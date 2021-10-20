遊走於戲劇、綜藝與音樂 車銀優分享出道至今的心境轉變

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自信遊走於戲劇、綜藝與音樂三大領域間的車銀優，退去藝人身分後，私底下的他只是個想盡情享受當下的25歲青年，心思細膩又堅信命運。

聚焦當下

HB：你還記得在2017年接受BAZAAR訪問時說過的話嗎？「今年的我是小孩。明年希望至少我能變成青少年或是半個大人。」那時是你出道的第二年對吧？

車銀優：2017年嗎？我說2018年想要成為青少年或半個大人嗎？那時的我果然還是個小孩呢！

HB：會想要趕快長大嗎？

車銀優：一直到前年我都還有這樣的想法，想要快點邁入30世代，可是現在覺得25歲也很好，因為現在這個瞬間不會再回來了。

HB：相隔兩年再次與BAZAAR相見，這期間你完成了《新入史官丘海昤》、《女神降臨》兩部作品，在綜藝節目《家師父一體》裡也很活躍。若與當時比較的話，你認為自己哪些地方改變最多呢？

車銀優：回想兩年前，好像蠻不講理地太認真工作了；既有點莽撞，而且覺得那麼做是正確的。當然也不是說現在不夠認真，而是目前比較重視選擇與專注地把事情做好。

HB：如果換作是上班族的年資，現在也算是經驗豐富的小組長了，對工作逐漸產生信心，是否會讓你有點安於現狀？

車銀優：其實有種感覺好像迷路了，有時覺得看不到前面的路。這時候我會細數未來想要做的事，回想自己什麼時候有過這些想法，便發現心理調適真的很重要。因此最近常思考關於選擇跟專注相關的事。專注於我想做的事、做得好的事、或是別人說我做得好的事，才是從小組長升遷到科長的方法。

HB：現正處在對工作充滿抱負的年紀，你是對工作抱有野心的人嗎？

車銀優：我對工作的抱負比誰都大。可是我認為對工作的抱負和野心不太一樣，我覺得抱負是越多越好，可是野心多的話，會有點莽撞的感覺。

真實性格

HB：你覺得自己的性格適合當藝人嗎？

車銀優：再怎麼說，個性還是要配合工作調整的。雖然我不是盲從MBTI（編註：邁爾斯布里格斯性格分類法，起源於瑞士心理學家Carl Jung之研究的性格分類理論模型）的人，但我覺得車銀優與李東敏（車銀優本名）的MBTI不一樣。車銀優是INFJ，李東敏是ENFJ（編註：MBTI中I與E分別代表內向與外向，此表示車銀優私底下的個性較為外向）。

HB：個性有辦法差那麼多嗎？

車銀優：我也覺得很神奇。雖然有了藝人的身份後，李東敏的個性好像稍微改變了。可是東敏還是東敏，跟熟識的人在一起時，原本的個性還是會跑出來。

HB：聽說INFJ的個性有點難以捉摸。好像還有點固執？

車銀優：我真的超級固執的！（笑）開玩笑的。工作的時候我的意見大概佔三、四成，剩下的部分就向那個領域的專家請益。不論是演戲、偶像活動，或是出演綜藝節目，需要擇善固執的情況似乎不管在哪兒都會碰到。我也有我自己的堅持。

HB：身為全能藝人實屬不易，能同時在電視劇、綜藝、音樂三個領域活躍的秘訣是什麼呢？

車銀優：說我活躍有點不好意思，就當作是經驗比較豐富。因為我對工作的抱負比較大，接觸到的都想嘗試，做一做就熟悉了，或覺得工作變得很有趣，於是碰到很多好的人。

心境轉換

HB：從年幼開始在演藝界耕耘至今，讓你一路堅持向前的動能是什麼？

車銀優：對於工作的抱負吧。過程中曾有崩潰的時候，也有受傷難過的時候，但無論如何，時間的流逝會讓過去的傷痛漸漸癒合。我也曾有過什麼都不想做，後來又想重新開始工作的經驗，然而現在已經不會輕易放手了。因為這份工作的本質上，對贏得大眾或粉絲的關注十分重要，所以也會有因此感到害怕的時候，哲學一點來說，就是也有感到空虛的時候。

HB：原本20歲就是最哲學的年紀啊。

車銀優：真的開始思考就會沒完沒了，一整天都在思辨。可是過了一兩天後又覺得自己好像超然了，所以現在我都盡量不隨意斷定一件事，都帶著「不是啊，有可能是這樣，也有可能不是」的心態。

HB：ASTRO上個月發表了新專輯《SWITCH ON》，久違的回歸歌手身份，有什麼新體驗呢？

車銀優：這次的宣傳說長不長說短不短，非常充實又有點小失望，是個百感交集的活動期，也再次感覺到「原來我們已經到了這樣的資歷呢！」（笑）這次也是我們第一次拿到「電視台第一名」。其實每次設立這個目標都失敗、再失敗，一直重複這樣的過程，對我來說也是一種傷痛，因此這次終於拿到盼望這麼久的第一名，真的是百感交集。既感覺很開心，但又不想被發現（笑）；因為期間環境中多了很多後輩，又是出道六年才得到獎項，因此想要看起來淡定一點，但老實說真的很開心。

HB：旁人眼裡看來，你在出道後即趁勝追擊，出道至今似乎未經歷過失敗。

車銀優：雖然不知道做到怎麼樣才叫做失敗、表現平平，或是成功。但如果在別人眼裡我是趁勝追擊的話，應該表示我做得很好吧！為了看起來表現出色，我真的吃了不少苦頭，尤其要同時認真發展三個領域，不論是體力還是精神上都不容易。

HB：你曾在雜誌《Cine 21》上撰寫過電影《雨人》的感想，當時你寫下這些字句：「就如同雷蒙說的『One for bad, Two for good.』，查理答的：『We're two for good.』一樣，真想成為某人如同「Two」一樣的存在。」現在對你而言，像「Two」一樣的存在是什麼呢？

車銀優：在我身邊的人吧。我不知道成為演藝人員是不是我的宿命，但我知道我是一個需要他人幫助的人。我身邊有許多我很感謝且感激的人，若不是他們，我絕對無法走到現在。

HB：果然你的個性不是INFJ？

車銀優：李東敏跟車銀優不一樣，是個非常外向的人呢，真的非常外向。

外套、裙、長褲、短靴，Burberry。photographs_MOK JUNGWOOK,styling_YUN-KYUNG JUNG makeup_BO-YOUNG JEONG hair_MI-HYUNG PARKset styling_HYE-WON YOO AT BLANK assistant_YE-RIM SHIN

【完整內容請見 Harper's BAZAAR國際中文版 2021年10月號】