邁入40歲只聽從自己的聲音 天后碧昂絲持續打破規則、無畏進化

【Introduction by KAITLYN GREENIDGE;Photographs by CAMPBELL ADDY;Styling by SAMIRA NASR and MARNI SENOFONTE】

Beyoncé 生於1980年代初期,處於類比電腦的最後一個世代,同時也是第一個面臨數位新潮流的世代。她的童年恰逢家庭錄影設備興起之時,家家戶戶有了錄影機、能錄下自己聲音的音響器材,還有能播出任何聲音的電子琴,以及合成上述所有素材的個人電腦。早年,女歌手們必須靠鏡子、靠樹的迴聲、靠雜誌上的臨摹插畫,才能檢視自己的形象或聲音。然而從Beyoncé所屬的世代開始,人們開始接納能準確記錄下聲音的錄放裝置,在當時那是一種可能改變現狀的力量。錄音技術讓歌手重新認識自己的歌聲,因為你認為自己擁有的聲音,可能與機器傳回的聲音截然不同。

突破重重框架

Beyoncé Knowles-Carter在數位革命的過程中長大,因此完美駕馭此種不和諧,正是她過人創意的一部分。而這樣的法則亦拓展至Beyoncé 事業的各方各面,她將自己的公司Parkwood Entertainment打造成一家多元媒體集團,其中包含時尚品牌IVY PARK。現在她更是三位孩子的母親,與丈夫JAY-Z 育有九歲的Blue Ivy,以及四歲的雙胞胎Rumi和Sir。夫妻倆近期被LVMH於今年初收購的Tiffany & Co.欽點為代言人,該品牌在LVMH集團的重整下重新出發。此外,Beyoncé目前也正在製作新專輯,同時籌備一系列的新計畫,這些突破有望改寫既有界限,使她進一步深入 未知領域。

「我的聲音聽起來原來是這樣嗎?這就是我想讓 世界聽見的聲音嗎?」這是她過去每十年便會重新反 覆叩問的問題,但如今,邁入40歲的Beyoncé只聽從自己的聲音。

實現更大的夢想

Harper's BAZAAR(以下簡稱HB):你即將在九月四日邁入40 歲,回顧迄今為止的人生,每經歷十年,你學到了什麼?

Beyoncé(以下簡稱B):我生命的第一個十年致力於作夢,因為我是一個內向的人,小時候不太說話,所以花了很多時間在腦海裡構築想像世界。我現在很感激那段害羞文靜的歲月,害羞讓我學會了同理心,讓我能與旁人建立連結。雖然現在已不再害羞,但要是 沒有那段在我腦中的尷尬時光,我不確定我能否像現在這般大膽作夢。

我七歲時開始參加舞蹈和歌唱比賽,站在舞台上讓我擁有安全感,然而我通常是唯一參賽的黑人女孩,從那時候開始,我就意識到自己必須加倍努力練習唱歌跳舞,因為如果我想贏,我必須具備良好的台風、智慧和魅力。九歲時,我開始向歌劇演員學習聲樂;而到了十歲,我已經錄製了至少50或60首歌曲,那是還沒有Pro Tools這類數位錄音工具的年代,我們必須將歌曲錄製到磁帶上。

13歲時由於長時間在錄音室唱歌,我經歷了第一次的聲帶受損,當時我們才剛拿下第一張唱片合約,我非常擔心自己的聲帶可能因此長繭,導致歌聲全毀,職業生涯就此結束。當時醫生要求我讓聲帶休息一整個夏天,於是我又再度陷入靜默。

我的整段青少年時期都在磨練自我,從小我就聽著新約聖經中的雅各伯書長大,其中在第二章17節的經文說道:「信心若沒有行為等同於死的。」意指單憑心中的願景和意圖還不夠,我必須付出實質努力,這使我承諾自己永遠都要虛心學習,永遠對成長抱持開放心態。由於我幾乎不說話,學校裡沒人知道我會唱歌,我把所有精力投入到Destiny's Child的練團、設法獲得唱片合約以及成為音樂家的夢想上,只要是無法幫助我實現目標的事,我就不會花費任何時間去做。我犧牲了許多事物,並遠離任何可能的干擾。身為一名年輕黑人女性,外界的壓力讓我覺得自己絕不能搞砸,人們總是緊盯著雙眼,等著看我發生失誤或失敗。然而在我的家人為我和Destiny's Child的女孩們做出那麼多犧牲之後,我更不能讓他們失望,這讓我快速地變成熟,成為一個極度謹慎又專業的青少年。我想打破外界對黑人明星的所有刻板印象,我知道自己有破除這些偏見的絕佳機會,但感覺機會只有一次,代表我絕不能失敗,也不得不放棄許多事物。

