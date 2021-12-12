我不是只會空想！ 如星光般耀眼的超模Natalia Vodianova

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Natalia Vodianova將身體靠向視訊螢幕，雙手抓撓著頭皮用力來回摩擦，悉心地向我示範這個動作。「你看得出來我壓得多大力嗎？」她一面摩擦頭皮，一面問我，「這對頭髮也很有益處，因為這個動作會向髮根輸送大量血液……我也會靠按摩去除皺紋。」她轉而用指尖按摩自己的前額，接著說道：「只要每隔幾小時做一分鐘就好；必須非常用力按摩，這種手法很痛，但如果你願意堅持一週就會看見成效，我從沒打過肉毒桿菌，什麼醫美都沒做過。」Natalia Vodianova向後往椅子一靠，對著我微笑，她蒼白的肌膚現在泛起紅暈，手指也紅紅的，頭上頂著散亂的金髮。

自然根源

我必須坦承，當我向她詢問私下最喜愛的美容秘訣時，並沒有預期到她會分享如此樸實的保養技巧。明年將屆滿40歲的超模Natalia Vodianova，擁有「冰雪女王」般的光環，她除了是遊歷全世界的超級巨星，亦身兼設計師繆思、科技企業家等身分，更嫁給了LVMH集團少東Antoine Arnault。可即便身處奢華的生活環境，Natalia Vodianova始終保有樸實無華的特質，正如本次拍攝中，身著Louis Vuitton華服的她，打著赤腳在公園中翩翩起舞，宛如森林女神。這回拍攝的靈感源自她深愛大自然的奶奶Larissa；過程中，Natalia Vodianova更興沖沖地回憶起兒時採蘑菇的經歷，以及在俄羅斯中部Gorky（現更名為Nizhny Novgorod）自家附近湖泊中游泳、於森林裡漫步的夏日時光。

「奶奶無論何時都相當尊敬大自然；比如說，她絕不會踩到地面上的昆蟲，且每當她看見一棵美麗的樹，她總會說讓我們擁抱它吧。她認為當你擁抱一棵樹，便能從大地接收非常特殊的能量，這股能量源於大自然，能帶來生命力，讓你宛若新生，把煩惱和難題都留在這棵樹上……我熱愛大自然，它是我重獲能量的聖域。我也喜歡健行，這是我讓身體休息、讓精神和思緒得到喘息的方式。」她解釋道。

刻苦童年

Natalia Vodianova在她的巴黎公寓裡與我進行視訊訪談，輪廓分明的美麗臉龐上不帶一絲妝容，被綠葉圖樣壁紙環繞的她，看起來仍像森林女神的化身，一邊啜飲著抹茶，一邊撫摸愛貓Galileo。

訪談過程中，Natalia Vodianova五個孩子當中年紀最小的兩個：七歲的Maxim和五歲的Roman，每隔一段時間便會突然闖入房裡尋求媽媽的關注，然而她的回應始終保持平靜、耐性與幽默。對於自己這種處之泰然的態度，她表示：「保持平靜是我習以為常的練習，這來自人生經驗的累積。」

她提到這樣的心態來自瑜伽的訓練，以及她與設計師Diane von Furstenberg的友誼：「這方面她一直支持著我，也是我最好的榜樣。面對每件事情，她都保有一種禪意，這種修煉真的很有幫助，因為人的一生中總會看不開許多事，但最終你會發現，真正重要的事其實很少。」

出乎意料地，Natalia Vodianova竟未將她豁達的人生態度，歸因於艱困的成長經歷，與她從中鍛鍊出的堅毅性格。Natalia Vodianova的生父在她嬰兒時期就拋下家庭；她同父異母的妹妹Oksana出生後，繼父也離開了母親。Oksana罹患腦性麻痺和嚴重自閉症，在當年的俄羅斯，把身障兒童送進療養機構是稀鬆平常之事，但她的母親卻拒絕這麼做。為了讓家人能團聚在一起，Natalia Vodianova的母親同時擔下清掃工作與水果攤生意，Natalia Vodianova則負責打理家務並照顧Oksana；過去在學時，她還曾因擁有身障妹妹而遭同學霸凌。

到了11歲的時候，她開始獨立經營水果攤，「那是我的現實生活，我們的狀況非常孤立無援。」然而她並未對人生心懷怨懟，反而深深敬佩她的母親，同時也用心照顧Oksana和她最小的妹妹Kristina。「母親向我示範了人生非常不同的一面，她讓我學會堅忍不拔的意志力。她是個生命鬥士，儘管當時的社會鼓勵父母放棄撫養患有嚴重殘疾的孩子，她仍然未曾放棄Oksana。就算這個決定讓我們的生活陷入困境，但她依舊堅持下來，對我們的愛並沒有少一絲一毫。」

