遊走於戲劇、綜藝與音樂 車銀優分享出道至今的心境轉變

【editor_SEO DONGBEOM, SON ANNA, TARINA CHOU translation_DORIS LEE】

自信遊走於戲劇、綜藝與音樂三大領域間的車銀優,退去藝人身分後,私底下的他只是個想盡情享受當下的25歲青年,心思細膩又堅信命運。

聚焦當下

HB:你還記得在2017年接受BAZAAR訪問時說過的話嗎?「今年的我是小孩。明年希望至少我能變成青少年或是半個大人。」那時是你出道的第二年對吧?

車銀優:2017年嗎?我說2018年想要成為青少年或半個大人嗎?那時的我果然還是個小孩呢!

HB:會想要趕快長大嗎?

車銀優:一直到前年我都還有這樣的想法,想要快點邁入30世代,可是現在覺得25歲也很好,因為現在這個瞬間不會再回來了。

HB:相隔兩年再次與BAZAAR相見,這期間你完成了《新入史官丘海昤》、《女神降臨》兩部作品,在綜藝節目《家師父一體》裡也很活躍。若與當時比較的話,你認為自己哪些地方改變最多呢?

車銀優:回想兩年前,好像蠻不講理地太認真工作了;既有點莽撞,而且覺得那麼做是正確的。當然也不是說現在不夠認真,而是目前比較重視選擇與專注地把事情做好。

HB:如果換作是上班族的年資,現在也算是經驗豐富的小組長了,對工作逐漸產生信心,是否會讓你有點安於現狀?

車銀優:其實有種感覺好像迷路了,有時覺得看不到前面的路。這時候我會細數未來想要做的事,回想自己什麼時候有過這些想法,便發現心理調適真的很重要。因此最近常思考關於選擇跟專注相關的事。專注於我想做的事、做得好的事、或是別人說我做得好的事,才是從小組長升遷到科長的方法。

HB:現正處在對工作充滿抱負的年紀,你是對工作抱有野心的人嗎?

車銀優:我對工作的抱負比誰都大。可是我認為對工作的抱負和野心不太一樣,我覺得抱負是越多越好,可是野心多的話,會有點莽撞的感覺。

真實性格

HB:你覺得自己的性格適合當藝人嗎?

車銀優:再怎麼說,個性還是要配合工作調整的。雖然我不是盲從MBTI(編註:邁爾斯布里格斯性格分類法,起源於瑞士心理學家Carl Jung之研究的性格分類理論模型)的人,但我覺得車銀優與李東敏(車銀優本名)的MBTI不一樣。車銀優是INFJ,李東敏是ENFJ(編註:MBTI中I與E分別代表內向與外向,此表示車銀優私底下的個性較為外向)。

HB:個性有辦法差那麼多嗎?

車銀優:我也覺得很神奇。雖然有了藝人的身份後,李東敏的個性好像稍微改變了。可是東敏還是東敏,跟熟識的人在一起時,原本的個性還是會跑出來。

HB:聽說INFJ的個性有點難以捉摸。好像還有點固執?

車銀優:我真的超級固執的!(笑)開玩笑的。工作的時候我的意見大概佔三、四成,剩下的部分就向那個領域的專家請益。不論是演戲、偶像活動,或是出演綜藝節目,需要擇善固執的情況似乎不管在哪兒都會碰到。我也有我自己的堅持。

HB:身為全能藝人實屬不易,能同時在電視劇、綜藝、音樂三個領域活躍的秘訣是什麼呢?

車銀優:說我活躍有點不好意思,就當作是經驗比較豐富。因為我對工作的抱負比較大,接觸到的都想嘗試,做一做就熟悉了,或覺得工作變得很有趣,於是碰到很多好的人。

心境轉換

HB:從年幼開始在演藝界耕耘至今,讓你一路堅持向前的動能是什麼?

車銀優:對於工作的抱負吧。過程中曾有崩潰的時候,也有受傷難過的時候,但無論如何,時間的流逝會讓過去的傷痛漸漸癒合。我也曾有過什麼都不想做,後來又想重新開始工作的經驗,然而現在已經不會輕易放手了。因為這份工作的本質上,對贏得大眾或粉絲的關注十分重要,所以也會有因此感到害怕的時候,哲學一點來說,就是也有感到空虛的時候。

HB:原本20歲就是最哲學的年紀啊。

車銀優:真的開始思考就會沒完沒了,一整天都在思辨。可是過了一兩天後又覺得自己好像超然了,所以現在我都盡量不隨意斷定一件事,都帶著「不是啊,有可能是這樣,也有可能不是」的心態。

HB:ASTRO上個月發表了新專輯《SWITCH ON》,久違的回歸歌手身份,有什麼新體驗呢?

車銀優:這次的宣傳說長不長說短不短,非常充實又有點小失望,是個百感交集的活動期,也再次感覺到「原來我們已經到了這樣的資歷呢!」(笑)這次也是我們第一次拿到「電視台第一名」。其實每次設立這個目標都失敗、再失敗,一直重複這樣的過程,對我來說也是一種傷痛,因此這次終於拿到盼望這麼久的第一名,真的是百感交集。既感覺很開心,但又不想被發現(笑);因為期間環境中多了很多後輩,又是出道六年才得到獎項,因此想要看起來淡定一點,但老實說真的很開心。

HB:旁人眼裡看來,你在出道後即趁勝追擊,出道至今似乎未經歷過失敗。

車銀優:雖然不知道做到怎麼樣才叫做失敗、表現平平,或是成功。但如果在別人眼裡我是趁勝追擊的話,應該表示我做得很好吧!為了看起來表現出色,我真的吃了不少苦頭,尤其要同時認真發展三個領域,不論是體力還是精神上都不容易。

HB:你曾在雜誌《Cine 21》上撰寫過電影《雨人》的感想,當時你寫下這些字句:「就如同雷蒙說的『One for bad, Two for good.』,查理答的:『We're two for good.』一樣,真想成為某人如同「Two」一樣的存在。」現在對你而言,像「Two」一樣的存在是什麼呢?

車銀優:在我身邊的人吧。我不知道成為演藝人員是不是我的宿命,但我知道我是一個需要他人幫助的人。我身邊有許多我很感謝且感激的人,若不是他們,我絕對無法走到現在。

HB:果然你的個性不是INFJ?

車銀優:李東敏跟車銀優不一樣,是個非常外向的人呢,真的非常外向。

外套、裙、長褲、短靴,Burberry。photographs_MOK JUNGWOOK,styling_YUN-KYUNG JUNG makeup_BO-YOUNG JEONG hair_MI-HYUNG PARKset styling_HYE-WON YOO AT BLANK assistant_YE-RIM SHIN

【完整內容請見 Harper's BAZAAR國際中文版 2021年10月號】