20歲開始,我為我的歌唱事業奠定扎實基礎,並開始創造屬於我的傳奇。我將重心放在達到商業上的成功和打造冠軍單曲上,且無論過程中必須突破多少障礙,我都希望自己能成為一個具有遠見的人。我把自己逼到了極限,同時學會拒絕的力量。由於當年沒有一家公司能實現我想做的事,或按照我期望的方式經營,於是在27歲時我拿回了主導權,創立Parkwood Entertainment這家超厲害的多角化經營集團。Parkwood Entertainment是創意公司、唱片公司、製作公司,也是經紀公司,負責製作和發展對我而言非常重要的計畫。我想擁有一家以藝術和創意為優先的公司,並且親自管理。

我將有遠見的年輕人和想法獨立的創意人聚集在一起,與他們合作。由於當年業內大部分仍由男性主導,我希望我的公司裡可以由堅強的女性擔任關鍵角色。我想要與還未對業界感到厭倦,並且在我提出創新想法時,不會害怕與我一起投入的人合作;此外,我也想要組成一個願意挑戰我,但不會限制我不該做什麼的團隊。

記得有一次在討論數據分析的會議上,有人告訴我研究結果顯示我的粉絲不喜歡我拍黑白照。他們說,如果照片不是彩色的就不會大賣。真是太荒謬了,居然有一家公司可以單憑一項調查就決定我的粉絲想要什麼,這點讓我非常生氣,他們究竟問了誰?這些研究有準確性嗎?公平嗎?我想鼓舞和照亮的每個人都包括在內嗎?並沒有。只要有人跟我說:「這些研究表示……」我就受不了,我對這些崇尚公式化的大企業感到非常厭倦又厭煩。每次做決定時,我總希望能盡量保持人性化的感覺、精神和情感,於是當時我決定將我的下一項計畫全以黑白攝影表現,包括〈Single Ladies〉和〈If I Were a Boy〉的音樂錄影帶,以及專輯《I Am...Sasha Fierce》中所有的攝影作品;後者皆由擅長黑白攝影的德國大師 Peter Lindbergh所操刀。最終這張專輯讓我贏得迄今在商業上最大的成功。

在音樂之外,我對電影製作也非常感興趣,我的第一個計畫是擔任我的演唱會電影《I Am…World Tour》的導演,當時我還用Final Cut Pro自學剪輯。從那之後,我便發現了全新的熱情與創意表現形式,這促使我開始創作影音專輯,包括我的同名專輯《Beyoncé》,以及後來推出的《Lemonade》、《Homecoming》和《Black Is King》。

到了30多歲,我開始經營我的家庭,我的生活變得不僅只有事業。我努力治療代際創傷(編註:即為心理創傷在一代人發生了以後,影響下一代,甚至影響下下代的心理現象),將我破碎的心轉化成能推動文化發展的藝術,並希望那些過往能逐漸離我而去。在2013 年我創辦了BeyGOOD,旨在推廣幫助他人的心態,這是我父母從小就灌輸給我的精神,即激勵他人為善、做慈善、做好人。我們鎖定許多需要幫助的領域,包括颶風救濟、在教育方面提供就讀美國學院和大學的獎學金,以及南非的獎學金計劃、婦女權利、支持少數族裔的小企業、幫助有居住困難的家庭、水資源危機、兒科衛生保健,以及大流行疾病救濟。BeyGOOD已成為一項跨國行動,在美國國內與國際上皆提供協助。幫助他人並對世界產生正面影響這件事對我來說向來十分重要,我也一直努力鼓舞我的員工改變觀念,希望藉此能讓我的孩子生活在一個他們能被看見、讚美和重視的世界。

多年以來我一直努力精進自己,提升自己所做的每件事,如今到了這個階段,我已不再需要和自己競爭,也沒有興趣回頭比較。從各方面來說,我想當年那個尚未進化的年輕Beyoncé,絕對不敢惹今日的我,哈!

