我不是只會空想！ 如星光般耀眼的超模Natalia Vodianova

【photographs_CÉDRIC BIHR text_LYDIA SLATER styling_TANIA RAT-PATRON beauty_VIOLETTE manicure_OLYA IVANOVA styling assistants_CRYSTALLE COX, LUCIE PETIT props_CLAUDE NERON AT ROSE PARIS production_JOHANNA SCHER AT WORKING GIRL hair_PAOLO FERREIRA AT CALLISTE editor_TARINA CHOU translation_YA LIN LEE】

Natalia Vodianova將身體靠向視訊螢幕,雙手抓撓著頭皮用力來回摩擦,悉心地向我示範這個動作。「你看得出來我壓得多大力嗎?」她一面摩擦頭皮,一面問我,「這對頭髮也很有益處,因為這個動作會向髮根輸送大量血液……我也會靠按摩去除皺紋。」她轉而用指尖按摩自己的前額,接著說道:「只要每隔幾小時做一分鐘就好;必須非常用力按摩,這種手法很痛,但如果你願意堅持一週就會看見成效,我從沒打過肉毒桿菌,什麼醫美都沒做過。」Natalia Vodianova向後往椅子一靠,對著我微笑,她蒼白的肌膚現在泛起紅暈,手指也紅紅的,頭上頂著散亂的金髮。

自然根源

我必須坦承,當我向她詢問私下最喜愛的美容秘訣時,並沒有預期到她會分享如此樸實的保養技巧。明年將屆滿40歲的超模Natalia Vodianova,擁有「冰雪女王」般的光環,她除了是遊歷全世界的超級巨星,亦身兼設計師繆思、科技企業家等身分,更嫁給了LVMH集團少東Antoine Arnault。可即便身處奢華的生活環境,Natalia Vodianova始終保有樸實無華的特質,正如本次拍攝中,身著Louis Vuitton華服的她,打著赤腳在公園中翩翩起舞,宛如森林女神。這回拍攝的靈感源自她深愛大自然的奶奶Larissa;過程中,Natalia Vodianova更興沖沖地回憶起兒時採蘑菇的經歷,以及在俄羅斯中部Gorky(現更名為Nizhny Novgorod)自家附近湖泊中游泳、於森林裡漫步的夏日時光。

「奶奶無論何時都相當尊敬大自然;比如說,她絕不會踩到地面上的昆蟲,且每當她看見一棵美麗的樹,她總會說讓我們擁抱它吧。她認為當你擁抱一棵樹,便能從大地接收非常特殊的能量,這股能量源於大自然,能帶來生命力,讓你宛若新生,把煩惱和難題都留在這棵樹上……我熱愛大自然,它是我重獲能量的聖域。我也喜歡健行,這是我讓身體休息、讓精神和思緒得到喘息的方式。」她解釋道。

刻苦童年

Natalia Vodianova在她的巴黎公寓裡與我進行視訊訪談,輪廓分明的美麗臉龐上不帶一絲妝容,被綠葉圖樣壁紙環繞的她,看起來仍像森林女神的化身,一邊啜飲著抹茶,一邊撫摸愛貓Galileo。

訪談過程中,Natalia Vodianova五個孩子當中年紀最小的兩個:七歲的Maxim和五歲的Roman,每隔一段時間便會突然闖入房裡尋求媽媽的關注,然而她的回應始終保持平靜、耐性與幽默。對於自己這種處之泰然的態度,她表示:「保持平靜是我習以為常的練習,這來自人生經驗的累積。」

她提到這樣的心態來自瑜伽的訓練,以及她與設計師Diane von Furstenberg的友誼:「這方面她一直支持著我,也是我最好的榜樣。面對每件事情,她都保有一種禪意,這種修煉真的很有幫助,因為人的一生中總會看不開許多事,但最終你會發現,真正重要的事其實很少。」

出乎意料地,Natalia Vodianova竟未將她豁達的人生態度,歸因於艱困的成長經歷,與她從中鍛鍊出的堅毅性格。Natalia Vodianova的生父在她嬰兒時期就拋下家庭;她同父異母的妹妹Oksana出生後,繼父也離開了母親。Oksana罹患腦性麻痺和嚴重自閉症,在當年的俄羅斯,把身障兒童送進療養機構是稀鬆平常之事,但她的母親卻拒絕這麼做。為了讓家人能團聚在一起,Natalia Vodianova的母親同時擔下清掃工作與水果攤生意,Natalia Vodianova則負責打理家務並照顧Oksana;過去在學時,她還曾因擁有身障妹妹而遭同學霸凌。

