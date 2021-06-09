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富比士最具影響力、KOL網紅始祖Chiara Ferragni 挺孕肚任寶格麗大使

聯合新聞網 / Harper's BAZAAR
Serpenti系列頂級鑽石項鍊、Griffe系列單顆鑽石耳環、Serpenti系列雙圈鑽石戒指，Bulgari；洋裝，Valentino。
Serpenti系列頂級鑽石項鍊、Griffe系列單顆鑽石耳環、Serpenti系列雙圈鑽石戒指，Bulgari；洋裝，Valentino。

【photographs_JACOPO NOERA；styling_VERONICA BERGAMINI；hair_ANDREW GUIDA；makeup_MANUELE MAMELI；production_MARTIN WESTON；coordination_CHISE TAGUCHI；translation_VIVI SU】

知名義大利時尚部落客與品牌創辦人Chiara Ferragni，日前誕下了健康的女寶寶Vittoria，而在孕程後期，她為BAZAAR配戴璀璨珠寶、穿上本季時裝，於鏡頭前展開自信笑顏，展現別具光彩的女性魅力。

奇幻旅程

Serpenti系列雙圈鑽石與祖母綠手環，Bulgari；襯衫、長褲，Prada。
Serpenti系列雙圈鑽石與祖母綠手環，Bulgari；襯衫、長褲，Prada。

優雅之姿

Serpenti系列頂級鑽石項鍊、Griffe系列單顆鑽石耳環、Serpenti系列雙圈鑽石戒指，Bulgari；洋裝，Valentino。
Serpenti系列頂級鑽石項鍊、Griffe系列單顆鑽石耳環、Serpenti系列雙圈鑽石戒指，Bulgari；洋裝，Valentino。

璀璨魅力

Fiorever系列八瓣花朵造型鑽石戒指、Serpenti Viper系列雙圈鑽石手環、B.zero1 白K金鑲鑽雙環戒指，Bulgari；風衣，Fendi。
Fiorever系列八瓣花朵造型鑽石戒指、Serpenti Viper系列雙圈鑽石手環、B.zero1 白K金鑲鑽雙環戒指，Bulgari；風衣，Fendi。

悠然瞬間

Griffe系列單顆鑽石耳環、Serpenti Viper系列細版玫瑰金雙圈鑽石手環、Serpenti Viper系列細版玫瑰金單圈鑽石手環、Serpenti Viper系列細版玫瑰金單圈鑲鑽戒指、Serpenti Viper系列玫瑰金鑲鑽戒指、Serpenti Viper系列細版玫瑰金雙圈鑲鑽戒指，Bulgari；洋裝、短褲，Saint Laurent by Anthony Vaccarello。
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【完整內容請見 Harper's BAZAAR國際中文版 2021年6月號】

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