主動畫下界線

HB:社會對名人文化的看法不斷改變,你如何應對並保護你的內在自我?

B:我們生活在一個幾乎沒有界線,到處是機會的世界裡。網路治療師、評論家和缺乏專業的專家比比皆是,且受到個人化演算法的影響,我們所認知的現實很可能被侷限,演算法決定了我們所看見的真實,而這是很危險的。當我們無法平衡地看見這世上真實發生的事情,我們就會創造出自身的虛假現實,容易忘記在手機之外,其實還有很多事物值得探索。我決定總有一天要成為像Sade和Prince那樣的人,將焦點放在我的音樂上。我的音樂、我的電影、我的藝術、我的訊息——這些便已足夠。

在我的職業生涯中,我一直有意識地在我的舞台人設和我的個人生活之間設立界線,因此我的家人和朋友經常會忘記我穿上高跟鞋主宰舞台的那一面,直到他們欣賞我的表演時才再度想起。這個行業很容易讓人快速迷失自我,它會帶走你的精神和鋒芒,利用殆盡再把你遺棄。但不是所有人都這樣,在我進入這個產業之前,我下定決心永不依賴身為名人的成功來定義自我價值,如果我能夠做到這點,我才要進這一行。我周遭都是誠實的人,我很欽佩這些人,他們有自己的生活和夢想,不會只仰賴我來獲取自我價值。在這個產業裡,除非你刻意爭取,否則你生命中大部分的時間都不屬於你,我一直在努力保護我的理智和隱私,因為我的生活品質取決於此。一部分的我只保留給我愛和信任的人,那些不認識我和從未見過我的人可能因而認為我很自閉,但那些人看不見某部分的我是因為我刻意不想讓他們看見……但並不表示那部分的我不存在!

創意源頭

HB:你的成長經歷如何影響你的創作和事業?

B:我一直將我的母親視為我的女王,到現在依然是,她一直都那麼堅強,充滿了人性光輝。她每天工作18個小時,手上長了老繭,腳也浮腫,但不管她多累,總是維持著專業與愛心,並用心照顧他人。

我父親一直鼓勵我寫歌,創造自己的願景,他是我很年輕就開始寫歌和製作音樂的原因。記得19歲的時候我變胖了一些,沒有一件樣衣穿得下,當時我開始聽聞有人因為我的身材而批評我,讓我覺得有點缺乏安全感,直到有天我醒來,拒絕再繼續厭惡自己,所以寫下了〈Bootylicious〉這首歌。從那時起,我便開始運用生命賦予我的任何經歷創作,並將這股能量轉化成能為其他正在受苦的女性與男性帶來力量的事物。

HB:時尚也能經常為人們帶來力量,你能與我們分享IVY PARK最新系列背後的靈感嗎?

B:這個系列融合了我在德州長大的童年和部分美國歷史。小時候我每年都會參加Houston牛仔競技節,這個活動集結了令人驚艷的多樣性和多元文化體驗,家庭中每個成員都能在牛仔競技節裡找到自己感興趣的事;另外一個創作靈感則來自美國黑人牛仔受到忽視的歷史。我們將牛仔文化元素與IVY PARK x adidas的運動服飾結合,再以Logo印花丹寧、皮褲和皮革注入屬於IVY PARK的品牌特色。

HB:和我們聊聊你身邊的親友,你生命中的女性是如何影響了你?

B:我最好的朋友都是領導公司的傑出女性,她們同時兼具企業家、母親、妻子和家人等多重身分。Destiny's Child的團員Kelly Rowland和Michelle Williams仍是我最好的朋友,我也容易受到像我優秀的妹妹Solange一樣堅強又踏實的女性吸引,Solange充滿智慧,她是我所認識最棒的人。

身為美髮沙龍老闆的女兒,讓我見識到社區群體的強大力量。當時我接觸到許多令我欽佩的創業女性,她們都來到我母親的沙龍作客,讓我親眼見證沙龍成為女性避難所的一面。

我看著母親在她的沙龍裡照顧並療癒這些女性,這不只是讓她們看起來並感覺自己很美,同時我母親也與她們交談、傾聽她們的心聲、與她們建立連結。這讓我發現髮型和美貌與黑人女性的情緒息息相關,但美容產業並不了解這種情緒,也不了解我們真正需要的是什麼,因此我想建立一個所有種族的女性都可以交流和分享此種祕訣的社群,這樣我們就可以持續相互支持並照顧彼此。

擁抱正向生活

HB:身兼多職的你如何照顧自己?

