人人皆能自當下開創新局 超模Esther Cañadas氣勢回歸伸展台

【photographs_XAVI GORDO；realization_INMACULADA JIMÉNEZ；text_CELIA CUERVO；model_ESTHER CAÑADAS AT VIEW MANAGEMENT；hair&makeup_NOELIA CORRAL AT KASTEEL ARTIST MANAGEMENT ；production_BEATRIZ VERA；photographic assistant_ERIC ALTIMIS；styling assistant_CLAUDIA LAUKAMP；editor_RAY LEE translation_PJ CHEN】

任誰都無法回到過去從頭開始，但人人皆能自當下開創新局。

西班牙超模Esther Cañadas懷抱此信念，回到當年她初試啼聲的城市——巴塞隆納，與BAZAAR分享自己的精采人生旅途。

去年二月，睽違時尚圈已久的西班牙超模Esther Cañadas，昂首步上了Balmain的時裝大秀伸展台。「那場秀對我而言有如一場美夢，當時我剛決定重返模特兒崗位。Balmain創意總監Olivier Rousteing要我考慮是否復出，而我一秒鐘也沒猶豫地接受了他的提議。」Esther Cañadas在結束封面拍攝後如此說道。

於巴塞隆納進行拍攝時，我盡情享受著幾個月來沒能感受到的海洋氣息和炙熱豔陽。而Esther Cañadas笑得燦爛，那是張和Julia Roberts同樣能穿越時空的經典笑顏。重返《Harper's BAZAAR》封面，並回歸到夢想成真的起點和當年成功之路的首站——巴塞隆納，她知道一切都會很好。「我想我們所有人都滿心期待創造出美好的事物，不是嗎？我們都希望能創造魔法、重溫時尚美夢和傳遞美好。」談到工作時，Esther Cañadas這麼說。而她心中的那股嚮往，無疑充滿了感染力。

回歸伸展台

現身該場Balmain時裝秀前，Esther Cañadas有好幾年的時間未公開露面。2000年年中她決定淡出伸展台，而引退後的日子裡，她歷經自體免疫系統疾病的苦痛，也體會到初為人母的喜悅。Esther Cañadas過去必須暫時放下工作好好沉澱，如今這位超模回歸的時刻已然到來！「Olivier和我已經討論了好一陣子要攜手做些甚麼，然後機會就恰巧在最佳時機點出現了。我很榮幸能為他走秀，對於他極力提倡的包容性和多元性價值，我非常認同。」其實，早在Esther Cañadas還未正式宣告復出時，各方工作邀約便已使她的經紀公司應接不暇，與過去如出一轍。

夢想啟程

Esther Cañadas年僅15歲時，為了一圓模特兒夢隻身遷居巴塞隆納。「我花了一整年的時間說服父母，他們被我的死纏爛打煩到別無選擇。」她一邊瞇著被烈日曬得睜不開的水藍雙眸，一邊聊著過往趣事。當時未滿18歲的Esther Cañadas，從此步入工作滿檔和繞著地球跑的忙碌生活。「那時候我天天都以白米飯果腹。收到一張張待付帳單也不知道該怎麼處理，我那時還太年輕不懂事。一切都非常不容易，然而過程卻很難忘。」她回憶道。之後，有個重要的工作機會突然從天而降，她飛往紐約，起初只計畫待上短短幾天。沒想到一下飛機，竟有一輛豪華禮車在機場等候。Esther Cañadas娓娓說道：「美國夢在我的人生中真實上演。除了時尚攝影大師Steven Meisel表示有意與我合作以外，還有數十家經紀公司也積極和我接洽。真的很瘋狂，他們從我旅館房門下的細縫塞紙條進來毛遂自薦。而我當時因為一心想在幾天後即將登場的時裝週上走秀，便決定只要誰能幫我爭取到試鏡機會我就跟著誰。就這樣，我走遍了那個季度紐約時裝週的所有秀場。」

成為謬思

一顆璀璨新星就此誕生。Esther Cañadas是史上最國際化的西班牙籍模特兒，她與國際頂尖攝影大師們合作，為Donna Karan、Versace、Yves Saint Laurent等品牌擔任模特兒，後來還成為Victoria's Secret的維密天使。而Esther Cañadas與名模Mark Vanderloo的情史讓她的私人生活攻佔了不少媒體版面。此外，她也曾受邀參加美國電視台訪談節目擔任Jay Leno和David Letterman的脫口秀嘉賓。回想過去，忙得疾如風的那些年，對Esther Cañadas來說短得有如一聲喟嘆。她只後悔當時沒有隨身帶著日記本，把那些年經歷的點點滴滴都一一記下，她坦言：「有些國家我不知道只去了一次還是去過五次。日子實在過得太快。」Esther Cañadas感慨地回想起一場別具意義的服裝秀，那是為了緬懷逝世的Gianni Versace所舉辦的紀念大秀，場上的模特兒們都是這位傳奇女裝設計大師生前最愛的繆思女神。

「噢！對了！我還搭過協和號超音速客機！超音速客機往來巴黎和紐約只需要約莫三小時，我一個星期就得飛好幾次。原先我打算搭乘一般飛機，但航空公司主動提供我改搭能更快抵達目的地的航班。他們有所不知，我心心念念的是能夠連續睡上六個小時的覺，因為我一落地便得直奔工作啊！」她笑著說。

眼下，Esther Cañadas的人生旅程已然平穩許多，但她依舊懷抱著與15歲時同樣的美好想望。才剛在Balmain大秀上重出江湖，過沒幾天卻爆發惱人的新冠病毒疫情，Esther Cañadas卻依舊振奮，因為她確信自己終於處在人生中最豐盈愉悅的時刻。「我感覺自己彷彿剛要起步，還有好多新鮮事物等著我去挑戰和探索。我打定主意要在人生道路上順流前行，順勢計議，因為我已經領悟到生命自有其節奏，自有一條道路引領我們前去必須到達的地方。」

【完整內容請見 BAZAAR雜誌 2021年8月號】