到了11歲的時候,她開始獨立經營水果攤,「那是我的現實生活,我們的狀況非常孤立無援。」然而她並未對人生心懷怨懟,反而深深敬佩她的母親,同時也用心照顧Oksana和她最小的妹妹Kristina。「母親向我示範了人生非常不同的一面,她讓我學會堅忍不拔的意志力。她是個生命鬥士,儘管當時的社會鼓勵父母放棄撫養患有嚴重殘疾的孩子,她仍然未曾放棄Oksana。就算這個決定讓我們的生活陷入困境,但她依舊堅持下來,對我們的愛並沒有少一絲一毫。」

童話成真

時尚則為Natalia Vodianova帶來了灰姑娘般的機遇:參加模特兒海選活動後,Natalia Vodianova被發掘並前往巴黎,擁有精靈般超凡脫俗美貌的她頓時爆紅,一舉登上Chanel、Gucci、Louis Vuitton、Calvin Klein和Prada等知名品牌的形象廣告,同時贏得「超新星」的稱號。憑著過人天賦與決心,Natalia Vodianova很快就讓她的母親和Oksana過著舒適的生活。接著如童話一般,她在19歲時嫁給了英國貴族Justin Portman,並生下三個孩子——Lucas、Neva和Victor,不料這段婚姻於2011年劃下句點。同年,她開始與身兼Loro Piana董事長和Berluti執行長的Antoine Arnault交往;而他們倆現在共育有兩個愛玩愛鬧的幼子。

完美母親

儘管Natalia Vodianova可能不再需要為了經濟壓力而工作,但源自童年經驗的積極個性與毅力仍根植在她心中,讓她無論在個人生活、事業或慈善工作上,皆持續創下令人望塵莫及的成就。除了模特兒行程,她的多名子女都需要母親的陪伴,同時她也熱愛健身,還要顧及她在慈善基金會Naked Heart Foundation的工作;這個基金會至今已在俄羅斯建造了超過190座公園,並舉行多場慈善活動為身障兒童發聲。此外,她還擔任聯合國人口基金的親善大使、身兼國際特殊奧林匹克組織的董事會成員,更是眾多新創科技公司的投資者。

在事業上擁有非凡成果的Natalia Vodianova,又將如何把令人激賞的企圖心灌輸給自己的孩子?「教育孩子的唯一方式就是成為他們的榜樣。擁有五個孩子,我身為母親責任重大,這可能是我生命中最重要的角色。我希望能鼓勵孩子,並傳遞我學到的人生經驗,同時確保自己別用逼迫性的方式教養小孩。」然而她是在拮据的成長歷程中激發出那種企圖心,對向來衣食無缺的孩子來說,要培養這樣的特質很可能是一大挑戰,她沉思道:「這是很好的觀點,我的成長過程別無選擇。老實說,我有時很同情自己的孩子,因為我認為在某種程度上,他們處於另一種極端……我指的不是擁有一切或者一無所有,而是孩子會看著母親和繼父的生活方式給自己壓力。但『我是誰,我將如何度過人生,將如何尋找自我?』才是最重要的,認為我應該教他們的是如何追尋快樂人生。我總是向孩子們解釋每個人都有各自的獨特天賦,這正是他們要尋求的答案。父母的角色在於成為孩子永遠的後盾,並試圖協助他們找到自我。」

洋裝,Louis Vuitton。

家庭歸屬

由於疫情肆虐,過去一年半Natalia Vodianova的旅行次數大幅減少,剛好也讓她得以趁機實踐自己的教育理念。她笑著說,「去年三月底我開始能睡到自然醒,更意識到這是我自六歲以來,第一次沒在起床時感到睡眠不足。不再日日筋疲力盡後,我能用截然不同的方式為生活定下新的優先順序。」Natalia Vodianova發現這是她第一次陶醉於家庭生活,「年紀很小的時候我就會做菜了,但現在有了起床先做午餐、稍作休息後便開始做晚餐的全新例行公事後,我才發現自己其實很喜歡下廚,把家人餵飽的感覺非常美好。」去年九月,Natalia Vodianova身穿好友Ulyana Sergeenko設計的禮服,在一場小型結婚儀式上與Antoine Arnault喜結連理,為這個家寫下幸福終章。

當然這可不代表Natalia Vodianova打算暫緩腳步輕鬆度日,目前她正積極推動兩項重要專案:一是聯合國人口基金與某大型時尚品牌的合作,二是生產可生物分解的環保產品,取代一次性使用的醫療口罩。「看完《海洋陰謀》這部紀錄片後我非常憂慮,但我不是那種只會空想瞎操心的人,我是靠實際作為解決問題的實踐家。」名符其實,Natalia Vodianova無疑是顆耀眼超新星。

