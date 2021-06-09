富比士最具影響力、KOL網紅始祖Chiara Ferragni 挺孕肚任寶格麗大使

這個當年被喻為「有著小狗無辜眼神」的男人，從亞洲起步至風靡全球，靠著努力一步步打下今日不墜地位，並持續保有巨星風範。聽Rain聊著自己的過去、現在、未來，有堅定的信念，也有令人動容的告白。

2021-03-24 08:54