakey還沒開口解釋就忍不住放聲大笑,整場訪談中她那極具感染力的笑聲仍不絕於耳,「很多人抱怨西班牙人講話音量很大,但我要說句公道話。在法國,我們之所以輕聲細語是因為我們成天都在說長道短,但在西班牙,人與人之間有話直說也不成問題,讓我非常欣賞。」

關於這點,Tina Kunakey不是毫無根據地隨口說說,其實早在16歲就搬離父母家追求獨立生活的她,對西班牙文化了解甚深,那時她不經多想就決定離開從小生長的法國西南部城市Biarritz,搬到西班牙首都馬德里定居。

為了追隨愛情,Tina Kunakey在馬德里法國學校完成學業後,便繼續留在西班牙展開新生活,「我當時的男朋友是一名足球員,效力於西班牙的球隊。那時的我隨著心之所向來到西班牙,剛踏進馬德里我就立刻愛上了這座城市。我很希望有朝一日能再回到那裡生活。」她邊回憶邊說道。

披肩、洋裝,PRADA; 珠寶(全程配戴),BVLGARI。

重返原點

馬德里是Tina Kunakey展開模特兒職涯的起點,為了支付學費和生活開銷,她在那裡向模特兒經紀公司遞出人生第一份報名表。然而Tina Kunakey其實對模特兒工作並不陌生,因為她早在青少年時期就曾為數個衝浪品牌拍攝型錄,只不過她完全料想不到自己日後還將繼續朝職業模特兒的領域發展。

就這樣,Tina Kunakey從此與時尚結下不解之緣。如今的她穿梭世界各地,為眾多知名平面媒體擔任模特兒、躋身各大時裝周前排看秀、和知名演員丈夫Vincent Cassel連袂盛裝出席坎城及威尼斯影展等紅毯活動,更曾與法國品牌合作,以另一半的衣櫥作為概念首度跨足服裝設計。

即便身處炎熱依舊的冬日,攝影鏡頭前的Tina Kunakey仍一派優雅自若。本次拍攝選址米蘭Villa Necchi別墅中的美麗花園,這棟興建於1930年代初期的宅邸出自義大利建築名家Piero Portaluppi之手,室內外各個角落皆訴說著經典奢華的迷人風情,更曾吸引義大利名導Luca Guadagnino在2009年到此取景拍攝英國女星Tilda Swinton主演的電影《我愛故我在》。

外套、褲、靴,ALBERTA FERRETTI;帽飾,OTEYZA。

破除界線

婚後Tina Kunakey於2019年生下她和Vincent Cassel愛的結晶Amazonie,這些年來一直過著往返巴黎與巴西兩地的生活,她說自己已經養成不論身在何處都能如在家一般安逸自適的能耐。

來自多國混血家庭的Tina Kunakey,父親擁有一半法國和一半多哥血統,母親則是義大利西西里和西班牙混血,多元文化的薰陶除了讓Tina Kunakey精通多國語言,更型塑她開闊的胸襟和眼界,造就了鮮明的個人特質與強大氣場,「我一直很聽從自己的內心並努力做自己。我是那種想要什麼,就會卯足全力達成目標的人。」

而從不設限的Tina Kunakey,是否也將跟隨丈夫挑戰戲劇表演?她聽了笑著回答:「我有過一次演戲的經驗,那是在Danny Boyle導演的影集中演出一個小角色,但別以為我很樂在其中,我天生不是當演員的料!但誰知道呢?身為Vincent的另一半,任何事都可能發生。」

