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富比士最具影響力、KOL網紅始祖Chiara Ferragni 挺孕肚任寶格麗大使
【photographs_JACOPO NOERA；styling_VERONICA BERGAMINI；hair_ANDREW GUIDA；makeup_MANUELE MAMELI；production_MARTIN WESTON；coordination_CHISE TAGUCHI；translation_VIVI SU】
知名義大利時尚部落客與品牌創辦人Chiara Ferragni，日前誕下了健康的女寶寶Vittoria，而在孕程後期，她為BAZAAR配戴璀璨珠寶、穿上本季時裝，於鏡頭前展開自信笑顏，展現別具光彩的女性魅力。
奇幻旅程
優雅之姿
璀璨魅力
悠然瞬間
【完整內容請見 Harper's BAZAAR國際中文版 2021年6月號】
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