童話成真

時尚則為Natalia Vodianova帶來了灰姑娘般的機遇：參加模特兒海選活動後，Natalia Vodianova被發掘並前往巴黎，擁有精靈般超凡脫俗美貌的她頓時爆紅，一舉登上Chanel、Gucci、Louis Vuitton、Calvin Klein和Prada等知名品牌的形象廣告，同時贏得「超新星」的稱號。憑著過人天賦與決心，Natalia Vodianova很快就讓她的母親和Oksana過著舒適的生活。接著如童話一般，她在19歲時嫁給了英國貴族Justin Portman，並生下三個孩子——Lucas、Neva和Victor，不料這段婚姻於2011年劃下句點。同年，她開始與身兼Loro Piana董事長和Berluti執行長的Antoine Arnault交往；而他們倆現在共育有兩個愛玩愛鬧的幼子。

完美母親

儘管Natalia Vodianova可能不再需要為了經濟壓力而工作，但源自童年經驗的積極個性與毅力仍根植在她心中，讓她無論在個人生活、事業或慈善工作上，皆持續創下令人望塵莫及的成就。除了模特兒行程，她的多名子女都需要母親的陪伴，同時她也熱愛健身，還要顧及她在慈善基金會Naked Heart Foundation的工作；這個基金會至今已在俄羅斯建造了超過190座公園，並舉行多場慈善活動為身障兒童發聲。此外，她還擔任聯合國人口基金的親善大使、身兼國際特殊奧林匹克組織的董事會成員，更是眾多新創科技公司的投資者。

在事業上擁有非凡成果的Natalia Vodianova，又將如何把令人激賞的企圖心灌輸給自己的孩子？「教育孩子的唯一方式就是成為他們的榜樣。擁有五個孩子，我身為母親責任重大，這可能是我生命中最重要的角色。我希望能鼓勵孩子，並傳遞我學到的人生經驗，同時確保自己別用逼迫性的方式教養小孩。」然而她是在拮据的成長歷程中激發出那種企圖心，對向來衣食無缺的孩子來說，要培養這樣的特質很可能是一大挑戰，她沉思道：「這是很好的觀點，我的成長過程別無選擇。老實說，我有時很同情自己的孩子，因為我認為在某種程度上，他們處於另一種極端……我指的不是擁有一切或者一無所有，而是孩子會看著母親和繼父的生活方式給自己壓力。但『我是誰，我將如何度過人生，將如何尋找自我？』才是最重要的，認為我應該教他們的是如何追尋快樂人生。我總是向孩子們解釋每個人都有各自的獨特天賦，這正是他們要尋求的答案。父母的角色在於成為孩子永遠的後盾，並試圖協助他們找到自我。」

洋裝，Louis Vuitton。

家庭歸屬

由於疫情肆虐，過去一年半Natalia Vodianova的旅行次數大幅減少，剛好也讓她得以趁機實踐自己的教育理念。她笑著說，「去年三月底我開始能睡到自然醒，更意識到這是我自六歲以來，第一次沒在起床時感到睡眠不足。不再日日筋疲力盡後，我能用截然不同的方式為生活定下新的優先順序。」Natalia Vodianova發現這是她第一次陶醉於家庭生活，「年紀很小的時候我就會做菜了，但現在有了起床先做午餐、稍作休息後便開始做晚餐的全新例行公事後，我才發現自己其實很喜歡下廚，把家人餵飽的感覺非常美好。」去年九月，Natalia Vodianova身穿好友Ulyana Sergeenko設計的禮服，在一場小型結婚儀式上與Antoine Arnault喜結連理，為這個家寫下幸福終章。

當然這可不代表Natalia Vodianova打算暫緩腳步輕鬆度日，目前她正積極推動兩項重要專案：一是聯合國人口基金與某大型時尚品牌的合作，二是生產可生物分解的環保產品，取代一次性使用的醫療口罩。「看完《海洋陰謀》這部紀錄片後我非常憂慮，但我不是那種只會空想瞎操心的人，我是靠實際作為解決問題的實踐家。」名符其實，Natalia Vodianova無疑是顆耀眼超新星。

【完整內容請見 BAZAAR 雜誌 2021年12月號】