B:我和許多女性一樣,感受到自己身為家庭和公司支柱的壓力,卻沒意識到這讓我的身心健康付出多大的代價。我很少將自己視為優先,我人生中有一半以上的時間都在對抗巡迴演出造成的失眠,長年穿著高跟鞋跳舞更使我的肌肉受損。雖然多年來我掌握了許多秘訣和技巧,讓自己在每場演出中都能看起來在最佳狀態,但我知道如果想要發揮出真正的最好狀態,我必須照顧好自己,並傾聽自己身體的聲音。

過去我花了太多時間節食,誤解自我保健代表要積極健身,也過度關注自己的身材。然而近年來,我的健康、我早上起床時的感覺、我的內心平靜、我微笑的次數、我接收到的思想和身體吃下的食物,才是我持續關注的重點。重視心理健康也是照顧自己的一種方式!

疫情隔離期間,我讓自己從過分放縱的生活過渡到打造正向的生活儀式,這些儀式從過去幾代人的經驗中汲取靈感,再添上我自己的秘方。上一次巡迴演出時,我開始使用大麻二酚,並體驗到大麻二酚對身體疼痛和發炎的益處,它協助我對抗失眠的夜晚,以及因無法入睡而引起的焦躁。除此之外,我也發現蜂蜜具有治療功效,對我和我的孩子都有益處,所以現在我正在建造一座漢麻(編註:漢麻為大麻的一種,在美國可合法種植)和蜂蜜農場,我家的屋頂上甚至有一顆蜂窩!我很高興我的女兒也能夠從我身上學習這些儀式,身為一位母親,發現Blue閉著眼睛用我發明的配方泡澡,降低自己的身心壓力並保持平靜,真的是我最滿足的時刻。

迎向下個十年

HB:好了,我們已經等很久才問……新專輯什麼時候跟大家見面?

B:經歷過去一年與世隔絕又不公正的時期(編註:指2020年蔓延美國的新冠疫情與Black Lives Matter運動),我想我們都準備好再次解脫、旅行、愛和歡笑,我感覺到有種開始復甦的氛圍逐漸萌生,我希望自己能以任何可能的方式支持並參與這次的解脫行動。我在工作室製作新專輯已花了一年半的時間,有時我需要耗費長達一年親自搜索數千種聲音,才能找到我想要的大鼓或小鼓聲,而一段副歌最多更可以有200個重疊的和聲。儘管如此,我在錄音室中感受到的愛、熱情和療癒程度依舊無可比擬,就算過了31年,感覺還是跟我九歲時同樣令人興奮。沒錯,新專輯快要問世了!

HB:你對自己的下一個十年有什麼期許?

B:40歲到50歲這十年,我期待能度過有趣並充滿自由的人生,也希望我生命中的每一天都能享有我在舞台上感受到的自由。我還想探索我沒有時間發掘的自我面向,並且花更多時間陪伴我的丈夫和孩子們。我希望下一個十年充滿慶賀、歡樂,以及付出和接受愛,我想把我所有的愛都獻給愛我的人。

這40年來我做了許多事,如今的我只想享受生活。現在世界上正發生一些遲來的轉變,即使違反常情很難,但能夠參與當中的一小部分我感到非常值得。我想繼續努力消除系統性失衡、繼續顛覆創意產業,因此我計畫在音樂領域之外開創新事業。過去的成就讓我知道,我必須繼續大膽作夢,而我最喜歡的一句名言也應證了我的想法,這句名言出自發明家Charles Kettering:「想像力是追求我們想要的未來的唯一限制。」

我想示範的是,你可以在追求目標的同時獲得樂趣;可以在尊重他人的同時表達你的想法;你可以既優雅又挑釁;你的身材可以凹凸有致,但仍然是時尚指標,我希望每個人都能享有這樣的自由。十多年來,我已付出代價並遵守所有規則,所以現在是時候打破所有該打破的規則了,我對未來的期許是繼續做那些所有人認為我做不到的事。

斗篷、連身衣,Valentino;帽飾,Stetson;耳環、戒指,Tiffany & Co.;手套,Wing & Weft Gloves。

【完整內容請見Harper's BAZAAR國際中文版 2021年9月號】